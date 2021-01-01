УКР
ЗСУ взяли на озброєння дві гвинтівки: вони здатні вражати ціль на відстані 2 км. ВIДЕО

На озброєння Збройних сил України тепер узято дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.

Про це повідомив виробник гвинтівок, компанія Snipex, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

"Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. За результатами державних випробувань гвинтівки… прийняті на озброєння Збройних Сил України!", — йдеться в повідомленні.

Як зазначає виробник, обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки. Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить відбій під час пострілу.

Габарити гвинтівок також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів. Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно. Це означає, що на відстані до 2 км куля може вразити ціль.

Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.

Snipex — це бренд, під яким із 2014 року український виробник ТОВ "ХАДО-Холдинг" виготовляє крупнокаліберну вогнепальну зброю. Саме під цим брендом була створена перша українська далекобійна гвинтівка Snipex М. Усі складові гвинтівки, зокрема й ствол, компанія виготовляє в Україні.

