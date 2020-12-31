Лавров ввів у медикаментозний сон "нормандські переговори" на рівні МЗС, - Кулеба
На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, Нормандський формат переговорів із приводу війни на Донбасі ще "живий" і необхідний, хоча на рівні МЗС майже заморожений через дії РФ.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи "живий" ще Нормандський формат, Дмитро Кулеба відповів, що він "живіший за всіх живих".
"На рівні міністрів закордонних справ він живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його ввело Міністерство закордонних справ РФ", - зазначив він, додавши, що має на увазі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.
Кулеба зазначив, що не вважає "безвихіддю" ситуацію з Нормандським форматом через відсутність повторної зустрічі на рівні лідерів (після 9 грудня 2019 роки), попри те, що Росія ускладнила переговорний процес.
"Був перший рік, коли всі їхали дуже швидкою дорогою і було досягнуто конкретних результатів, але потім РФ низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким їхати дуже складно, та ще й із максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо. Але ми їдемо і будемо їхати, тому що наша мета, мета президента не змінюється. Це мир в Україні, відновлення територіальної цілісності України. І для досягнення цього результату потрібно говорити не з якимись посередниками, а з Росією, яка почала цю війну", - підкреслив Кулеба.
Я думаю, шо Байден первый его аннулирует...*)
Новини на Львівському телебаченні:
- І наостанок гарна новина: у Москві завтра мінус 36 та хуртовина...
На вулиці Левицького у Львові питають у діда:
- Як краще попасти в російське консульство?
Дід трохи поміркував, відповідає: - Мабуть що з гранатомета.
Чому не спитали у діда
- де тут останівка до російського консульства?
Но Вам гранатомёт явно не по душе 😀😀😀
"Когда русские пословицы перевели на английский, а потом на русский получилось:
"Что сказано за бокалом содовой не будет произнесено за стаканом виски"
"Дама сошедшая с автомобиля увеличивает его скорость"
https://censor.net/ru/user/452650 С новым годом!
Росію, рік тому, врятувало Північне Прикавказзя - там грунти такі, як у нас... Так що хай у них не буде снігу з морозом. Повірте сину агронома.... Снігу не буде, вода з дощами, зійде. Тиждень морозів, по безсніжжю - і озимині "капець", вимерзне. Та у них і озимини сіють небагато, лише жито - розрахунок на ярину, на пшеничку. А весняне сонечко, з вітерцем, висушить грунти швидко.... Поки земля прогріється, вона висохне. А сіять зерно у суху землю - все одно, що викидать... А з пустим животом не повоюєш...
Кулеба стратег і тактик ближнього бою
Медичні вирази взяв на озброєння наш головний
дипломат. У старого конякі ************ сон тільки наркотичний! І в ньому він бачить ваші "норманскіє переговори", скажемо так - у
вигляді блювотіння... нарко-токизного...
ЧИ ВОВА В ТЄМІ?