1 956 56

Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком

2020 рік став приводом для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є ключовими в нашому житті.

Про це у своєму новорічному зверненні до українців заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом. Долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще – якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові", - зазначає він.

"Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму – Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу", - зазначив він.

"Вступаючи у новий 2021-й рік, подякуймо Всемилостивому Богові за всі щедроти! В новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році!", - додав митрополит.

Читайте також: Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом

+8
Неужели потерпевший вiслюк отбывает в ростов, а 73% обрели мозги?
01.01.2021 08:45 Відповісти
+8
01.01.2021 08:47 Відповісти
+7
01.01.2021 09:02 Відповісти
" Впереди нас ждут перемены к лучшему". Рады за вас.
01.01.2021 08:44 Відповісти
Нам дуже приємно, що ви за нас раді.
01.01.2021 13:19 Відповісти
Неужели потерпевший вiслюк отбывает в ростов, а 73% обрели мозги?
01.01.2021 08:45 Відповісти
Обрели. Ещё в 2019.
01.01.2021 12:13 Відповісти
Здобули. "Кінцем епохи бідності" по довбешкам
01.01.2021 13:30 Відповісти
Мы осознали, насколько неоценим дар Божий здоровья и как люди нуждаются в теплых взаимоотношениях: с ближними, с собой и с Господом. Источник: https://censor.net/ru/n3240115\\\\\\\

И тем же ртом: "Вирус ниспослан Бобом бо мы "маловерили" и "многогрешили""
какие же эти попы.... скажем так, немного неправдивые....
01.01.2021 08:47 Відповісти
Нужно отличать - боговерие и историко-культурное наслелие! С точки зрения боговерия, он все правильно сказал!
01.01.2021 09:26 Відповісти
ну как может быть правильным - "славить боха" за то что "милостив" и скулить за то шо послал вирус?
это же несовместимо, и тем более отвратительны попы которые визжат о скромности и смирении, шлепнув зад на кресло лимузина, кушая бутерброд с черной икрой.
01.01.2021 10:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402400,ватан, опять брешешь!

ето сбрехал твой московский поп https://daily.afisha.ru/news/36138-patriarh-kirill-koronavirus-poslan-bogom-chtoby-razrushit-idealy-potrebitelskogo-obschestva/ Патриарх Кирилл: коронавирус послан Богом, чтобы разрушить идеалы потребительского общества
так что ты не путай праведное с грешным!
01.01.2021 12:25 Відповісти
ты думаешь шо остальные попы считают иначе??
а ниче шо у них по канонам - все западло "посылает бок" шоб "проверить "веру"?
знаешь как попы определяли ведьму? - в воду бросали, если всплывет = "сжечь"", если погибнет: - значит была невиновна.... была,....
01.01.2021 12:40 Відповісти
Епіфаній (Думенко Сергій Петрович) ніколи не навчався в церковних закладах РПЦ/УПЦ МП. В нього інший світогляд
01.01.2021 15:25 Відповісти
01.01.2021 08:47 Відповісти
01.01.2021 08:47 Відповісти
Буде астрелігія.)
01.01.2021 09:06 Відповісти
роскосмос і досі освячує ракети, щоб літали не хуже маскових...
але це не помагає
01.01.2021 09:35 Відповісти
так пишеш, будто церква не звіряється з небесними світилами
видно, шо не знаєш коли пасху(великдень) назначають і, відповідно з ним повязані дати?
01.01.2021 09:33 Відповісти
Вам би сюди не заходити.
Якщо ви відлюдько невіруюче - то пішло звідси
01.01.2021 09:39 Відповісти
ванги не було і вже знов нема,
та, якось же ж великдень буває під різними датами...
тобі треба знати, щоб реалізувати свої атеїстичні шабаші
01.01.2021 09:45 Відповісти
будто...



що за капацiзм? нiби, нiбито, нiби то.
01.01.2021 16:58 Відповісти
авжеж, можна й один із цих варіантів, но мені опше-то кажеться, що найбільш відповідним буде слово

буцім-то,

але не знаю чи всім воно понятне...прикро, канєшно
01.01.2021 17:11 Відповісти
хороший текст..
а кто у нас высокого росту, и что за конь?
наверное неизвестный широким массам Пиночет на танке камуфляж - зима.., и в едет на этом танке прямо в ОП, когда там будет проходить заседание..
01.01.2021 08:54 Відповісти
може з щорсом, як то повязано чи з каховською тачанкою...
не бандера ж на коні, як у пісні тризубого стаса
01.01.2021 09:52 Відповісти
высокого роста будет патриот-националист, захищаючий Украину на фронте в ООС -он станет будущим Президентом Украины
01.01.2021 12:31 Відповісти
ваши слова да Богу в уши
но это значит Хунта, потому что наши дыбилы такого легально никогда не выберут..
01.01.2021 12:38 Відповісти
как знать? пути Господни не исповедимы
01.01.2021 12:47 Відповісти
Аминь..
01.01.2021 13:10 Відповісти
Солодко співають але приємно
01.01.2021 10:03 Відповісти
Правільна гаваріш,таварістч !
01.01.2021 09:26 Відповісти
таке творили атеїсти...вони не міняються
01.01.2021 09:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478939 чому ти радiешь? тому що будешь гореть в аду?
01.01.2021 12:33 Відповісти
засирают мозг и это в 21 веке, сиди и молись
01.01.2021 08:57 Відповісти
01.01.2021 09:02 Відповісти
Щас возьму и как взмолюсь со всей дури, что аж харю перекособочит.
01.01.2021 09:03 Відповісти
и не говори - мы уже как 30 лет с 1991 года всё лучше и лучше, лучше и лучше, разве может быть ешё лучше?
01.01.2021 09:11 Відповісти
самое главное, что с 1991 года, Украина перестала быть колонией империи зла ********!
а окончательно мы вышли из-под влияния кремля лишь в 2014 году!
за свободу и независимость во все времена боролись все народы Мира, -ето всегда ценилось дороже чем газ,нефть,золото и бриллианты!
01.01.2021 12:38 Відповісти
что значит ваше слово ето? Может ети, или йети?
01.01.2021 13:27 Відповісти
"Впереди нас ждут перемены к лучшему. Молимся за справедливый мир, - митрополит Епифаний" - "Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, ****, не кончается! - Жванецкий.
01.01.2021 09:12 Відповісти
не ной! лучше подумай: а что лично ты сделал для того,чтоб сократить тоннель?
01.01.2021 12:41 Відповісти
А що цей піп мав на увазі кажучи, що "...нас ждут перемены к лучшему"? Він теж збирається на Майдан, чи це він виключно про свої перспективи в Новому 2021 році?
01.01.2021 09:15 Відповісти
Ясна річ на Майдан!
01.01.2021 10:48 Відповісти
судя по тому, как колбасит ********** троллей - Епифаний все правильно сказал!
01.01.2021 12:43 Відповісти
Впереди нас ждут перемены к лучшему. Хочу верить. Но хочу спросить - когда?
01.01.2021 09:31 Відповісти
как только перестанешь быть русскоязычным украинцем и перейдешь в пцу, так сразу
01.01.2021 09:40 Відповісти
Воістину, отче! З Новим роком, ГРОМАДЯНИ!
01.01.2021 09:34 Відповісти
Дякуємо за привітання.
01.01.2021 09:37 Відповісти
Мракобісся проснулось. Мені начхати на релігії і її віруючих ублюдків!
01.01.2021 10:10 Відповісти
Та кому ви здався..
01.01.2021 12:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413294, жалюгидна iстота, гореть тебе в аду
01.01.2021 12:45 Відповісти
01.01.2021 13:23 Відповісти
Яке відношення священники мають 1) до Нового року і 2) Ці попи святкують різдво за календарем, вже сотні років, який бреше аж на 13 діб і у них намає клапки привексти календар до астрономічного часу. Це тільки московські попи і їх такі ж культові туполобі казкарі в Україні святкують різдво. коли про нього вже весь світ і забув. Ці люди ніби живуть в середьовіччі з їх древнєсемітськими міфами, але тоді релігія, (як зараз інтернет), була в кожному навід'ємною частиною, бо той світ був непізнаний і загатковий, і релігія як опіум допомогали тоді вижити, що виглядає примітивно в наші дні, як іх примітивні "чуда" і їх мова староцерковна з бубнінням під ніс перед одноклітинною юрбою . Краще б розвивати науку і освіту , біліотеки і наукові журнали, а не споруди для торгівля міфами !
01.01.2021 15:25 Відповісти
01.01.2021 16:52 Відповісти
 
 