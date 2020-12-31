У 2020 році "Укроборонпром" виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення, їх частка в загальному держоборонзамовленні - 36%. ІНФОГРАФІКА

Державний концерн "Укроборонпром" заявив, що в 2020 році виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що план виконали незважаючи на затримку у фінансуванні більш ніж на 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка почалася лише в другому кварталі цього року, а також обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу і карантином.

"Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони", - вказано в повідомленні.

За даними концерну, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 – з розроблення ОВТ, 211 – з ремонту та відновлення ОВТ.

У повідомленні наголошується, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

