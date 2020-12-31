Політв'язню Шумкову, який відсидів чотири роки в російській в'язниці, після повернення в Україну медичної реабілітації не пропонували

Бранцю Кремля Олександру Шумкову після повернення в Україну офіційні структури медичної реабілітації ще не пропонували.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Державні особи чи органи – ні. Приватно, люди, близькі до моїх побратимів, організацій, які мене підтримували, – так", - зазначив Шумков.

Він також подякував Офісу омбудсмена України за підтримку, за "штурхання російської системи".

Як повідомлялося, бранець Кремля херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. Відбував покарання в колонії у Тверській області. У вироку російського суду вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована проти інтересів Росії". Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього. Олександр Шумков – учасник Революції Гідності, був в АТО. 24 грудня 2020 року депортований в Україну.

