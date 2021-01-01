УКР
В Україні за добу від COVID-19 померло 147 осіб, виявлено 9 432 нові випадки, одужали - 10 016

В Україні за добу від COVID-19 померло 147 осіб, виявлено 9 432 нові випадки, одужали - 10 016

За минулу добу, 31 грудня, в Україні зафіксовано 9 432 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою Covid-19, 10 016 осіб одужали, померли 147 пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 1 січня становить 1 064 479 осіб, 18 680 осіб - померли від COVID-19, одужали - 720 009 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 325 790 осіб.

Кількість підозр на захворювання коронавірусною хворобою за минулу добу становило 9 688.

Читайте також: Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 знизилася до 36%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

карантин (18172) РНБО (2326) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
На рашистських ботофермах поспати не дадуть навіть у новорічну ніч...На рашці з кожним роком спави ідуть все гірше та гірше. Знаю, бо в мене є адекватні знайомі там. Іди займай чергу вакцинуватись "супутником", бо роздадуть той непотріб для пропаганди різним третім країнам. За пААААребрік(в спам), свинорос номерний!
01.01.2021 10:09
Если кто заметил, сегодня в новом году первый раз не указано количество тестов
01.01.2021 11:28
Звісно, жовта навала врешті всіх перемогла.
01.01.2021 15:11
На рашистських ботофермах поспати не дадуть навіть у новорічну ніч...На рашці з кожним роком спави ідуть все гірше та гірше. Знаю, бо в мене є адекватні знайомі там. Іди займай чергу вакцинуватись "супутником", бо роздадуть той непотріб для пропаганди різним третім країнам. За пААААребрік(в спам), свинорос номерний!
Не дают поспать, надо копеечку отрабатывать
Если кто заметил, сегодня в новом году первый раз не указано количество тестов
Миллионы радующихся уханьцев, прямо с новогодних площадей, передают ********* ПРИВЕТ!!!
01.01.2021 12:02
А они - кто, если отсидели 3 месяца ни за х.. собачий?
01.01.2021 12:30
По новомодной шкале ***********, мы, по отношению к уханьцам в красной зоне.
01.01.2021 12:47
Звісно, жовта навала врешті всіх перемогла.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в пятницу, 1 января, что в Израиле прививку от COVID-19 получили 1 миллион человек - более десятой части населения.

Нетаниягу присутствовал на процедуре вакцинации миллионного по счету израильтянина в арабском городе Умм-эль-Фахм.

Израиль до сих пор значительно опережает другие страны по темпам вакцинации - 11,55% населения уже получили вакцину. На втором месте Бахрейн с 3,45%, за ним следует Великобритания с 1,39%. В США этот показатель составляет 0,84%.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил ранее в пятницу, что "мы побили новый рекорд и вакцинировали 153 430 человек". Израиль начал вакцинацию 20 декабря.
01.01.2021 16:41
страшно мне стало живу в киеве людей на улице заметно меньше стало помоему влпсти чтото скрывают
01.01.2021 17:26
 
 