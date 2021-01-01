УКР
В Україну повернулися дві жінки і семеро дітей, - в Офісі президента розповіли про подробиці спецоперації з евакуації співгромадян із сирійського табору. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч завершилася багатоскладова операція з евакуації українських громадян із Сирії. Дев’ятеро осіб, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії, були повернуті на батьківщину, про що просили їхні родичі. Це дві жінки та семеро дітей. План їхнього повернення був погоджений та координувався особисто президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Літак з евакуйованими у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустріли голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, народні депутати Леся Забуранна, Олена Шуляк, Олена Мошенець та інші представники влади.

У червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники Служби безпеки України. Зокрема, фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності.

У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів був погоджений Главою держави, але через загострення військово-політичної та безпекової ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати. Також на можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку були впроваджені значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення. Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Українська держава завжди пам’ятає про своїх громадян, яких утримують в інших країнах, і готова боротися за кожного українця, щоб кожен міг безпечно повернутися додому. "Оскільки для нас людина – це найвища цінність", – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зазначив, що звільнені жінки та діти перебували в таборах Сирії у жахливих умовах. "Дякую всім, хто був залучений до цієї успішної операції. Тим, хто ризикував життям у бойових умовах північної Сирії та Іраку. Також хочу відзначити професійну роботу Комітету з розвідки при Президентові України, який здійснював чітку міжвідомчу координацію", – сказав Роман Машовець.

Міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що війна в Сирії торкнулася дуже багатьох людей, і серед них також опинилися українці. "Війна завжди завдає найбільшої шкоди найвразливішим – жінкам та дітям. Абсолютно логічним було рішення повернути наших громадян, які перебували в таборі для біженців", – зазначив він. Посадовці запевнили, що робота над звільненням інших українців, які перебувають у сирійських таборах, триватиме.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) визволення (569) Сирія (1882)
Топ коментарі
+37
Вони в Аллаха вірять, який в біса святий Миколай?
01.01.2021 10:57 Відповісти
+26
За рахунок платників податків.
01.01.2021 10:54 Відповісти
+25
Багато галасу з нічого. Якщо не гірше...
Нашо вони тут?
01.01.2021 10:53 Відповісти
Сторінка 3 з 3
А вы уверены, что это украинцев оттуда эвакуировали?
01.01.2021 19:42 Відповісти
ВОТ ЭТО ДЕЛО !!!
01.01.2021 21:50 Відповісти
Чернильницы с флагами...
01.01.2021 22:47 Відповісти
Тут мало б бути пояснення працівників МЗС. Наприклад, консульських.
Власне, щодо громадянства. Раз так подають новину.
Бо громадянство передбачає певні умови і процедури.
01.01.2021 23:24 Відповісти
Двух жен ИГИЛовцев встречает Начальник СБУ, Министр обороны,представитель ОПы, депутаты и пр.???
Вы не о...ли??? В воюющей стране? Вы такие почести ни одному нашему воину не оказали ни живому, ни мертвому!
02.01.2021 02:46 Відповісти
Хорошо, молодцы.
02.01.2021 03:19 Відповісти
За наши деньги можно изображать из себя "добрых" .
02.01.2021 05:07 Відповісти
Пары будут пробиваться с боями.
02.01.2021 05:15 Відповісти
Боже яке щастя, завезли до країни ігіловських лярвів з їхніми виродками. Тепер за наш кошт ще й викормлювати цих муслімських тварюк будемо. Квартальне чмо аж засяялло!
02.01.2021 07:07 Відповісти
ну большинство населения планеты в том или ином виде мусульмане.
так что скоро придет конец христианству.
Начало положено сдачей Константинополя.
02.01.2021 10:42 Відповісти
нельзя так о детях - дети да еще такие маленькие - не виноваты.
02.01.2021 16:02 Відповісти
а що ж ви зелені квартальні виродки не переймаєтеся долею наших діток, чиї батьки гинуть від ************** мерзоти, ці діти у чому винуваті?
02.01.2021 22:42 Відповісти
Девиз ИГИЛ: «باقية وتتمدد‎»
«Сохраниться и расшириться». Тако и ЗЕ команде подойдёт.
02.01.2021 08:43 Відповісти
мда с июня 2019 по 2021г ждали выезда.
видимо послать самолет средства собирали по всему миру.
02.01.2021 10:38 Відповісти
и шо? министр обороны, тебе не стыдно? лучше бы так сержанта Журавля вытаскивал! ну ладно денисова к каждой ж .... затычка а ты тут при чём? и зачем Украине эти игиловки нужны?
02.01.2021 18:30 Відповісти
мусульмане муслимам рознь, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.
02.01.2021 22:45 Відповісти
не те бл*ди, кто денег ради ***тся сбившись с пути, а деньги берущие, е*ать не дающие, вот бл*ди сущие, мать их ити... мало этим бабам было украинских мужиков, полезли на чужихЮ а потому взвыли... просто бл*ди...
03.01.2021 08:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 