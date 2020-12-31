УКР
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку"

Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба відомства 30 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Мін’юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів "Приватбанку" до його націоналізації.

Мін’юст нагадує, що в серпні 2020 року в Південному окрузі Флориди були подані два інших цивільних позови про конфіскацію власності в Луїсвіллі, Кентуккі і Далласі, Техасі. Стверджувалось, що ця власність також була куплена з використанням незаконно привласнених коштів "Приватбанку".

Усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей, заявили в американському Мін’юсті.

Також читайте: Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн

У трьох скаргах йдеться про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, колишні власники банку, розтратили кошти та ошукали банк на мільярди доларів. У скаргах також стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи ряд банківських рахунків підставних компаній, до того, як переводили кошти в Сполучені Штати.

У США, як стверджується в скаргах, партнери Коломойського, Мордехай Корф і Уріель Лабер, відмивали незаконні кошти. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об'єкти, що, на думку влади США, підлягають конфіскації: хмарочос у Клівленді, бізнес-центр в Луїсвіллі і офісний центр в Далласі.

Загальна вартість нерухомості перевищує 60 мільйонів доларів.

Читайте також: Прокуратура США висунула обвинувачення Коломойському і Боголюбову у справі про купівлю нерухомості в Огайо за "відмиті" кошти, - Reuters

Ничего мудрый нарид ему компенсирует не зря ведь коммуналка растет!
Скажите, вы сегодня у себя в кровати или штанишках сколько раз находили какащки с логотипом
Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2440
+31
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7963
Я, конечно, от Пороха не в восторге... -- но вам деваться больше некуда -- голосуй за Прошлое, а не за нынешнее.
...потом по-месту разберёмся...

Но хуже уже точно не будет...*)
Астанавитесь!!!!!
а квартальний янєлох вважає, що каломойша самий чесний український підприємець. кому вірити?
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 3559
Иск Ходорковского к Чекистану Путлера всего 50 ядов долларов + 7 ярдов Пени набежало...Иск к Коломойскому 470 миллиардов...,масштаб нищеброда Ходора и масштаб Бени не измерить даже в милях морских...
Иск Ходорковского..... всего 50 ядов долларов + 7 ярдов ...Иск к Коломойскому 470 миллиардов.
Уважаемый https://censor.net/ru/user/201477 Вы видно весь год очень хорошо работали, и поэтому кМін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1278новогоднему столу у вас сильно большой осётр. Может урежете?
останется у Зелебани только одна крыша - господин Ахметов. И то пока светится не понадобится
США станет еще богаче - Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка". Ведь деньги в Украину никто не вернет... Разве деньги Лазоренко и других вернули?
И?
По украинским законам они не совершали преступлений.
Американская пресса больше года назад писала, что это Афера века,вряд ее кто то переплюнет в ближайшие 100 лет... Беню срочно в книгу Рекордов Гиннесса...
Всем здоровья и добра в НГ,малой забирает комп,нашел музычку нехилую...Metal Ballads Collection в Ютьюбе время звучания почти 5 часов.
До встречи в новом году.Хай щастить...
Пора бы ему уже и о вечном подумать...
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6130
Это конечно хорошо, но почему только Бенино имущество? Там закопаны несколько годовых бюджетов Украины и того же Мордара... Почему нет дел по остальным упырям? Какой-то избирательный подход...
Как же горят ...... у парахнявых
Иди наХ бот
"Минюст США подал в суд иск о конфискации имущества Коломойского: в министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка"" - что будет с имуществом Зеленского? - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
Гарний сигнал зеленій соплі ! Походу Бєня із зеленою шмаркльою всьо... Ростов їх зачекався!
сьогодні конфіскують майно,активи,завтра бєня влупить тарифи на +100%,хохли ковтнуть і втруться..чи ще сумніваєтесь?
показати весь коментар
подяка за реформи
"Общая стоимость недвижимости превышает 60 млн долларов."
"млн" или "млрд"?
Да хоть 1 тысяча долларов - для американского Минюста не имеет значения - главное шо незаконно. Учись делать правильный выбор.
"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране за сотни миллионов долларов"
Цікаво, скільки коштує хмарочес?
по різному. за 3 ярда баксів можна збудувати Бурдж Халіфа (880 м), а можна зробити капремонт Большого Театра.
показати весь коментар
...А можно и золото пообивать на гос. даче
Грабіжників українського народу може покарати тільки американська феміда бо влада прикриває цих злодіїв, через свої ЗМІ олігархат зомбує нарід для "правильних" виборів.
свиню пердолитимуть ))
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 318
"Автопортрет"
художник КалоМойский
це добре.
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2040
Мін'юст США подав до суду позов про конфіскацію майна Коломойського: в міністерстві вважають, що воно було придбано за рахунок незаконно привласнених коштів "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5163
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344674473925095431 2 ч

Министерство юстиции США подало иск на конфискацию имущества Коломойского во Флориде. Оригинальная версия Санта Клауса в исполнении Фемиды ...
хорошо. потужнейшему приготовиться.
Ничего, беня без бабла не останется))) Зебилье ему все компенсирует из своего кармана!

Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
Спасибо Штаты!!! трусите и конфисковуйте все в того мошенника и вора, все до ниточки... появится надежда на помомощь не только джевелинами,катерами и хаммерами.... нам еще и F 35 нужны..
ай, такі дрібниці....
показати весь коментар
