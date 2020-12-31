Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва

Угорщина буде закуповувати вакцини проти коронавірусу або через механізм закупівель Європейського Союзу, або безпосередньо у Китаю.

У росіян недостатньо потужностей для виробництва вакцин. Як передає Reuters, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Угорщина брала участь у російських випробуваннях і була одним з перших отримувачів невеликих партій російської вакцини Sputnik-V.

Читайте: На білорусах досліджуватимуть російську вакцину. Вона небезпечна, - місцеві ЗМІ