Два українські телеканали другий рік поспіль показали привітання Порошенка замість Зеленського напередодні Нового року

Два українські телеканали другий рік поспіль показали привітання Порошенка замість Зеленського напередодні Нового року

"5 канал" та "Прямий" другий рік поспіль ставлять в ефір новорічне вітання президента Володимира Зеленського до або ж після вітання його попередника Петра Порошенка.

Таким чином, звернення п’ятого президента завершується об 00:00, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Обидва телеканали безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом.

Зазначимо, що на "5 каналі" Зеленського показали раніше, ніж його опонента на минулих виборах. Привітання останнього почалось в 23:55.

"Прямий" пішов іншою "схемою" та опублікував слова Порошенка раніше Зеленського. Проте і в цьому випадку вітання чинного глави держави не припали на настання Нового року.

Вітання п’ятого президента тривали трохи більше чотирьох хвилин. Зеленський же наговорив на 14.

Окрім Порошенка, до звернення також долучилась і новообрана депутатка Київради та колишня перша леді Марина Порошенко.

Читайте також: Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

У своєму вітанні очільник "Європейської солідарності" говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії.

Традиційно Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України. Не забув він згадати і про чинну владу.

"Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше", – сказав він.

+138
Я в перше за своє життя свідомо проігнорував привітання президента. З новим роком вас 5й
показати весь коментар
01.01.2021 10:32 Відповісти
+111
привітання гундосного викликає стійкий блювотний рефлекс)
показати весь коментар
01.01.2021 10:33 Відповісти
+105
Я дивився поздоровлення дійсно Президента України, а не виступ Вави дєточкіна.
показати весь коментар
01.01.2021 10:33 Відповісти
Коментувати
Головне завдання зараз для ЄС переламати упоротих гетьманІв на об"єднання до наступних виборів, які, очевидно вже, будуть незабаром. Побільше Портнікова на каналах 5-ий та Прямий ( плюс до його постійного Еспресо) - це добрий знак. Добрий знамення пішло від Роми Цимбалюка- уважно за ним стежу. Був такий момент, коли він ніби-то завербувався на заклик МІШКІ Подоляка й почав підтоплювати за янелоха, так трішечки, непомітненько ніби-то . Але реакція Роминих пошановувачів була миттєвою. Потім останні події таки примусили його заявити що "Зєленській іспортілся, нєсітє другого"...
Якийсь час слухала Чумака - розкусила не одразу , але його співпраця з Соболєвим ( кореш Семенченка та Саакашвілі) та вихваляння МІХО одразу усе поставило на свої місця. Особливо як він клеїться при цьому похвалами рябошапці та ревнивими похвалами Лані Зеркаль - хоче якось примазатись до усіх тільки не до ЄС ... Цікава позиція Звіробій- Маруся трішки затянуто й для неї незвично ніби-то не дуже голосоно , але вже теж агітує за об"єднання навоколо ЄС, сголосилася піти у їхню команду й на довиборах. ЄС треба дуже активно нарощувати підтримку- бо скотилися на 3 місце після СН - ЦЕ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
показати весь коментар
01.01.2021 18:10 Відповісти
Ну так правильно. Имеют право, ибо у нас же всё-таки демократия.
показати весь коментар
01.01.2021 18:20 Відповісти
Насколько хорошее ж, полезное и своевременное поздравление, вызвавшее среди меня не только восторг и одобрение, но и существенный, а главное - своевременный терапевтический эффект.
Дело в том, что провожая старый год, среди меня сказалась давняя пагубная страсть - жадібність до горіляччя. И тут, как полезная находка, как доктор прописал, - добротная доза Тошнотворного Порош(ен)ка - в один момент обильно проблевался и сей же час был готов к встрече Нового Года.
Спасибо Тошнотворному Порош(ен)ку!
показати весь коментар
01.01.2021 18:29 Відповісти
Сразу было стыдно признаться, но справедливости ради, - это ещё не всё.
Я ещё и просрался к тому же. Видать, у Порош(ен)ка - как два в одном - не только тошнотворный, но и слабительный эффект.
Спасибо не только Тошнотворному, но ещё и Слабительному Порош(ен)ку!
показати весь коментар
01.01.2021 18:31 Відповісти
Вот что ты ,свинособака ,тут так убиваешься)открою тебе страшную тайну -по нашей очень большой просьбе ,Порох нас и в прошлом году поздравлял
показати весь коментар
01.01.2021 19:31 Відповісти
Під основним відео привітання 2,2 тисяч лайків у Бойка, в той час як у Зе 28 тисяч лайків. А у Порошенка взагалі 40 тисяч лайків. Ну дуже достовірні рейтинги зробив КМІС...
показати весь коментар
01.01.2021 18:44 Відповісти
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників "Рошен" з лайном у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботін.
показати весь коментар
01.01.2021 18:47 Відповісти
Так ты сам писал,что обрыгался и обосрался за новогодним столом)так что техногенная катастрофа случилась сугубо у твоих родственников
показати весь коментар
01.01.2021 19:28 Відповісти
Как узнала, что я при этом ещё и пи́сал?
Пи́сал-пи́сал. Причём обильно опять таки.
Прикинь - эффект-то оказался тройным - три в одном. Знатно облегчился.
Так что спасибо Тошнотворному, Слабительному и Мочегонному Порош(ен)ку!

А ты свой Ларчик в Новом Году кому-нибудь уже открывала?
Ты это дело не запускай, а то зарубцуется.
показати весь коментар
01.01.2021 20:25 Відповісти
таки да ПЕТРО наш президент -- МАРИНА первая леди ---- даже шимпан--зе у шмендель утром и вечером уточняет рейтинг ПОРОХА . который у шимпан-зе быстро опадает как штаны перед пианино
показати весь коментар
02.01.2021 07:09 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2021 08:41 Відповісти
Ти протягом усієї новорічної ночі збирав ті льодяники щоби продати й купити собі воттки, бабі флакон кацапських парфумів, а личинкам - солодку "вату"?
показати весь коментар
01.01.2021 20:30 Відповісти
Сьогдні вночі заради інтересу, десь о другій годині ночі, проклацав всі українські телеканали, ну може не всі, на моєму пакеті їх близько 60-ти. Я маю на увазі тільки українських біля 60. Так от, тільки на 5-му та Прямому лунала українська мова. Всі інші то пЄлі, або гАвАрілі тільки на кацапсячій... Так, що думай ТЕ, чи ЗЕ...
показати весь коментар
01.01.2021 18:51 Відповісти
Окупація ефіру моксель-нарєчієм... краще б нарєчієм папуасів... вони нам нічого не винні.
показати весь коментар
01.01.2021 19:40 Відповісти
На Інтері 3 ведучих - тільки кацапською, на Г+Г -кацапською, на ICTV - кацапською і т.і.
показати весь коментар
01.01.2021 20:27 Відповісти
такого раніше не було - спецоперація ФСБ.
показати весь коментар
01.01.2021 20:28 Відповісти
Просто українці не дивляться зомбоящик. Він вдома є тільки в упоротої вати. Або в московських агентів, які тут пишуть по ФСБшних методичках.
показати весь коментар
02.01.2021 03:48 Відповісти
Обережно .В коментах порохоботи.
показати весь коментар
01.01.2021 20:34 Відповісти
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга Мальдивский, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский.
Порохоботов надо спасать.
показати весь коментар
01.01.2021 20:46 Відповісти
А ты Штангенциркуль Малоросский значиЦА прАдвинутый мультиполярник, чАВО за зебилов гАлАсАвал?
показати весь коментар
01.01.2021 21:38 Відповісти
Злых порохоботов спасать не надо.
показати весь коментар
01.01.2021 23:09 Відповісти
Я так зрозумів, що за зебілів ти голосував, щоб насолити порохоботам?
показати весь коментар
02.01.2021 09:43 Відповісти
так а ти тут що робиш?
показати весь коментар
01.01.2021 21:50 Відповісти
Можно было бы и честно написать: "Телеканалы Петра Порошенко вместо новогоднего поздравления Президента Украины выпустили новогоднее поздравление собственника телеканалов"
показати весь коментар
01.01.2021 20:44 Відповісти
гей, касап, який логі в тебе був до деактивації?
показати весь коментар
01.01.2021 21:40 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
показати весь коментар
01.01.2021 23:04 Відповісти
Ты что натворил!
Ты ж всех лишил НовоГодней телеинтриги.
По тяжести это хуже, чем убить веру в Деда Мороза.
Это соизмеримо с пропагандой инцеста между Дедом Морозом и Снегурочкой.
показати весь коментар
01.01.2021 23:07 Відповісти
А що не так? Підгорає? Виступ 5го президента. Тим більше ці канали теж показали 15хвилинний фільм "Бєнін і дити", які питання?
А цю традицію започаткував ще 2019 році канал Г+г - коли замість привітання президента, включили привітання Беніного клоуна. Що не так?
показати весь коментар
02.01.2021 00:39 Відповісти
Судячи з емоційності вашого пості - підгарає більше у вас.
У мене ж абсолютно спокійна тональність - називаю речі своїми іменами.
показати весь коментар
02.01.2021 00:45 Відповісти
Нет, Прямой и Пятый выпустили поздравление пятого Президента Украины, остальные транслировали сериал, где актеришко пытался изображать полшестого президента)))
показати весь коментар
02.01.2021 02:51 Відповісти
Вы напоминаете кацапскую вату - те тоже живут в какой-то выдуманной альтернативной реальности.
"5й президент" уже не президент, а экс-президент (то есть БЫВШИЙ).
А Зеля, нравится он вам, или нет - является законным действующим президентом Украины.
Ну и каналы эти не просто какие-то там телеканалы, а собственность олигарха Порошенко П.А. - сам себя на своих телеканалах показал вам.
показати весь коментар
02.01.2021 03:55 Відповісти
Это его и ваши проблемы, Для меня никогда президентом( даже просто руководителем) не будет беспринципное вороватое ничтожество! Не был для меня президентом овощ, не будет им и осел оманский))) Для меня сейчас в Украине НЕТ президента, есть жалкий актеришко на крючке у олигархата , дешевая иммитация, без понятия, что делать со свалившимися на него обязанностями и узурпированной властью, трусливый и жадный, мелкий,злобный и мстительный, но амбициозный, ворующий у страны деньги и время!
Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ, от слова совсем---значит он НЕ олигарх, а просто бизнесмен, который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги.
показати весь коментар
02.01.2021 20:36 Відповісти
Ну - это как раз ваши проблемы.
Для меня что Янукович, что Порошенко, что Зеленский были неприемлемыми кандидатами, но демократия - штука сложная и решает большинство. Их выбрал украинский народ. Так что они были или, в случае Зели - есть законноизбранными президентами Украины.

"Да, кстати, прочитайте , что такое олигарх))) Это деньги и власть. Власти у Пороха сейчас НЕТ"

У вас примитивное и не правильное понимание понятия олигарх.
Олигарх - это крупный бизнесмен, владеющий многими предприятиями, имеющий влияние на политику и владеющий СМИ. То есть - вылитый Порошенко.

А то по-вашей логике - и Ахметов - не олигарх, ага...И Беня тоже по-вашей логике олигархом стал только полтора года тому назад, а до того - не был олигархом - даже не смешно.

"который исправно, в отличие от зеленого полупоца, платит налоги."
Ты очень мало знаешь о своем кумире. Я знаю несколько больше, а потому у меня к нему и отношение другое. Например - моя знакома работала у него на 5м канале и потому я знаю, что там платили зарплаты в конвертах (как сейчас - не знаю).
А моя мать работала в бухгалтерии одного из министерств в период президентства Порошенки и рассказывала о чемоданах с черным налом, которые периодически приносили из АП Порошенки. Для тех, кто не в курсе поясняю - черный нал в чемоданах - это деньги, которые увели из-под уплаты налогов.
показати весь коментар
03.01.2021 14:28 Відповісти
У меня нет кумиров! Просто Порох , как Президент, сделал больше, чем я ждала, голосуя за него.

"приносили из ОП в бухгалтерию министерства"??? Чтобы что??? Почему в бухгалтерию???На развитие отрасли?? Что вы несете? Этот бред лишен логики!

По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет! Гос-во ему не "прощало" миллиардных долгов , не дотировало его бизнес,он не барыжил "посредничеством"(росукрэнерго), тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство. Только предвзятый или проплатной не видит разницы)))

"Неприемлимые кандидаты", кто же для тебя приемлимый?
показати весь коментар
03.01.2021 21:07 Відповісти
"приносили из ОП в бухгалтерию министерства"
Вы если берете в кавычки, типа "цитируете", то вы цитируйте, а не отсебятину несите.
Я нигде не писал, что деньги несли в бухгалтерию. Деньги передавались, например, замминистра - и он расходовал их для найма людей за нал для реализации неких проджектов, съемки рекламных роликов и тд - естественно - все мимо налоговой, тк за черный нал.

"По моей логике, тот олигарх, кто доит госбюджет, имея "привилегии", поэтому и беня, и ахметка, и пиньчук, и фирташ --олигархи, а Порох --нет!"
Ага, конечно, "У меня нет кумиров!" - Веееерю, уже, 2 раза.

Вы явно предвзяты, ибо Порошок - самый классический олигарх из всех украинских олигархов, ибо занимается политикой больше других олигархов, имеет как минимум 2 телеканала и тд. Не забывайте также, что Порошок 25 лет был ГОССЛУЖАЩИМ и при этом стал миллиардером. И забудьте про эти идиотские сказки про то, что он якобы не доил бюджет - доил не меньше других олигархов и использовал служебное положение для личного обогащения.
"тупо не "доил", ничего не вкладывая в совковое наследство."
Вы просто НИЧЕГО не знаете о своем кумире, если несете такую белиберду. Разумеется, он доил совковое наследие, проводил рейдерские захваты, пилил захваченные сахарные заводы и тд. А в 2005м оранжевая коалиция посралась из-за того, что секретарь СНБО Порошенко П.А. решил рейдернуть Никопольский Ферросплавный завод.

" кто же для тебя приемлимый?"

Тот, что не связан олигархатом и, особенно - партией регионов.
показати весь коментар
03.01.2021 22:36 Відповісти
И кто же не связан с олигархатом? (На остальной бред не реагирую--неизлечимо).
показати весь коментар
04.01.2021 00:32 Відповісти
Неизлечимо это у вас, если вы самого олигархистого олигарха Украины называете не-олигархом. И отрицаете то, что давно известно, что он занимался рейдерством, распилом сахарных заводов и тд. Отрицаете даже всем известный скандал с рейдерством никопольского ферросплавного - а все из-за того, что вам ХОЧЕТСЯ считать, что Порошенко не такой, как остальные олигархи.

"И кто же не связан с олигархатом?"
Скажем так - менее связаны: Голос, Свобода, ГП Гриценко.
ПЕС же - чисто олигархическая вождистская партия.
показати весь коментар
04.01.2021 12:48 Відповісти
Ха-ха.

-Голос--спонсор пинчук (импотенты--самонемочь №2),

-свобода -спонсор овощ и московиты (для создания образа стра-ашных бандеровцев с факелами ходящих),

-конченный не рыба-не мясо полковник за ШЕСТЬ лет НИ РАЗУ не поехавший на фронт или госпиталь, но агитировавший за капитулянта зе! Кстати, какими темпами распродавали военное майно и землю при "полковнике"--знаю не по наслышке--документы в руках держала)))

-Странно, что бабу юлю не вспомнили, мышу нашу церковную)) или прилизанного мерзавца разумкова, пасынка грицацуева)))

В Свободе есть нормальные люди, но не в ее руководстве. Тягнибок мочил Пороха, а сейчас, когда все валится по всем фронтам--молчит, видимо всем доволен!
Ловите про вашего продажного тягнисрака!
"Лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок отстранил экс-нардепа Павла Кириленко от должности руководителя Одесской облорганизации партии, которую тот занимал четверть века.
Ранее политик несколько раз довольно резко критиковал партийных лидеров, отказавшихся, по его мнению, от ребрендинга и изменений, что привело к «деградации» политической силы и сокрушительному поражению на последних выборах.
«Почему руководство «Свободы» превратилось в ретроградное пугало? Чтобы мы тут в Одессе не делали, а судить по партии все равно будут по Тягнибоку и Фарион. Партия.. четко дала понять, что результаты (выборов, - Ред.) на юге и востоке ее не интересуют», - отмечал он.
Павел Кириленко вступил в «Свободу» в 1995 году, сразу после ее регистрации. С первых же лет возглавлял одесскую организацию партии. А быть свободовцем в Одессе, это вам не во Львове--две большие разницы, грохнуть могут легко!

В 2012-2014 годах был народным депутатом от «Свободы».А вы понимаете, что это значит :"результаты на юге и востоке" тягнисрака НЕ ИНТЕРЕСУЮТ! Это чмо уже мысленно сдало ***** эту территорию!
Гнида продажная ваш тягнисрак.
Насчет ЕС. Вы действительно настолько глупы, что считаете членами "вождистской олигархической" партии Черновол, Парубия, Забродского,Яну Зинкевич, Вятровича,

Ахтема Чийгоза ???Людей ,которые прошли фронт, Майдан, тюрьму? мне вас жаль...

Ваша проблема, как и большинства лохтората--вы не умеете выстраивать приоритеты, ждете чуда от власти, ведетесь на "удобный" вам (и вам подобным) кремлевско-мертведчуковский (бенин) бред и фейки, выбираете вечно злодеев или импотентов, потому и страна пованивает вашей гнильцой.
Первый раз в стране появился человек (не ангел) с мозгами, трудоспособностью, пониманием, волей, знанием, человек, который ДЕЛАЛ то, что не могли сделать другие (Томоса 300 лет не имели! а сколько продержались санкции у великого Сааки после оккупации 20% территории страны --6 месяцев, а у нас уже 6 лет! и не само же это так случилось--это Порох "продавил") за страну ВПЕРВЫЕ было не стыдно!---НО быдло выбрало себе подобное ничтожество, чтобы не развивать у себя комплекс неполноценности и продолжает посматривать в сторону таких же ничтожеств и импотентов, либо замаскированных злодеев и дальше. Грустно.
В фильме "Ищите женщину" герой Юрского говорит, между работником не способным ни на что и работником способным на все, я выберу второго. Я с ним согласна.
Написала большую простыню, а зачем? Вас, как и любителей совка, не переубедишь, посему--прощавайте!
показати весь коментар
05.01.2021 01:44 Відповісти
"Голос--спонсор пинчук (импотенты--самонемочь №2)"

Этому нет абсолютно никаких доказательств - только чьи-то предположения. В любом случае - Пинчук там не рулит, в отличие от ПЕС, где рулит олигарх Порошенко.

"свобода -спонсор овощ и московиты"
Тоже на уровне слухов. Я так понимаю, что вы предпочитаете отрицать факты о своем кумире и при этом верите в любые фейки, которые порошенковцы запускают о своих конкурентах.

"онченный не рыба-не мясо полковник"
Оно и заметно вашу предвзятость - для вас любые конкуренты вашего кумира - по определению - конченные. При том, что он сам - чистой воды олигарх, рейдер и вор.

"Тягнибок мочил Пороха"
Вы же понимаете, что для меня это вообще не аргумент? Преступлением это является только в глазах таких как вы сектантов, считающих Рошена мессией.
показати весь коментар
05.01.2021 11:26 Відповісти
Кстати, интересный вопрос - поясните, как так получается, что Пинчук у вас - олигарх, а Порошенко - вдруг нет?
показати весь коментар
05.01.2021 14:14 Відповісти
Чому Зеленський звільнив Кривоноса, ідеолога створення Сил спецоперацій

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55488205

Кривонос командував обороною Краматорського аеродрому на початку війни на Донбасі та був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.
У Радбез він потрапив ще за президента Порошенка й нерідко виглядав чужим у системі влади Володимира Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівохо у РНБО та Арестовича в Офісі президента, а нещодавно висловив скепсис про ідею глави держави "мобілізувати і чоловіків, і жінок". Багато хто сприйняв це як особисту критику Зеленського.
І ось за кілька днів після тих слів президент офіційно звільнив Кривоноса.........
... Кривонос жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".
Та найбільше йому не сподобалася коротка поява Сергія Сівохи у Радбезі, де колишній КВНщик недовго був радником секретаря.
"Слава Богу для пана Сівохи, що я його не побачив за весь час в РНБО. Напевно, його взяли, щоб дискредитувати існуючу владу ще більше, ніж вона на те заслуговує", - заявив спецпризначенець..........
показати весь коментар
01.01.2021 21:45 Відповісти
..Кривонос прокоментував слова Зеленського про можливу загальну мобілізацію у випадку великої війни з Росією: "Держава має виховувати мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. По-друге, ми повинні розуміти, що навіть мобілізувавши людей, їх треба ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом і не кидаємо людей десятками тисяч [на фронт]".
У тій же розмові з журналістами генерал-майор був ще різкішим щодо чинної влади.

"Зараз, вибачте, бариги керують воїнами і розповідають воїнам, що їм робити. У нас ментально вже змінили сприйняття нас як захисників, і нами керують ті, хто ніколи зброї в руках не тримав і на фронті не був. Свої дупи відсиджували в тилу в 2014 році, а зараз розповідають, які вони патріоти", - висловився спецпризначенець без уточнення прізвищ.
показати весь коментар
01.01.2021 21:48 Відповісти
"Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніяким. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені?" - запитував Сергій Кривонос.
У https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/489107214915233 звітах штабу ООС ці події можна знайти за 10 листопада 2018 року: "У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень".
Тоді загинули снайпер 40-го мехбатальйону 72 бригади https://memorybook.org.ua/18/oliynykyuri.htm Юрій Олійник та снайпер-інструктор з 169-го навчального центру "Десна" https://memorybook.org.ua/21/selihov.htm Роман Селіхов .
показати весь коментар
01.01.2021 21:54 Відповісти
"як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені?" - запитував Сергій Кривонос."

А нащо ви повторюєте те, що підтверждує некомпетентність Кривоноса? 8.11.2018 у нас не було загиблих. А група Арестовича підірвалась 10.11.2018.
Такі групі помилки у деталях кажуть про те, що Кривонос не знає, що насправді там трапилось і кидає звинувачення огульно, не маючи інформації.
показати весь коментар
02.01.2021 00:27 Відповісти
я тут себе фантазирую потихоньку - вот бубочка кудато с цирком испарился и... петя опть на
вёслах и у руля............ что будет ??? думаете будет чтото на так как уже было ??? тогда чему
вас научила бубочка ???
показати весь коментар
01.01.2021 22:03 Відповісти
Два українські телеканали другий рік поспіль показали привітання Порошенка замість Зеленського напередодні Нового року - Цензор.НЕТ 5978
показати весь коментар
01.01.2021 23:18 Відповісти
ти, зебіл, чув звін... там чо-то мендель вякала...
показати весь коментар
01.01.2021 23:40 Відповісти
Ой, та не ганьбись вже з такими примітивними жабами.
Йди відео "чЛєнін з дітьми" дивись. Це ж завдяки гундосому в Україні народилось 300000 дітей, це ж найвеличніший постарався 😂😂😂
показати весь коментар
02.01.2021 00:34 Відповісти
мои зрители всё чаще просят показать меня на моём канале
показати весь коментар
02.01.2021 07:14 Відповісти
Порошенко ще про військових говорив !

Я під його вітання зустрічала і український Новий Рік, і канадський.
Чудово.

А оте і вмикати не подумала.
У мене дуже чутливий організм.
показати весь коментар
01.01.2021 23:29 Відповісти
А по феншую говорится: Как встретишь новый год, так весь он и пройдёт.
Т.е. Если тебе в уши вливали всякую лживую гадость, и ты на ней вошёл в новый год, то и год будешь обманутым и поимеют тебя как они желают! По этому все здравомыслящие ,все эти пустые речи выключали, чтобы не поцепить какой то заразы от Зе- Поро-кажённых.
показати весь коментар
02.01.2021 01:45 Відповісти
А что включали ваши "здравомыслящие"?
Шизофреническое бормотание кремлевского педофила небось? Про "дедопобеду"?
показати весь коментар
02.01.2021 03:56 Відповісти
котик-- по ****** ты ***** обрыганное и вякаеш из выгребной ямы куда тебя прокаженного засунули чтобы людей меньше заражал
показати весь коментар
02.01.2021 07:21 Відповісти
Это означает, что Порошенко по-прежнему считает себя президентом, а Зелю игнорирует. Очень похоже на узурпацию президентства и должно преследоваться по закону
показати весь коментар
02.01.2021 04:26 Відповісти
Дело не в Зеленском, а в том что Украина катится в болото анархии и беззакония.
показати весь коментар
02.01.2021 04:28 Відповісти
Анархию и беззаконие мудрый нарит подавляющим большинством выбрал в апреле 2019. Теперь наслаждайтесь, зебанаты, жрите в три глотки.
показати весь коментар
02.01.2021 13:22 Відповісти
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕХНОГЕННУ КАТАСТРОФУ !!!
На фабриці "Рошен" сталася аварійна розгерметизація чану з лайном, що спричинило масований викид у навколишнє середовище ароматизованих лайном надвеликих льодяників "Рошен" на паличках.
Неконтрольоване масове смоктання порохоботами вищезазначених льодяників з лайном "Рошен" у свою чергу призвело до надмірної агресивної активності упоротих порохоботів.
показати весь коментар
02.01.2021 10:15 Відповісти
А прикольно то, что кого не спрошу, все, вместо поздравлений лжецов, искали музыку!
Не желали на лжи в новый год входить! Похоже что, думать научились самостоятельно.
показати весь коментар
03.01.2021 01:40 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 