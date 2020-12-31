УКР
Новини
З січня договір з "Нафтогазом" на постачання газу можна укласти у відділенні Ощадбанку

З середини січня 2021 року в відділеннях Ощадбанку можна буде укласти договір про постачання газу з газопостачальним компаніям (ЦПК) "Нафтогаз України". Для оформлення досить надати в банку паспорт, ІПН, документ про право власності на житло, а також EIC-код, говориться в повідомленні компанії.

"Ми продовжуємо розширювати можливості підключення для нових клієнтів. В умовах пандемії та задля економії часу ми радимо споживачам подавати заявку онлайн на сайті компанії. Ми також піклуємось про інтереси людей, яким зручніше оформити заявку в партнерських відділеннях з допомогою консультантів. Тому постійно розширюємо базу офлайн-партнерів. Можливість зручно змінити постачальника в одному з відділень банку стане нашою сервісною перевагою і пришвидшить зміну постачальника для тисяч клієнтів. Нарешті газовий сервіс "ходить" за клієнтом, а не навпаки", ― наголосив директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадуємо, перехід до нового постачальника відбувається автоматично після підписання договору з новим.

Як повідомляли ЗМІ, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область заявив, що заощадити на газі населенню допоможуть державні компанії, такі, як Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". За словами глави держави, саме Нафтогаз пропонує найнижчі ціни на газ для населення після запуску повноцінного ринку газу цього року.

газ (10603) Нафтогаз (4458) Ощадбанк (772) Тарифи на газ (1066)
Топ коментарі
+5
Перейшов від Фірташового Львівгаз збуту де ціна за січень 11 грн в Нафтогаз - 7,22 грн через Прива24... 7 днів і без проблем перевели.
31.12.2020 18:33 Відповісти
+4
Контора "Рога и копыта". Мой опыт подключения к Нафтогазу через сайт: 1 ноября создал заявку, 3 ноября переслал пакет документов...... четыре раза названивал - ожидайте, через полтора месяца отказ без объяснения причин (проверил на сайте).
31.12.2020 18:16 Відповісти
+2
Еще на почте надо. Шоб добавить драйву бабулькам. Там и так толчея.
31.12.2020 17:58 Відповісти
И сразу отдать все деньги со счета, тарифы приятно удивят.
31.12.2020 17:58 Відповісти
За кошелек Фирташа переживаешь? Полюбэ у Нафтогаза счас дешевле, чем у приватных облгазов.
31.12.2020 18:13 Відповісти
Переживаю за пенсионеров и малоимущих, и с 2021 года за все население, правительство обязано минимизировать цену на газ, а не играться со стариками по заключению ежемесячных договоров на поставку газа.
31.12.2020 20:14 Відповісти
В условиях конкуренции как раз цена и нормализируется. Это монополии выдирают из карманов потребителей последние копейки.
31.12.2020 20:34 Відповісти
Крутят газом, как цыган солнцем.
31.12.2020 18:06 Відповісти
https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug Постачальники комунальних послуг

https://privatbank.ua/postachalniki-komunalnyh-poslug Приєднуйтеся до компанії «Нафтогаз України» через ПриватБанк!

=============================================================

Мене перевели до тижня часу!
31.12.2020 18:37 Відповісти
Сформував заяву. Чекаю.
31.12.2020 19:58 Відповісти
А що писати у полі "Площа об'єкта, м²" коли у мене звичайна квартира, хрущовка, у Львові, де газ використовується лише для приготування їжі, та кухня/ванна для підігріву води?
Я ж не опалюю всю площу квартири газом...
Заздалегіть дякую за допомогу!
14.01.2021 14:34 Відповісти
В то, что от "частных" посредников можно свались к государственному... - это хорошо...
Возможно таким образом государство сможет полностью избавиться от коломойских, фиртешей и им подобным - рыночным способом...!
02.01.2021 22:05 Відповісти
 
 