658 12

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС

Упродовж цієї доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил практично вздовж усієї лінії розмежування спостерігалася тиша.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 18:30 31 грудня 2020 р. передає Цензор.НЕТ.

"Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокаційних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Читайте також: Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції і надалі контролюється українськими воїнами.

Бажаємо в новому 2021 році стабільності і тиші.

Слава Україні!"- сказано у звіті.

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС 01
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС 02

обстріл (30490) Донбас (22363) найманці рф (2071) операція Об'єднаних сил (6725)
Завтра в бумажке из зеленых напишут, что это были не обстрелы, а праздничные салюты орков
Наверное "Боярки " упились российские найманци и решили пульнуть в нашу сторону...нужно было им к окопам отправить бычка камикадзе с рюкзаком мин.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3848
-- Я расчитывал на тебя Саид!
-- Стреляли...
Если потерь нет, будем справлять НГ? Всем побольше денег, радости и главное здоровья
Ну, вот и я так думаю... -- Меркель сказала: Не стрелять! ... Зеля ответила: Есть!
За хлеб и воду и за свободу, спасибо нашему савейскаму народу! (с)
В наше время надо радоваться мелочам Гутен рутч инс неуе яр
Время с возрастом всегда не совпадет... -- но, как ты сказал -- так я и радуюсь! Тебе всего, прочего и сверху -- шо б было хорошо...*)
В ответку дайте им праздничный салют залпом из смерчей и ураганов
Но тебя не стоит ожидать отвоёвывать Крым, я правильно понял?
Да так, чтоб их артсклады в стороне не оказались!
Коломойский не знает в какую сторону бежать .зажали со всех сторон, кто то говорит что в Мордовии неплохо ,нужно только входную поставить, сейчас с Украины в сторону Саранска готовится ГУМ конвой с 21 машиной набитой ящиками "Боярки"
