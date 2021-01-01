Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський. ФОТО

Звільнені з сирійського табору українські жінки повернулися в Україну. У спецоперації були задіяні українські дипломати, спецслужби країни і партнерські спецслужби.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 2021. Рік нових надій і нових можливостей. А ми і цього року починаємо з того, що вкрай важливо для кожної нормальної держави. Підкреслю, саме для нормальної держави, в якій ключовою цінністю є саме людина, а не політична чи олігархічна доцільність. Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю", - зазначає Зеленський.

"Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу - дістати їх звідти. Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України і партнерські спецслужби. Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як все відбувається в реальному житті , а не в бойовиках або на ток-шоу", - продовжує президент.

При цьому він підкреслює, що в рамках виконання цієї операції спочатку на шляху стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це, за словами президента, ускладнювало роботу.

"Але нам вдалося. Вдасться витягти й інших. Ключове. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома. Спочатку - додому, а потім вже розбираємося по суті", - додав глава держави.

"Тому що ми всі насправді - одна сім'я. І кожен у родині заслуговує на те, щоб йому дали шанс і допомогли. Скажу більше: якщо громадянство України є, то це вже достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала весь свій ресурс на допомогу. Так вчиняють сильні. Так вчиняють великі сучасні держави. Все інше – банальні спекуляції", - підкреслює Зеленський.

"Ймовірно, хтось завтра скаже: а навіщо допомагати саме цим людям? Це був їхній вибір. Так, будь-хто може зробити будь-який вибір. Але якщо наш громадянин потрапив у складну ситуацію в іншій частині земної кулі і просить нас про допомогу - ми обов'язково допоможемо. Будь-яка інша позиція є неприйнятною. А подібні питання завжди показують, який шлях нам усім як суспільству ще належить пройти, щоб стати сильними і щирими", - додав він.

При цьому президент зазначає, що таку звичку треба залишити в минулому. Звичку допомагати тим, хто подобається або вважається корисним. Держава має працювати для всіх.

"Нехай разом із коронавірусом у новому році зникне і старий політичний вірус поділу людей на тих, хто "свій", і тих, кого треба підкорити або можна ігнорувати. Цивілізована країна має цінувати кожне життя, поважати кожну долю. Україна навчилася бути такою і залишатиметься саме такою країною", - підсумував глава держави.