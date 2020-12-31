УКР
Американська торгова палата закликала український уряд переглянути умови локдауну в січні

Американська торгова палата закликала український уряд переглянути умови локдауну в січні

Представництво Американської торгової палати в Україні закликало Кабінет Міністрів переглянути умови січневого локдауну через обмеження прав споживачів і можливе виникнення конфліктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Палати.

"Американська торговельна палата (Палата) звертає увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням Уряду, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі", - говориться в повідомленні.

Зазначено, що на думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Січневий локдаун не переноситимуть, необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19, - Степанов

Зазначається, що Палата звернулася до уряду з проханням переглянути текст постанови.

"Пропонована бізнес-спільнотою редакція дозволяє роботу суб’єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів", - говориться в повідомленні.

Палата зазначає, що станом на сьогодні питання все ще залишається невирішеним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

