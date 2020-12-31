УКР
Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого, - головний санлікар Ляшко

Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech Україна отримає наприкінці лютого або на початку березня 2021 року.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це передбачає договір із китайською компанією.

"Постачальником визнали українське фармпідприємство "Лекхім". Загальна сума контракту - 964 млн гривень, кількість вакцини - 1 млн 913 доз".

Ляшко додав, що вакцину поставлять через 30 днів після реєстрації вакцини в країні-виробнику або в інших країнах із жорсткою регуляторною політикою.

Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський

+12
КТо из вменяемых людей вколет это себе?? Я пожалуй воздержусь..
31.12.2020 17:22 Відповісти
+11
власть зеленского решила для украинцев покупать дешовую -китайскую дрять- сам паяц файзер себе уколит-
31.12.2020 17:21 Відповісти
+6
Если долго идти в сторону Европы, можно попасть и в Китай...
31.12.2020 17:27 Відповісти
Около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса китайской компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний, сообщил глава компании Лю Цзинчжэнь.
"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчжэня газета South China Morning Post.
Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в провинции вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом неизвестно, сколько именно людей получили вакцину.
18 ноября сообщалось, что согласно предварительным результатам испытаний, экспериментальная вакцина CoronaVac компании Sinovac вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом. На данный момент вакцина находится на третьей - финальной - стадии клинически испытаний.
31.12.2020 19:30 Відповісти
Більшість китайського товару,це сміття.Маю на увазі.якщо він повністю китайський.
31.12.2020 19:40 Відповісти
А мені не вірили, що куплять китайську.
31.12.2020 20:23 Відповісти
айайай, зрадулька.
31.12.2020 21:02 Відповісти
Я і західних вакцин побоююсь, а китайська... Китайці - велика, не тільки за розміром, нація, але ''ширпотреб'' в їх виконанні таке вже барахло, що кидає тінь на все, що Made in China.
31.12.2020 21:41 Відповісти
Pabrobyval poslat ban ruskogo trolia no mojio mnenije po unozenyje vsej naciji neinteresna,znacit zavtra budu govorit s Butusovim po FB uvidem kakogo ego mnenije
31.12.2020 21:59 Відповісти
Jest licnoje mnenije no jest i istorija gde nado uvazat i kazdi musor vitalij nemozet tut ejio perezapisovat.Zalko sto u vas neuvazajet istoriju drugix tolko svojio uvazajet tut ban idiot srazu.Obezatelno ja vernus zavtra s vasim Jurijem redaktorom obsudim takze .Ja neuciu drugix mnenije no pravda dolzna bit odinakova ko vsem
31.12.2020 22:28 Відповісти
Я вот тоже не могу понять почему эти СВОЛОЧИ покупают китайскую вакцину если есть 3 хороших проверенных вакцины: Pfizer, Moderna, Azo? Себе твари будут колоть американские а простым людям китайское говно? Чем украинцы хуже американцев? Причем американской вакцины будет достаточно.Зла нехватает.
01.01.2021 09:08 Відповісти
