Офіс генпрокурора про заяву НАБУ щодо "справи Злочевського": Припиніть ділитися службовими даними зі сторонніми

Офіс генпрокурора про заяву НАБУ щодо

Офіс генерального прокурора рекомендує НАБУ і САП переглянути підходи в питаннях комунікації.

Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора у відповідь на заяву НАБУ щодо "плівок Злочевського" про те, що Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне відреагувати на непрофесійну риторику, яку собі дозволили окремі співробітники НАБУ щодо ролі Офісу Генпрокурора у питанні розслідування так званої справи про надання хабара керівництву НАБУ і САП, в якому підозрюється колишній Міністр екології.

Сьогодні в ЗМІ з'явилася новина про те, що Офіс Генпрокурора намагається захистити ексміністра екології часів Януковича. Хочемо застерегти авторів цієї фантастичної замітки - введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України. Професіонал своєї справи доводить свою придатність вчинками, а не написанням недостовірних повідомлень.

Офіс Генпрокурора пропонує своїм партнерам в особі керівництва НАБУ перейти від практики спілкування на сторінках Інтернету до живої ділової дискусії, припинити розповсюджувати неправдиву інформацію та ділитися службовими даними зі сторонніми особами з метою поширення їх у ЗМІ - все це не робить сильнішими ні вас, ні громадян України.

У відповідь на такі непродумані слова на адресу Офісу Генпрокурора, нижче ми хочемо надати сухі факти з хроніки реакції Офісу Генерального прокурора на ті чи інші рішення українських судів або інші процесуальні рішення в рамках цього кримінального провадження.

01.10.2020 суддя Печерського районного суду м. Києва І. Литвинова задовольнила скаргу адвоката П.Бойко, що представляє інтереси ексміністра екології, в результаті зобов'язавши Генерального прокурора І.Венедіктову скасувати постанову детектива НАБУ В.Крютченка від 12.08.20 про відновлення розслідування кримінального провадження №420140000001590 від 17.11. 2014. В даному випадку мова йде саме про те кримінальне провадження, за закриття якого, на думку слідства, і передавалася неправомірна вигода в розмірі 5 млн дол США.

Таке рішення, звичайно, було оскаржене Офісом Генпрокурора, як в апеляційному, так і в касаційному порядку. Відзначимо, що Офіс Генпрокурора ставиться з великою увагою і повагою, як до діяльності наших партнерів з НАБУ і колег з САП, так і до букви і духу закону, яким ми всі керуємося при прийнятті процесуальних рішень. В рамках апеляційного та касаційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Генпрокурор І.Венедіктова наполягала на тому, що суддя Печерського районного суду м. Києва не повинна була відкривати провадження, а передати його для прийняття рішення в ВАКС, так як сама справа розслідується детективами НАБУ, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори САП. Не погодившись з доводами Генпрокурора, суддя апеляційного суду і судді кримінального касаційного суду в складі Верховного Суду, відмовили у відкритті провадження і, тим самим, залишили в силі ухвалу судді районного рівня.

Більше того, 23.10.2020 Генпрокурор І.Венедіктова звернулася до ВРП з дисциплінарною скаргою на дії судді І.Литвинової у справі №757 / 40859/20-к. Вхідний номер скарги - 10129/0 / 8-20. ВРП 25.11.2020 відмовила у відкритті дисциплінарної справи за скаргою Генпрокурора І.Венедіктової.

Таким чином, розмірковуючи на мові права, а не емоцій і самопіару, на сьогодні, відсутні будь-які підстави стверджувати, що суддя Печерського районного суду Києва І.Литвинова діяла з порушенням закону при винесенні ухвали.

Також просимо не маніпулювати фактами, оскільки громадяни не в змозі швидко розібратися в юридичних тонкощах розслідування таких складних кримінальних проваджень і оскарженнях тих чи інших процесуальних рішень в національних судах України. Просимо звернути увагу на ту обставину, що часто адвокати осіб з процесуальним статусом звертаються саме до Печерського районного суду м.Києва виключно з тієї причини, що предметом їх скарг є діяльність Генерального прокурора, а не прокурора САП, дії якого, справедливості заради, об'єктивно повинні і завжди оскаржуються в ВАКС. На думку Верховного Суду, такі скарги підсудні виключно Печерському районному суду м.Києва. Дана правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суду від 12.10.2020 р у справі №757 / 12540/20-к.

Читайте також: Агент НАБУ Шевченко - Зеленському: Венедіктову потрібно негайно звільнити. Ви стаєте гарантом вседозволеності для корумпованих потвор

Керівництво Офісу Генпрокурора завжди і за будь-яких обставин намагається всіляко підтримати своїх партнерів з НАБУ і колег з САП, але змушені рекомендувати переглянути підходи в питаннях комунікації між відомствами і націлитися на конструктив.

Також вважаємо, що прийшов час взяти до уваги судову практику, яка налічує достатню кількість обов'язкових висновків суддів Верховного Суду на тему визначення підслідності та підсудності. Таким прикладом може служити рішення ВС від 25.08.2020, яким відмовлено в задоволенні подання Київського апеляційного суду про направлення матеріалів провадження за апеляційною скаргою адвоката Е.Ненова на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2020, винесену за результатами розгляду скарги на бездіяльність Офісу Генпрокурора, з Київського апеляційного суду в ВАКС в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

Дійсно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Т.Ільєвої від 24.12.2020 у справі №757 / 50347/20-к, скарга адвоката в інтересах підозрюваного на бездіяльність Генпрокурора І.Венедіктової в справі №52020000000000362 від 03.06.2020 про вирішення спору про підслідність, була задоволена. У своїй ухвалі суддя Т.Ільєва постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування. Така ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва була оскаржена Офісом Генпрокурора в апеляційному порядку.

Станом на 31.12.2020 ні Генпрокурором І.Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу Генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження - брехня", - сказано в заяві Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, НАБУ 31 грудня заявило, що детективи завершили розслідування у справі Злочевського ще на початку грудня. Проте 24 грудня Печерський суд таємно, без участі прокурорів САП, зобов'язав Офіс генпрокурора забрати справу у НАБУ і передати її іншому органу розслідування, стверджують в Бюро. Бюро вважає рішення суду незаконним і зазначає, що закон забороняє передавати справи НАБУ в інші органи. У НАБУ також зауважують, що суд відмовився надати повний текст рішення прокурорам САП і, всупереч законодавству, передав його представнику ОГП, який не є прокурором у справі і не може брати участь у процесуальних діях. Таким чином, на думку НАБУ, Офіс Венедіктової і суд намагаються захистити міністра часів Януковича.

+18
После ухода Зе слово офис будет ассоциироваться с сборищем клоунов и мудаков.
31.12.2020 18:50 Відповісти
+11
Таке враження що більшої курви ніж ця *********** в Україні не знайти.
31.12.2020 18:58 Відповісти
+9
Настане черга і Бєнядиктовій відповідати за кривосуддя !!!)))
31.12.2020 18:54 Відповісти
После ухода Зе слово офис будет ассоциироваться с сборищем клоунов и мудаков.
31.12.2020 18:50 Відповісти
А підприємці перейменують свої офіси у контори.
31.12.2020 18:56 Відповісти
Французький варіант - бюро - теж нічого так.
31.12.2020 19:02 Відповісти
И наркоманов!!!
31.12.2020 19:05 Відповісти
народ Украины для этих ублюдков уже посторонние-
31.12.2020 18:54 Відповісти
Настане черга і Бєнядиктовій відповідати за кривосуддя !!!)))
31.12.2020 18:54 Відповісти
Таке враження що більшої курви ніж ця *********** в Україні не знайти.
31.12.2020 18:58 Відповісти
Чухонь вузькоока
31.12.2020 19:24 Відповісти
Здраааа майа раааа... а толстожопая ленкабандаренка... а эта кобыла с кривым глазом, как ее... лукаш, вспомнил... а ганка герман, а мосейчучка, иннка богохульская... та богата Украина на могилевских, шо там...
31.12.2020 19:53 Відповісти
Ничего. Скоро стаю во главе с узкоглазой крысой попустит. После 20 января им настойчиво порекомендуют прекратить эту дурацкую писанину и свалить в отставку,пока не поздно.
31.12.2020 19:00 Відповісти
кто?
31.12.2020 19:17 Відповісти
Куда?
31.12.2020 19:29 Відповісти
после 20-го кто будет руководить Веникдиктовой?
31.12.2020 20:04 Відповісти
Закон.
31.12.2020 20:15 Відповісти
Тут не важливо, "хто", тут важливо - "звідки".
31.12.2020 19:46 Відповісти
Страшен не звон, а то -- про кого он.
...ехал как-то совсем не так давно через Поляндию в Нэньку... -- зелёный коридор объехал -- там 5 км. очередь -- а я ж ничего, кроме себя не везу...
-- не все меня сразу поняли.

Сперва погранцы -- девушка: А чего вы в общую очередь не стали?
-- А чего у вас калаш без магазина?
-- Шо?
-- Ихь виль дюрьх роте фарен.
-- Шо? -- и сразу барышня заулыбалась... -- немца встретила...*)

...короче -- там, шоб проехать через красный -- надо 5 евриков дать -- я и дал.

Каюсь! -- дал бы и 10 -- но не просили...
О такой я коррупционер и алигарх...*)

Потом, я ещё по Украине ехал, где-то 800 км. ... -- стыдно рассказывать -- про всех...
31.12.2020 19:02 Відповісти
А я так через дип .езжу. 10€ и порядок
31.12.2020 19:07 Відповісти
Плата по таксе! Такса рубль. (с)
31.12.2020 19:10 Відповісти
Так з вашою кодлою прокурорською по іншому не можна. Гадюшник, який нічим не поступається судам. Потвори
31.12.2020 19:02 Відповісти
Інших в Україні просто нема !!!))))
31.12.2020 19:07 Відповісти
Я знаю ще одного міністра януковича якого не посадили.
31.12.2020 19:05 Відповісти
А я клована знаю,якому місце під шконкою !!))
31.12.2020 19:08 Відповісти
Згоден, пьётр ще той клован.
31.12.2020 19:14 Відповісти
У вас в слове Беня, пять ошибок.
31.12.2020 20:04 Відповісти
Всі торгові партнери пьётра так чи інакше кловани, яким місце під шконкою, беня не виключення.
31.12.2020 20:30 Відповісти
Ну да, устами Портнова истина глаголет. Ну и вы с Ослом Оманским 😁
31.12.2020 21:05 Відповісти
Можеш і далі так себе вести, твоє право. Головне що це не змінить того що порохоботи програли назавжди, разом з "іконою" пьётром шоколадным.
31.12.2020 22:04 Відповісти
Ну у вас своя икона, подельник КалоМойши 😁
Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более 5 миллиардов долларов.

Деньги исчезли в серии оффшоров. Убытки составили 40% всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство, отметили в OOCRP.
01.01.2021 01:41 Відповісти
Вот и славно. Наделал дел, пущай ответит. Но не забывай и про своего, пьётра. Беня конечно жулик и вор. Но на пьётре еще в дополнении к воровству и крови достаточно. Крови лучьших сынов Украины.
01.01.2021 01:52 Відповісти
Оно и пруфы- не помешали бы. Нет я понимаю, у Портнова в Панаме не заладилось, но он новые идеи регулярно подкидывает 💯% "своему прокурору".
01.01.2021 03:09 Відповісти
да достаточно вспомнить "парадик" с раздачей плюшек. В то время когда Сынов Украины кацапы убивали.
01.01.2021 11:59 Відповісти
Ну, давайте. Вместе вспомним. Только давайте так, я не от себя, а от Сынов Украины приведу мнение по поводу парада. А вы опровергните. Ок?
Ну и между делом вспомним мнение этих "Сынов Украины" по поводу *********** топчущего флаг Украины вместе с зайчиком - дебилом.
01.01.2021 13:03 Відповісти
Хорошо. Ваше право приводить мнение. Хотелось бы услышать мнение от Сынов которые погибли. Мнение от детей, жен, матерей погибших Сынов. От сынов попавших в плен тогда слышал с первых уст. И да, опровергать мнение, это глупая затея, мнение или есть или его нет. Вот факты можно или подтвердить или опровергнуть.
01.01.2021 13:55 Відповісти
Бєнядіктова та ОГПУ, ловіть клієнта!

Офис Генпрокурора о заявлении НАБУ по "делу Злочевского": Прекратите делиться служебными данными с посторонними - Цензор.НЕТ 5379
31.12.2020 19:05 Відповісти
делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3240088 вот же уроды!!как ,,сжерать деньги и не малые граждан Украины"(читай налогоплательщиков) так они эти деньги,,свои" а как информацией делиться так это оказывается уже с ,,посторонними!!??"они что и вправду на всю голову отморожены и все напрочь без исключения!!
31.12.2020 19:11 Відповісти
Почему силовым структурам платят денжища за имитацию работы? Разве нет для этого театров? Почему дупутатам платят вааще зряплату? Они и так будут ходить на заробиткы!
31.12.2020 19:21 Відповісти
Как красиво можно "ломать" и "сливать" Дело - только цена вопроса и связи...
Какую сумму зарядили лже мантийке - " судья Печерского районного суда. Киева И. Литвинова....." , сколько в апелляцию занесли..., сколько в кассацию...- ну и сколько самой хЭнпрокурорше...
31.12.2020 19:22 Відповісти
А Вы ещё вспомните аргументацию зарплаты в размере 200 000 грн судьям: «что бы у них не было искушения брать взятки!»
31.12.2020 19:30 Відповісти
Они как пчёлки: взятки берут.
31.12.2020 19:35 Відповісти
я когда все вспоминаю , вспоминаю и Линча....и Робин Гуда ...и Довбуша ...и Кармелюка....и все остальное ...
01.01.2021 00:58 Відповісти
Если вы в США выбросите окурок из окна машины, то блжайший патруль вас остановит и оштрафует, потому, что первый же водила, заметивший ваш поступок, немедленно донесёт. И это правильно!
31.12.2020 19:34 Відповісти
все вірно...
01.01.2021 00:56 Відповісти
Всё надо ВАСЬ-ВАСЬ. Видно хабар уже поделили.
31.12.2020 19:29 Відповісти
Посторонние ? Это они об украинском обществе , которое БЛИН их содержит , поит, кормит
31.12.2020 19:43 Відповісти
тут надо разобраться кто посторонний......
31.12.2020 19:45 Відповісти
Ця наволоч уже переплюнула покидька луценка.
31.12.2020 19:58 Відповісти
Вова в темі, шо Вєнєдіктова його КСом опустила, вона ж харківська лярва вже дано грає на Портнова а Портнов на ОПОЗАЖОПУ
31.12.2020 20:10 Відповісти
Бенядиктову мокнули в говно, а она в ответ что это не говно😄
31.12.2020 21:06 Відповісти
Боротьба 100відсоткових із 100відсотковими!
31.12.2020 21:46 Відповісти
Генпутана і ОПУ почали счпаільно діяти, як тупорилий Піночет в Чілі в 1973 році.
01.01.2021 10:25 Відповісти
Народ Украины для карманного прокурора и судей уже посторонние?!!!
01.01.2021 11:21 Відповісти
 
 