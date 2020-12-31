Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС
Упродовж цієї доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил практично вздовж усієї лінії розмежування спостерігалася тиша.
Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 18:30 31 грудня 2020 р. передає Цензор.НЕТ.
"Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокаційних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції і надалі контролюється українськими воїнами.
Бажаємо в новому 2021 році стабільності і тиші.
Слава Україні!"- сказано у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-- Стреляли...
За хлеб и воду и за свободу, спасибо нашему савейскаму народу! (с)