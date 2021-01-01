УКР
Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський. ФОТО

Звільнені з сирійського табору українські жінки повернулися в Україну. У спецоперації були задіяні українські дипломати, спецслужби країни і партнерські спецслужби.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 2021. Рік нових надій і нових можливостей. А ми і цього року починаємо з того, що вкрай важливо для кожної нормальної держави. Підкреслю, саме для нормальної держави, в якій ключовою цінністю є саме людина, а не політична чи олігархічна доцільність. Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю", - зазначає Зеленський.

"Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу - дістати їх звідти. Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України і партнерські спецслужби. Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як все відбувається в реальному житті , а не в бойовиках або на ток-шоу", - продовжує президент.

При цьому він підкреслює, що в рамках виконання цієї операції спочатку на шляху стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це, за словами президента, ускладнювало роботу.

Дивіться також: Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко. ФОТО

"Але нам вдалося. Вдасться витягти й інших. Ключове. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома. Спочатку - додому, а потім вже розбираємося по суті", - додав глава держави.

"Тому що ми всі насправді - одна сім'я. І кожен у родині заслуговує на те, щоб йому дали шанс і допомогли. Скажу більше: якщо громадянство України є, то це вже достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала весь свій ресурс на допомогу. Так вчиняють сильні. Так вчиняють великі сучасні держави. Все інше – банальні спекуляції", - підкреслює Зеленський.

"Ймовірно, хтось завтра скаже: а навіщо допомагати саме цим людям? Це був їхній вибір. Так, будь-хто може зробити будь-який вибір. Але якщо наш громадянин потрапив у складну ситуацію в іншій частині земної кулі і просить нас про допомогу - ми обов'язково допоможемо. Будь-яка інша позиція є неприйнятною. А подібні питання завжди показують, який шлях нам усім як суспільству ще належить пройти, щоб стати сильними і щирими", - додав він.

При цьому президент зазначає, що таку звичку треба залишити в минулому. Звичку допомагати тим, хто подобається або вважається корисним. Держава має працювати для всіх.

"Нехай разом із коронавірусом у новому році зникне і старий політичний вірус поділу людей на тих, хто "свій", і тих, кого треба підкорити або можна ігнорувати. Цивілізована країна має цінувати кожне життя, поважати кожну долю. Україна навчилася бути такою і залишатиметься саме такою країною", - підсумував глава держави.

Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський 01

Зеленський Володимир (25267) Сирія (1882) ІДІЛ (307)
Топ коментарі
+34
Що корисне?Ці жінки в свій час з легкістю покинули свою батьківщину,змінили віру своїх батьків на іншу,можливо працювали на ісламських терористів.Хтось може дати гарантію,що вони не допомагатимуть ісламістам організувати теракти тут,в Україні,чи в Європі?Що ти бачиш корисне для українців в їх поверненні?
01.01.2021 09:30 Відповісти
+24
Вони перестали бути "мірними" коли стали на бік іділ і оділися по дрес коду прекрасно усвідомлювали шо роблять їх чоловіки. Людина повинна відповідати за свій вибірю Ти дядьку нічого крім ненависті від них не жди-я вже чув десь про "мірних житєлєй Донбасу" яких то в Києві то Львові "унгєтаєт тєлячя мова"
01.01.2021 09:56 Відповісти
+23
Освобожденные из сирийского лагеря женщины наконец-то дома. Украина всегда будет возвращать всех своих граждан, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7092
01.01.2021 09:20 Відповісти
А возможно и семьи вагнеровцев.
01.01.2021 10:34 Відповісти
Мерзкая тварь ищет малейшую зацепку для пиара не стыдится ни де детьми что вчера рассказывал про дороги и кредиты 15 минут( новогоднее поздравление нормальных президентов максимум 5 мин)ни женщинами я молчу про то что все пойдут защищать страну и женщины также,а оно свалит в Оман тем временем
01.01.2021 09:46 Відповісти
вчера рассказывал про дороги и кредиты 15 минут\\\\\

15 минут вы слушал хрипение??? О_О

я и неск. секунд не могу послушать это....
01.01.2021 10:16 Відповісти
"9 жовтня в Києві родички українок, які перебувають у сирійських таборах для біженців, виступили на https://www.youtube.com/watch?v=XFiIrrJ_EHM пресконференції . Вони кажуть, що українські чиновники ігнорують на українок із дітьми, які живуть у сирійських таборах біженців. За словами активістки ініціативної групи Фатіми Бойко, на її запити та запити інших родичів застряглих у сирійських таборах жінок не відреагували ні офіс з прав людини, ні СБУ, ні Офіс Президента України, ні МЗС. Водночас Міністерство закордонних справ, за словами Бойко, пояснює бездіяльність тим, що консульство України в Дамаску зачинено.

... в сирійському таборі Аль-Хол перебувають 13 жінок і 25 дітей, а в таборі Родж - 4 українки і 18 дітей. Він стверджує, що три громадянки України загинули там, а шістьом жінкам із дітьми вдалося покинути табір самостійно."
01.01.2021 09:49 Відповісти
Нехай щастить.
01.01.2021 09:55 Відповісти
Вся сутність виродка Зеленського і його "шобли"-допомогти терористам і залишити гинути морпіха Журавля!
01.01.2021 10:08 Відповісти
По фото сразу видно, что женщины-патриотки под бурками украинские флаги хранили.
Показуха несусветная.
01.01.2021 10:09 Відповісти
Прикро,що СБУ не бажає пильніше придивлятися до сірійців в Україні...
01.01.2021 10:22 Відповісти
Ну и где там украинские женщины в вышиванках? Вижу только чурки с мешками на голове.... Ну и нахрена они тут нужны?
01.01.2021 10:24 Відповісти
Это детки ИГИЛовцев - наши граждане? ИГИЛ - это Украина?
01.01.2021 10:31 Відповісти
Лучше бы Зеленский Ярослава Журавля спас, а не бросил умирать мучительно и медленно в нескольких сотнях метров от наших позиций.... Это посмешище балаганное с крысиной мордой и блошиным мозгом позорит страну, убивает страну, грабит страну, предаёт её и унижает.... На радость кремлёвской крысе и украинскому быдлу ватному....Желаю всей этой нечисти сгинуть в Новом Году ! Слава Украине!
01.01.2021 10:31 Відповісти
Коли ж чекати у нас чоловіків цих жінок, їх "невинних" родичів, щоб нам накачали свого "вірного" вчення?
01.01.2021 10:33 Відповісти
Ну что ж Зеленский в своём амплуа,пропиариться на чём угодно и выдать это за величайшую гуманность,любовь к народу и мудрость это его излюбленный приём. Мы уже были свидетелями возвращения одной такой "нашей" из Уханя на чартере но зато с ручной собачкой и за наш с вами счёт.. А вот 215 наших пленных солдат вернуть никак не удаётся.Это не актуально сейчас. Среди этих "сирийских наших" нет ни одного кто бы хоть отдалённо был действительно наш. Флаги Украины конечно же в самолёте выдали перед посадкой,сомневаюсь что они сами даже знают какого он цвета "их" флаг. Казалось бы позитивная новость но почему то в душе нарастает какое то неприятное и мерзкое чувство дешёвого смеха и ты понимаешь что над тобой просто смеются,нагло,цинично с хохотом.
01.01.2021 10:48 Відповісти
А когда хиджаб они напяливали о Родине и не вспоминали.Сие в ЕС уже опробовано:-сначала муслимки с детишками,затем муженьки с кучей родственников..
01.01.2021 11:43 Відповісти
А при чём тут дяденьки в форме к жёнам игиловцев в хиджабах?
Ты бы,****, о военнопленных бы вспомнил!
01.01.2021 12:18 Відповісти
Ранее с призывом помочь возвращению украинок из лагеря беженцев в Сирии не раз выступило руководство Меджлиса крымскотатарского народа.

В марте 2019 года Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка - граждан Украины - находятся в Сирии «в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой» и просят помощи в возвращении в Украину.
01.01.2021 13:17 Відповісти
Чубарова тож на...., вместе с плятями игиловскими... Пусть идёт Крым освобождать, мразь...
01.01.2021 13:36 Відповісти
Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1351
01.01.2021 13:20 Відповісти
Тупорылый еврей зеленский!! Так бы ты беспокоился освобождать раненного морпеха с нейтральной полосы в АТО ,. который помирал бедняга, раненный, на нейтральной полосе три дня !! А вы гады: президент зеленский и министр обороны и командующий силами АТО и прочая зеленая шваль упивались своей дурацкой идеей фикс: "НЕ СТРЕЛЯТЬ". Только за одно это вам надо башку свернуть!! Зато всякую заграничную грязную шваль и змею готовы пригреть на своей дохлой груди!!
01.01.2021 13:51 Відповісти
И нахрена вытаскивать из дерьма тех, кто сам упорно в это дерьмо влазил? Лучше бы эта тварь так заботилась о бойцах, которые проливают кровь за нашу родину.
01.01.2021 17:42 Відповісти
Хорошо, правильно. Зе всё верно сказал.
02.01.2021 03:08 Відповісти
Цигани якщо хтось з їхніх жінок не-цигану дасть то зразу її виганяють і забувають,
Чужому-научайтесь, як казав класик.
02.01.2021 05:37 Відповісти
ой боже ж і як ті так звані громадяни там у Сирії опинилися? чи не виїхала та курва заміж за мусліма, а тепер нам везе додаткові роти "громадян" викормлювати? ще героїв уРкаїни бакланівським утиркам дай придурок, бр провіели неХВейкову спецоперацію наддержавного значення!
02.01.2021 07:02 Відповісти
