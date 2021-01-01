Попереду нас чекають зміни на краще. Молимося за справедливий мир, - митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком
2020 рік став приводом для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є ключовими в нашому житті.
Про це у своєму новорічному зверненні до українців заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом. Долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще – якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові", - зазначає він.
"Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму – Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу", - зазначив він.
"Вступаючи у новий 2021-й рік, подякуймо Всемилостивому Богові за всі щедроти! В новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році!", - додав митрополит.
И тем же ртом: "Вирус ниспослан Бобом бо мы "маловерили" и "многогрешили""
какие же эти попы.... скажем так, немного неправдивые....
это же несовместимо, и тем более отвратительны попы которые визжат о скромности и смирении, шлепнув зад на кресло лимузина, кушая бутерброд с черной икрой.
ето сбрехал твой московский поп https://daily.afisha.ru/news/36138-patriarh-kirill-koronavirus-poslan-bogom-chtoby-razrushit-idealy-potrebitelskogo-obschestva/ Патриарх Кирилл: коронавирус послан Богом, чтобы разрушить идеалы потребительского общества
так что ты не путай праведное с грешным!
а ниче шо у них по канонам - все западло "посылает бок" шоб "проверить "веру"?
знаешь как попы определяли ведьму? - в воду бросали, если всплывет = "сжечь"", если погибнет: - значит была невиновна.... была,....
але це не помагає
видно, шо не знаєш коли пасху(великдень) назначають і, відповідно з ним повязані дати?
Якщо ви відлюдько невіруюче - то пішло звідси
та, якось же ж великдень буває під різними датами...
тобі треба знати, щоб реалізувати свої атеїстичні шабаші
що за капацiзм? нiби, нiбито, нiби то.
буцім-то,
але не знаю чи всім воно понятне...прикро, канєшно
а кто у нас высокого росту, и что за конь?
наверное неизвестный широким массам Пиночет на танке камуфляж - зима.., и в едет на этом танке прямо в ОП, когда там будет проходить заседание..
не бандера ж на коні, як у пісні тризубого стаса
но это значит Хунта, потому что наши дыбилы такого легально никогда не выберут..
а окончательно мы вышли из-под влияния кремля лишь в 2014 году!
за свободу и независимость во все времена боролись все народы Мира, -ето всегда ценилось дороже чем газ,нефть,золото и бриллианты!