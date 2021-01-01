Зеленський російською звернувся до жителів Криму та ОРДЛО: "Переведіть годинник назад"

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів окупованих Криму і Донбасу з Новим роком. Глава держави закликав жителів окупованих територій перевести годинник назад.

Про це йшлося в новорічному зверненні Зеленського до українського народу, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, зараз Крим і Донбас "живуть в іншому часі". Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік "як одна сім'я".

"Я хочу говорити не на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим - це Україна" не в інтернеті. А на піску на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти. Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі. І вже майже година, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже годину ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас и Крим! Переведіть годинник назад. Будьте з нами! Готові? Ми теж" - сказав Зеленський.

