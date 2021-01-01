Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення
Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня 2021 року.
Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Рішення уряду було ухвалено 28 грудня 2020 року та оприлюднене на Урядовому порталі.
Постановою встановлюється єдиний тариф для населення на рівні 1,68 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год. Водночас скасовується пільговий тариф на рівні 90 копійок за перші 100 кВт споживання електроенергії.
Таким чином, у середньому підвищення вартості електроенергії складе 34,4%, оскільки до цього середня вартість по країні (з урахуванням пільгового тарифу) становила 1,25 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.
Нічний тариф
Згідно з постановою уряду, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
- 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
- повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
- 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
- (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
- повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
- 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
Постановою уряду також продовжено дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії ("Енергоатом" та "Укргідроенерго").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://kurs.com.ua/novost/264186-ukraina-vozobnovit-import-alektroanergii-iz-rossii?source=ukrnet
букварямонітора супер-пупер-казочку прочитав і хай народ тупо радіє, та біжить скоріше під ялинку танцювати поки вони в нього по гаманцям нишпорять.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1344953452787589120 2 ч
С сегодняшнего дня начинает действовать "налог в пользу Коломойского\Ахметова\Зеленского" - отменены 100 льготных киловатт. Вовочка, ты об этом деткам рассказал ?
Нельзя было разрешать масштабное строительство станций зеленой энергетики, не знаю эта ответственность лежит исключительно на Порошенко или тема даже раньше, но реально страну кинули, атомные станции простаивают, мы же будем обязаны платить "инвесторам", среди которых и наши олигархи, которые в отличие от лоховского государства, все правильно сообразили.
Тепер винен Зє? У нього і власних гріхів, щоб потрапити в пекло вистачає.
А нынешний президент - самый обычный и простой «верный последователь и продолжатель дела» всех своих «пАпередников»!
А голосочек-то у Сучьего Сынка Витренка тоненький-тоненький, так и хочется вырвать ему кадычок на радость Гадской Маменьке Витренчихе.
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo
Раз вони рядом живуть з такою мерзотою,то нормальними вже не виростуть!
А як же бабушки і дєдушки які все життя пропахали і тепер на мізерну пенсію виживають?
зелена мразь ти скотина! і твої депутати - корабельні сосни та зеки!
велосіпед тобі в сраку запхати! згинь нечисть!
Але ж не дали , невдячні виборці !😆
Об этом они скромно умалчивают.
Премьер еще Яценюк как-то оговорился что Украине насрать на кацапский газ так как Украина в состоянии работать на электричестве.Но потом его устепенили ,,некоторые лица,, и он уже обосрался и начал плясать под их дудку как и пляшет наше правительство сейчас.Сейчас при почти остановке генерации дешевого електричества АЭС и втюхивая населению електричества солнца и ветра по космическим ценам.
Вмешаются заокеанские партнеры в виде МАГАТЭ.
кстати могут предложить построить новые АЭС, правда стоимость в США в 5 раз выше чем в Китае. За одно и тоже.
гірко...гірко та сумно...
Ну а що, епоха бідності скінчилась! Які пільгові тарифи?😂😂😂
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский