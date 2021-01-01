За минулу добу 4 порушення режиму тиші. За 1 січня вже 6 обстрілів. Терористи ведуть вогонь з великокаліберних мінометів і гранатометів, - ООС

За минулу добу, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

При цьому підкреслюється, що всі порушення ворог зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Широкиного - з мінометів 82-го калібру і ручного протитанкового гранатомета. У районі населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Талаківки - з підствольних гранатометів.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Крім цього штаб зазначає, що від початку поточної доби 1 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано вже 6 порушень режиму припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь у бік наших позицій із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, а біля Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Також підкреслюється, що на ворожі обстріли українські захисники дали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.