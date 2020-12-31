У Білорусі понад 100 учасників протестів зустрінуть Новий рік за ґратами, - правозахисники
Більш ніж сто учасників акцій протесту в Білорусі зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом. Також новий рік за ґратами зустрінуть десятки політв'язнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську правозахисну організацію "Весна".
Зазначається, що під арештом досі залишаються 112 осіб за участь у нібито несанкціонованих акціях. Серед заарештованих учасників протесту 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший - 19-річний хлопець, а найстарший - чоловік 62 років.
Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який знову переміг на президентських виборах, шляхом їх фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема й Україною. У перші дні акції супроводжувалися жорстким насильством щодо протестувальників, кілька з них загинули, десятки постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - заарештували. Протести в Білорусі тривають до сьогодні.
неудалось одной ж на трех стульях посидеть и за путина и за евросоюз и против майдана
порвали свою ж
С Новим Гадам, таваріщі!
https://mobile.twitter.com/R1313131313 local @R1313131313
Советская Белоруссия, [31.12.20 00:59]
МВД РБ:
С 4 января в Беларуси будет запрещено посещать туалет с телефоном
Белорусы гоніце його до чортаўа пекла.
Слава Белорусі!
Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.
Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.\
Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.
Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.
Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.
им ставят запрет на виезд