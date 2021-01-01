Два українські телеканали другий рік поспіль показали привітання Порошенка замість Зеленського напередодні Нового року

"5 канал" та "Прямий" другий рік поспіль ставлять в ефір новорічне вітання президента Володимира Зеленського до або ж після вітання його попередника Петра Порошенка.

Таким чином, звернення п’ятого президента завершується об 00:00, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Обидва телеканали безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом.

Зазначимо, що на "5 каналі" Зеленського показали раніше, ніж його опонента на минулих виборах. Привітання останнього почалось в 23:55.

"Прямий" пішов іншою "схемою" та опублікував слова Порошенка раніше Зеленського. Проте і в цьому випадку вітання чинного глави держави не припали на настання Нового року.

Вітання п’ятого президента тривали трохи більше чотирьох хвилин. Зеленський же наговорив на 14.

Окрім Порошенка, до звернення також долучилась і новообрана депутатка Київради та колишня перша леді Марина Порошенко.

Читайте також: Бажаю колективного імунітету. Людям - від коронавірусу, країні - від вірусу популізму і непрофесіоналізму, - Порошенко привітав українців з Новим роком

У своєму вітанні очільник "Європейської солідарності" говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії.

Традиційно Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України. Не забув він згадати і про чинну владу.

"Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше", – сказав він.