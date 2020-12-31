Поки немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання Плану дій щодо членства в НАТО, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Кулеба висловив переконання, що на саміті НАТО восени 2021 року "сто відсотків буде підтверджена політика відкритих дверей".
"Ні в кого немає сумнівів, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу… Що стосується Грузії. У мене наразі немає індикаторів, що Грузія відірветься від України в питанні ПДЧ", - сказав Кулеба.
Водночас він зауважив, що "зради не буде", навіть якщо Грузія отримає ПДЧ раніше за Україну.
"Я вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Об’єктивно, Грузія раніше стала учасником програми розширених можливостей НАТО. Вони вже дуже серйозно заглибилися в ті сфери, в які ми лише починаємо заглиблюватися. Я вам більше скажу, якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно - теж чудово", - зазначив очільник МЗС.
У цьому контексті Кулеба висловив застереження, що "не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання".
"Є нормальний політичний процес. Нас цікавить кінцева мета. А кінцева мета - це Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу", - наголосив міністр.
Як повідомлялося, НАТО у червні надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.
Кулеба изверг! -- совсем Саакашвили не жалеет...
Оно вам такое мутное щасте надо? -- с поляками и прибалтами кучкуйтесь -- целей будете!
...а НАТО вам поможет...
"Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала." - думаю присутствует некоторое соревнование за лидерство в етом случае....
но самое главное - "Амэрыка" ето не только и столько рыжий гольфист, нанятый и как оказалось абслютно гавняный ниже среднего уровня менеджер....
за поляков и прибалтов - абсолютно согласен.
-- меня Америка не душит...
-- токо тебя хочется поздравить и вселить тебе надежды на следующий год!
Мы провёмся! -- а может ещё и увидимся? -- чем тяжелей, тем интересней...
Будь здоров! -- и все твои девки, бабки, детки и внуки! *)
как то уже вылезем в новом году из дерьма в которое влезли двумя ногами,
переобуемся и попрем дальше - "солнцем палимы"
"если работа отвлекает тебя от ЦН? - бросай ее на хрен ету работу"
...три левых смены токо шо откатал -- со всем начальством поругался -- ...дали денег... ...я сказал, шо посчитаю и подумаю. Им меня ещё надо... *)
я и сейчас на работе, клык туда - работа, клык сюда - цензор...
когда-нибудь точно перепутаю и отошлю на работу свой цензоровский коммент,
а на цензор пришлю свой ответ Stacey - поржут и тут и там
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
Заголовок
