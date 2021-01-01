Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення

Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня 2021 року.

Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення уряду було ухвалено 28 грудня 2020 року та оприлюднене на Урядовому порталі.

Постановою встановлюється єдиний тариф для населення на рівні 1,68 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год. Водночас скасовується пільговий тариф на рівні 90 копійок за перші 100 кВт споживання електроенергії.

Таким чином, у середньому підвищення вартості електроенергії складе 34,4%, оскільки до цього середня вартість по країні (з урахуванням пільгового тарифу) становила 1,25 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.

Нічний тариф

Згідно з постановою уряду, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

повний тариф у інші години доби;

2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми

(з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Постановою уряду також продовжено дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії ("Енергоатом" та "Укргідроенерго").