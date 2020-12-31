Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко

Спецоперація по затриманню російських бойовиків із ПВК "Вагнер" проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

Про це в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу "Прямий" заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише пресслужба політсили. Він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

"Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", – повідомив Порошенко.

Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по "вагнерівцям".

"Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи "вагнерівців" вже є у розпорядженні Bellingcat.

"Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була "злита" операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку", – переконаний Порошенко.

"Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з "вагнерівцями", – повідомив Петро Порошенко.

"Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було", – звернувся він до Зеленського.

"Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати", – застеріг п’ятий Президент.

"Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

"Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться", – переконаний Порошенко.