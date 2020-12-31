УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5164 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
823 14

Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген, наступна партія буде в січні, - "Медзакупівлі України"

Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген, наступна партія буде в січні, -

В Україну прибула перша партія експрес-тестів на антиген до коронавірусу, яку закупило державне підприємства "Медзакупівлі України". Перша партія складається з 225 тисяч експрес-тестів.

Про це ДП "Медзакупівлі України" повідомило на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Україна закупила тести виробництва південнокорейської компанії SD Biosensor. В держпідприємстві зазначили, що ці тести відповідають вимогам прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я та/або FDA, що було однією із вимог до товару.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, після розмитнення тести доставлять в Київ, а вже звідти їх розвезуть в області.

Вже на початку січня 2021 року в Україну має прибути друга партія експрес-тестів. Загалом "Медзакупівлі" законтрактували понад 3,3 млн експрес-тестів.

Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген, наступна партія буде в січні, - Медзакупівлі України 01

Автор: 

карантин (18172) тестування (459) тест (318) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
225 тыс. разделить на 20 миллионнов... -- мой калькулятор запятую после первого нуля потерял...*)
показати весь коментар
31.12.2020 17:15 Відповісти
+3
хорошо хоть фото есть...будем знать как они выглядели ))
показати весь коментар
31.12.2020 17:16 Відповісти
+3
Та да. Финляндия и Норвегия сделали около 500 тыс.тестов на миллион населения. Отделили носителей от здоровых людей. Сделали нормальный, адаптированный карантин, а не локдаун. И имеют самый низкий процент заболевших и смертей.
показати весь коментар
31.12.2020 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Британский новый Штамм Ковида добрался до США,причем интересный факт,пожилой житель штата Колорадо полгода не выходил из дома,а схватил новый Штамм...
показати весь коментар
31.12.2020 17:14 Відповісти
-- линк?
показати весь коментар
31.12.2020 17:16 Відповісти
225 тиш ето на три дня - Зе есть чем гордится
показати весь коментар
31.12.2020 17:34 Відповісти
225 тыс. разделить на 20 миллионнов... -- мой калькулятор запятую после первого нуля потерял...*)
показати весь коментар
31.12.2020 17:15 Відповісти
Та да. Финляндия и Норвегия сделали около 500 тыс.тестов на миллион населения. Отделили носителей от здоровых людей. Сделали нормальный, адаптированный карантин, а не локдаун. И имеют самый низкий процент заболевших и смертей.
показати весь коментар
31.12.2020 17:19 Відповісти
Я не знаю за Финляндию и Норвегию... -- есть там один корешок, совдеповский ещё -- всё в Бундес намагался -- Война началась, мы расстались. Кацапыч...
Ну, я конечно могу написать лично Фрау Меркель и в Институт Коха твоё мнение... -- диктуй! -- я записываю... *)
показати весь коментар
31.12.2020 18:19 Відповісти
Это о чем вообще? Этого даже врачам не хватит.
показати весь коментар
31.12.2020 17:15 Відповісти
врачам )))) ылите и ее родственникам и обслуге не всем достанется...а Вы - врачам))))
показати весь коментар
31.12.2020 17:18 Відповісти
хорошо хоть фото есть...будем знать как они выглядели ))
показати весь коментар
31.12.2020 17:16 Відповісти
Капля в море спасает утопающего...,хотя это дело рук самого утопающего...,готовьте бабосы товаристчи матросы...
показати весь коментар
31.12.2020 17:17 Відповісти
На неделю хватит одному крупному областному центру.
показати весь коментар
31.12.2020 17:18 Відповісти
"Шукайте в Епіцентрах країни!"
показати весь коментар
31.12.2020 17:18 Відповісти
Знаю одного врача молодого после медицинского института пришел на работу в поликлинику,сразу купил Шевроле,а через год Джип-Черокки...учитесь жить панове...
показати весь коментар
31.12.2020 17:21 Відповісти
Киллограм киви и три бутылки кока-колы и тесты кончились)
показати весь коментар
31.12.2020 17:25 Відповісти
 
 