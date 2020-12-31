Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого, - головний санлікар Ляшко

Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech Україна отримає наприкінці лютого або на початку березня 2021 року.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це передбачає договір із китайською компанією.

"Постачальником визнали українське фармпідприємство "Лекхім". Загальна сума контракту - 964 млн гривень, кількість вакцини - 1 млн 913 доз".

Ляшко додав, що вакцину поставлять через 30 днів після реєстрації вакцини в країні-виробнику або в інших країнах із жорсткою регуляторною політикою.

