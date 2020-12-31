УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5045 відвідувачів онлайн
Новини
4 366 24

Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді"

Микитась про примусову доставку до суду:

Ексглава "Укрбуду", колишній нардеп Максим Микитась заявив, що вранці 31 грудня вже був у суді, де йому обирали запобіжний захід у справі про викрадення людини.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз дізнався інформацію про примусовий привід до суду і побачив новини, що я нібито знову не з'явився в суд. Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді! Але на 10.00 у мене була повістка бути в поліції на допиті в іншому місці ... поки ми туди їздили вони показали неявку і дискредитують мене", - заявив екснардеп.

Микитась також опублікував фото повістки на допит і відео того, як він туди приїхав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитася доставили в суд для обрання йому запобіжного заходу

Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать...

Опубліковано Максимом Микитасем Четвер, 31 грудня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Також читайте: Геращенко про справу Микитася: Може в КПК внесли зміни, що "нікому вбивати не можна, а Микитасю - можна?"

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: 

Укрбуд (141) Микитась Максим (292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Чувствуется неповторимая вонь портнова
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
+4
Хіба я згадував Петра чи Вавочку??? Якщо тобі Петро теж в штані нагадив ,то то твої проблеми ,звернись до психіатра чи що !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 15:52 Відповісти
+2
То питання-Яка потвора бреше ??? Доки в Україні будуть безкарно брехати ,вселяки політикани та журнаГлисти ???))))
показати весь коментар
31.12.2020 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чувствуется неповторимая вонь портнова
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
Безкарна,безвідповідальня брехня ,породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
показати весь коментар
31.12.2020 15:40 Відповісти
Однопартийца Петра голыми руками не возьмешь!
показати весь коментар
31.12.2020 15:47 Відповісти
Хіба я згадував Петра чи Вавочку??? Якщо тобі Петро теж в штані нагадив ,то то твої проблеми ,звернись до психіатра чи що !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 15:52 Відповісти
ну кому в штаны, кому в мозги
показати весь коментар
31.12.2020 16:14 Відповісти
Не був Микитась ніколи в партії Петра Порошенка
показати весь коментар
31.12.2020 16:01 Відповісти
Хороший юмор, так может Микитась вообще, и депутатом восьмого созыва не был?
показати весь коментар
31.12.2020 16:14 Відповісти
А до чого тут депутатство?
показати весь коментар
31.12.2020 16:42 Відповісти
был, когда было удар- европейская солидарность
показати весь коментар
31.12.2020 16:22 Відповісти
Не був. У фракції, можливо, у партії не був
показати весь коментар
31.12.2020 16:23 Відповісти
Бабло заносив?
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
"Я сегодня утром уже был в суде"
- посцать заходил... Это тоже "был"
показати весь коментар
31.12.2020 15:48 Відповісти
То питання-Яка потвора бреше ??? Доки в Україні будуть безкарно брехати ,вселяки політикани та журнаГлисти ???))))
показати весь коментар
31.12.2020 15:38 Відповісти
если их там крепко брать за яилы, как этого микитася, то они там все друг друга посдают, только бы не сидеть... вот беда одна - нужна честная прокуратура и честный суд...
показати весь коментар
31.12.2020 15:40 Відповісти
На 100% корумповану систему не можливо реформувати ,її можливо лише знищити та створити нову !!!)))
показати весь коментар
31.12.2020 15:43 Відповісти
Нет никакой системы, просто у нас нет нетерпимости к коррупции на всех уровнях.
показати весь коментар
31.12.2020 17:33 Відповісти
Доречі, що до "великого злодія" Микитася

- 2014 - передав 20 автомобілів підвищеної прохідності в зону АТО.
- 2015 за власні кошти побудував недільну школу при Свято-Вознесенському храмі в Голосіївському районі Києва.
- Підтримує команду із сидячого волейболу для інвалідів «Славутич», що вигравала чемпіонати України та турніри в Прибалтиці
Я так думаю, що за ці передані в АТО 20 автомобілів насправді судять.
Портнов взяв на олівець, і Татаровим провернули справу
показати весь коментар
31.12.2020 16:07 Відповісти
Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді" - Цензор.НЕТ 5365микитась имеет ТРИ ордена от церквей, этож надо так заносить,а продажная церковь за бабло ордена выдает
показати весь коментар
31.12.2020 16:19 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микитась,_Максим_Викторович-почитайте,как церковь ордена выдает
показати весь коментар
31.12.2020 16:20 Відповісти
І усі ордени від московського патріархату
показати весь коментар
31.12.2020 16:47 Відповісти
Их задача засунуть Микитася в СИЗО и заставить отказаться от показаний на Татарова в деле НАБУ, причём любыми способами, вот и идут в ход мусорские разводки. Они потом в суде будут заявлять что его надо содержать под стражей, потому что он не является на заседания, а если не придёт по повестке, тоже самое, не является по вызову следователя и уклоняется от участия в процессуальных действиях.
показати весь коментар
31.12.2020 16:46 Відповісти
.

тут за день так накувыркаешься, приходишь в суд - там ты сидишь
показати весь коментар
31.12.2020 17:07 Відповісти
 
 