Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат

Захист ексголови "Укрбуду" Максима Микитася вважає, що прокуратура намагається у незаконний спосіб вирішити питання обрання запобіжного заходу їхньому підзахисному у справі про викрадення людини.

Про це адвокат Микитася Артур Габрієлян сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Прокуратура займається фальсифікацією. Вони в суд дали одне клопотання, або не дали, а нам дали зовсім інші матеріали, які не збігаються між собою. По-друге, ми вважаємо, що під час однієї з перерв, коли ми відзначили, що в матеріалах немає певних даних, на підставі яких можна було б ухвалювати рішення про взяття під варту, вони в кабінет нишком занесли якісь матеріали, які, можливо, дають підстави для взяття Микитася під варту. Можливо, ми не знаємо які це матеріали. Але ми говорили, що без тих документів взагалі не можна розглядати таке питання", - сказав адвокат.

Читайте також: Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді"

За його словами, це свідчить про те, що прокуратура намагається "незаконним способом вирішити питання про взяття під варту Микитася".

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.