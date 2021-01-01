В Україну повернулися дві жінки і семеро дітей, - в Офісі президента розповіли про подробиці спецоперації з евакуації співгромадян із сирійського табору. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч завершилася багатоскладова операція з евакуації українських громадян із Сирії. Дев’ятеро осіб, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії, були повернуті на батьківщину, про що просили їхні родичі. Це дві жінки та семеро дітей. План їхнього повернення був погоджений та координувався особисто президентом України Володимиром Зеленським.

Літак з евакуйованими у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустріли голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, народні депутати Леся Забуранна, Олена Шуляк, Олена Мошенець та інші представники влади.

У червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники Служби безпеки України. Зокрема, фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності.

У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів був погоджений Главою держави, але через загострення військово-політичної та безпекової ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати. Також на можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку були впроваджені значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення. Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Українська держава завжди пам’ятає про своїх громадян, яких утримують в інших країнах, і готова боротися за кожного українця, щоб кожен міг безпечно повернутися додому. "Оскільки для нас людина – це найвища цінність", – наголосив він.











Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зазначив, що звільнені жінки та діти перебували в таборах Сирії у жахливих умовах. "Дякую всім, хто був залучений до цієї успішної операції. Тим, хто ризикував життям у бойових умовах північної Сирії та Іраку. Також хочу відзначити професійну роботу Комітету з розвідки при Президентові України, який здійснював чітку міжвідомчу координацію", – сказав Роман Машовець.

Міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що війна в Сирії торкнулася дуже багатьох людей, і серед них також опинилися українці. "Війна завжди завдає найбільшої шкоди найвразливішим – жінкам та дітям. Абсолютно логічним було рішення повернути наших громадян, які перебували в таборі для біженців", – зазначив він. Посадовці запевнили, що робота над звільненням інших українців, які перебувають у сирійських таборах, триватиме.

