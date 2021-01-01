Рішення про арешт Микитася винесла суддя Аббасова, призначена на посаду 15 грудня. До цього вона працювала помічницею в касаційному госпсуді, - журналістка Худецька
Судове рішення про обрання запобіжного заходу ексголові "Укрбуду", колишньому народному депутату Максиму Микитасю винесла суддя Наталія Аббасова, яка була призначена суддею трохи більше двох тижнів тому.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про арешт Микитася винесла суддя Наталія Аббасова з Шевченківського суду. Також вперше чуєте про таку суддю Шевченківського суду? Не дивно. Вона була призначена суддею буквально нещодавно (15 грудня 2020 року)
При цьому вона підкреслює, що перші рішення згаданої вище судді з'являються в судовому реєстрі 22 грудня 2020 року. І всього їх чотири.
"Попереднє місце роботи - помічниця судді в касаційному господарському суді Верховного суду. На скріні - всі її рішення на даний момент, які знає судовий реєстр", - додала Худецька.
Як повідомлялося, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав для Микитася запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.
Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.
Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
Захист Микитася вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
принуждатьсоветовать им выносить "правильные" решения
И что из того, что она недавно назначена ?
Дела идут по автораспределению компьютером - в зависимости от наличия судей на месте и нагрузки программа из остальных выбирает случайную кандидатуру. У новеньких нагрузка за 2020 самая маленькая, потому что только 2 недели как вступили в должность, + старички на Новый год традиционно в отпуск валят, вот на необстрелянную дело и распределилось.
Что касается "мало решений в реестре", то, во-первых, они публикуются с задержкой 3 дня, во-вторых, определения следственного судьи идут с ещё большей задержкой из-за тайны следствия (например, обыск раньше времени в реестр не поставишь), а по гражданским делам рано - если на неё что-то распределилось, то сначала идут запросы в адресное бюро, а это время. Так что логично, что с 15 числа декабря по ней в реестре пару документов. Не переживайте, скоро будут тонны.
Что касается того, что она раньше в хозяйственном суде работала - и что ? Кандидатов обучали в Национальной школе судей, они трижды профильные экзамены сдавали : на допуск к обучению, потом выпуск из школы и потом квалификационный в Высшей квалифкомиссии судей. Учились, как проклятые, поверьте, имел возможность наблюдать со стороны. Всё это было под телекамерами в YouTube, вся страна могла видеть процесс сдачи квалифэкзаменов. Далее - в центральный суд столицы конкурс большой. А по условиям отбора, проходил тот из заявителей, у кого самый высокий балл по квалифэкзамену. Кто сомневался в возможности пройти, шёл в "непопулярные" суды на периферию. Так что профессиональный уровень человека подтверждён. Да и в кассационном суде тупых нет (не удержится).
Ну и последний тезис - у защиты есть право на апелляцию, если что, коллегия из 3 судей с опытом от 10 лет поправит ситуацию при необходимости.
Поэтому пусть журналистка разберётся сначала, а тогда свои дурацкие намёки по поводу судьи при себе оставит.
И вообще, надо жить так, чтобы не попадать к следственному судье . . .