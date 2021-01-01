УКР
За минулу добу 4 порушення режиму тиші. За 1 січня вже 6 обстрілів. Терористи ведуть вогонь з великокаліберних мінометів і гранатометів, - ООС

За минулу добу, 31 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

При цьому підкреслюється, що всі порушення ворог зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Широкиного - з мінометів 82-го калібру і ручного протитанкового гранатомета. У районі населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Талаківки - з підствольних гранатометів.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Крім цього штаб зазначає, що від початку поточної доби 1 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано вже 6 порушень режиму припинення вогню.

Читайте також: Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь у бік наших позицій із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, а біля Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Також підкреслюється, що на ворожі обстріли українські захисники дали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

бойовик (3414) обстріл (30490) Донбас (22364)
Топ коментарі
+7
"надо просто перестать стрелять"
01.01.2021 08:19 Відповісти
+7
А Зеля казав - не стріляють.
Волонтерка написала на сторінці ООС - як же нема загиблих, як 22 річного хлопця сьогодні вбили - її повідомлення одразу видалили.
І оце дєрьмо з політичної доцільності бреше українцям - ніби арміє не вбивають ???
01.01.2021 09:35 Відповісти
+6
И отвести войска на границу с Польшей и Румынией!
01.01.2021 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"надо просто перестать стрелять"
01.01.2021 08:19 Відповісти
И отвести войска на границу с Польшей и Румынией!
01.01.2021 08:20 Відповісти
Нужно не "пресс-центр штаба ООС" писать, а "клоуны штаба ООС".
И вообще, Сивоху в пресс=центр штаба ООС возьмите, не так будет нервировать этот трэш из штаба ООС.
01.01.2021 08:36 Відповісти
оманыч же только вот детям по телеку втирал что уже 180 дней не стреляют.
01.01.2021 09:02 Відповісти
А Зеля казав - не стріляють.
Волонтерка написала на сторінці ООС - як же нема загиблих, як 22 річного хлопця сьогодні вбили - її повідомлення одразу видалили.
І оце дєрьмо з політичної доцільності бреше українцям - ніби арміє не вбивають ???
01.01.2021 09:35 Відповісти
Це так травмує говнокомандувача... Він просто їсти не може. І спати.
А це ж головне у війську - аби "перший" міцно спав.
А вона бреше... Ну бреше ж?!
Чи ні?

За минулу добу 4 порушення режиму тиші. За 1 січня вже 6 обстрілів. Терористи ведуть вогонь з великокаліберних мінометів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 2020
01.01.2021 12:54 Відповісти
зе-перемирие продолжается
01.01.2021 09:35 Відповісти
 
 