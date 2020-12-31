У 2020 році "Укроборонпром" виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення, їх частка в загальному держоборонзамовленні - 36%. ІНФОГРАФІКА
Державний концерн "Укроборонпром" заявив, що в 2020 році виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.
Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що план виконали незважаючи на затримку у фінансуванні більш ніж на 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка почалася лише в другому кварталі цього року, а також обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу і карантином.
"Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони", - вказано в повідомленні.
За даними концерну, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 – з розроблення ОВТ, 211 – з ремонту та відновлення ОВТ.
У повідомленні наголошується, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
Твои конструктивные предложения по этой власти?
https://rus.lb.ua/economics/2020/09/22/466542_eticheski_somnitelnoe.html
вот жеж зрада, оборонный бюджет вырос.
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
«Укроборонпром» перевел 17 предприятий в режим простоя http://uaprom.info/news/173746-ukroboronprom-perevel-17-predpriyatij-rezhim-prostoya.html
Прокуратура США продовжує офіціальне висування звинувачень Коломойському по всієї території США.
Після Кентуккі і Техаса звинувачення висунуто в Огайо.
Скільки створено батарей «Вільха», «Вільха М», у ВСУ???