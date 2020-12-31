Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 знизилася до 36%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Напередодні Нового року завантаженість лікарень, призначених для пацієнтів із коронавірусною інфекцією, знизилася.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, опубліковані 31 грудня, передає Цензор.НЕТ.



За даними відомства, в Україні працює приблизно 36,3% ліжок, призначених для пацієнтів із COVID-19. Вчора, 30 грудня, завантаженість ліжок по Україні становить 38,3%. Миколаївська область залишається єдиною, де зайнято більше ніж половину місць у лікарнях – 50,2%.



Загалом в Україні виділено 65 429 ліжок для хворих на COVID-19



Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, за останні 14 днів середній показник захворюваності коронавірусом в Україні сягнув 323,7 випадку на 100 тис. населення, що у вісім разів вище від базового рівня (40 нових випадків на 100 тис. населення). Найвищий рівень захворюваності – у Запорізькій (559,3) та Миколаївській (503,1) областях, а також Києві (499,1).







