Поки немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання Плану дій щодо членства в НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба висловив переконання, що на саміті НАТО восени 2021 року "сто відсотків буде підтверджена політика відкритих дверей".

"Ні в кого немає сумнівів, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу… Що стосується Грузії. У мене наразі немає індикаторів, що Грузія відірветься від України в питанні ПДЧ", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що "зради не буде", навіть якщо Грузія отримає ПДЧ раніше за Україну.

"Я вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Об’єктивно, Грузія раніше стала учасником програми розширених можливостей НАТО. Вони вже дуже серйозно заглибилися в ті сфери, в які ми лише починаємо заглиблюватися. Я вам більше скажу, якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно - теж чудово", - зазначив очільник МЗС.

У цьому контексті Кулеба висловив застереження, що "не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання".

"Є нормальний політичний процес. Нас цікавить кінцева мета. А кінцева мета - це Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, НАТО у червні надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

