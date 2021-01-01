УКР
Новини
22 143 190

Зеленський російською звернувся до жителів Криму та ОРДЛО: "Переведіть годинник назад"

Зеленський російською звернувся до жителів Криму та ОРДЛО:

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів окупованих Криму і Донбасу з Новим роком. Глава держави закликав жителів окупованих територій перевести годинник назад.

Про це йшлося в новорічному зверненні Зеленського до українського народу, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, зараз Крим і Донбас "живуть в іншому часі". Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік "як одна сім'я".

"Я хочу говорити не на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим - це Україна" не в інтернеті. А на піску на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти. Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі. І вже майже година, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже годину ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас и Крим! Переведіть годинник назад. Будьте з нами! Готові? Ми теж" - сказав Зеленський.

+58
Скоморох він і е скоморох
01.01.2021 00:15 Відповісти
+44
ябнуте
Справжній Президент вітає тут:
https://www.youtube.com/watch?v=-QhHQ82DBf8
01.01.2021 00:17 Відповісти
+40
*****)))
01.01.2021 00:16 Відповісти
Їбобо якесь.
01.01.2021 00:59 Відповісти
Зеленский на русском обратился к жителям Крыма и ОРДЛО: "Переведите часы назад" - Цензор.НЕТ 8709
01.01.2021 01:02 Відповісти
Вся расєя святкує день народження Степана))
01.01.2021 01:26 Відповісти
Жизнь невозможно повернуть назад
И время ни на миг не остановишь
Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом
Еще идут старинные часы
Жизнь невозможно повернуть назад
И время ни на миг не остановишь
Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом
Еще идут старинные часы..
А.Пугчева
01.01.2021 01:04 Відповісти
Зе Пугачленский - "Переведи часы назааад!!!"
01.01.2021 01:05 Відповісти
Походу уже четвертая "дорога",как всегда))
01.01.2021 01:08 Відповісти
я и не смотрел эту шмарклю.мать говорила шо этот дебил перед детьми хвастался своими достижениями....представляя что перед ним сидит порох
01.01.2021 01:12 Відповісти
Держите хлопци врага на дистанции, безопасной для себя, но не для него.. Москаля должно убывать.
01.01.2021 01:13 Відповісти
Воно не лох, воно вихователь в дитячому садочку. Одне Вава, ми ж дорослі громадяни а не твоя аудиторія.
01.01.2021 01:15 Відповісти
по утрам надев трусы, не забудте про часы
01.01.2021 01:18 Відповісти
Цікаво, і до кого ж оце Зюзяндрій звертався?
Ота лугандонська бавовна ще до мацковського НГ вхряцалася дешманською синькою і зараз зкріпно б'є одне одному рила (а десь і до поножовщини дійшло).
"Пєрєвєдітє часи", еге ж...
01.01.2021 01:50 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев,
Вам говорят.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
Тетя Соня,
Не крутите задом,
Он же не пропеллер,
И не самолет.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг назад и шаг впирод.

И пошли девочки

Кавалеры
Приглашают дамов,
Там, где брошка -
Там перёд.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг назад,
Наоборот.

Дамы, не шморкайтесь в занавески!
Это ж неприлично-таки, вам говорят.
Это неприлично, не гигиенично
И не симпатично, вам говорят.

Дамы приглашают кавалеров.
Там, где галстук,
Там пирёд.
Две шаги направо,
Две шаги налево,
Шаг назад и два впирод.

Дамы дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят.
Он наделал лужу в коридоре
Шаг впирод и две назад.

Алик, Алик
Алик Рабинович!
Я имею выйти.
Я имею выйти, вам говорят.
Вы мене тут замените...
Шаг впирод и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев,
Вам говорят.
Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг впирод и две назад.
🤣
01.01.2021 01:54 Відповісти
От не далі ніж учора згадував цю пісню в контексті Зюзі

Дамы дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят.
Он наделал лужу в коридоре
Шаг впирод и две назад.
01.01.2021 03:23 Відповісти
01.01.2021 03:53 Відповісти
Сцикун, а чому ти до Кримських татар не звернувся на їхній мові, а тільки псячою кацапською?
01.01.2021 02:01 Відповісти
Та він і українською до них не звернувся.
А "кримчанє" йому ментально близькі.
01.01.2021 12:27 Відповісти
Привітання Голобородька своїм учням. Де ви там президента побачили ?
01.01.2021 02:20 Відповісти
Вийшов би Осел тай сказав - я устал, обосрался и ухожу. Простите меня, зетіпілли...Вот вам на Новий Год подарок. - І заплакав....
01.01.2021 02:41 Відповісти
и вы бы его простили?
01.01.2021 03:26 Відповісти
не, дорогие мои и любимые до крови - так не работает...
01.01.2021 03:29 Відповісти
От -- сижу я тут в Германии, как зачарованный ... ...и гляжу на Зелю я -- как офуевший...*)
01.01.2021 03:09 Відповісти
...дули в кармане ещё покажи... -- лохам безголосым в радость...
01.01.2021 03:41 Відповісти
Ти не хвилюйся. У мене ще є порожні пляшки, бензин, відпрацьовка та ганчір'я. 8 старих покришок. АКСУ на базі в тербаті.

А ти приїдеш?
01.01.2021 04:08 Відповісти
Не -- "не жди меня мама -- хорошего сына"...

Это ваши проблемы.
01.01.2021 04:14 Відповісти
Значить заткнися. Просто заткнися.
Коментуй краще новини на своїй сакрально-скрєпній ;рус-вєснє;.

ОК?
01.01.2021 04:29 Відповісти
И потом -- ты ж понимаешь, шо все бабки на ваши "разброды и шатания", берутся из моих заработков -- хотя бы 10 евриков в год... -- так я имею право на комментарии купленного за мой счёт товара -- хотя бы на пятачёк... ...или как? *)
01.01.2021 04:27 Відповісти
Кармілєц ти наш!

Шахтьор?
01.01.2021 04:31 Відповісти
Не! -- я немецкий брумми-фарер -- инвестор и кредитор.
...и шо-то, у вас без нас не рулится... -- ка ты и я вместе знаем...*)
01.01.2021 04:35 Відповісти
Делом займись -- страну свою благоустрой!
...шоб я не жалел, за бездарно потраченные тобой, мои деньги...
А то -- факеры он в телек тыкает -- ... эт тебя из телека факают. *)
01.01.2021 04:49 Відповісти
Вовік, перелогінься.
01.01.2021 04:52 Відповісти
Я Алекс -- и я пошёл спать.

С НГ тебя -- нехай всё будет, шо б ты не страдал! ...*)
01.01.2021 05:03 Відповісти
черноротый ты все таки, земеля - но таки прав ....
01.01.2021 06:04 Відповісти
к жителям Крыма
... к гражданам Украины в Крыму, слабо обратиться?
Вообще -- подмена понятий -- милое дело... *)
01.01.2021 03:39 Відповісти
Фарш нєвазможна провернуть взад...
01.01.2021 03:44 Відповісти
Нафиг они нужны?
01.01.2021 04:04 Відповісти
Зеленский , ты хоть знаешь , что на ялтинских пляжах нет песка , президент ты недоделанный !
01.01.2021 05:30 Відповісти
Зеленський російською звернувся до жителів Криму та ОРДЛО: "Переведіть годинник назад" - Цензор.НЕТ 8775
01.01.2021 06:35 Відповісти
Якщо ви маєте наувазі в прямому сенсі перевід годинника назад, то ви точно не живете на Західній Україні. Тому що за київським часом тут не легко живеться, не говорячи про московський. "Ні свєт, ні заря" вставали ми заспані в школу, а батьки на роботу при московському часі. Багато з місцевих живе за місцевим, європейським часом, який є ближчим нам за поясом і відчуттям.
01.01.2021 12:53 Відповісти
Есть такое понятие как профессионализм, состоящий из суммы знаний, умений и опыта. Претендуя на какую либо работу и должность обращают внимание именно на это. Представьте: садишься в такси, маршрутку, а водитель говорит, что раньше за рулем никогда не был, но, ничего - по дороге научится. Как так, что человек, имеющий нулевой опыт госуправления становится на должность управления целой страной? Если в развитых странах опыт и репутация сами собой подразумеваются, то может у нас стоит ввести какой то закон о том, что требуется для претендентов на ту или другую должность. Иначе все будет повторятся. И на должности президента телевизионный комик будет кормить до тошноты сказочками про белого бычка. Кстати, ведь 2021 - год белого быка.
01.01.2021 08:02 Відповісти
..Не плутай кнура.... з бичком .
01.01.2021 08:34 Відповісти
ось скажи, ти прикидуєшся своїм і працюєш на ворогів - шо воно тобі дає?
гроші, чи моральне задоволення - типу - ось я своїм насрав?
01.01.2021 08:48 Відповісти
чмо, перднуло?
01.01.2021 08:46 Відповісти
Я что то подобное пытался донести до электората 2 года назад. Только приводил пример с самолетом. Что перед взлетом им объявят что за штурвалом отличный парень из народа тракторист, у которого это будет первый взлёт в жизни. Спрашивал вы бы хотели оказаться в таком самолете? На что получал ответ что он научится ну и все по списку - вор, барыга, Рошен. Хотя до сих пор ни один не привёл ни единого факта воровства и не объяснил мне недалекому что плохого в Рошене, который работает в белую, платит налоги и даёт рабочие места....
01.01.2021 10:17 Відповісти
Пояснюю...Коли "РОШЕН" працював в білу,платив податки і створював робочі місця його власник Порошенко займав найвищі державні посади...А це забороняється законом...
01.01.2021 10:48 Відповісти
А, теперь мне стало ясно. Рошен это единственный факт нарушения закона и электорат постоянно повторяет его как мантру, так как все остальные обвинения в воровстве это ни что иное как предвыборные лозунги... теперь все понятно...
01.01.2021 11:47 Відповісти
Ну чому єдінствєнний...Додай до того,що він був дяком москальської православної церкви,що він в побуті російськомовний,що він заробляв на арміі,ремонтуючи втридорога на своїх підприємствах військову техніку і що саме оті негативи він зробив позитивами для себе у відомих сленгах "армія-мова-віра"...Мало?..можу добавити більше...Наприклад,що це саме він привів до влади зеленого клоуна,бо йому сказали що тільки з ним у парі він переможе в другому турі...А міг його реально посадити...хоча б за дизертирство з арміі...
01.01.2021 13:31 Відповісти
Скажите, Владимир, а за последние 30 лет был хоть один президент, которому вы симпатизировали и можете сказать что он все правильно делал?
01.01.2021 13:50 Відповісти
Якщо говорити про минулий час - то жодного...Але тепер,коли вже можна оцінити всіх то один все таки видається мені кращим...Я,знаєте,львівянин,і саме за цього президента у нас були посажені на п"ять років за хабарі голови Турківської і Жовківської РДА,двоє суддів - колядник і суддя Залізничного р-ну Ганич,при ньому була стабільна гривня,низькі тарифи і стабільна робота...Ви все таки витягнули з мене що хотіли,я сам ніколи не думав,що симпатизуватиму зеку,рафінованому злодію і проффесору...
01.01.2021 17:23 Відповісти
И Вы не понимает почему тогда были ниже тарифы? В Белоруссии пока тоже газ дешевле, но если Батька уйдёт там ситуация с тарифами, долларом и работой будет аналогичной. В таком случае Украина двигается в совершенно неправильном направлении. Нужно действительно перестать стрелять, принять все условия, которые ставят наши старшие братья, сначала провести на их условиях выборы и потом проголосовать за нужного президента... в этом случае, как минимум, газ дешевле будет...
01.01.2021 18:00 Відповісти
Думаю, что эти люди просто не верят, что можно не воровать и считают, что он просто сильно хитер (хитрее их) и не делится как можно обойти правила. В советское время воровать у государства считалось чуть ли не доблестью. Хоть, что то с работы да в дом принести как в фильме «В. Давыдов и Голиаф» с Петренко в главной роли. Да, никогда они не поверят, что кто то не ворует, ведь это все равно, что признать себя ниже в социальном плане. Вот и сменили такого "не пойманного на горячем барыгу" на "своего парня". И до сих пор мучаются, что так и не нашли как же он воровал. Ничего им не докажешь.
01.01.2021 11:02 Відповісти
Скорее всего Вы правы, совок ещё преобладает среди электората, успешный, умный и самое главное богатый будет всегда для них врагом. Лучше топить за какое то уе...ище, который вызывает жалость. Простите за мой французский.
01.01.2021 11:50 Відповісти
15 минут убеждать 4-х летних детишек в том, что ты не идиот - верх кретинизма. Поздравляю, Зеленский, с вполне заслуженным званием. Только вот вопрос: детки-то поверили в то, в чем ты их пытался убедить? Ну хоть кто-то?
01.01.2021 08:16 Відповісти
так носятся с жителями Крым-Донбасса, так носятся... чуть в жопу не целуют!

почему не поднимается вопрос о предательстве и коллаборационизме?
естественно, там не все такие, но многие
01.01.2021 08:21 Відповісти
А подскажи те что произошло на майдане в 2013-14г.?
01.01.2021 09:36 Відповісти
На Майдані був всеукраїнський гульбан,за який ми заплатили територіями і кров"ю...У всякому випадку так написано у вірші на стіні старого львівського трампарку якраз напроти будівлі СБУ...Кожен раз їдучи вниз вздовж Стрийського парку то читаю...
01.01.2021 10:56 Відповісти
Т.е . смерти людей , вышедших на майдан, избиение студентов , рашистские силовики на майдане- это "всеукраинский гульбан"?
01.01.2021 11:04 Відповісти
Как-то даже стыдно за ваших кураторов и попыток на 7й год войны , развязанной срашкой, пытаться раз за разом вливать ватные испражнения на апиори проукраинском сайте... Не жаль вас. Биомусор планеты Земля .
01.01.2021 12:08 Відповісти
а ти перший її знайшов ))
01.01.2021 09:41 Відповісти
"Зеленский на русском обратился к жителям Крыма и ОРДЛО" - кто там ближе, скажите этому слуге, что с 16 декабря обслуживание только на украинском языке.
01.01.2021 08:59 Відповісти
Не самый лучший отыгрыш. Дети, по-моему, сыграли лучше?!
01.01.2021 09:35 Відповісти
В Ялті на пляжі нема піску.
01.01.2021 09:54 Відповісти
Камінцями (галькою) гратися буде.
01.01.2021 11:20 Відповісти
Якщо Лєнка візьме відставку, то згодиться й Галька Кулакова.
01.01.2021 15:01 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!

ДУМАЙ-ТЕ! З НОВИМ РОКОМ, УКРАЇНО!!!

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
01.01.2021 09:56 Відповісти
А ти досі смокчеш у пороха?
01.01.2021 11:02 Відповісти
а де було щось в мому пості про ПОПа сказано?!
ти чисто як руSSко- мірська шваль: по фсб-шних методичках працюєш....
а про Мене: я пасивний антиЗЕбіл!
З Днем Народження СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА!
01.01.2021 11:30 Відповісти
Что сказать на счет обращения президента к народу в новогоднюю ночь. Это конечно не отчет " о проделанной или не проделанной работе", это своего рода пожелание всего хорошего против всего плохого и то что у нас как оказывается " не все так плохо", да и власть " не сплоховала" а впереди " светлое будущие" ( к которому мы идем аж с 1917 года). Как это все было подано. Ну а что мы хотели, режиссер, теле актер, актер кино и сериалов, руководитель творческого коллектива , актер сцены, выходец из команды КВН. Поэтому все было и снято соответственно ( не как у других) , а в виде агитационного ролика. Участие детей, можно воспринять как " удачный пиар ход", хотя как то он не очень "попахивает", ведь по этому поводу можно сказать , что только верящие еще в Деда Мороза дети ( дошкольного и младшего школьного возраста) могут поверить нашему гаранту.. Более старших уже на фуфло не возьмешь, поэтому там и были дети соответствующего возраста. Хвалиться особо было не чем, поэтому стандартно прозвучали реляции о дорогах ( построенных за счет ковидного фода), "перемирии" которое нарушается по 5- 6 раз в день ( да убитых и раненных стало меньше, но это означает что наши бойцы вынуждены сидеть в окопах и траншеях и носа не высовывать что бы не погибнуть во время " всеобщего перемирия"., лучше бы он озвучил количество обстрелов и нарушений условий перемирия и количество раненных и убитых за этот период с нашей стороны и добавил что все это ведет к потери уверенности и самоуважения наших военных. Похвалился открытием новых КПП, на которых Рф просто забило, на обмен заложников.. на которые РФ тоже забило по факту. Мира как не было так и нет. А разговоры о близком мире попахивает больше капитуляцией, или может Путинило уходит с Донбасса и Крыма ( а пока Крым не будет возвращен мира с РФ не будет ( на этом как то гарант внимание не обострил, хоть и говорил о Крыме ) Не забыл облить попередников в неподготовленности мед. системы к ковиду. Но судя по " подготовке" нынешней власти и их дерганий в конвульсиях введения не введения липовых ( по сути выполнения) карантинов, то их подготовка равна "0", не смотря что тот же Зе заявлял что Украина при нем стала " чемпионом" по борьбе с ковидом.. В общем так можно пройтись по всему выступления. О всем и не о чем.
01.01.2021 10:00 Відповісти
Маленьке ***** навіть зайшло в палац як велике *****
01.01.2021 10:40 Відповісти
сценаристы одни и теже
01.01.2021 10:46 Відповісти
Я думала, що тільки я помітила.
01.01.2021 11:18 Відповісти
если человек идиот, то это надолго
01.01.2021 10:42 Відповісти
а то вони українську не розуміють.
Тупе загравання з дурнями і сепарами - дешевий популізм і порушення закону про мову
01.01.2021 11:15 Відповісти
На Артема в Донецке черга за паспортами "ДНР". Моя рідня в тій черзі понад три місяці.
Але при видачі ксіви паспорт громадянина України не відбирають. Ось так, пане Президент...
01.01.2021 11:16 Відповісти
на русском языке он обратился к тем, кто болт положил на Украину... молодец... ну да, какая разница как называется улица, если есть синьор-голодомор, но нет синьора-геноцида... да, какая разница, что будучи на посту президента полтора года так и не организовал антипропаганду и оказался полнейшим импотентом в организации подавления коррупции... почему-то никого не спросив разрешил поступать в украинские вузы выродкам из даунбасии, лугандонии и крыма... не беда, что крымские татары оказались не теми, кто организует сопротивление оккупантам, а всего лишь народом, который будет в нарушение украинского законодательства захватывать земли в Крыму, как это уже было еще во времена украинской власти... нет, не беда, что... наверное, если бы зеленьський имел хоть какую-то малюсенькую честь, то взял бы табуретку, закурил, выпил соточку и обратился к УКРАИНЦАМ.... не гыдоте даунбасовской, а УКРАИНЦАМ... но слаб синьор-голодомор - синьо-геноцид... и как человек, и как личность...нет корня... нет стержня... есть гнилость тела, лабающего членчиком на пианине...
01.01.2021 11:32 Відповісти
Зашёл на Ютюб посмотрел блюванул поставил дизлайк.С новым годом порохоботы
01.01.2021 11:37 Відповісти
А як це розуміти, хтось знає? Що наш скамарох, хотів цим показати?

Що Донбас настільки дебільний, що не розуміє української мови? За 23 роки спільного проживання в одній країні, не спромігся бодай її розуміти?
І що решту України готова підлаштуватися під Домбас і говорити з ним не на державній, а на російській?
01.01.2021 12:23 Відповісти
піз###абол. І це ще дуже м*яко сказано...
01.01.2021 15:21 Відповісти
Зеленський може й готовий приймати назад а я от ні. Рано, не дозріли.
01.01.2021 15:31 Відповісти
А к глухих этот ЗЕбил, как поздравлял?
01.01.2021 16:58 Відповісти
Ситуация, когда администраторы Цензора вроде https://censor.net/ru/user/354814 участвуют в форумных срачах, занимаются провоцированием оппонентов, а когда провокации не получаются, то тупо баняыт, ни за что, просто потому что так захотелось - это днище! Цензор, это днище донное!
13.01.2021 09:43 Відповісти
