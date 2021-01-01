В Україні за добу від COVID-19 померло 147 осіб, виявлено 9 432 нові випадки, одужали - 10 016
За минулу добу, 31 грудня, в Україні зафіксовано 9 432 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою Covid-19, 10 016 осіб одужали, померли 147 пацієнтів.
Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, кількість інфікованих від початку пандемії на ранок 1 січня становить 1 064 479 осіб, 18 680 осіб - померли від COVID-19, одужали - 720 009 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 325 790 осіб.
Кількість підозр на захворювання коронавірусною хворобою за минулу добу становило 9 688.
Нетаниягу присутствовал на процедуре вакцинации миллионного по счету израильтянина в арабском городе Умм-эль-Фахм.
Израиль до сих пор значительно опережает другие страны по темпам вакцинации - 11,55% населения уже получили вакцину. На втором месте Бахрейн с 3,45%, за ним следует Великобритания с 1,39%. В США этот показатель составляет 0,84%.
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил ранее в пятницу, что "мы побили новый рекорд и вакцинировали 153 430 человек". Израиль начал вакцинацию 20 декабря.