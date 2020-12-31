УКР
Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 знизилася до 36%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Напередодні Нового року завантаженість лікарень, призначених для пацієнтів із коронавірусною інфекцією, знизилася.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, опубліковані 31 грудня, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, в Україні працює приблизно 36,3% ліжок, призначених для пацієнтів із COVID-19. Вчора, 30 грудня, завантаженість ліжок по Україні становить 38,3%. Миколаївська область залишається єдиною, де зайнято більше ніж половину місць у лікарнях – 50,2%.

Загалом в Україні виділено 65 429 ліжок для хворих на COVID-19

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, за останні 14 днів середній показник захворюваності коронавірусом в Україні сягнув 323,7 випадку на 100 тис. населення, що у вісім разів вище від базового рівня (40 нових випадків на 100 тис. населення). Найвищий рівень захворюваності – у Запорізькій (559,3) та Миколаївській (503,1) областях, а також Києві (499,1).

лікарня (1374) карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Понятное дело, ну кто ж на Новый год хочет в больнице валяться. Кто смог по состоянию, тот свалил...
31.12.2020 21:52 Відповісти
Ну, всё! Можно опять унижать медицину, урезать финансирование, разгонять больнички, сокращать персонал! Ментам деньги перевести и прокурорам....
31.12.2020 21:54 Відповісти
Отменяйте карантин. Пока не поздно.
31.12.2020 21:57 Відповісти
якщо хворих відправляти не до лікарні а відразу в морг і на кладовище то статистика стане ще кращою ... хто ж вам вірить ?
31.12.2020 21:58 Відповісти
...а если еще учесть, что теперь в морг и на кладбище можно ехать по новым дорогам, то...
31.12.2020 22:03 Відповісти
Як тільки фінансування МВФ припиняється - одразу і статистика вирівнюється до 36,3%. А ще місяць назад нам кричали за переповнені лікарні.
31.12.2020 22:17 Відповісти
Сколько можно врать! У друга тесть в Киеве заболел. Так место искали по блату, как в сссере. Чудом нашли одну и то только в частной клинеке.
31.12.2020 22:53 Відповісти
Пандемия, запомните, она такая.
31.12.2020 22:54 Відповісти
 
 