Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді"

Ексглава "Укрбуду", колишній нардеп Максим Микитась заявив, що вранці 31 грудня вже був у суді, де йому обирали запобіжний захід у справі про викрадення людини.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз дізнався інформацію про примусовий привід до суду і побачив новини, що я нібито знову не з'явився в суд. Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді! Але на 10.00 у мене була повістка бути в поліції на допиті в іншому місці ... поки ми туди їздили вони показали неявку і дискредитують мене", - заявив екснардеп.

Микитась також опублікував фото повістки на допит і відео того, як він туди приїхав.

Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать... Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.