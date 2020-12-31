У Білорусі понад 100 учасників протестів зустрінуть Новий рік за ґратами, - правозахисники

Більш ніж сто учасників акцій протесту в Білорусі зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом. Також новий рік за ґратами зустрінуть десятки політв'язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську правозахисну організацію "Весна".

Зазначається, що під арештом досі залишаються 112 осіб за участь у нібито несанкціонованих акціях. Серед заарештованих учасників протесту 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший - 19-річний хлопець, а найстарший - чоловік 62 років.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який знову переміг на президентських виборах, шляхом їх фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема й Україною. У перші дні акції супроводжувалися жорстким насильством щодо протестувальників, кілька з них загинули, десятки постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - заарештували. Протести в Білорусі тривають до сьогодні.

Дивіться також: Лукашенко не збирається віддавати владу, "поки останній "омонівець" мені не скаже йти". ВIДЕО