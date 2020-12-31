УКР
Політв'язню Шумкову, який відсидів чотири роки в російській в'язниці, після повернення в Україну медичної реабілітації не пропонували

Бранцю Кремля Олександру Шумкову після повернення в Україну офіційні структури медичної реабілітації ще не пропонували.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Державні особи чи органи – ні. Приватно, люди, близькі до моїх побратимів, організацій, які мене підтримували, – так", - зазначив Шумков.

Він також подякував Офісу омбудсмена України за підтримку, за "штурхання російської системи".

Як повідомлялося, бранець Кремля херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. Відбував покарання в колонії у Тверській області. У вироку російського суду вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована проти інтересів Росії". Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього. Олександр Шумков – учасник Революції Гідності, був в АТО. 24 грудня 2020 року депортований в Україну.

Читайте також: Думаю про громадську та політичну діяльність, - звільнений політв'язень Шумков

Він ще повинен бути вдячним, що йому не запропонували реабілітацію шляхом перегляду відосиків преЗЕдента
31.12.2020 22:36 Відповісти
Хай подякує, що тут в тюрму не кинули - зелені атовців та майданівців ненавидять.
31.12.2020 22:59 Відповісти
Все украинские патриоты просто грязь для для временной власти в Украине. Придёт время, и это ЗЕлёное шобло будет искать пятый угол в тюремной камере. Очень надеюсь, что отбывание срока на зоне общего режима для членограя не за горами.
31.12.2020 23:30 Відповісти
Всем бывшим зэкам нужно давать сразу Героя Украины... **** мелочиться...
01.01.2021 11:16 Відповісти
Понятно!! Ведь на нём зеленский не пропиарился . поэтому и помощи нуль!!
01.01.2021 13:53 Відповісти
Если он на момент похищения был военнослужащим, то им должно заниматься Минобороны.
01.01.2021 16:39 Відповісти
 
 