Таран, Хомчак і Наєв привітали українських воїнів із Новим роком: "Ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання". ВIДЕО

Військове керівництво привітало українських воїнів із Новим роком і Різдвом Христовим.

Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українських воїнів з Новим роком і Різдвом Христовим, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі — бойові побратими! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! ... Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2020 рік був прожитий не дарма. Як і для всіх Збройних Сил України, так і для нашого Командування цей рік був насичений подіями, напруженою службою, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам новий професійний і життєвий досвід. 2020 став роком створення Командування об'єднаних сил Збройних Сил України, тому приємно відзначити, що кожен з Вас прагнув зробити свій особистий внесок у спільну справу і особисто я хочу щиро подякувати Вам за це.

Хочу зазначити, що за кожною позитивною подією стоїть реальна людина або підрозділ Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Служби безпеки України. Саме це й продемонстрували стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля — 2020". Спільними зусиллями ми довели, що здатні йти вперед і готові вирішувати найскладніші завдання!

Впевнений, що всі добрі справи, які вдалося здійснити в 2020 році, стануть фундаментом для нових звершень у наступному.

За давньою українською традицією, початок Нового року та Різдвяні свята відіграють роль своєрідного орієнтира на майбутнє, тому від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам зустріти Новий 2021 рік з усмішкою та оптимізмом, подвоєними силами та енергією", - привітав воїнів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Приємно відзначити, що цьогоріч ми продовжували нарощувати боєздатність країни, здійснювати заплановані реформи. Цього року Україна набула Статус партнера НАТО з розширеними можливостями. ...З боку російських агресорів продовжуються провокаційні обстріли наших позицій, порушуються досягнуті домовленості щодо припинення вогню. Проте, прожитий рік, наші спільні зусилля і воля, вселяють впевненість у тому, що рідну землю буде звільнено від окупантів і ми повернемо мир в Україну!

Ми вперше вийшли на міжнародні ринки і здійснили першу закупівлю через Агенцію з підтримки та постачання НАТО. Вперше досягли домовленостей та скріпили їх контрактами із нашими партнерами із Турецької Республіки щодо будівництва корвета для ВМС України та безпілотних літальних апаратів. Вперше прийняли на озброєння і замовили протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Вперше замовили у вітчизняного підприємства будівництво трьох нових літаків Ан-178.

У наступному році ми будемо продовжувати нарощувати зусилля щодо забезпечення Збройних Сил України новітньою технікою та озброєнням.

Щиро вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Особливо теплі слова нашим захисникам, які саме у ці хвилини боронять нас від ворога. Від усього серця бажаю всім міцного здоров’я, щастя, злагоди, тепла й затишку в родині та подальших успіхів у турботах про рідну Батьківщину та її процвітання", - привітав українських воїнів міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми продовжуємо самовіддано стримувати російську збройну агресію, даючи можливість співгромадянам мирно зустрічати новорічно-різдвяні свята. Дякую побратимам за сумлінне виконання військового обов’язку, а їх родинам — за розуміння і підтримку. Особливо у ці дні наші думки і молитви — з вами.

Пріоритетним завданням на прийдешній рік залишається відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми й надалі посилюватимемо боєздатність Збройних Сил України — важливого контрибутора європейської безпеки і головного гаранта миру в нашій державі.

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, здійснення задумів та мрій, процвітання та злагоди! У єдності народу та війська ми непереможні!" - привітав воїнів головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сьомий рік поспіль ми зустрічаємо Новий рік в умовах, коли Збройні Сили України зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Ваш бойовий дух і відданість національним цінностям держави дозволили Збройним Силам стали запорукою мирного життя Українського народу.

Цього року досягнуто суттєвих результатів щодо переходу на стандарти НАТО, досягнення оперативної і технічної сумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу.

Рік, що минає, золотими літерами закарбував безсмертні імена військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули під час виконання конституційного обов’язку.

Вічна народна пам’ять усім, хто віддав своє за честь і єдність Батьківщини.

Щиро вітаю вас з Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!

Із нагоди свята висловлюю вам щиру подяку за сумлінну службу Батьківщині та високу громадянську позицію.

Вірю, що 2021 рік буде роком Перемоги, роком великих звершень Українського народу, Збройних Сил України", - привітав українських воїнів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.