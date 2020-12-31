З січня договір з "Нафтогазом" на постачання газу можна укласти у відділенні Ощадбанку

З середини січня 2021 року в відділеннях Ощадбанку можна буде укласти договір про постачання газу з газопостачальним компаніям (ЦПК) "Нафтогаз України". Для оформлення досить надати в банку паспорт, ІПН, документ про право власності на житло, а також EIC-код, говориться в повідомленні компанії.

"Ми продовжуємо розширювати можливості підключення для нових клієнтів. В умовах пандемії та задля економії часу ми радимо споживачам подавати заявку онлайн на сайті компанії. Ми також піклуємось про інтереси людей, яким зручніше оформити заявку в партнерських відділеннях з допомогою консультантів. Тому постійно розширюємо базу офлайн-партнерів. Можливість зручно змінити постачальника в одному з відділень банку стане нашою сервісною перевагою і пришвидшить зміну постачальника для тисяч клієнтів. Нарешті газовий сервіс "ходить" за клієнтом, а не навпаки", ― наголосив директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадуємо, перехід до нового постачальника відбувається автоматично після підписання договору з новим.

Як повідомляли ЗМІ, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область заявив, що заощадити на газі населенню допоможуть державні компанії, такі, як Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". За словами глави держави, саме Нафтогаз пропонує найнижчі ціни на газ для населення після запуску повноцінного ринку газу цього року.