2 549 39

Поки немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання Плану дій щодо членства в НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба висловив переконання, що на саміті НАТО восени 2021 року "сто відсотків буде підтверджена політика відкритих дверей".

"Ні в кого немає сумнівів, що Україна і Грузія є особливими партнерами, максимально наближеними до Альянсу… Що стосується Грузії. У мене наразі немає індикаторів, що Грузія відірветься від України в питанні ПДЧ", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що "зради не буде", навіть якщо Грузія отримає ПДЧ раніше за Україну.

"Я вважаю, що зради не буде у будь-якому разі. Об’єктивно, Грузія раніше стала учасником програми розширених можливостей НАТО. Вони вже дуже серйозно заглибилися в ті сфери, в які ми лише починаємо заглиблюватися. Я вам більше скажу, якщо Грузія першою отримає ПДЧ, це лише зміцнить наші позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним. Якщо отримаємо одночасно - теж чудово", - зазначив очільник МЗС.

Також читайте: Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, - Кулеба

У цьому контексті Кулеба висловив застереження, що "не треба перетворювати похід в НАТО на соціалістичне змагання".

"Є нормальний політичний процес. Нас цікавить кінцева мета. А кінцева мета - це Україна як держава-член Північноатлантичного альянсу", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, НАТО у червні надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

Читайте також: Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО

Автор: 

+2
От вас дебилов даже Занзибар оторвётся!)
31.12.2020 20:18 Відповісти
31.12.2020 20:18 Відповісти
+2
😀😀😀

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 дойчемарок!
31.12.2020 20:56 Відповісти
31.12.2020 20:56 Відповісти
+1
Погрузись в медикаментозный сон деятель
31.12.2020 20:14 Відповісти
31.12.2020 20:14 Відповісти
Погрузись в медикаментозный сон деятель
31.12.2020 20:14 Відповісти
31.12.2020 20:14 Відповісти
Але не при этом ЗЕленою нюхаче... В жопе которого торчит рука Коло Мойшы...
показати весь коментар
31.12.2020 20:19 Відповісти
А пока МАЕМО, ТЭ ЩО МАЕМО.
31.12.2020 20:25 Відповісти
31.12.2020 20:25 Відповісти
...только после применения зелепузыми спецоборудования
Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9652
31.12.2020 20:17 Відповісти
31.12.2020 20:17 Відповісти
От вас дебилов даже Занзибар оторвётся!)
31.12.2020 20:18 Відповісти
31.12.2020 20:18 Відповісти
відірвись ти від зеленого гівна- спаси ще свою репутацію пока є час
31.12.2020 20:18 Відповісти
31.12.2020 20:18 Відповісти
А Кулеба з Сійярто вже "перегорнув сторінки історії", щоб Угорщина не блокувала цей процес?
31.12.2020 20:19 Відповісти
31.12.2020 20:19 Відповісти
Просто Слугам стоя на коленях в Верховной зраде нужно спеть гимн Мадяр....
31.12.2020 20:21 Відповісти
31.12.2020 20:21 Відповісти
Грузия оторвется от Украины
Кулеба изверг! -- совсем Саакашвили не жалеет...
31.12.2020 20:20 Відповісти
31.12.2020 20:20 Відповісти
Про НАТО для всех нищих: -- это очень дорого стоит! Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала.

Оно вам такое мутное щасте надо? -- с поляками и прибалтами кучкуйтесь -- целей будете!
...а НАТО вам поможет...
31.12.2020 20:24 Відповісти
31.12.2020 20:24 Відповісти
Германия, ето куда не поверни, а лидер Европы.
"Даже Германии не хватает, шо б её Амэрыка не ругала." - думаю присутствует некоторое соревнование за лидерство в етом случае....
но самое главное - "Амэрыка" ето не только и столько рыжий гольфист, нанятый и как оказалось абслютно гавняный ниже среднего уровня менеджер....
за поляков и прибалтов - абсолютно согласен.
31.12.2020 20:50 Відповісти
31.12.2020 20:50 Відповісти
Брат -- Киевский!
-- меня Америка не душит...
-- токо тебя хочется поздравить и вселить тебе надежды на следующий год!

Мы провёмся! -- а может ещё и увидимся? -- чем тяжелей, тем интересней...
Будь здоров! -- и все твои девки, бабки, детки и внуки! *)
31.12.2020 21:00 Відповісти
31.12.2020 21:00 Відповісти
и тебе, земляче, родне и друзьям, всего самого!
как то уже вылезем в новом году из дерьма в которое влезли двумя ногами,
переобуемся и попрем дальше - "солнцем палимы"
31.12.2020 21:09 Відповісти
31.12.2020 21:09 Відповісти
постулат номер раз!
"если работа отвлекает тебя от ЦН? - бросай ее на хрен ету работу"
31.12.2020 21:20 Відповісти
31.12.2020 21:20 Відповісти
Давай не будем про мою работу... -- есть верблюд -- на нём везут!
...три левых смены токо шо откатал -- со всем начальством поругался -- ...дали денег... ...я сказал, шо посчитаю и подумаю. Им меня ещё надо... *)
31.12.2020 21:27 Відповісти
31.12.2020 21:27 Відповісти
ты прав - не за работу и не сегодня )))
я и сейчас на работе, клык туда - работа, клык сюда - цензор...
когда-нибудь точно перепутаю и отошлю на работу свой цензоровский коммент,
а на цензор пришлю свой ответ Stacey - поржут и тут и там
31.12.2020 21:35 Відповісти
31.12.2020 21:35 Відповісти
31.12.2020 20:56 Відповісти
но если она опередит, это только укрепит украинские позиции.- это ж каким ********* нужно быть .что бы отставание укрепляло украинские позиции?
31.12.2020 20:30 Відповісти
31.12.2020 20:30 Відповісти
А кем надо быть, чтоб финансистку назначали полом в ключевую НАТОвскую страну для Украіни ! ****** ПРодажными!
31.12.2020 20:38 Відповісти
31.12.2020 20:38 Відповісти
Україні Краще бути в НАТО ,бо з початком війни в Україні ,ЄС ,в лиці фріців і французів показало себе як вассали оккупанта України
31.12.2020 21:12 Відповісти
31.12.2020 21:12 Відповісти
В ЕС есть шанс вступить с нерешенным территориальным спором с одним ,,сопредельным государством", а в НАТО к сожалению нет . Потому что они отлично знают что это за сопредельное государство , поэтому в лице французов и немцев будут упираться руками и ногами, а для членства в ЕС нужны реформы и улучшение показателей уровня жизни.Все это при желании целиком достижимо.НО стремиться в эти институции все равно нужно и рано или поздно Украина в них будет полноправным членом , просто в НАТО только после решения территориально конфликта с рашкой
31.12.2020 22:50 Відповісти
31.12.2020 22:50 Відповісти
Ты не прав ,что в НАТО нельзя вступить с нерешенным территориальным спором...Турция и Греция тому пример
31.12.2020 22:57 Відповісти
31.12.2020 22:57 Відповісти
Вы не внимательно читали. Тут вся суть с кем идет этот территориальный спор . Есть отдельное мнение что могут быть исключения НО к нам это точно не относится .То на что закроют глаза в случае с Турцией и Кипром не закроют тут. Они просто не хотят конфликтов с рашкой хотя и понимают всю ее опасность .Поэтому для того чтобы вступить в НАТО нужно решить свои проблемы с кацапской агрессией .К сожалению решать их придется самим без НАТО , а не наоборот , вот вступим в НАТО и сразу решим за счет и при помощи союзников
01.01.2021 03:32 Відповісти
01.01.2021 03:32 Відповісти
стоит Вам внимательным к Вашим словам"вся суть",а суть не признает Ваше обяснение ,ибо суть ,и в одном и в другом случае ,и во многих других указывает(константирует) на территориальный спор,Если бы суть имела такое же мышление ,как и у Вас,то и в Грузи есть все тот же территориальный спор.
01.01.2021 10:36 Відповісти
01.01.2021 10:36 Відповісти
Но Грузия пока находится на тех же позициях что и мы . И все рогатки и проблемы которые стоят перед нами стоят и перед ними . Я в данном случае согласен с чиновником МИДа в том что лидерство Грузии в вопросе получения пдч раньше Украины скажем так , весьма условное .
01.01.2021 14:58 Відповісти
01.01.2021 14:58 Відповісти
ууу зрадулька.
31.12.2020 20:58 Відповісти
31.12.2020 20:58 Відповісти
Куда оно оторвется? ) Там президент и парламент поставлены Кремлем).
31.12.2020 21:17 Відповісти
31.12.2020 21:17 Відповісти
Так оторвётся или нет? Где индикаторы? Вы индикаторы не видели? Так, больше Поки немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання ПДЧ щодо членства в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9468 не наливать (или ищите индикаторы)

Заголовок

31.12.20 20:11 Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО, - Кулеба
В статье:

У меня сейчас нет индикаторов, Грузия оторвется от Украины в вопросе ПДЧ", - сказал Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3240096
31.12.2020 21:20 Відповісти
31.12.2020 21:20 Відповісти
Кулеба, а ведь Грузия всё получит раньше, потому что лично гарант и твое ведомство Кулеба ничего , абсолютно ничего не делаете и не хотите делать. Лентяи вы ребята зазря получающие громадные бабки за наши налоги!
31.12.2020 21:21 Відповісти
31.12.2020 21:21 Відповісти
опять принимают, это в который раз?? тху, у нас же в Конституции прописано, патриот прописал, перед выборами, обязаны принять....
31.12.2020 21:55 Відповісти
31.12.2020 21:55 Відповісти
Оторвется Грузия, разница видна.
И с кулебы, ванга - пуля из говна.
01.01.2021 02:28 Відповісти
01.01.2021 02:28 Відповісти
 
 