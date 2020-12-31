УКР
Новини Революція в Білорусі
У Білорусі понад 100 учасників протестів зустрінуть Новий рік за ґратами, - правозахисники

Більш ніж сто учасників акцій протесту в Білорусі зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом. Також новий рік за ґратами зустрінуть десятки політв'язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську правозахисну організацію "Весна".

Зазначається, що під арештом досі залишаються 112 осіб за участь у нібито несанкціонованих акціях. Серед заарештованих учасників протесту 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший - 19-річний хлопець, а найстарший - чоловік 62 років.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який знову переміг на президентських виборах, шляхом їх фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема й Україною. У перші дні акції супроводжувалися жорстким насильством щодо протестувальників, кілька з них загинули, десятки постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - заарештували. Протести в Білорусі тривають до сьогодні.

Білорусь (8034) Новий рік (551)
31.12.2020 17:12 Відповісти
протест має бути не мирним , а ефективним .
31.12.2020 17:17 Відповісти
http://rusjev.net/2020/12/31/putin-podpisal-krupnejshij-paket-zapretitelnyh-zakonov-v-istorii-rossii/ Путин подписал крупнейший пакет запретительных законов в истории России

Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.
Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.\

Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.
Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.
Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.
31.12.2020 17:52 Відповісти
31.12.2020 17:12 Відповісти
че накрилась ваша Белоруская весна

неудалось одной ж на трех стульях посидеть и за путина и за евросоюз и против майдана
порвали свою ж
31.12.2020 17:12 Відповісти
Пайдзi - рот прапалашчы, чмо маларасейскае.
31.12.2020 17:57 Відповісти
ага, у лукашизьма трі врага: твітер, фейсбук, тєлєграм
С Новим Гадам, таваріщі!

https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313

Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
31.12.2020 17:15 Відповісти
протест має бути не мирним , а ефективним .
показати весь коментар
31.12.2020 17:17 Відповісти
То не Олександр, то потвора, то як вирус влаштувався на 26 років, собі тепленько прихопив місце. Науковою мовою це зветься НАДМОНОПОЛІЯ ВЛАДИ.
Белорусы гоніце його до чортаўа пекла.
Слава Белорусі!

У Білорусі понад 100 учасників протестів зустрінуть Новий рік за ґратами, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4944
31.12.2020 19:21 Відповісти
Краще колінька, ніж бубочка.
31.12.2020 20:25 Відповісти
Ой, их у нас уже пачка. И каждый наровит поздравить на Новый Год.
31.12.2020 19:43 Відповісти
31.12.2020 17:52 Відповісти
пусть закручивают, быстрее сорвут резьбу
31.12.2020 18:11 Відповісти
Всего 100????? Как же так???? А где остальные???? Ведь миллионные протесты идут с августа каждый божий день! Каждое день на Цензоре сводки о задержанных....Там миллиона полтора уже должно быть за решёткой....Неверю я этой лжи, никак не может быть на всю Беларусь всего 100 противников Бацьки.....
31.12.2020 18:43 Відповісти
Задерживают и отпускают. потом опять задерживают.. Круговорот задержанных. Некоторые на рекорд пошли, по десятому разу.
31.12.2020 19:41 Відповісти
так их из страни не випускают за ето
им ставят запрет на виезд
31.12.2020 22:52 Відповісти
Я за белорусов! Желаю победы! Конец крысам! Белорусы превыше всего! Никаких узурпаторов ... и крыс с тараканами.
31.12.2020 19:12 Відповісти
Даеш клоунов і наркоманов, !!! Мародеров і корупціонерів!!! Ура, таварищи!
31.12.2020 20:29 Відповісти
А мадам Тихановская успела в Литве накрошить ольвье?
31.12.2020 23:52 Відповісти
 
 