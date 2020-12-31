УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3902 відвідувача онлайн
Новини
8 086 38

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат

Захист ексголови "Укрбуду" Максима Микитася вважає, що прокуратура намагається у незаконний спосіб вирішити питання обрання запобіжного заходу їхньому підзахисному у справі про викрадення людини.

Про це адвокат Микитася Артур Габрієлян сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Прокуратура займається фальсифікацією. Вони в суд дали одне клопотання, або не дали, а нам дали зовсім інші матеріали, які не збігаються між собою. По-друге, ми вважаємо, що під час однієї з перерв, коли ми відзначили, що в матеріалах немає певних даних, на підставі яких можна було б ухвалювати рішення про взяття під варту, вони в кабінет нишком занесли якісь матеріали, які, можливо, дають підстави для взяття Микитася під варту. Можливо, ми не знаємо які це матеріали. Але ми говорили, що без тих документів взагалі не можна розглядати таке питання", - сказав адвокат.

Читайте також: Микитась про примусову доставку до суду: "Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді"

За його словами, це свідчить про те, що прокуратура намагається "незаконним способом вирішити питання про взяття під варту Микитася".

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

Автор: 

суд (11820) Укрбуд (141) Микитась Максим (292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Микитась, хоч не із подарункового магазину, але не сепар і не промоскалик, як ті, хто хоче його за любу ціну змусити мовчати
показати весь коментар
31.12.2020 20:05 Відповісти
+3
А якби був петро олексійович ,то микитась би був депутатом і далі крали б разом з татаровим і іншою поганню і всіх все влаштовувало бо керували європатріоти. А не клоуни як зараз.
показати весь коментар
31.12.2020 19:43 Відповісти
+2
Единственный выход для него просить НАБУ взять себя под стражу.
показати весь коментар
31.12.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как должна была, непонятно?
показати весь коментар
31.12.2020 18:53 Відповісти
жаба с гадюкой.....
показати весь коментар
31.12.2020 19:04 Відповісти
ето тот случай,когда можно сказать а какая разница!!??(вор должен сидеть в турма!!)
показати весь коментар
31.12.2020 19:04 Відповісти
обидва злодюги мають сидіти. Навіть так: вся банда зелених.
показати весь коментар
31.12.2020 19:22 Відповісти
А коричневая?
показати весь коментар
31.12.2020 21:09 Відповісти
У кого полно бабла, для тех всё незаконно , когда их бедных обижают! То что они делали незаконно, не считается! Посадите как Аль Капоно!
показати весь коментар
31.12.2020 19:10 Відповісти
Злодії на банковій сидять. А цей - щипач поряд із тими.
показати весь коментар
01.01.2021 12:32 Відповісти
та дайте уж колонку микитасю!...или его адвокатам!
показати весь коментар
31.12.2020 19:20 Відповісти
А должны были заносить материалы торжественным маршем? ...
показати весь коментар
31.12.2020 19:39 Відповісти
А у відповідності до процесуального кодексу - не годиться?
показати весь коментар
01.01.2021 12:33 Відповісти
А якби був петро олексійович ,то микитась би був депутатом і далі крали б разом з татаровим і іншою поганню і всіх все влаштовувало бо керували європатріоти. А не клоуни як зараз.
показати весь коментар
31.12.2020 19:43 Відповісти
Микитась, хоч не із подарункового магазину, але не сепар і не промоскалик, як ті, хто хоче його за любу ціну змусити мовчати
показати весь коментар
31.12.2020 20:05 Відповісти
Давай обмежений розкажи мені про дояра

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат - Цензор.НЕТ 3661

Прокуратура нишком занесла матеріали, які можуть дати підстави для взяття під варту Микитася, - адвокат - Цензор.НЕТ 7664
показати весь коментар
31.12.2020 20:18 Відповісти
Якби я був обмежений то 2021 рік зустрічав би у колгоспі білорусь іцілував би у дупу дояра даруючи йому квіти щоб дозволив полизати.Мені гидко спілкуватись з громадянином білорусі який існує в своїй країні у позі раком і лізе в Україну радником.Ти лайно на колгоспних вилах.
показати весь коментар
31.12.2020 20:26 Відповісти
Іншої відповіді від обмеженого імбіцила я навіть не очікував.
показати весь коментар
31.12.2020 21:33 Відповісти
Коли вилізеш з лайна,звертайся,може ще чим допоможу,а поки з прихвостнями ***** не спілкуюсь.
показати весь коментар
31.12.2020 21:51 Відповісти
Звичайно, на реальні факти тобі відповісти нема чим. Хіба що згадати ліпетську фабрику
показати весь коментар
31.12.2020 21:57 Відповісти
Мені до дупи і ліпецька артіль і 95 квартал.два чоботи на одну ногу.А ти не суй проса в чужого носа а займайся тим що вмієш.Лижи дупу дояру і *****.
показати весь коментар
31.12.2020 22:07 Відповісти
Ой, в тебе довбня питатиму куди і що мені сувати
показати весь коментар
31.12.2020 23:21 Відповісти
Лікуйся!
показати весь коментар
01.01.2021 00:49 Відповісти
Довбню, я тут з кінця 90-х по сімейним обставинам. Пи..див сепарів на півдні навесні-влітку 14-го,коли вони гастролюючи корчили з себе ущімльонних хунтою та намагалися захоплювати облдержадміністрації. На то є відповідні записи на фейсбуці у знайомих. Але такий подарунок для КДБ я тут не лишу.ліва рука повністю не востановилася з того часу.
Бажаю тобі розуму в цьому році.
показати весь коментар
01.01.2021 01:38 Відповісти
А, втомились за 5 років? Ну то відпочивай зараз, мудрий народе...
показати весь коментар
01.01.2021 09:54 Відповісти
Единственный выход для него просить НАБУ взять себя под стражу.
показати весь коментар
31.12.2020 20:13 Відповісти
так тому і вилучили Микитасі з адвокатаи із залу суду, суддя відкрив слухпання в кабінеті, прокурор дав інші докази і суддя оголосив привід, грубувато, але коли нема доказів, А.Геращенко згадує якусь жінку, тому і йдуть на підлог. Ця практика апробована дуже давно. Короткий екскурс. Слухалась справа Промпартії, зал битком, , прокурор Криленко нервує, доказів немає, НКВД приносить оперативну справу, Криленко оголошує листи основного обвинуваченого Рамзіна до свого друга професора, який живе у Франції. Друг був агентом і жив на гроші НКВД. У Франції піднявся хай, де взялися листи. Друг в паніці, пише листи в НКВД ви мене не підставили, втік в СРСР. Скандал не описуємий. Політбюро надавало Криленку по шиї, начальник СОУ Євдокимова відправили в Туркестан. в 1937 році всіх причетних до справи Промпартії НКВД разом з Криленком розстріляли в особливому порядку, без права суду Відомстив Єжов разом із своїм дружбаном Євдокимовим. Тільки Рпмзін всіх пережив. А всіх сидільців по промпартії реабілітували аж у 1989 році на останній комісії Яковлева. Правнуки почали йти вже протореним шляхом. А яктам світло в кінці тунелю ?
показати весь коментар
31.12.2020 20:40 Відповісти
брехуну Зеленському ганьба за кришування причетного до розкрадання квартир національної гвардії Татарова. Всі розуміють, що Микитася хочуть налякати, щоб він не давав свідчення проти Татарова, тому швидко після його зізнання і дачі показань проти свого поплічника Татарова придумали злочин щоб змусити Микитася відмовитись від своїх свідчень.
показати весь коментар
31.12.2020 20:49 Відповісти
А ничего, что Микитась сейчас гуляет под залогом 100 млн украденных средств? А ничего, что Микитась находится под следствием годами, а показания на Татарова дал только неделю назад?
показати весь коментар
31.12.2020 21:01 Відповісти
Тепер на Татарова ніхто показів не дасть. Нічого?
показати весь коментар
01.01.2021 12:34 Відповісти
Може Микитась і накрав ті 100млн , але штука в тому що це тверження треба довести у суді.А от з цим складно, це треба все робити по закону. У нас закон тільки на папері, а не в суді. Виявилось що Судді і суд потрібні всім і такому прохіндею як Микитась і патріоту Стерненку і, як не дивно екс президенту Порошенку.І пока цього не буде, не буде нічого-ні грошей,ні спокою,ні впевненості у завтрашньому дні. А буде ідіот Зеленський і його банда, ну і всякі Медведчуки,Вовки,Портнови...
показати весь коментар
31.12.2020 21:50 Відповісти
 
 