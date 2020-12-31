Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і корумповані судді Печерського суду м.Києва роблять все для того, щоб "поховати" справу стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського про хабарі в $ 5 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Євген Шевченко, який раніше співпрацював з НАБУ.

"Найбільший хабар в історії Європи - $6 млн готівкою, п'ять з яких призначалися керівництву НАБУ та САП, і ще один мільйон довірені особи Злочевського планували розподілити між собою. Здавалось би, що може завадити здійсненню правосуддя? Адже увесь злочин та участь підозрюваних детально задокументовано в межах негласних слідчо-розшукових дій. Але генеральний прокурор Ірина Венедіктова та корумповані судді Печерського суду міста Києва вирішили інакше - вони плюють на закон, а норми КПК їм взагалі не указ. І прямо зараз вони роблять все, аби забрати справу у НАБУ і поховати її", - пише Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського". ВIДЕО

При цьому він зазначає, що його не дивують дії "злочинців у мантіях і погонах", а дивує поведінка президента, який замість негайного звільнення генпрокурора просто мовчить і нічого не робить.

"Володимире Зеленський, ви всім нам розповідали за якусь "весну", так затято вимагаєте "посадок"... ви взагалі уявляєте собі, скільки часу та зусиль знадобилось, аби упіймати на хабарі мільярдера? Від мого знайомства з одним із підозрюваних до моменту передачі хабаря минуло ТРИ З ПОЛОВИНОЮ РОКИ! Ви взагалі знаєте, скільки людей загалом було задіяно на стадії фіксації злочину та арешту усіх причетних? Більше п’ятидесяти фахівців: детективи, прокурори, спецтехніки, "наружка", спецназ НАБУ... Підсумовуючи можу сказати лиш одне: ви, пане Президенте, маєте бути Гарантом Конституції, прав та свобод для всіх громадян України, а замість того ви стаєте гарантом безкарності та вседозволеності для всіх корумпованих потвор! Та ще не все втрачено - ви можете все змінити. Але чи захочете?", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосиливрозшук і заочно заарештували.