Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком

2020 рік став приводом для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є ключовими в нашому житті.

Про це у своєму новорічному зверненні до українців заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом. Долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще – якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові", - зазначає він.

"Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму – Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу", - зазначив він.

"Вступаючи у новий 2021-й рік, подякуймо Всемилостивому Богові за всі щедроти! В новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році!", - додав митрополит.

