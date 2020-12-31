УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10137 відвідувачів онлайн
Новини
13 597 143

Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова і корумповані судді Печерського суду м.Києва роблять все для того, щоб "поховати" справу стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського про хабарі в $ 5 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Євген Шевченко, який раніше співпрацював з НАБУ.

"Найбільший хабар в історії Європи - $6 млн готівкою, п'ять з яких призначалися керівництву НАБУ та САП, і ще один мільйон довірені особи Злочевського планували розподілити між собою. Здавалось би, що може завадити здійсненню правосуддя? Адже увесь злочин та участь підозрюваних детально задокументовано в межах негласних слідчо-розшукових дій. Але генеральний прокурор Ірина Венедіктова та корумповані судді Печерського суду міста Києва вирішили інакше - вони плюють на закон, а норми КПК їм взагалі не указ. І прямо зараз вони роблять все, аби забрати справу у НАБУ і поховати її", - пише Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича. Бюро розсекретило "плівки Злочевського". ВIДЕО

При цьому він зазначає, що його не дивують дії "злочинців у мантіях і погонах", а дивує поведінка президента, який замість негайного звільнення генпрокурора просто мовчить і нічого не робить.

"Володимире Зеленський, ви всім нам розповідали за якусь "весну", так затято вимагаєте "посадок"... ви взагалі уявляєте собі, скільки часу та зусиль знадобилось, аби упіймати на хабарі мільярдера? Від мого знайомства з одним із підозрюваних до моменту передачі хабаря минуло ТРИ З ПОЛОВИНОЮ РОКИ! Ви взагалі знаєте, скільки людей загалом було задіяно на стадії фіксації злочину та арешту усіх причетних? Більше п’ятидесяти фахівців: детективи, прокурори, спецтехніки, "наружка", спецназ НАБУ... Підсумовуючи можу сказати лиш одне: ви, пане Президенте, маєте бути Гарантом Конституції, прав та свобод для всіх громадян України, а замість того ви стаєте гарантом безкарності та вседозволеності для всіх корумпованих потвор! Та ще не все втрачено - ви можете все змінити. Але чи захочете?", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосиливрозшук і заочно заарештували.

Автор: 

НАБУ (5436) Злочевський Микола (209) Шевченко Євген (137) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
"Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей" - вот он тормоз. Это было очевидно еще до выборов.
показати весь коментар
31.12.2020 15:24 Відповісти
+31
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 4097
показати весь коментар
31.12.2020 15:54 Відповісти
+26
Через 18 месяцев, фраза: "я голосовал не за зеленского, а против порошенко" имеет такой же смысл, что и "трахаюсь с мужиками, чтобы не изменять жене".
показати весь коментар
31.12.2020 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ваван уже им стал.
показати весь коментар
31.12.2020 15:39 Відповісти
Зеля сливает всё без разбору...ВагнерНетов,боевого генерала Кривоноса и тд...и т.п...А за бабло ваще молчу....,догоняет по сливу Витька Индюковича...,дважды не сидевшего...
показати весь коментар
31.12.2020 15:41 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко

"Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём". (Мф 13:53)
показати весь коментар
31.12.2020 15:42 Відповісти
Значить всі навколо погані, зеля хороший? Так і скажи зеленському що він тварь.
показати весь коментар
31.12.2020 15:42 Відповісти
Вообще то он так и сказал)только до начинок не доходит...
показати весь коментар
31.12.2020 15:45 Відповісти
Ану покажи, уйобок кацапський, де він так сказав.
показати весь коментар
31.12.2020 19:07 Відповісти
Читати навчись, недороблений
показати весь коментар
31.12.2020 19:10 Відповісти
Русіш швайне, покажи де воно це сказало.
показати весь коментар
31.12.2020 19:38 Відповісти
Зелю ждет
Ростов...Чекистан Путлера....если успеет слинять до 20 января.....,Байдеен найдет всех...не журись Україно,...все буде Добре...
показати весь коментар
31.12.2020 15:43 Відповісти
зеленский и есть насквозь коррумпированная тварь.
показати весь коментар
31.12.2020 15:45 Відповісти
Нашёл кого призывать к совести. Это зеленожопое чмо с его сотоварищами само нужно "уволить" и посадить в тюрьму.
показати весь коментар
31.12.2020 15:52 Відповісти
Чим скоріше викинем Зелене багно, тим краще для держави.
показати весь коментар
31.12.2020 15:54 Відповісти
Хто буде наступним гетьманом?
показати весь коментар
31.12.2020 16:45 Відповісти
актор Зеленський грає роль президента по сценаріям які йому пишуть.
показати весь коментар
31.12.2020 15:55 Відповісти
Осел не становится гарантом вседозволенности , а всегда им был . Оно и к власти рвалось , по тому что надоело членом на рояле по корпаративам , а тут возможность подвернулась , за 4 года миллиардером стать и лохов при этом кормить можно только видосиками..
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
Замість того, щоб з офіційною заявою виступив ситник, знову вигулькнув єдиний в світі агент, який має право публічно виголошувати власну позицію з будь яких питань))) Можливо пан ексклюзивний агент розраховує побачити замість венедиктової шабуніна? Ні? Ну тоді так і пиши : вова іди на)( уй і став намет
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
Той, хто "вигулькнув" ризикував своїм життям, що вивести хабарників на чисту воду. Саме він був ключовою фігурою в цій операції з найбільшим хабарем у Європі.
А Ситник, як ніяк, а посадова особа.
показати весь коментар
31.12.2020 16:19 Відповісти
Він вже двічи "спалений" агент. Його розкрито, тепер він - приватна особа, як я і ти, має право висловлювати свою думку.
показати весь коментар
31.12.2020 17:59 Відповісти
Злочевский завязан на деле Байдена.Не всё так просто.Примитивам невдомёк.
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
І ці виродки і ті що були перед ними і ті що перед ними. І так 1000 років болота.
показати весь коментар
31.12.2020 16:10 Відповісти
Так болото у світі більш 32.000 років.
Як з раю Адама через Еву вигнали.
показати весь коментар
31.12.2020 16:49 Відповісти
непропорционально много "агента" шевченко на сайте...помню времена, когда к "агенту НАБУ" было много вопросов от журналистов сайта! времена меняются...
показати весь коментар
31.12.2020 16:25 Відповісти
Олігархоєвробандіто вже давно вирішили, що за них всіх відсидить бєнєдіктова і ЗЄ(саме в такому порядку).
показати весь коментар
31.12.2020 16:32 Відповісти
Зелені потвори творять відверте беззаконня і свавілля але садити треба Порошенка
показати весь коментар
31.12.2020 16:37 Відповісти
Він не просто гарант - він учасник цього.
показати весь коментар
31.12.2020 16:38 Відповісти
Он такой же участник, как таракан, лижущий крошки на столе кацапа, участник кацапского застолья...
показати весь коментар
31.12.2020 17:22 Відповісти
Как вы там без меня ? Победили коррупцию ?
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 2474
показати весь коментар
31.12.2020 16:59 Відповісти
Товарищ зеленский ничего не знал! Простота хуже воровства...
показати весь коментар
31.12.2020 17:11 Відповісти
Шо ж получаєцця? Керівництво НАБУ, якому мали дати хабар в 5 мільйонів доларів, не хоче передавати справу в прокуратуру? Все ще розраховують на це бабло?
показати весь коментар
31.12.2020 17:25 Відповісти
Де таких дебілів як ти вирощують?
показати весь коментар
31.12.2020 19:11 Відповісти
Цікаве поздоровлення від Олексія Гончаренка

https://twitter.com/i/status/1344615900054433800
показати весь коментар
31.12.2020 17:28 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор - Цензор.НЕТ 5917
показати весь коментар
31.12.2020 17:31 Відповісти
этого аХента стало так много.....
показати весь коментар
31.12.2020 18:09 Відповісти
детский сад ...зеленое дерьмо ничего не решает оно просто затычка на зарплате .окуенной
показати весь коментар
31.12.2020 18:20 Відповісти
Бенедиктова испльзывает клоуна вместо туалетной бумаги
показати весь коментар
31.12.2020 18:22 Відповісти
Ну так..а як же..відрубає собі руку блазень звільнивши сою на 200 відсотків кишенькову генпрокуроршу. Ще порекомендуй шуту гороховому свою ************ на Сакварелідзе поміняти для сміху.
показати весь коментар
31.12.2020 21:50 Відповісти
Зе - идиот походу полный !!
показати весь коментар
01.01.2021 13:58 Відповісти
А у мене не має причин не довіряти Євгенію Шевченку.
показати весь коментар
23.01.2021 10:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 