ЗСУ взяли на озброєння дві гвинтівки: вони здатні вражати ціль на відстані 2 км. ВIДЕО
На озброєння Збройних сил України тепер узято дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.
Про це повідомив виробник гвинтівок, компанія Snipex, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.
"Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. За результатами державних випробувань гвинтівки… прийняті на озброєння Збройних Сил України!", — йдеться в повідомленні.
Як зазначає виробник, обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки. Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить відбій під час пострілу.
Габарити гвинтівок також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів. Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно. Це означає, що на відстані до 2 км куля може вразити ціль.
Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.
Snipex — це бренд, під яким із 2014 року український виробник ТОВ "ХАДО-Холдинг" виготовляє крупнокаліберну вогнепальну зброю. Саме під цим брендом була створена перша українська далекобійна гвинтівка Snipex М. Усі складові гвинтівки, зокрема й ствол, компанія виготовляє в Україні.
На видео выложили лучшее видео, которое смогли снять , а по нему видно, что результативность для снайперского оружия - НУЛЬ.
ЭТО РУЖЖО - ОТ СИЛЫ - РУЖЖО С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ... КСТАТИ СКАЗАТЬ -ТОЖЕ НЕ СОЗДАННОЕ ПО НЕГО...!