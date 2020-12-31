Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко. ФОТО

Із сирійського табору, в якому утримують родичів бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), звільнено кількох українських жінок із дітьми.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Досі не вірю, що ми це зробили. Але це сталося. Завдяки тривалій і складній спецоперації українських жінок звільнено з сирійського табору. Рік тому ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць і їхніх дітей у страшних умовах табору для сімей терористів ІДІЛ - найбільш жорстокої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємося. Жінки вже на території Іраку, де їх чекає український борт", - написав Цаплієнко.







Інших подробиць щодо цієї операції Цаплієнко не повідомив.