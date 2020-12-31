Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген, наступна партія буде в січні, - "Медзакупівлі України"
В Україну прибула перша партія експрес-тестів на антиген до коронавірусу, яку закупило державне підприємства "Медзакупівлі України". Перша партія складається з 225 тисяч експрес-тестів.
Про це ДП "Медзакупівлі України" повідомило на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Україна закупила тести виробництва південнокорейської компанії SD Biosensor. В держпідприємстві зазначили, що ці тести відповідають вимогам прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я та/або FDA, що було однією із вимог до товару.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, після розмитнення тести доставлять в Київ, а вже звідти їх розвезуть в області.
Вже на початку січня 2021 року в Україну має прибути друга партія експрес-тестів. Загалом "Медзакупівлі" законтрактували понад 3,3 млн експрес-тестів.
