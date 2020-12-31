УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5164 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 226 53

Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва

Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва

Угорщина буде закуповувати вакцини проти коронавірусу або через механізм закупівель Європейського Союзу, або безпосередньо у Китаю.

У росіян недостатньо потужностей для виробництва вакцин. Як передає Reuters, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Угорщина брала участь у російських випробуваннях і була одним з перших отримувачів невеликих партій російської вакцини Sputnik-V.

Читайте: На білорусах досліджуватимуть російську вакцину. Вона небезпечна, - місцеві ЗМІ

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2429) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Т.е. красиво так и уклончиво послали Рашу подальше с ее бодягой.
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
+22
Кому не вистачило Sputnik-V, намажте собі труси Новачком.
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
+10
У угорців і так званих русскіх одні і ті ж історичні та генетичні корні - угро-фінські.
показати весь коментар
31.12.2020 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. красиво так и уклончиво послали Рашу подальше с ее бодягой.
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
"российская" вакцина оказалась китайской,

рашка перепродает китайскую бодягу для своих саттелитов
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
Но политика политикой, а жить все-таки хочется.
показати весь коментар
31.12.2020 16:09 Відповісти
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 7265
показати весь коментар
31.12.2020 16:16 Відповісти
Кому не вистачило Sputnik-V, намажте собі труси Новачком.
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции, а будет закупать ее напрямую у Китая, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
Венгрия в ЕС. ...хотя, нахиба она тут нужна?
Работал на автобусной фирме кадысь -- та венгров водилами нанимала -- называли их глухонемыми. ...даже через год по-немецки ни гу-гу...
показати весь коментар
31.12.2020 15:50 Відповісти
У угорців і так званих русскіх одні і ті ж історичні та генетичні корні - угро-фінські.
показати весь коментар
31.12.2020 15:53 Відповісти
...вершки и корешки...
показати весь коментар
31.12.2020 15:55 Відповісти
венгры в естественной среде обитания
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 7265
показати весь коментар
31.12.2020 16:00 Відповісти
справа от нарт, упоротый лис ещё при жизни ))
показати весь коментар
31.12.2020 16:02 Відповісти
Так мадяри з кацапами одних кровей, в них чєлюсті не так устроєні і мзгоФФ обмаль, а в деяких взагалі відсутні...
показати весь коментар
31.12.2020 15:56 Відповісти
Но колёсные пары на украинских поездах -- исключительно венгерская ЖД мафия меняет!
-- пообщался однажды -- чёрные, все в мазуте и в креазоте -- но впечатления, шо дурные, не производят... -- хитрожопей украинцев... *)
показати весь коментар
31.12.2020 16:10 Відповісти
А у кацапів всі кАльЙОсниє пари ніколи з рейок не сходять?
показати весь коментар
31.12.2020 19:37 Відповісти
-- я в паршу в поездах не ездил... -- самолёты у них хорошие! -- тогда были, когда я там был -- 7 лет тому назад. Боинги, натюрлихь -- но под мою фигуру -- 189 см. И харчи на 8 часов полёта! Вкусные! ...я в США лётал -- чуть сидушками не удавили и голодом не заморили...

...и стюардески -- шо с ними помурчать об личном можна -- в процессе ... *)
показати весь коментар
31.12.2020 19:59 Відповісти
А! -- совсем забыл... ...в 1979 году -- в Тынде, где-то есть мои 12 метров БАМа! ...хорошо, шо напомнил... -- надо выпить!
показати весь коментар
31.12.2020 20:01 Відповісти
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 4965
показати весь коментар
31.12.2020 22:58 Відповісти
мадяр не мешало бы и вкцинировать кацаповакциной. Дружить с расеюшкой так дружить)
показати весь коментар
31.12.2020 15:51 Відповісти
******* і без фуфломіціна вакциновані "Русским миром" на всю голову !!))
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
кацапы половину вакцин водой заполняют. В действие плацебо верят..
показати весь коментар
31.12.2020 15:54 Відповісти
Какие нужны мощности для 9 миллионой страны !
В Аргентине населения гораздо больше.
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
а жаль-пусть бы этих ******* промосковских этим чудо-ядом обкололи-
показати весь коментар
31.12.2020 15:59 Відповісти
Кацапи не здатні винайти вакцину, в них кожен раз настойка бояришніка виходить.
показати весь коментар
31.12.2020 16:00 Відповісти
все парашные "спутники" это дорога в один конец, как для лайки ))
показати весь коментар
31.12.2020 16:00 Відповісти
Я конечно знал , что мадьяры притушенные на всю голову , но не думал , что до такой степени . Вопрос даже не в том , что они дипломатично кацапов послали , а что вообще рассматривали вопрос колоть своих граждан бормотухой сделанной из бояры и мочи ***** с Гундяем.
показати весь коментар
31.12.2020 16:00 Відповісти
бояра кстати вполне норм жрется, правда с копыт рубит как вчера...
если зайти на мед. сайт наш то там ее разновидностей десятки. типо разные компании делают ее.
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
Я не в курсе , я не враг своему здоровью .Я алкоголь даже в магазинах не покупаю , давно только своего производства.
показати весь коментар
31.12.2020 18:08 Відповісти
венгры в кацапстане

Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 7241
показати весь коментар
31.12.2020 16:01 Відповісти
Венгрия согласилась на приобретение российской. Они , что не знали о "нехватки мощностей"?! Что то я сомневаюсь !
показати весь коментар
31.12.2020 16:04 Відповісти
Самолайк?😂🌷
показати весь коментар
31.12.2020 16:06 Відповісти
Шпион ?
показати весь коментар
31.12.2020 16:17 Відповісти
А зачем самолайк?😂🌷
показати весь коментар
31.12.2020 16:25 Відповісти
Отправят излишки "вакцины" в Воронеж - ну, чтобы не бомбить его.
показати весь коментар
31.12.2020 16:04 Відповісти
даже Сияото и Орбан поняли шо дружить можно, но когда перетравишь своих холопов, то Меркель сделает вот так:
показати весь коментар
31.12.2020 16:06 Відповісти
Скажу вам больше, у Параши нет даже мозгов, что бы производить такую вакцину.
показати весь коментар
31.12.2020 16:09 Відповісти
Мне реально кажется шо что-то не так. С этим Трампом, с Путиным, да и у нас кокое-то творится непонятное. ну нелогично же. с тем же вирусом - всех усадили на бутылки, образно говоря.
давно не заходил на сайт Зетатолк, там наверное бы объяснили шо к чему. Правда сайт гебнявый - высрали шо это мы сбили тот самолет над Снежным, или где там. творится реально какой-то бред.
показати весь коментар
31.12.2020 16:15 Відповісти
Вакцину Путник 5 делать успевают, а вот чипы для нее - нет! Китай немного с прошивкой напутал, и теперь после вакцинации кричат не "Слава Путину!" а что-то по китайски
показати весь коментар
31.12.2020 16:11 Відповісти
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!








Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.


Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).


То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.


Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.


Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.






Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).


Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.


А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».


Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.


В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите


меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.


Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.


Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.


Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!.
показати весь коментар
31.12.2020 16:12 Відповісти
Не знаю,що там робив Павлов з мавпами та навіть дітьми,але твердження,що рюзьге чАлАвЄк має таку слабку мізкову систему,що не може сприймати дійсність він довів практично на100%
показати весь коментар
31.12.2020 16:35 Відповісти
Логотип российской вакцины от COVID-19
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 6360
показати весь коментар
31.12.2020 16:17 Відповісти
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 9921
показати весь коментар
31.12.2020 16:22 Відповісти
В росії потрібно вакцинувати близько 100 млн власного населення,причому кожні чотири-п'ять місяців вакцинацію треба повторювати.Тобто на рік потрібно до 300млн доз на власні потреби.Хто хоча б іноді слідкує за епопеєю росіянської "чудо-вакцини",той напевне читав заяви їхніх вірусологів,що росії не вистачає потужностей для виробництва.Було навіть звернення до французьких фармацевтів з пропозицією спільно виробляти вакцину.Ті невеликі партії,що москва відправила за кордон,в ту ж Аргентину,носять більш пропагандистський характер,ніж реальну допомогу.Опезежопники мертвечука,розповідаючи,що спутник-v врятує українців,як завжди брешуть.На даний час і найближчі місяці цієї вакцини не вистачатиме навіть росіянам,постачання в Україну десятків мільйонів доз неможливе,хіба що великий "гуманіст" путін плюне на власне населення і віддасть наявну вакцину українцям.
показати весь коментар
31.12.2020 16:28 Відповісти
Вовремя успели отмазаться.
показати весь коментар
31.12.2020 16:49 Відповісти
Так Россия никогда и не собиралась продавать готовую (самим критически мало). Всегда говорилось о продаже лицензии на производство вакцины на месте.
показати весь коментар
31.12.2020 17:01 Відповісти
в какой киберроте служите? звание? должность?
показати весь коментар
31.12.2020 17:10 Відповісти
Завод имени В В Воровского, Инструментальный цех №5, Фрезеровщик пятого разряда + 1/10 инженера про созданию трёхмерных моделей и управляющих программ для станков с ЧПУ.
Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва - Цензор.НЕТ 4822
показати весь коментар
31.12.2020 18:04 Відповісти
Неужели у Сийярто прозрение случилось, а может бабло закончилось.
показати весь коментар
31.12.2020 17:04 Відповісти
Дипломатично послали расеян с их фуфломицином.
Да еще и полткоректно опустили,указав на их уровень развития.
показати весь коментар
31.12.2020 17:08 Відповісти
Жалко, что ****** этой гадостью братья чухонцы не потравили...
показати весь коментар
31.12.2020 17:42 Відповісти
******* то *******, но не столько же.
показати весь коментар
31.12.2020 19:52 Відповісти
Та да,не той краской название нанесли.
показати весь коментар
31.12.2020 20:06 Відповісти
Даже друг- Венгрия не поверила брехуну Путину и послала его на хрен с его вакциной СПУТНИК!! перед этим путина послали на хрен, с его вакциной Израиль!! Так, что круг стран резко сужается , господа жиды-брехуны типа рабиновичи и медведчуки, Погребинские -******** и Бондаренки с лукашами и волошиными, с шуфричами и боками: вы обосрались с этой путинской вакциной. К тому Же оказалось , что у россии -то и мощностей нет даже для обеспечения Москвы и ленинграда , не говоря о других своих граждан, этой гадостью под названием СПУТНИК! А я думаю, что они , Путин и его банда ворюг, боятся многих побочных еффектов этой гадости под наименованием фуфловакцина СПУТНИК! И просто нагло врут себе и всему миру , что бы показать какие они "крутые"".
показати весь коментар
01.01.2021 14:07 Відповісти
всё ж таки по сто тысяч в день как то прививаются.
показати весь коментар
02.01.2021 17:12 Відповісти
 
 