Папа Римський Франциск не проводитиме новорічну месу через проблеми зі здоров'ям

Папа Римський Франциск не проводитиме новорічну месу через проблеми зі здоров'ям

Папа Римський Франциск не проводитиме новорічну месу 31 грудня та 1 січня через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомили в пресцентрі Ватикану, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що при цьому Папа Франциск проведе молитву "Ангел Господній 1 січня, яка транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу, як і було заплановано.

"Через болючу невралгію сідничного нерва сьогодні ввечері і завтра вранці богослужіння при кафедральному престолі базиліки Святого Петра не проходитимуть під головуванням Святійшого отця", - заявили у Ватикані.

Зазначається, що вечірню і вдячну молитву ввечері 31 грудня проведе кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня очолить кардинал П'єтро Паролін.

Ватикан (170) Папа Римський (338) Папа Франциск (196)
Коментувати
Да и из за КОРОНЫ незачем паству собирать....
31.12.2020 16:06 Відповісти
Паршива болячка- одужання Папі.
31.12.2020 16:06 Відповісти
Главное НЕ ПУТАТЬ Рождество с Новым годом
Новый год - просто смена чисел в календаре .
А Рождество - важное события христианского мира
31.12.2020 16:19 Відповісти
25 декабря ( 7 января), язычники отмечали день рождение какого-то своего божка. Никто не знает точно, когда родился Христос.
31.12.2020 17:40 Відповісти
Важен факт рождения Спасителя и нашего принятия этого как важного для нас события.
31.12.2020 20:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HLUXTWX_bVw -

-
-

----
