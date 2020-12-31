Папа Римський Франциск не проводитиме новорічну месу через проблеми зі здоров'ям
Папа Римський Франциск не проводитиме новорічну месу 31 грудня та 1 січня через проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомили в пресцентрі Ватикану, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що при цьому Папа Франциск проведе молитву "Ангел Господній 1 січня, яка транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу, як і було заплановано.
"Через болючу невралгію сідничного нерва сьогодні ввечері і завтра вранці богослужіння при кафедральному престолі базиліки Святого Петра не проходитимуть під головуванням Святійшого отця", - заявили у Ватикані.
Зазначається, що вечірню і вдячну молитву ввечері 31 грудня проведе кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня очолить кардинал П'єтро Паролін.
Новый год - просто смена чисел в календаре .
А Рождество - важное события христианского мира
