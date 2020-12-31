Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, Нормандський формат переговорів із приводу війни на Донбасі ще "живий" і необхідний, хоча на рівні МЗС майже заморожений через дії РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи "живий" ще Нормандський формат, Дмитро Кулеба відповів, що він "живіший за всіх живих".

"На рівні міністрів закордонних справ він живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його ввело Міністерство закордонних справ РФ", - зазначив він, додавши, що має на увазі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Кулеба зазначив, що не вважає "безвихіддю" ситуацію з Нормандським форматом через відсутність повторної зустрічі на рівні лідерів (після 9 грудня 2019 роки), попри те, що Росія ускладнила переговорний процес.

"Був перший рік, коли всі їхали дуже швидкою дорогою і було досягнуто конкретних результатів, але потім РФ низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким їхати дуже складно, та ще й із максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо. Але ми їдемо і будемо їхати, тому що наша мета, мета президента не змінюється. Це мир в Україні, відновлення територіальної цілісності України. І для досягнення цього результату потрібно говорити не з якимись посередниками, а з Росією, яка почала цю війну", - підкреслив Кулеба.

