У 2020 році "Укроборонпром" виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення, їх частка в загальному держоборонзамовленні - 36%. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році

Державний концерн "Укроборонпром" заявив, що в 2020 році виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що план виконали незважаючи на затримку у фінансуванні більш ніж на 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка почалася лише в другому кварталі цього року, а також обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу і карантином.

У 2020 році Укроборонпром виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення, їх частка в загальному держоборонзамовленні - 36% 01

"Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони", - вказано в повідомленні.

За даними концерну, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 – з розроблення ОВТ, 211 – з ремонту та відновлення ОВТ.

У повідомленні наголошується, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

Читайте також: КБ "Луч" і Міноборони уклали контракт про постачання ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

оборона (4881) Укроборонпром (1744)
+9
Набежали зашкваренные зеботы лепить тухлые отмазки для зеленой блевотины. Госзаказ переписали,сократив в разы и гордо отрапортовали.

«Укроборонпром» перевел 17 предприятий в режим простоя http://uaprom.info/news/173746-ukroboronprom-perevel-17-predpriyatij-rezhim-prostoya.html
31.12.2020 16:33 Відповісти
+4
У 2020 році державне оборонне замовлення виконано на 100%, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2548
31.12.2020 16:43 Відповісти
+3
Це чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
31.12.2020 16:36 Відповісти
А на фронте "односторонняя тишина" ....
31.12.2020 16:25 Відповісти
як раз хотів в тебе обізнанного дізнатися... То деж він?
31.12.2020 16:33 Відповісти
Читай
https://gdb.rferl.org/B30F62A2-****-4CFC-B144-2B5CF7B09B06_w1200_r1.jpg
31.12.2020 16:38 Відповісти
Мовчки ,згідно кремлівського сценарія !!)))
31.12.2020 16:27 Відповісти
Не за адресою!!1 Я хрєнью не страждаю !!)))
31.12.2020 16:30 Відповісти
Сашко ,охолонь,бо слиною захлинешься !!))
31.12.2020 16:33 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
31.12.2020 16:56 Відповісти
Я іньшої відповіді від зелебобика навіть не очикував.
31.12.2020 17:05 Відповісти
Та на шо воно ***** треба, коли у вас мудрий нарід, аби не Порох голосує за мавпу, що бачить мир в його очах!
31.12.2020 17:15 Відповісти
Ой, тільки не кажи, що в Україні не моляться на Луку? Кажуть - дайте нам його, ми його тут в сраку цілувати будемо!(пряма цитата) Хіба ні?
31.12.2020 18:09 Відповісти
Мені здається, ні, я впевнений, що коли зелений згвалтує твою матір, ти скажеш: "Добре що не Порошенко"
31.12.2020 22:51 Відповісти
ні.. поки що вирішили домучити танцями і співами..
31.12.2020 17:13 Відповісти
Зрада в об"ємі ДОЗ воюючої країни!!!)))
31.12.2020 16:29 Відповісти
Відносно чого ???)))
31.12.2020 16:31 Відповісти
Петро Олексійович перевиконав би ! Хоча , здається , в нього була така можливість ...
31.12.2020 16:30 Відповісти
вы фсё врётии, зрадааа.
31.12.2020 16:30 Відповісти
31.12.2020 16:43 Відповісти
Мабуть Бютоголові з зебобіками скупили все та ногами почавили !!!))))
31.12.2020 16:48 Відповісти
у свидетелей секты святого торта стресс, заедают сладким.
31.12.2020 16:54 Відповісти
нє завідуй, нє дадут
31.12.2020 17:09 Відповісти
не я, а ты не завідуй, нє дадут.
31.12.2020 20:46 Відповісти
та я сам ним і смакую, залийся слиною, хе-хе
31.12.2020 21:35 Відповісти
сам залийся слиною за своєю пальмовою олією та консервантами.
я їм швейцарський шоколад.
31.12.2020 21:51 Відповісти
ну як, швейцар не з перегаром?..
31.12.2020 22:34 Відповісти
да. ты швейцар с перегаром.
01.01.2021 06:55 Відповісти
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
31.12.2020 17:00 Відповісти
каждое твоё слово - копеечная кацапо-чоколядная брехня.
не останавливайся, продолжай понижать рейтинг своего мармеладного патрона.
31.12.2020 20:36 Відповісти
В гугле забанили?
https://rus.lb.ua/economics/2020/09/22/466542_eticheski_somnitelnoe.html
31.12.2020 21:46 Відповісти
тебя в гугле забанили, ******
вот жеж зрада, оборонный бюджет вырос.
31.12.2020 21:55 Відповісти
Ага на ментов и ОП...

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
31.12.2020 22:04 Відповісти
дада, там в статье именно про ментов и оп написано
молодец, хорошие данные с русвесны даешь, продолжай.
31.12.2020 22:11 Відповісти
Сколько квартир получили военные в этом году? Вот тебе и ответ. Куда что идёт.
31.12.2020 23:28 Відповісти
военные получили все квартиры в этом. году. всё идет правильно.
01.01.2021 06:52 Відповісти
31.12.2020 16:33 Відповісти
прес-служба бреше , над Вашим коментарем так і написано !
31.12.2020 16:36 Відповісти
31.12.2020 16:36 Відповісти
Якщо ДОЗ довести до =0, то виконання завжди буде 100% !!)))
31.12.2020 16:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733

https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://mobile.twitter.com/Nataliy94087733/status/1344620358314430464 2 ч

Прокуратура США продовжує офіціальне висування звинувачень Коломойському по всієї території США.
Після Кентуккі і Техаса звинувачення висунуто в Огайо.
Добра новина !
31.12.2020 16:36 Відповісти
...если не стрелять и не воевать, то почему не 200% ?
31.12.2020 16:41 Відповісти
Дешевая пропаганда.План установило государство,которое не заказало нифига,а в конце года скорректировало план.
31.12.2020 16:45 Відповісти
Что что...а подгонять статистику под пэрэмогу зеленое стадо умеет...
31.12.2020 16:54 Відповісти
Та у нас уже 30 лет одни перемоги,при любом стаде,какого б оно цвета не было
31.12.2020 17:05 Відповісти
Сто відсотків з того, що замовив тарган???
Скільки створено батарей «Вільха», «Вільха М», у ВСУ???
31.12.2020 17:09 Відповісти
Вы давайте не в процентах к текущему заказу, а в абсолютных числах по каждому из предыдущих 5 годков...
31.12.2020 19:53 Відповісти
Навіщо так брехати! За час військових дій при при порошенку, а вже і при зеленському ми не змогли навіть плбудувати патронний завод..
31.12.2020 21:08 Відповісти
Навіщо так брехати! За час військових дій при при порошенку, а вже і при зеленському ми не змогли навіть плбудувати патронний завод..
31.12.2020 21:20 Відповісти
Як казав Станіславський -хабаду не ВІРЮ!
01.01.2021 10:28 Відповісти
 
 