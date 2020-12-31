Новорічне привітання Зеленського: "У нас немає іншого варіанту, як бути супер-Україною". ВIДЕО
В Інтернеті оприлюднили новорічне привітання президента України Володимира Зеленського з Новим 2021 роком.
Звернення президента проходить у форматі спілкування з дітьми. Він каже їм, що "ми живемо в прекрасній країні, де є все", передає Цензор.НЕТ.
Звернувшись до дітей, Володимир Зеленський сказав: "Все, що ми робимо - ми робимо для вас". Зеленський нагадує, що в 2020 році Україну наздогнали кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа українського літака МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу та ін. Зеленський також розповів дітям про звільнення полонених, про відсоткові ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проєкти, зокрема про завершення будівництва моста в Запоріжжі. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемир'я і загиблих військових, а також про померлих діячів культури і науки.
"Ми живемо у великій, прекрасній країні. Де неймовірна природа, щедра земля, де розумні і талановиті діти, і де всі президенти в своїх новорічних привітаннях завжди говорять фразу: "Дорогі українці! Це був важкий рік...". Ви запитаєте, чи був важким 2020-й? Трохи так", – почав президент.
Він уточнив, що в 2020 році в українців були сльози від болю і від гордості.
"Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більше друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося", – сказав глава держави.
Він нагадав, що навесні почалася пандемія коронавірусу, а в лікарнях і аптеках багато чого не знайшлося. І всім здалося, що врятувати ситуацію можуть тільки супергерої. І вони дійсно існують.
"І до наших військових приєдналися наші медики. Наші суперлікарі, суперлаборанти, суперводії швидкої, суперпілоти, суперприкордонники, супервчителі, суперпожежники і суперрятувальники. І у нас точно немає іншого варіанту, ніж бути супер-Україною", – сказав Зеленський.
Він також згадав про свій проєкт щодо масштабного ремонту і будівництва доріг, зазначивши, що стереотип про їх неможливість в Україні зруйнований 4 тисячами кілометрами нового асфальтового покриття.
Крім того, президент згадав закінчення будівництва дитячої клініки "Охматдит", довгобуд якої передавався від одного президента іншому, і відкриття нового мосту в Запоріжжі.
Глава держави нагадав про відкриття нових сучасних КПВВ на Донбасі і про найбільший оборонний бюджет в історії країни.
Зеленський сказав про початок будівництва українських корветів і перше в історії країни замовлення в КБ "Антонов" трьох вітчизняних літаків.
Також він нагадав про програму для кредитування бізнесу під низькі відсотки 5-7-9.
У зверненні Зеленський зробив акцент на поверненні українців на батьківщину - з підвалів ОРДЛО, російських в'язниць, китайського Уханя.
"І ми однаково щасливі - повертаємо 250000 громадян, що застрягли через карантин по світу, або одного українця. Нашого захисника нескореного Віталія Марківа", – зазначив президент.
Він також згадав спортивні перемоги українців у плаванні, боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі та навіть у шашках.
Окремо Зеленський відзначив українського богатиря Олексія Новікова, який цьогоріч став найсильнішою людиною планети.
Одним з головних досягнень року президент назвав режим тиші на Донбасі.
"Слова "Сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовшого з початку війни. 158 днів перемир'я. Небездоганного? Так, і це правда", – визнав глава держави.
Він згадав українських захисників, назвавши їх найкращими у світі.
"Але, на жаль, так відбувається, і деяких з них Бог забирає до себе на небо. Кращих і відважних. Цього року ми дуже старалися, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас захищати і принести мир. Він можливий, він близько, він обов'язково буде", – пообіцяв Зеленський.
Він також нагадав про відомих співвітчизників, які пішли з життя цього року – Патона, Жванецького, Скорика, Віктюка. Водночас зазначив, що за цей час в країні народилося 300 тисяч нових громадян.
Глава держави нагадав, що наступного року Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності, назвавши українців великим народом.
"Бути президентом такого прекрасного народу - це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках в цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі. Я хочу не говорити на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав глава держави.
Потім зі зверненням до українців виступили діти, які побажали, зокрема, посадити всіх злочинців у в'язниці.
Те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
Я не знаю как у вас, но у меня, занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет, постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня.
Такое мнение https://www.facebook.com/gaidaisergii привел сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай и разместил ряд фотографий на эту тему:
…
Политика - удел взрослых.
Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению, не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.
И он точно в этой должности не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень. Он нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант конституции и главнокомандующий.
И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении стоящих перед страной задач, наказов избирателей, о выполнении обещаний данных во время выборов.
Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением
Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.
Весна давно прошла, а где посадки?
Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше?
Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес?
Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса?
Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» - поймали, сфотографировали, отпустили?
Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по-прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?
И ещё много вопросов, на которые президент не может дать внятного ответа.
С детьми поиграть доброго дядю сказочника перед телекамерами, конечно, легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.
***
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К АКВАРИУМНЫМ РЫБКАМ?
Не хочу унижаться до анализа проходного события, каковым по определению является новогоднее обращение нашего президента (за исключением того самого - первого, еще не президентского).
Отмечу только, что выбор не просто юной, а детской аудитории говорит о стремлении Владимира Зеленского и его окружения оказаться среди тех, кто не способен возражать, критиковать и вообще адекватно осмысливать услышанное. Оказаться среди тех, кто априори будет воспринимать ВАЗа как взрослого - то есть, умного, сильного и надежного.
Весьма характерный психологический момент, свидетельствующий о внутренней неуверенности и дискомфорте. Что, разумеется, заметят не только в Украине. С вытекающими последствиями.
Такие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 высказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
***
Как https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня на эту же тему политолог Дмитрий Корнейчук, дети страны уже начали сочинять новые новогодние песенки:
Здравствуй, дедушка Вован, борода из ваты,
Ты тарифы нам принёс, пианист врунятый?
…
А вообще ведь детей жалко.
Тебе говорят, что идёшь на встречу с Дедом Морозом, который будет дарить подарки. А вместо этого сидит какой-то мелкий с бегающими глазами, который на камеры несет потоки бреда. А тебя заставляют тихонько сидеть, слушать. И даже в носу не поковыряться…
…
Все логично: своё враньё про «улучшение жизни» Голобородько может рассказывать только восьмилетним детям. Те пока верят. Как и в Деда Мороза. Ну, а те, кто постарше, могут сказочнику дяде Вове Крадивныку и по наглому лживому фейсу попианинить…
2 года назад. Порошенко просто поздравил с Новым годом со своими детьми!
https://censor.net/ru/n3240257
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!
Favorites · https://www.facebook.com/# 6 год ·
Що ж, пару новорічних слів про актуальне...
Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...
Висновок: лайно.
Ще й дітьми прикрився...
«Пісок» у Ялті та вулиця «Артема» у Донецьку - «треш»...
Російська мова для «неповноцінних» кримчан і мешканців інших окупованих територій - «комплекс меншовартості» та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...
Мости і дороги - ця програма була запущена ще «попередниками»... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...
Збройні Сили - краще б він мовчав...
Тощо, тощо, тощо.
Хоча, мушу визнати - знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.
Нічого. І це переживемо. Було і гірше...
З Новим 2021 роком!
https://twitter.com/istpravda88
Юрій Гарматний
@istpravda88
·https://twitter.com/istpravda88/status/1344939560447438848 5 ч
В ответ
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Новорічне привітання - банальний плагіат. Історія повторюється як фарс, що в цьому конкретному випадку і не дивно
Вова несе пургу...
А якщо Кадиров накаже, то можна і на коліна стати і з будь якого боку прийняти.
Бо в цих головах ніколи не було ані гідності, ані моралі.
А чого ж там, він вважає, що ми і кацапи один народ.
.
А ролик снят блестяще: режиссура, звук, цвет, свет, костюмы, операторская работа - все на высоте. Детские мордашки - просто прелесть.
БУБОЧКА, ТЕБЯ БЕЗ РЕКЛАМНЫХ ТРЮКОВ УЖЕ НЕ ХАВАЮТ. СОБИРАЙ ЧЕМОДАН, МАНЮНЕ! И это... будешь пилить гундосики, обязательно котика в кадр.
Имей в виду, чучело инфантильное, что когда увидишь цифры рейтингов после этого ролика, это не про тебя, это детки собрали!
ВОТ ТЕБЕ И БЕСПЛАТНЫЙ СОЦОПРОС И НЕНАДО НИКАКИХ КМИСОВ. 😆😅🤣😂😝😛
И это... у тебя капслок заклинило. Ты видел? Глупо смотрится.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3639788702725572&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWpRA9-i98iohDkTGX7RJTrMO6OPyFwQ6x1kh7RIIWjCDUlrDEeb-h5kWhL4iW3jojj5B8BomOeATIW6zSlsPDfb_lrDsomIfML5TV763jtmmYB6tJOp7qf28lLMr_GZnA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
Знову «какая разніца»..
«Пєрєвєдітє стрєлкі часов». Для Зеленського Донбас та Крим це лише російська мова. Чомусь звернення до мешканців окупованих територій знову російською.
Хіба це не Україна? Чи владі так хочеться принизити наших громадян знову ділячи їх на різні «категорії» та «україномовних» та «російськомовних».
Це на додачу до всієї брехні, яка лилась протягом цього «звернення»...
Ибо клоуна-то **** таки забыли забрать.
Зе явно знову говорив не до народу а для "галочки"...бридко...а зелеботи так нічого за минулий рік не зрозуміли...можливо зростання тарифів їх трошки "підігріє"...
