Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді"
Ексглава "Укрбуду", колишній нардеп Максим Микитась заявив, що вранці 31 грудня вже був у суді, де йому обирали запобіжний захід у справі про викрадення людини.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз дізнався інформацію про примусовий привід до суду і побачив новини, що я нібито знову не з'явився в суд. Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді! Але на 10.00 у мене була повістка бути в поліції на допиті в іншому місці ... поки ми туди їздили вони показали неявку і дискредитують мене", - заявив екснардеп.
Микитась також опублікував фото повістки на допит і відео того, як він туди приїхав.
Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать...Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.
Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.
9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- посцать заходил... Это тоже "был"
- 2014 - передав 20 автомобілів підвищеної прохідності в зону АТО.
- 2015 за власні кошти побудував недільну школу при Свято-Вознесенському храмі в Голосіївському районі Києва.
- Підтримує команду із сидячого волейболу для інвалідів «Славутич», що вигравала чемпіонати України та турніри в Прибалтиці
Я так думаю, що за ці передані в АТО 20 автомобілів насправді судять.
Портнов взяв на олівець, і Татаровим провернули справу
тут за день так накувыркаешься, приходишь в суд - там ты сидишь