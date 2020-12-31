Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною". ВIДЕО

В Інтернеті оприлюднили новорічне привітання президента України Володимира Зеленського з Новим 2021 роком.

Звернення президента проходить у форматі спілкування з дітьми. Він каже їм, що "ми живемо в прекрасній країні, де є все", передає Цензор.НЕТ.

Звернувшись до дітей, Володимир Зеленський сказав: "Все, що ми робимо - ми робимо для вас". Зеленський нагадує, що в 2020 році Україну наздогнали кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа українського літака МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу та ін. Зеленський також розповів дітям про звільнення полонених, про відсоткові ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проєкти, зокрема про завершення будівництва моста в Запоріжжі. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемир'я і загиблих військових, а також про померлих діячів культури і науки.

"Ми живемо у великій, прекрасній країні. Де неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти, і де всі президенти в своїх новорічних привітаннях завжди говорять фразу: "Дорогі українці! Це був важкий рік...". Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трохи так", – почав президент.

Він уточнив, що в 2020 році в українців були сльози від болю і від гордості.

"Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більше друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося", – сказав глава держави.

Він нагадав, що навесні почалася пандемія коронавірусу, а в лікарнях і аптеках багато чого не знайшлося. І всім здалося, що врятувати ситуацію можуть тільки супергерої. І вони дійсно існують.

"І до наших військових приєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, суперпожежники і суперрятувальники. І у нас точно немає іншого варіанту, ніж бути супер-Україною", – сказав Зеленський.

Він також згадав про свій проєкт щодо масштабного ремонту і будівництва доріг, зазначивши, що стереотип про їх неможливість в Україні зруйнований 4 тисячами кілометрами нового асфальтового покриття.

Крім того, президент згадав закінчення будівництва дитячої клініки "Охматдит", довгобуд якої передавався від одного президента іншому, і відкриття нового мосту в Запоріжжі.

Глава держави нагадав про відкриття нових сучасних КПВВ на Донбасі і про найбільший оборонний бюджет в історії країни.

Зеленський сказав про початок будівництва українських корветів і перше в історії країни замовлення в КБ "Антонов" трьох вітчизняних літаків.

Також він нагадав про програму для кредитування бізнесу під низькі відсотки 5-7-9.

У зверненні Зеленський зробив акцент на поверненні українців на батьківщину - з підвалів ОРДЛО, російських в'язниць, китайського Уханя.

"І ми однаково щасливі - повертаємо 250000 громадян, що застрягли через карантин по світу, або одного українця. Нашого захисника нескореного Віталія Марківа", – зазначив президент.

Він також згадав спортивні перемоги українців у плаванні, боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі та навіть у шашках.

Окремо Зеленський відзначив українського богатиря Олексія Новікова, який цьогоріч став найсильнішою людиною планети.

Одним з головних досягнень року президент назвав режим тиші на Донбасі.

"Слова "Сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовшого з початку війни. 158 днів перемир'я. Небездоганного? Так, і це правда", – визнав глава держави.

Він згадав українських захисників, назвавши їх найкращими у світі.

"Але, на жаль, так відбувається, і деяких з них Бог забирає до себе на небо. Кращих і відважних. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде", – пообіцяв Зеленський.

Він також нагадав про відомих співвітчизників, які пішли з життя цього року – Патона, Жванецького, Скорика, Віктюка. Водночас зазначив, що за цей час в країні народилося 300 тисяч нових громадян.

Глава держави нагадав, що наступного року Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності, назвавши українців великим народом.

"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі. Я хочу не говорити на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав глава держави.

Потім зі зверненням до українців виступили діти, які побажали, зокрема, посадити всіх злочинців у в'язниці.

Дивіться також: Зеленська привітала громадян України з Новим роком. ФОТО