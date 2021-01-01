Рішення про арешт Микитася винесла суддя Аббасова, призначена на посаду 15 грудня. До цього вона працювала помічницею в касаційному госпсуді, - журналістка Худецька

Судове рішення про обрання запобіжного заходу ексголові "Укрбуду", колишньому народному депутату Максиму Микитасю винесла суддя Наталія Аббасова, яка була призначена суддею трохи більше двох тижнів тому.

"Рішення про арешт Микитася винесла суддя Наталія Аббасова з Шевченківського суду. Також вперше чуєте про таку суддю Шевченківського суду? Не дивно. Вона була призначена суддею буквально нещодавно (15 грудня 2020 року)

При цьому вона підкреслює, що перші рішення згаданої вище судді з'являються в судовому реєстрі 22 грудня 2020 року. І всього їх чотири.

"Попереднє місце роботи - помічниця судді в касаційному господарському суді Верховного суду. На скріні - всі її рішення на даний момент, які знає судовий реєстр", - додала Худецька.

Як повідомлялося, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав для Микитася запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.

Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.