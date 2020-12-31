Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку"
Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомила пресслужба відомства 30 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Мін’юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів "Приватбанку" до його націоналізації.
Мін’юст нагадує, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в Луїсвіллі, Кентуккі і Далласі, Техасі. Стверджувалось, що ця власність також була куплена з використанням незаконно привласнених коштів "Приватбанку".
Усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей, заявили в американському Мін’юсті.
У трьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, колишні власники банку, розтратили кошти та ошукали банк на мільярди доларів. У скаргах також стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи ряд банківських рахунків підставних компаній, до того, як переводили кошти в Сполучені Штати.
У США, як стверджується в скаргах, партнери Коломойського, Мордехай Корф і Уріель Лабер, відмивали незаконні кошти. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що, на думку влади США, підлягають конфіскації: хмарочос у Клівленді, бізнес-центр в Луїсвіллі і офісний центр в Далласі.
Загальна вартість нерухомості перевищує 60 мільйонів доларів.
...потом по-месту разберёмся...
Но хуже уже точно не будет...*)
Уважаемый https://censor.net/ru/user/201477 Вы видно весь год очень хорошо работали, и поэтому кновогоднему столу у вас сильно большой осётр. Может урежете?
До встречи в новом году.Хай щастить...
"млн" или "млрд"?
художник КалоМойский
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский