Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко
Спецоперація по затриманню російських бойовиків із ПВК "Вагнер" проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.
Про це в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу "Прямий" заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише пресслужба політсили. Він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.
"Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", – повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по "вагнерівцям".
"Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні", – нагадав п’ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи "вагнерівців" вже є у розпорядженні Bellingcat.
"Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була "злита" операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку", – переконаний Порошенко.
"Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з "вагнерівцями", – повідомив Петро Порошенко.
"Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було", – звернувся він до Зеленського.
"Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати", – застеріг п’ятий Президент.
"Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції", – говорить лідер "Європейської Солідарності".
"Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться", – переконаний Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це мій вчорашній комент там дуже багато народу розказувало що Порох неміг санкціонувати цю операцію в 2018, зараз він підтвердив що все було в співпраці з закордонними партнерами, цікаво як Земразі будуть викручуватись на цей раз
я то же самое - подумал шо..... вот вчера как ролик посмотрел - про Маски шоу на необ. острове
ну оказалась курвой, контразведка обхезалась
А по поводу суда по Боингу, ну и что измениться, очередной раз Европа выскажет озабоченность.
Що квартира в Горлівці? Квартиранти справно гроші платять?
Наклав всім в штанці за п'ять(!!)
років мародерства!
самолёт не успеет и приземлиться
Порох раскатает ЗЕбеню под фольгу его же подлым методом - с помощью кинематографа
Де Ниро, Брюс Виллис, Мел Гибсон, Уилл Смит?
О, Билл Мюррэй!
ДеФюнес велик. Жду кастинг на роль наисладчайшего.
Яке прикре співпадіння....
подойди быстрее к нему, чмо ты обосранное.))
Это каналы обнародования нужной информации без персонализации источников.
Так що закуповуемо попкорн.
Протверезій у спамі
Явно термін з кремлівської методички
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.