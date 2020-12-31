2 632 109
Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого, - головний санлікар Ляшко
Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech Україна отримає наприкінці лютого або на початку березня 2021 року.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це передбачає договір із китайською компанією.
"Постачальником визнали українське фармпідприємство "Лекхім". Загальна сума контракту - 964 млн гривень, кількість вакцини - 1 млн 913 доз".
Ляшко додав, що вакцину поставлять через 30 днів після реєстрації вакцини в країні-виробнику або в інших країнах із жорсткою регуляторною політикою.
"В режиме экстренного использования вакцину применили примерно на миллионе человек, не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектами. У людей наблюдались лишь слабые симптомы", - цитирует Лю Цзинчжэня газета South China Morning Post.
Кроме того, власти китайской провинции Чжэцзян сообщили, что сделали доступной для экстренного применения в провинции вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotec среди групп высокого риска. При этом неизвестно, сколько именно людей получили вакцину.
18 ноября сообщалось, что согласно предварительным результатам испытаний, экспериментальная вакцина CoronaVac компании Sinovac вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших коронавирусом. На данный момент вакцина находится на третьей - финальной - стадии клинически испытаний.