Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку"

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба відомства 30 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Мін’юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів "Приватбанку" до його націоналізації.

Мін’юст нагадує, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в Луїсвіллі, Кентуккі і Далласі, Техасі. Стверджувалось, що ця власність також була куплена з використанням незаконно привласнених коштів "Приватбанку".

Усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей, заявили в американському Мін’юсті.

У трьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, колишні власники банку, розтратили кошти та ошукали банк на мільярди доларів. У скаргах також стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи ряд банківських рахунків підставних компаній, до того, як переводили кошти в Сполучені Штати.

У США, як стверджується в скаргах, партнери Коломойського, Мордехай Корф і Уріель Лабер, відмивали незаконні кошти. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що, на думку влади США, підлягають конфіскації: хмарочос у Клівленді, бізнес-центр в Луїсвіллі і офісний центр в Далласі.

Загальна вартість нерухомості перевищує 60 мільйонів доларів.

