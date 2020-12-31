УКР
Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба

Лавров ввів у медикаментозний сон

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, Нормандський формат переговорів із приводу війни на Донбасі ще "живий" і необхідний, хоча на рівні МЗС майже заморожений через дії РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи "живий" ще Нормандський формат, Дмитро Кулеба відповів, що він "живіший за всіх живих".

"На рівні міністрів закордонних справ він живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його ввело Міністерство закордонних справ РФ", - зазначив він, додавши, що має на увазі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Кулеба зазначив, що не вважає "безвихіддю" ситуацію з Нормандським форматом через відсутність повторної зустрічі на рівні лідерів (після 9 грудня 2019 роки), попри те, що Росія ускладнила переговорний процес.

"Був перший рік, коли всі їхали дуже швидкою дорогою і було досягнуто конкретних результатів, але потім РФ низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким їхати дуже складно, та ще й із максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо. Але ми їдемо і будемо їхати, тому що наша мета, мета президента не змінюється. Це мир в Україні, відновлення територіальної цілісності України. І для досягнення цього результату потрібно говорити не з якимись посередниками, а з Росією, яка почала цю війну", - підкреслив Кулеба.

Лавров Сергій (1647) росія (67347) Кулеба Дмитро (3605) нормандська четвірка (1526)
+6
😀😀😀

На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство?
Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
31.12.2020 19:36 Відповісти
+6
Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3532
31.12.2020 19:42 Відповісти
+3
а за что вы там деньги в МИДе получаете. если только жалуетесь? идите коров доить
31.12.2020 19:13 Відповісти
а за что вы там деньги в МИДе получаете. если только жалуетесь? идите коров доить
31.12.2020 19:13 Відповісти
Ну и как это его оправдывает?
31.12.2020 19:27 Відповісти
Лучше бы сам погрузился!!!
31.12.2020 19:14 Відповісти
Он погружен в кокаиновый сон.
31.12.2020 19:26 Відповісти
Які нахрєн переговори з параноїдальними шизофреніками великодержавного шовінізма ?? Про що можливо домовитись з психічно хворими ??)))
31.12.2020 19:14 Відповісти
того мерина давно уже пора самого погрузить, для начала можно в исскуственную кому.
31.12.2020 19:16 Відповісти
Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8734Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5894
31.12.2020 19:17 Відповісти
Европа и Гитлера в своё время не видела. И Сталина не видела И сейчас не видит Путина. Не смотря на прогресс и развитие технологий Европа в политическом уровне осталась в до сороковых годах. "Я вам привёз мир".
31.12.2020 20:11 Відповісти
************** лохдаун.
31.12.2020 19:20 Відповісти
Этот Кулеба... -- "загремит под панфары"

Я думаю, шо Байден первый его аннулирует...*)
31.12.2020 19:21 Відповісти
Сила есть. Ума нет. Есть же ассиметричные методы войны. Нет политической воли.
31.12.2020 19:23 Відповісти
Психі розуміють лише "так" чи "ні" і жодних варіантів,лише фізичну силу !!!)))
31.12.2020 19:39 Відповісти
Зацені,Сашко,я люто тобі +++++++++++++ !!!)))
31.12.2020 19:36 Відповісти
Я гадаю що нам треба !!))))
31.12.2020 19:40 Відповісти
Даже если очень,очень активно балаболить на Нормандском формате, это не решит вообще ничего. И не может решить. И на Минске можно кудахтать хоть тридцать лет, как на Карабахском Минске, только тратить деньги налогоплательщиков. Себе-то зачем врать. Это же бессмысленно.Практический смысл имеет только разведение, отведение и прекращение огня. Но не для нас.
31.12.2020 19:22 Відповісти
Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1259
31.12.2020 19:26 Відповісти
😀😀😀

Новини на Львівському телебаченні:

- І наостанок гарна новина: у Москві завтра мінус 36 та хуртовина...
31.12.2020 19:33 Відповісти
😀😀😀

На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство?
Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
31.12.2020 19:36 Відповісти
Як краще попасти в російське консульство? Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7783 потрапити?
Чому не спитали у діда
- де тут останівка до російського консульства?
31.12.2020 19:46 Відповісти
Суть в гранатомете
Но Вам гранатомёт явно не по душе 😀😀😀
31.12.2020 19:54 Відповісти
У діда з собою не було гранатомета. Ба більше, однієї гранати було б замало для тих добрих людей. І це було зрозуміло навіть пасажиру невійськового утворення. Це поза тим, що кидати важливу справу на підлога дорозі, то погана звичка. - Натомість у слушний час варто було б усе скінчити до останку.
31.12.2020 21:50 Відповісти
Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1478пасажиру невійськового утворення на підлога дорозі,

"Когда русские пословицы перевели на английский, а потом на русский получилось:
"Что сказано за бокалом содовой не будет произнесено за стаканом виски"
"Дама сошедшая с автомобиля увеличивает его скорость"
https://censor.net/ru/user/452650 Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2911 С новым годом!
31.12.2020 22:09 Відповісти
Софіє, то для кацапні - "щастя"... Вони рік тому, коли зима справжня так і не прийшла, звинуватили США у "кліматичній війні". Справа в тому, що, на відміну від землі в Україні (в основному - чорноземи та важкі суглинки), в Росії - "супіски"... А вони не тримають вологи. Їх рятує тільки сніговий покрив і весняні повені, які тримають вологу у грунті, поки не розвинеться коренева система у рослин, на полях... Приблизно, такі землі, в Україні, лише на Поліссі... Колись поїхав з дочкою, на батьківщину. Пішов у гості, до рідні. Взяв дочку. Йшли додому - потрапили під дощ... А йти треба було по вуличці неасфальтованій. Ну, повернулися. Кажу малій - набери води в миску, помий туфлі... Вона : "Та, висохнуть до завтра, я ганчіркою витру...". Ну, я промовчав, думаю: "Ну-ну... Це тобі не поліський "пісочок"... Спробуєш, як наші чорноземи змивать, з гончарною глиною...". На ранок туфлі - "забетоновані"... Мусила їх "розмочувать" десь годину, щоб грязюку змить...
Росію, рік тому, врятувало Північне Прикавказзя - там грунти такі, як у нас... Так що хай у них не буде снігу з морозом. Повірте сину агронома.... Снігу не буде, вода з дощами, зійде. Тиждень морозів, по безсніжжю - і озимині "капець", вимерзне. Та у них і озимини сіють небагато, лише жито - розрахунок на ярину, на пшеничку. А весняне сонечко, з вітерцем, висушить грунти швидко.... Поки земля прогріється, вона висохне. А сіять зерно у суху землю - все одно, що викидать... А з пустим животом не повоюєш...
01.01.2021 11:19 Відповісти
Морфины - это профиль МИДа па-рашки с начала времен.
31.12.2020 19:36 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1342710046455713792?s=20 В планируемых на первое полугодие мероприятий по линии министерств иностранных дел Франции и Германии нет упоминаний о проведении каких-либо мероприятий в рамках "нормандской четверки".
31.12.2020 19:41 Відповісти
Лавров погрузил в медикаментозный сон "нормандские переговоры" на уровне МИД, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3532
31.12.2020 19:42 Відповісти
Ссошно, не хочуть на бутілку
31.12.2020 19:57 Відповісти
"Вот новий поворот"©
Кулеба стратег і тактик ближнього бою
Медичні вирази взяв на озброєння наш головний
дипломат. У старого конякі ************ сон тільки наркотичний! І в ньому він бачить ваші "норманскіє переговори", скажемо так - у
вигляді блювотіння... нарко-токизного...
31.12.2020 19:55 Відповісти
А Кулеба розучує рок-н- ролл з опущеним Конституційним Сдом Ураїни Хрінограєм!
31.12.2020 20:03 Відповісти
***** с лошадиной головой должен быть вечно в медоменкозном сне и обсраной рожей.ещё такие твари и живут
31.12.2020 20:05 Відповісти
Пане КУЛЕБА вам замєчаніє!. Хоча б ви через вашого шефа Ермака передали Вові шо Вєнєдіктова його КСом опустить, вона ж харківська лярва вже дано грає на Портнова а Портнов на ОПОЗАЖОПУ
ЧИ ВОВА В ТЄМІ?
31.12.2020 20:07 Відповісти
Дебил, то есть пять лет не погружали, а тут вас погрузили, хотя чему я удивляюсь
31.12.2020 20:12 Відповісти
тільки справжній дипломат здатен так красиво замінити вираз "поклав хер"
31.12.2020 20:16 Відповісти
А я на радощах прочитав спочатку, що "лаврова погрузили в медикаментозний сон". Ах, думав, що хоча б до новорічного столу буде радісна подія.
31.12.2020 20:25 Відповісти
Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4011
31.12.2020 21:02 Відповісти
 
 