Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко. ФОТО
Із сирійського табору, в якому утримують родичів бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), звільнено кількох українських жінок із дітьми.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Досі не вірю, що ми це зробили. Але це сталося. Завдяки тривалій і складній спецоперації українських жінок звільнено з сирійського табору. Рік тому ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць і їхніх дітей у страшних умовах табору для сімей терористів ІДІЛ - найбільш жорстокої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємося. Жінки вже на території Іраку, де їх чекає український борт", - написав Цаплієнко.
Інших подробиць щодо цієї операції Цаплієнко не повідомив.
как там гетьман Сирко по этому поводу говорил
своим гражданам помогли-бы , а чурок у нас и так в достатке
Если это действительно правда -- про украинок -- то это круто!
Поддержал!
https://censor.net/ru/user/236493
Скажем так -- не оправдываясь: Сеструха родная замужем за арабом с 1990 года. И Мама при ней была... -- пока её там не зарезали. Убийцу отпустили -- он же мужчина -- сразу в Ливию сбежал -- там у бандюков лежбище...
А я туда лет 10 ездил в гости, раза по три на год... -- один разок и попал в ихний обезъянник. + рассказы всякие от местных про арабэнськи нравы.
Я, Женщин -- всех люблю... -- чисто за ихню вредность! *)
Всё.
Срока за преступления за одни и теже преступления разные...условия у женщин лучше..никаких высших мер наказания??почему???
В случае развода, даже если ты лучший отец в мире- ребёнка матери! Почему? Где равноправие?
И МНОГОЕ, МНОГОЕ другое!!!
И это только исходя из официального(!) законодательства!!
Украина ничем и не отличается от Германии в этом вопросе. Я на основании украинских реалий и пишу.
Это где?! Не смеши мои тапки
Извинись на всякий случай -- не? *)
Это оружие замедленного действия.. Дурдом..
Я в Києві бачила таких, як я, студенток, які голови понакривали.
З закритим обличчям, правда, ні.
Нам розказують, що вдома (у квартирі, на подвір*ї) їм і увага, і любов, і т.д., вони - цариці.
Навряд чи аж так.
Я б ніколи не погодилася на таке.
Це занадто чуже і неприйнятне для мене.
Чи вони справді мають занижену самооцінку, чи ще якісь комплекси ...
Сколько из-за этой пиар акции потом людей в Украине погибнет?!?
Журналіст Цаплієнко (Козлєвіч) працює на божевільних.
Ми - божевільні???😵😤😤😠