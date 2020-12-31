УКР
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною". ВIДЕО

В Інтернеті оприлюднили новорічне привітання президента України Володимира Зеленського з Новим 2021 роком.

Звернення президента проходить у форматі спілкування з дітьми. Він каже їм, що "ми живемо в прекрасній країні, де є все", передає Цензор.НЕТ.

Звернувшись до дітей, Володимир Зеленський сказав: "Все, що ми робимо - ми робимо для вас". Зеленський нагадує, що в 2020 році Україну наздогнали кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа українського літака МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу та ін. Зеленський також розповів дітям про звільнення полонених, про відсоткові ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проєкти, зокрема про завершення будівництва моста в Запоріжжі. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемир'я і загиблих військових, а також про померлих діячів культури і науки.

"Ми живемо у великій, прекрасній країні. Де неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти, і де всі президенти в своїх новорічних привітаннях завжди говорять фразу: "Дорогі українці! Це був важкий рік...". Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трохи так", – почав президент.

Він уточнив, що в 2020 році в українців були сльози від болю і від гордості.

"Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більше друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося", – сказав глава держави.

Він нагадав, що навесні почалася пандемія коронавірусу, а в лікарнях і аптеках багато чого не знайшлося. І всім здалося, що врятувати ситуацію можуть тільки супергерої. І вони дійсно існують.

"І до наших військових приєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, суперпожежники і суперрятувальники. І у нас точно немає іншого варіанту, ніж бути супер-Україною", – сказав Зеленський.

Він також згадав про свій проєкт щодо масштабного ремонту і будівництва доріг, зазначивши, що стереотип про їх неможливість в Україні зруйнований 4 тисячами кілометрами нового асфальтового покриття.

Крім того, президент згадав закінчення будівництва дитячої клініки "Охматдит", довгобуд якої передавався від одного президента іншому, і відкриття нового мосту в Запоріжжі.

 Глава держави нагадав про відкриття нових сучасних КПВВ на Донбасі і про найбільший оборонний бюджет в історії країни.

Зеленський сказав про початок будівництва українських корветів і перше в історії країни замовлення в КБ "Антонов" трьох вітчизняних літаків.

Також він нагадав про програму для кредитування бізнесу під низькі відсотки 5-7-9.

У зверненні Зеленський зробив акцент на поверненні українців на батьківщину - з підвалів ОРДЛО, російських в'язниць, китайського Уханя.

"І ми однаково щасливі - повертаємо 250000 громадян, що застрягли через карантин по світу, або одного українця. Нашого захисника нескореного Віталія Марківа", – зазначив президент.

Він також згадав спортивні перемоги українців у плаванні, боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі та навіть у шашках.

Окремо Зеленський відзначив українського богатиря Олексія Новікова, який цьогоріч став найсильнішою людиною планети.

Одним з головних досягнень року президент назвав режим тиші на Донбасі.

"Слова "Сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовшого з початку війни. 158 днів перемир'я. Небездоганного? Так, і це правда", – визнав глава держави.

Він згадав українських захисників, назвавши їх найкращими у світі.

"Але, на жаль, так відбувається, і деяких з них Бог забирає до себе на небо. Кращих і відважних. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде", – пообіцяв Зеленський.

Він також нагадав про відомих співвітчизників, які пішли з життя цього року – Патона, Жванецького, Скорика, Віктюка. Водночас зазначив, що за цей час в країні народилося 300 тисяч нових громадян.

 Глава держави нагадав, що наступного року Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності, назвавши українців великим народом.

"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі. Я хочу не говорити на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав глава держави.

Потім зі зверненням до українців виступили діти, які побажали, зокрема, посадити всіх злочинців у в'язниці.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Новий рік (551) привітання (746)
+103
Самое "веселое", что о супер Украине говорит тело, которое угробило экономику, разрушило управление и оборону, просрало внешнюю политику от слова совсем. Какой идиот ему тексты этих видосиков пишет?
31.12.2020 23:18
+82
И тут клоун раньше времени обосрался. Не донес кал до туалета.
31.12.2020 23:04
+74
зепердило выпердело новый хайп
31.12.2020 23:03
У всіх нормальних країнах мости будують мостобудівники, й тільки в тоталітарних диктатурах - "президенти", генеральні секретарі", "фюрери", дуче" і бацькі".
01.01.2021 16:22
Врать про «улучшение жизни» Зе-Ленинский может только очень маленьким детям 1 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
Я не знаю как у вас, но у меня, занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет, постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня.
Такое мнение https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай и разместил ряд фотографий на эту тему:
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8436
Политика - удел взрослых.
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.
И он точно в этой должности не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень. Он нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант конституции и главнокомандующий.
И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении стоящих перед страной задач, наказов избирателей, о выполнении обещаний данных во время выборов.
Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением
Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.
Весна давно прошла, а где посадки?
Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше?
Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес?
Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса?
Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» - поймали, сфотографировали, отпустили?
Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по-прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?
И ещё много вопросов, на которые президент не может дать внятного ответа.
С детьми поиграть доброго дядю сказочника перед телекамерами, конечно, легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.
***

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К АКВАРИУМНЫМ РЫБКАМ?

Не хочу унижаться до анализа проходного события, каковым по определению является новогоднее обращение нашего президента (за исключением того самого - первого, еще не президентского).
Отмечу только, что выбор не просто юной, а детской аудитории говорит о стремлении Владимира Зеленского и его окружения оказаться среди тех, кто не способен возражать, критиковать и вообще адекватно осмысливать услышанное. Оказаться среди тех, кто априори будет воспринимать ВАЗа как взрослого - то есть, умного, сильного и надежного.
Весьма характерный психологический момент, свидетельствующий о внутренней неуверенности и дискомфорте. Что, разумеется, заметят не только в Украине. С вытекающими последствиями.
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 высказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
***
Как https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня на эту же тему политолог Дмитрий Корнейчук, дети страны уже начали сочинять новые новогодние песенки:

Здравствуй, дедушка Вован, борода из ваты,
Ты тарифы нам принёс, пианист врунятый?

А вообще ведь детей жалко.

Тебе говорят, что идёшь на встречу с Дедом Морозом, который будет дарить подарки. А вместо этого сидит какой-то мелкий с бегающими глазами, который на камеры несет потоки бреда. А тебя заставляют тихонько сидеть, слушать. И даже в носу не поковыряться…

Все логично: своё враньё про «улучшение жизни» Голобородько может рассказывать только восьмилетним детям. Те пока верят. Как и в Деда Мороза. Ну, а те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
01.01.2021 16:26
з лайна не можна обрати нормального менеджера. Доведено Україною.
01.01.2021 17:08
да он просто преступник! - использовать детей для политцелей! аналогично сделала Жуля
2 года назад. Порошенко просто поздравил с Новым годом со своими детьми!
01.01.2021 17:12
За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского, детям платили по 500 гривен

https://censor.net/ru/n3240257
04.01.2021 14:55
Десь я вже це чув: "Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! Ведь именно мы..." Здається, продюсери "Слугі нарота" і Нашої Раши - одні й ті самі люди.
показати весь коментар
01.01.2021 16:26
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!
01.01.2021 16:54
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZUXvoJyPu4pFHDpKZaT2ZUp6Tg5QobKLGjsgQ_JnDu0tCdMlIChXqzIh2yuGRquY_TvUsVTSWki97URls8VU_42Aydgp9ENHBr2x-le8pUBxC7dXgaOAy1y5sWebO8qv8h4jGnu03UBNH87agJss6vj&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 494Favorites · https://www.facebook.com/# 6 год ·

Що ж, пару новорічних слів про актуальнеНоворічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 494...

Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...

Висновок: лайно.

Ще й дітьми прикрився...

«Пісок» у Ялті та вулиця «Артема» у Донецьку - «треш»...

Російська мова для «неповноцінних» кримчан і мешканців інших окупованих територій - «комплекс меншовартості» та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...

Мости і дороги - ця програма була запущена ще «попередниками»... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...

Збройні Сили - краще б він мовчав...

Тощо, тощо, тощо.

Хоча, мушу визнати - знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.

Нічого. І це переживемо. Було і гірше...

З Новим 2021 роком!
01.01.2021 16:35
главное содержание, а не знято гарно. и подлое можно красиво преподнести.
01.01.2021 17:13
Так відосики не вовА знімає, вовУ знімають.
02.01.2021 18:07
https://twitter.com/istpravda88
https://twitter.com/istpravda88

Юрій Гарматний

@istpravda88

·https://twitter.com/istpravda88/status/1344939560447438848 5 ч

В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Новорічне привітання - банальний плагіат. Історія повторюється як фарс, що в цьому конкретному випадку і не дивно
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 7208
01.01.2021 16:41
Треба лише виправити:
Вова несе пургу...
02.01.2021 18:55
02.01.2021 18:55 Відповісти
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 1798
01.01.2021 16:44
Зеленский, 2020: "быть супер-Украиной"... Зеленский, 2014: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
02.01.2021 01:34
Ты сам-то свое видео смотрел? Он же подколол двуличных россиянских балаболов, а не поиздевался над Украиной, вы хоть смотрите, че постите
02.01.2021 03:53
02.01.2021 03:53 Відповісти
Його підколки завжди можна перекрутити на будь який бік.
А якщо Кадиров накаже, то можна і на коліна стати і з будь якого боку прийняти.
Бо в цих головах ніколи не було ані гідності, ані моралі.
02.01.2021 19:00
Та його "ЗЕ-підколи" давно відомі, наприклад ось такі https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk Зеленський про Україну-"немецкую акртису для взросліьх" та АТО .
04.01.2021 14:44
04.01.2021 14:44 Відповісти
Так по доброму "підколов".. щоб окупантів не образити.
А чого ж там, він вважає, що ми і кацапи один народ.
02.01.2021 19:06
02.01.2021 19:06 Відповісти
Згоден. Я трохи вище теж відповів.
04.01.2021 14:48
04.01.2021 14:48 Відповісти
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9911
01.01.2021 16:46
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.01.2021 16:53 Відповісти
Умно. Логично. Справедливо.
Спасибо!
01.01.2021 17:35
01.01.2021 17:35 Відповісти
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
01.01.2021 16:58
«Ё» https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ёлки - палки, https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё - моhttps://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё А народ не увидел это всhttps://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 ё.

https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 https://wordsonline.ru/%D0%81/%D1%91-%D0%BC%D0%BE%D1%91 Ъ Ворам отрублю руки я

Ь Кругом одни друзья
01.01.2021 18:58
--- Таки знайшли. для чергового відосика. гідну аудиторію--зачаровану дітвору...Проте лакузи --сценарісти мабуть забули : невинні дитячі душі --до скону пам*ятають першу гірку образу та особливо -- мерзенну брехню...Солідарний з тими .хто вважає : краще б він юроднічав на підмостках --95 кв. та головне : --НЕ шкодив... НЕ зраджував... НЕ оманив таку чудову /як він зазначив/ країну !
01.01.2021 16:59
01.01.2021 16:59 Відповісти
Маніпуляції, брехня та мовчання про важливе. Розбір новорічного привітання Зеленського 2021

https://youtu.be/IYEE8KM5xDM
01.01.2021 17:08
Ми великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава…… і жалюгідність Зеленського.
01.01.2021 23:51
01.01.2021 23:51 Відповісти
Про велич і мудрість - я б посперечався
02.01.2021 03:50
02.01.2021 03:50 Відповісти
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9136
показати весь коментар
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
01.01.2021 17:17
01.01.2021 17:17 Відповісти
Казали, балакали - сіли,та й заплакали.
02.01.2021 01:36
Деток в рекламе используют только тогда, когда нужно впарить покупателю полную лажу. Так что все здесь по феншую, и лажа, и детки. Мы ведь на подкорке позитивно вспринимаем детей и все, что с ними связано. Уверен, что если бубочке повезет дотянуть до следующего ролика поздравлячек с НГ, мы увидим котиков. Иначе бубочку лохторату уже не впарить.
А ролик снят блестяще: режиссура, звук, цвет, свет, костюмы, операторская работа - все на высоте. Детские мордашки - просто прелесть.
БУБОЧКА, ТЕБЯ БЕЗ РЕКЛАМНЫХ ТРЮКОВ УЖЕ НЕ ХАВАЮТ. СОБИРАЙ ЧЕМОДАН, МАНЮНЕ! И это... будешь пилить гундосики, обязательно котика в кадр.
Имей в виду, чучело инфантильное, что когда увидишь цифры рейтингов после этого ролика, это не про тебя, это детки собрали!
01.01.2021 17:30
"чучело инфантильное"
01.01.2021 23:54
01.01.2021 23:54 Відповісти
Снят да, но опять на фоне зеленой тряпки! Комнату, детей и вовочку снимали отдельно, а потом монтировали. Если присмотреться, дети смотрят не точно на него, а вокруг вовочки присутствует белый контур. Короче лживый "фотошоп" во всем
02.01.2021 16:35
02.01.2021 16:35 Відповісти
ПОРОХОБОТЫ ПОД ВИДЕО В ЮТУБЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗЫВЫ СТАВИТЬ ДИЗЛАЙКИ, РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕУКРАИНСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ СОЮЗА ЗАЖОПИНЦЕВ И ПОРОХОБОТОВ. РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ ВСЕГО ТЫСЯЧА ДИЗЛАЙКОВ = ТЫСЯЧА СОЮЗНИКОВ МЕРТВЕТЧУКА И ПОРАШЕНКИ НА ВСЮ УКРАИНУ. 😆😅🤣😂😝😛
ВОТ ТЕБЕ И БЕСПЛАТНЫЙ СОЦОПРОС И НЕНАДО НИКАКИХ КМИСОВ. 😆😅🤣😂😝😛
01.01.2021 17:44
Тупенький який. Та інших за таких приймаєш. Договарюй до кінця. На зараз 1,4 тис. дизлайків та 2,6 тис. лайків. Якщо по твоїй логіці, 2,6тис=прихильників зеленої гниди? З більш двохсот коментарів жодного поганого? Роблю вивод: лайки накручені, всі погані коментарі видалені.
01.01.2021 19:34
01.01.2021 19:34 Відповісти
Леня, горемык ты наше головожопое, ты в курсе, что количество лайков/дизлайков модерируется? И смайлы ты не все смайлы, там еще есть. Смысла в твоем высере никакого, потому что Арахамия допускал коалицию с опзажопой, а Порох - нет.
И это... у тебя капслок заклинило. Ты видел? Глупо смотрится.
03.01.2021 11:00
Во чудо, знает же, что народ ему уже не верит, так он детвору собрал и вешает им на уши лапшу. Другого лучшего ничего не мог придумать, видать ума не хватило.
01.01.2021 18:01
01.01.2021 18:01 Відповісти
А на следующий год доставит бродячих кошек к Маринискому палацу и зачитает им текст про райське життя на помойках, а если зиму переживете, спонсор Беня за сдачу шкуры Вискасом угостит по заниженному тарифу на хвост.
02.01.2021 00:30
Уже не верит? У него как были его 30% непробиваемого электората, так и остались. Где этот народ, который "уже не верит"?
02.01.2021 03:48
02.01.2021 03:48 Відповісти
Очередная зеленая моча в глаза для пивной, тупой зебилятины.
01.01.2021 18:25
01.01.2021 18:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3639788702725572&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

Знову «какая разніца»..

«Пєрєвєдітє стрєлкі часов». Для Зеленського Донбас та Крим це лише російська мова. Чомусь звернення до мешканців окупованих територій знову російською.
Хіба це не Україна? Чи владі так хочеться принизити наших громадян знову ділячи їх на різні «категорії» та «україномовних» та «російськомовних».

Це на додачу до всієї брехні, яка лилась протягом цього «звернення»...
01.01.2021 18:46
интересно, сколько они снимали этот ролик, и где набрали таких терпеливых детей....
01.01.2021 18:51
01.01.2021 18:51 Відповісти
Это очередное жульничество! Вовочка и дети снимались в разное время в разных местах! (комната снималась отдельно).
01.01.2021 21:07
впервые слышу...
01.01.2021 21:32
01.01.2021 21:32 Відповісти
Ну конечно ты впервые слышишь! Детям же нифуя не надо, дай только утырка гнусавого часами напролет слушать! )))
03.01.2021 11:05
Савєтніки,пресдовбня і ін. з ОП-можуть пишатись:вони знову зробили "напоказ"всьому світові,що в Україні нема з ким говорити....і це чудо вже треба ховати-тупість зашкалює.
01.01.2021 19:42
01.01.2021 19:42 Відповісти
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 1426
01.01.2021 19:47
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 6646
01.01.2021 23:28
01.01.2021 23:28 Відповісти
Я вот не свідок святого петра, и мне тоже клоунада не нравится. Этот мошенник любит издеваться и всех выставлять кретинами, мне это не нравится.
02.01.2021 03:47
02.01.2021 03:47 Відповісти
этой шутке лет 80, со времен Ильфа и Петрова...
01.01.2021 21:52
Главное что актуальность в ней сейчас острющая.
Ибо клоуна-то **** таки забыли забрать.
02.01.2021 16:19
02.01.2021 16:19 Відповісти
Мне он нравиться! ЗЕ прелесть! Это такой квартал *******!
01.01.2021 20:31
01.01.2021 20:31 Відповісти
Так .добрий актер ., комедія в реальному житі
01.01.2021 21:37
актер он как раз никакучий
02.01.2021 16:37
02.01.2021 16:37 Відповісти
також трошкии подивився...знову що попало...до чого треба було долучати дітей...?! і їхніми устами знову говорити про "карупцію"...?! а вулиця Артема в Донецьку-це взагалі...
Зе явно знову говорив не до народу а для "галочки"...бридко...а зелеботи так нічого за минулий рік не зрозуміли...можливо зростання тарифів їх трошки "підігріє"...
01.01.2021 21:13
подтекст понятен: президент - еврей учит украинцев-несмыслёнышей уму-разуму
01.01.2021 21:24
01.01.2021 21:24 Відповісти
правильно было бы так: дебил-еврей пытается впарить украинцам свою хуцпу
02.01.2021 16:38
Были видосики, стали гундосики.
01.01.2021 21:28
01.01.2021 21:28 Відповісти
Прикольно , жаль колибельну в кінці не заспівав ..., колибельна б була в самий раз ..
01.01.2021 21:31
А СУПЕР ОРУЖИЕ ГДЕ !!!???
01.01.2021 21:47
01.01.2021 21:47 Відповісти
ну а чо ты не продолжил пост а зелесос о том как тебе жаль ранее успешного клоуна ставшего слугой изи каломыйского ахметова и других членов еврейского олигархата??? и второе - а действительно зачем он на это решился ? ты случайно не знаешь? и третье - может ты скажешь нам когда он перестанет издеватся над нами и по хорошему уйдет в свой любимый квартал? ведь согласись там у него лучше получается! и наче тикать придется от нации (тех кого ты перечислил изя). как ты живешь среди такой нации? а Богом избранный?
01.01.2021 22:53
Никто и не сомневается в том, что вы строите себе суперукраину. Вы уже 30 лет как не знаете значение слова відповідальність.
01.01.2021 22:21
01.01.2021 22:21 Відповісти
Сельский пафос....албания отдыхает..
01.01.2021 22:46
кацапсина, срань лапотная,хуже азиопской обосРахи, говно-Амперии на 1/9 земной суши и не придумать. страна-помойка,ёпта))

і це все тільки за один минулий місяць... паРаша-обісРашка.

в Волгодонске вводят режим ЧС после затопления города фекалиями
Жители Волгодонска задыхаются от запаха фекалий
Бассейн из фекалий появился в российской многоэтажке
в Ржеве затопило фекалиями. ...
В Волгограде дом затопило фекалиями
в Ленинске-Кузнецком затопило фекалиями ...
в Иванове подвал многоквартирного дома затопило фекалиями
вЧите улицу залило фекалиями / Амур.инфо ...
В Перми территорию гаражного кооператива затопило фекалиями ...
на Сахалине затопило фекалиями
Екатеринбург. лес у поселка Малышево затопило фекалиями...

https://npubop.livejournal.com/5004251.html

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9203
01.01.2021 23:01
********, не сельский вОнюшка под прокси, как там в сраном Замкадье, все по-прежнему, процвЯтание и вЯличие так и прёт?

кацапо-ордынский миллионик Омск. вЯличие и провЯтание таки наяву.

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 3536

Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 8414Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 7096Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 5282
01.01.2021 23:09
ага и Флорида тоже расия! и Париж расия и Берлин и Аляска и.... а ты баран!
01.01.2021 22:56
01.01.2021 22:56 Відповісти
твоя рассея -говнище полное, обосРаха, рашка-говняшка, это твой таки министр культур-мультур паРаши засвидетельствовал.
01.01.2021 23:13
01.01.2021 23:13 Відповісти
Мокша, ты сама себе не веришь, иначе тут бы не визжала, как свинья недорезанная Ты же не визжишь Масквабад -рассия, верно?))
02.01.2021 00:40
02.01.2021 00:48
02.01.2021 00:48 Відповісти
да здравствует возродившийся бурятский хурал. Я за паритет наций в конгломерате, с последующим свободолюбивом изъявлением... А ШО ДЕЛАТЬ, бо ДОКОЛЕ.
02.01.2021 07:09
02.01.2021 07:09 Відповісти
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
01.01.2021 22:58
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 3153
01.01.2021 23:36
"Акторських агенцій (читай педофільських)" - чому я маю це так читати? Я що, хворий?
02.01.2021 03:45
02.01.2021 03:45 Відповісти
Вітряна віспа мїзків мудрого нарїду, ЗЕленським не лічиться!!!
02.01.2021 01:09
Всё верно.
02.01.2021 03:01
02.01.2021 03:01 Відповісти
Президент - мудрый наставник, а народ - глупые инфантильные недоросли, намек более чем красноречивый
02.01.2021 03:44
йди наХ... мерзото квартальна вітати свою сепарську курву.
02.01.2021 06:48
02.01.2021 06:48 Відповісти
ГИПОТЕТИЧЕСКИ, ЗЕБИК отбыл СВОЙ СРОК КАДЕНЦИИ и ушел с поста легитимно, но безвозвратно... Интересно, каково будет Кварталу? Мабуть непереливки... Вова по этому поводу репу чешет ?... Пальчевский тоже боком пошел... ЗЫ... коломойскому - кранты ваапше, шобы больше не прыгал выше своей глупости.
02.01.2021 07:18
Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною" - Цензор.НЕТ 9538
02.01.2021 08:28
02.01.2021 08:28 Відповісти
у нас нет вариантов, только посадить на кол тебя малоПИД,,,роского брехуна, бениного, нарко-Дегенерата и ПИД,,,рашенскую Крысу мертвечука , разогнать весь этот Сброд с полной конфискацией и чем быстрее Украина это сделает тем лучше!!!
02.01.2021 08:49
і тут зе понесло. Це будуть нью Васюки
02.01.2021 09:04
02.01.2021 09:04 Відповісти
Яке позорище((((
Вова Лєнін і дєті(((
02.01.2021 09:18
Владимир Сцаныч ЗЕленин очень любил детей. Бывало, идёт ЗЕленин по Майдану Незалежності и ест огроменный бутерброд с красной икрой, а навстречу ему ребёнок и просит - Дядя Володя, дай укусить.
А ЗЕленин ребёнку - Пошёл в жопу!
А мог бы и булавой* влупашить.
------------------------------------------------------------
булавой* - пока не отняли и самому ЗЕленину не влупашили
02.01.2021 09:54
02.01.2021 09:54 Відповісти
Детский лепет для детей.
02.01.2021 22:12
Сторінка 7 з 7
 
 