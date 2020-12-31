УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10218 відвідувачів онлайн
Новини
14 195 189

Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко

Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу

Спецоперація по затриманню російських бойовиків із ПВК "Вагнер" проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

Про це в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу "Прямий" заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише пресслужба політсили. Він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

"Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення", – повідомив Порошенко.

Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по "вагнерівцям".

Дивіться також: Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована мною у 2018 році, - Порошенко. ВIДЕО

"Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи "вагнерівців" вже є у розпорядженні Bellingcat.

"Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була "злита" операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку", – переконаний Порошенко.

Читайте також: Глава ОП Єрмак - єдиний, хто заперечує проведення операції щодо вагнерівців. Операція була, а Єрмак - бреше, - Бутусов. ВIДЕО

"Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з "вагнерівцями", – повідомив Петро Порошенко.

"Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було", – звернувся він до Зеленського.

"Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати", – застеріг п’ятий Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів. ВIДЕО

"Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

"Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться", – переконаний Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Порошенко Петро (15226) Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1546) Netflix (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Вова! Це - світова слава, ящєтаю!
показати весь коментар
31.12.2020 22:00 Відповісти
+38
Сцикун, це тобі не піпіською на піаніно ялозити, до речі ти цей номер вкрав. Бо ти тупорилий клоун. Гатовся к тюрьмє малорос.
показати весь коментар
31.12.2020 22:03 Відповісти
+33
Слава Україні!
Походу зелена шмаркля всьо... на Ростов гастролі давати з 95...............
показати весь коментар
31.12.2020 22:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чекаєм від найвеличнішого Зе спростування слів Порошенка. Тільки є невелика проблема, операція по вагнерівцям проводилась спільно з америкосами і яким тоді голосом заспіває нелох якщо Байден опустить ненароком кришку рояля.

Це мій вчорашній комент там дуже багато народу розказувало що Порох неміг санкціонувати цю операцію в 2018, зараз він підтвердив що все було в співпраці з закордонними партнерами, цікаво як Земразі будуть викручуватись на цей раз
показати весь коментар
31.12.2020 22:20 Відповісти
Просто вот блогер тут не раз пишет, ..... блин... как же... ну, беларус вроде. - писал шо 30 рыл вместе определить шоб их повезти тупо, шо они под ФСБ.... это как бы не оч. веруется то....
я то же самое - подумал шо..... вот вчера как ролик посмотрел - про Маски шоу на необ. острове
показати весь коментар
31.12.2020 22:21 Відповісти
Тут Голобродько не проканает. И не лисапеде не свалишь Приколы в 14 году закончились
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6647
показати весь коментар
31.12.2020 22:21 Відповісти
Так, вова... Це тобі не новий сезон "сватів" чи "слуги народу" - це вже буде серйозне кіно з тобою і єрмачком у головних ролях. Станете знаменитими на весь світ.
показати весь коментар
31.12.2020 22:22 Відповісти
Для тебе він Миротворець цей кіномеханік.
показати весь коментар
31.12.2020 22:28 Відповісти
Та не, воно бункерное *****, да, набутылочное
показати весь коментар
31.12.2020 23:41 Відповісти
ЗЕбіли, готуйте сраки
показати весь коментар
31.12.2020 22:28 Відповісти
Израиль убирает иранцев, турки воюют в Азербайджане и в Сирии, но ни кто это не признает, а тут взял бывший президент и слил всю информацию о том что санкционировал деятельность спецслужб на территории третьего государства, да все так делают но ник то у слух об этом не говорит
показати весь коментар
31.12.2020 22:30 Відповісти
От лядство, слил прямо то, что потопом зелёные твари вылили и затопили своим предательством всё вокруг. Млять, сколько можно Порошенком все свои комплексы и недоделки решать?
показати весь коментар
31.12.2020 22:36 Відповісти
А я считаю предательством обмен двух офицеров гру на одну шалаву Савченко.
показати весь коментар
31.12.2020 22:48 Відповісти
Савченко тоже была военнослужащей
ну оказалась курвой, контразведка обхезалась
показати весь коментар
31.12.2020 23:14 Відповісти
Может Цимаха и дыровских таксистов вспомнишь или у зесрани память по девечьи избирательная?
показати весь коментар
01.01.2021 16:57 Відповісти
То есть моряков не надо было освобождать?
А по поводу суда по Боингу, ну и что измениться, очередной раз Европа выскажет озабоченность.
показати весь коментар
02.01.2021 00:54 Відповісти
Больше всего интересует сюжет о предателях операции.
показати весь коментар
31.12.2020 22:32 Відповісти
Им квартиры дали в центре Киева.
показати весь коментар
31.12.2020 22:33 Відповісти
Ну, если точнее, то у этих фендергастов не одна квартира в Киеве, и эпизод предательства не первый.
показати весь коментар
31.12.2020 22:39 Відповісти
Сами и ответили. что у них не одна квартира в Киеве
показати весь коментар
31.12.2020 22:41 Відповісти
Расследование от Ballingcat пожалуй станет одним из самых ожидаемых в наступающем году.
показати весь коментар
31.12.2020 22:56 Відповісти
Если еще и учесть что это канал слива инфы западными спецслужбами, у них там инфы на сериалы должно быть.
показати весь коментар
01.01.2021 11:26 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/svit/20201231-100-tys-politsejskyh-stezhytymut-za-dotrymannyam-komendantskoyi-godyny-u-frantsiyi/ 100 тис. поліцейських стежитимуть за дотриманням комендантської години у Франції ...сразу прочиталось на Юго востоке Украины. всё таки война + Ковид 19
показати весь коментар
31.12.2020 22:32 Відповісти
на Юго-Востоке Украины какбэ Азовское море)
показати весь коментар
01.01.2021 01:48 Відповісти
Та ні. З вашої шобли не візьме нікого.
показати весь коментар
31.12.2020 23:01 Відповісти
Безсоромне ти лайно, крот. Донеччанин, котрий лише три дні тому писав ;Данбасс всєх корміт!; та ;мнє майданіть нєкагда била- я работал!;.
Що квартира в Горлівці? Квартиранти справно гроші платять?
показати весь коментар
31.12.2020 23:08 Відповісти
А Южный парк - мультик....
показати весь коментар
31.12.2020 22:39 Відповісти
Тобі вже нічого не "світить".
Наклав всім в штанці за п'ять(!!)
років мародерства!
показати весь коментар
31.12.2020 22:52 Відповісти
Ти за доставку газу заплатило?
показати весь коментар
31.12.2020 23:02 Відповісти
Воно за уралом, него газа нет
показати весь коментар
31.12.2020 23:34 Відповісти
Поинтересуйся кто придумал эту доставку по отдельному счету, умник.
показати весь коментар
31.12.2020 23:52 Відповісти
ПеПо санкционировал захват самолёта и на это подписались США и Турция?... ну вы ребята даёте.... даже если чего-то и было ,то Пепа санкционировал а Зеле отвечать за последствия?...какие весёлые ребята, да за такие фокусы ЕС порвёт в клочья, ещё
самолёт не успеет и приземлиться
показати весь коментар
31.12.2020 23:02 Відповісти
вот обо всем этом напишут прекрасный художественный сценарий и покажут какой говнюк этот Голобородька, впрочем здесь уже не литературный персонаж, а вполне конкретный - Зеленский

Порох раскатает ЗЕбеню под фольгу его же подлым методом - с помощью кинематографа
показати весь коментар
31.12.2020 23:25 Відповісти
о каком захвате самолета ты тут трындишь, экстренная посадка самолета для высадки пассажиров-преступников, а самолет с другими пассажирами полетел бы себе дальше... трындло ты траханое
показати весь коментар
01.01.2021 04:35 Відповісти
Полагаешь всем пассажирам это понравится и никто не поднимет шума? .... не паря, это именно захват ...))
показати весь коментар
01.01.2021 10:00 Відповісти
для чого ти,кацапе,сраний москале під проксі,розписуєшься тут у своєму ідіотизмі?
показати весь коментар
01.01.2021 11:02 Відповісти
Вот именно кацапы, такого благоприятного момента, наверняка не упустили-БЫ ...
показати весь коментар
01.01.2021 11:28 Відповісти
кончай свой собачий бред.. самолет летит дальше его его никто не захватывает
показати весь коментар
01.01.2021 22:10 Відповісти
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5568
показати весь коментар
01.01.2021 00:51 Відповісти
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2418
показати весь коментар
01.01.2021 01:00 Відповісти
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8706
показати весь коментар
01.01.2021 01:13 Відповісти
было б очень интересно, есть вопросы по задержанию.... и по морякам заодно расследование, еге ж, гетьман??
показати весь коментар
01.01.2021 01:58 Відповісти
А шо по морякам,зесрань?давай,чухня, развонйся,что мы не имеем права плавать ни по своему морю,ни в нейтральных водах)))
показати весь коментар
01.01.2021 17:06 Відповісти
оставь в покое мои яички нашими правами, всё ты прекрасно знаешь, зачем это делалось, вот, и интересно расследование, желательно с плёночками переговоров патриота с мацковским руководством....
показати весь коментар
01.01.2021 18:11 Відповісти
Не будет никакого расследования,кацапье,правда на стороне Украины и точка.А вот вам с вашим зелей мы яйца выкрутим)
показати весь коментар
01.01.2021 19:11 Відповісти
а шож такое?? узнаем, заодно, кто кацапьё)).... а яйца вы с вашим зелей и так выкручиваете - достойный парашенкин продолжатель: вон какой подарок петьке с ахметовым подсуетил на нг по электричеству и ему копеечка ж, наверное, упадёт, ыгы??
показати весь коментар
01.01.2021 20:21 Відповісти
Bellingcat готує розслідування, а Netflix зніме фільм про справу "вагнерівців", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5823
показати весь коментар
01.01.2021 03:10 Відповісти
значит, зеленая мразь сорвала еще и международное военное сотрудничество, плюс ко всему... ок, ждем 21 января)
показати весь коментар
01.01.2021 04:30 Відповісти
кто ж сыграет роль потужного в худ фильме?
Де Ниро, Брюс Виллис, Мел Гибсон, Уилл Смит?
О, Билл Мюррэй!
показати весь коментар
01.01.2021 07:31 Відповісти
Жаль, что умер Луи Де Фюнес. Лучшего актера на роль Зеленского не могу себе и представить.
показати весь коментар
01.01.2021 09:30 Відповісти
Я думаю, что, несмотря на разницу в возрасте, Зе был бы польщён и это не шутка.
ДеФюнес велик. Жду кастинг на роль наисладчайшего.
показати весь коментар
01.01.2021 09:35 Відповісти
Фюнес не всегда был пожилым.
показати весь коментар
01.01.2021 09:37 Відповісти
Но всегда был высококлассен. Так кто там сыграет сывочолого: Самюэль Джексон, или Уилл Смитт?
показати весь коментар
01.01.2021 09:39 Відповісти
"Сивочолий" - це кацапський нарратив. Іди в спам!
показати весь коментар
01.01.2021 12:24 Відповісти
"нарратив" - це кацапський нарратив. не я, а ти іди в спам!
показати весь коментар
02.01.2021 02:59 Відповісти
галустян
показати весь коментар
01.01.2021 17:07 Відповісти
Поскольку профессии никакой толком не освоил, оставаясь на уровне самодеятельности, то имеет шанс вляпаться в историю кинематографа з iншого боку. Судьбу не обманешь, учиться не хотел, мальчиком-колокольчиком по жизни шустрил - получай. "Как будто бы классный парень" - не профессия.
показати весь коментар
01.01.2021 08:15 Відповісти
тут про інше, батьківщину продавати не фах.
показати весь коментар
01.01.2021 11:31 Відповісти
Эта информация значительно меняет мое отношение к Порошенко в лучшую сторону.
показати весь коментар
01.01.2021 09:28 Відповісти
Bellingcat всего лишь частная контора, которая работает на того, кто платит бабло.
показати весь коментар
01.01.2021 10:03 Відповісти
Ага,точно, ти слово в слово повторило те, що каже рашистська срань після розслідування злочинів рашистів,що збили малайзійський Boeing.
Яке прикре співпадіння....
показати весь коментар
01.01.2021 11:22 Відповісти
А по сути есть, что сказать, или лишь бы проблеваться, чепушило засранное?
показати весь коментар
01.01.2021 18:13 Відповісти
По сути сидеть тебе на бутылке до самой твоей кончины, чучело лишнехромосомное
показати весь коментар
01.01.2021 21:35 Відповісти
Кто о чем, а кацапня про бутылку - это твоя народная забава, так что сиди и не вякай
показати весь коментар
02.01.2021 07:57 Відповісти
Чучело лишнехромосомное, ты шо то раздухарилось сильно Дуй под шконку!
показати весь коментар
02.01.2021 17:19 Відповісти
Кацапсина гребаная, пшло отсюда, а то развонялась ты сильно
показати весь коментар
02.01.2021 19:39 Відповісти
чепушилку, срань лапотная номерная, ты в зеркале увидишь,вОнюшка.
подойди быстрее к нему, чмо ты обосранное.))
показати весь коментар
01.01.2021 23:16 Відповісти
Пнх, мудило
показати весь коментар
02.01.2021 07:58 Відповісти
НХ твоя жОпа хороша,кацапсина убогая,чмо ты лапотное.))
показати весь коментар
02.01.2021 09:04 Відповісти
Частность примерно та же что и у викиликс! 😉
Это каналы обнародования нужной информации без персонализации источников.
Так що закуповуемо попкорн.
показати весь коментар
01.01.2021 11:28 Відповісти
Вот и пришел Голливуд в Украину,как мечтал зе-зе.Только он там сыграет крысу в консервной банке.
показати весь коментар
01.01.2021 11:29 Відповісти
В Крижополі ж нормальний спиртзавод є, чому ти бояру п'єш і мучаєшся від неї галюцинаціями?
Протверезій у спамі
показати весь коментар
01.01.2021 12:29 Відповісти
Що таке "камлания"?
Явно термін з кремлівської методички
показати весь коментар
01.01.2021 12:33 Відповісти
Петро Алексеевич сто процентов прав!
показати весь коментар
01.01.2021 13:50 Відповісти
Зеленое чмо и 73% дебилов наробили разом.
показати весь коментар
01.01.2021 17:44 Відповісти
Очень интересно послушать снова на эту тему праститутку Люсю Арештович!
показати весь коментар
01.01.2021 21:34 Відповісти
В Новом Году сторонникам 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
показати весь коментар
02.01.2021 21:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 