УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3933 відвідувача онлайн
Новини
83 230 393

Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення

Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення

Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня 2021 року.

Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення уряду було ухвалено 28 грудня 2020 року та оприлюднене на Урядовому порталі.

Постановою встановлюється єдиний тариф для населення на рівні 1,68 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год. Водночас скасовується пільговий тариф на рівні 90 копійок за перші 100 кВт споживання електроенергії.

Таким чином, у середньому підвищення вартості електроенергії складе 34,4%, оскільки до цього середня вартість по країні (з урахуванням пільгового тарифу) становила 1,25 гривень (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.

Нічний тариф

Згідно з постановою уряду, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

  • 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
  • повний тариф у інші години доби;

2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

  • 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
  • (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
  • повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
  • 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Постановою уряду також продовжено дію покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії ("Енергоатом" та "Укргідроенерго").

Автор: 

тарифи (2116) електроенергія (6334) Електрика (2047)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+89
С сегодняшнего дня отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 6944
показати весь коментар
01.01.2021 11:23 Відповісти
+54
У ЗЕлохів перемога! З пакращенням вас.
С сегодняшнего дня отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 8216
показати весь коментар
01.01.2021 11:29 Відповісти
+52
С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт.час электроэнергии для населения - Цензор.НЕТ 5495
показати весь коментар
01.01.2021 11:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Еще одна вишенка на тортик для зебилов. Украина возобновит импорт электроэнергии из кацапии, надо же Бене как то зарабатывать.
https://kurs.com.ua/novost/264186-ukraina-vozobnovit-import-alektroanergii-iz-rossii?source=ukrnet
показати весь коментар
01.01.2021 13:35 Відповісти
Теж читав сьогодні про це......... :

Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 990
показати весь коментар
01.01.2021 14:52 Відповісти
бидлу 73% підніміть в 10 разів!
показати весь коментар
01.01.2021 13:35 Відповісти
Нащо ти просиш, щоб тобі підняли в 10 разів? )) ти мазохіст? ))
показати весь коментар
01.01.2021 13:38 Відповісти
Ты настолько туп, что не способен понять, что это про тебя.
показати весь коментар
01.01.2021 19:10 Відповісти
Попробуйте только в конце года написать, что ЭНЕРГОАТОМ по итогам года , в минусе на 9 лядров с новыми тарифами.
показати весь коментар
01.01.2021 13:36 Відповісти
А читать эту новость, может так случится будет некому.
показати весь коментар
01.01.2021 13:40 Відповісти
Вчера, проходя возле помойковизора, где был включён Г+Г, увидел ****** бойко, которое песдело, шото про шото, и мне показалось, шо "бородатая бенина бабушка" уже шото замутил, предыдущий поц не прошел! Обьясните, какого полового органа.., ну и. т.! СЛУГА УРОДА, шосовсем чмо?
показати весь коментар
01.01.2021 13:48 Відповісти
Похер, все равно дешевле чем при ворюге януковиче! Да?
показати весь коментар
01.01.2021 14:10 Відповісти
Тобі повернути януковоща? давай на Ростов, він вас чекає. Можеш по дорозі пожити в Лугандоні, тобі сподобається. Це те, що будував януковощ на пару з )(уйлом для всієї України.
показати весь коментар
01.01.2021 14:38 Відповісти
Ещё ты мне не указывал где жить и куда ехать. Иди проспись, алень.
показати весь коментар
01.01.2021 16:22 Відповісти
А ты в долларах посчитай. И мясо и картошку и т.д.
показати весь коментар
01.01.2021 15:05 Відповісти
ЗЕшмаркля остаточно став ВІДСОСОМ Ахметівсим! Прицмокуй курво тепер!
показати весь коментар
01.01.2021 14:28 Відповісти
Ви говорите неправду: він на підсосі у всіх олігархів. Якби ще Порошенко не заважав можна було б розслабитися і ловити кайф
показати весь коментар
01.01.2021 14:35 Відповісти
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
01.01.2021 16:22 Відповісти
«Я дуже дякую. Ми зробили це разом!» (с)
показати весь коментар
01.01.2021 20:58 Відповісти
Ціну на морозиво і цукерки підніати не буду точно, тільки трішечки в два, три рази.... щоб у вас горло не простудилося та дупи непозліпалися....Дякую ідіть нах.
показати весь коментар
02.01.2021 08:06 Відповісти
ЗЕленский: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной"
показати весь коментар
01.01.2021 17:49 Відповісти
Зате не Порошенко. Зефілітики, епоха бідності вже закінчилася чи ще потерпіти 100 днів?
показати весь коментар
01.01.2021 14:32 Відповісти
зєбіла-геть.
показати весь коментар
01.01.2021 14:34 Відповісти
Чого ж президент у своїй 20 хв новорічній промові не згадав цей здобуток? А також підвищення цін на газ і опалення? Але це тільки початок. Оскільки підвищення останніх, зумовить підвищення на все: продукти і тд., через місяць-другий маршрутчики завиють про невигідність, проїзд у метро зросте і тд. Реформи, бл...
показати весь коментар
01.01.2021 14:43 Відповісти
Ну, ви ж бачили, що він всю нашу Україну вважає за великий дитячий садочок . На вушко прошепотів, по голівці погладив, з букваря монітора супер-пупер-казочку прочитав і хай народ тупо радіє, та біжить скоріше під ялинку танцювати поки вони в нього по гаманцям нишпорять.
показати весь коментар
02.01.2021 07:58 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1344953452787589120 2 ч

С сегодняшнего дня начинает действовать "налог в пользу Коломойского\Ахметова\Зеленского" - отменены 100 льготных киловатт. Вовочка, ты об этом деткам рассказал ?
показати весь коментар
01.01.2021 14:59 Відповісти
Это реалии того капкана в который попала Украина с зеленой энергетикой. Американские инвесторы хотят хороших денег, против них Украина и пикнуть не сможет.

Нельзя было разрешать масштабное строительство станций зеленой энергетики, не знаю эта ответственность лежит исключительно на Порошенко или тема даже раньше, но реально страну кинули, атомные станции простаивают, мы же будем обязаны платить "инвесторам", среди которых и наши олигархи, которые в отличие от лоховского государства, все правильно сообразили.
показати весь коментар
01.01.2021 15:07 Відповісти
Бодай одна людина дивиться у корінь. Закон про зелену енергетику прийнятий для клюєва при Зекові, ні Сєня ні Гройша так у запропонували змінити більшості у ВР 2014-2019 років.
Тепер винен Зє? У нього і власних гріхів, щоб потрапити в пекло вистачає.
показати весь коментар
01.01.2021 15:46 Відповісти
При Кучмі у 2003 році. Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text
показати весь коментар
01.01.2021 21:11 Відповісти
И вот снова здрасьте! При чём тут американские инвесторы? Основные мощности у Ахметова! Много у китайских инвесторов. Солнечные батареи - целые поля - Клюева, под которого эти тарифы и принимались, сейчас в Крыму. Но приплести нужно американцев.
показати весь коментар
01.01.2021 16:23 Відповісти
Из-за них нельзя послать на три буквы всю эту компанию. Они вложили, они хотят денег. То что наши олигархи воспользовались ситуацией - согласен.
показати весь коментар
01.01.2021 17:15 Відповісти
Наверное следует отметить, что «фундамент» нынешнего тарифного бардака был «заложен» ещё в 2014 году тогдашним президентом Порошенко, который - желая быстро получить полный контроль над энергетикой - ликвидировал две весьма профессиональные и вполне работоспособные комиссии - НКРЭ и НКРКУ, и своим указом создал практически нелегитимную новую - НКРЕКП, куда цинично и нагло/ без конкурса назначил абсолютно непрофессиональных , но «своих» бизнесменов и представителей олигархов...
А нынешний президент - самый обычный и простой «верный последователь и продолжатель дела» всех своих «пАпередников»!
показати весь коментар
01.01.2021 20:09 Відповісти
Ну нарешті таки діждались! Задоволені,зе-дебіли?
показати весь коментар
01.01.2021 15:11 Відповісти
Причем тут голосовавшие за Зе? Был бы Порошенко или любой другой, поднял бы также, выхода нет, американские инвесторы требуют денег. Это просто констатация тупика, в который загнали Украину те, кто разрешил массово строить зеленые станции. Они крутые для богатых стран, а Украина - нищая. Плюс у нас есть атомные станции, ГЭС с дешевой энергией, все это наследие СССР, нам та зеленая чепуха не нужна была от слова вообще. Повелись на развод от американцев... Плюс Ахметов тоже не растерялся, построил зеленые станции, он ведь не лох как государство.
показати весь коментар
01.01.2021 15:15 Відповісти
Ура!
показати весь коментар
01.01.2021 15:26 Відповісти
Молодец Зеленский, Беня и рыжий будут рады))))
показати весь коментар
01.01.2021 15:45 Відповісти
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 1136
показати весь коментар
01.01.2021 16:00 Відповісти
В своё время старая грымза Витренчиха с пеной у рта втемяшивала народу о социализме так, шо аж слюни из рота летели. Оказалось, брехала ***** - при этом дома втихаря воспитала падлюку. Гадскую же Маму Витренчиху и попалило возлюбленное чадо - Сучий Сын Витренко - ещё "ні сіло ні впало"©, а уже полез в карман к лохмандеям. И больнее всего будет тем горемыкам, которые укладывались в 100 кВт*ч в месяц - вот тебе и социализм по-витренковски.
А голосочек-то у Сучьего Сынка Витренка тоненький-тоненький, так и хочется вырвать ему кадычок на радость Гадской Маменьке Витренчихе.
показати весь коментар
01.01.2021 16:01 Відповісти
Зебуїни, поясніть, це частина плану по СУПЕР УКРАЇНІ чи як?
показати весь коментар
01.01.2021 16:04 Відповісти
Период конца XV - начала XVTII в. принято называть эпохой первоначального накопления капитала. Это была переходная, а по­тому противоречивая эпоха, когда разворачивалась борьба между феодальной регламентацией экономической и духовной жизни общества и зарождавшейся буржуазной свободой, между замкну­тостью феодальных поместий и развивающимися рыночными от­ношениями. Происходила ломка социальной структуры общества: из феодальных сословий выделился пока еще малочисленный слой энергичных людей - предпринимателей, изменивших подход к организации и мотивации хозяйственной деятельности. Мы живем по факту только в начале этого процесса. Совок по сути был государственным феодализмом. Наши олигархи так и вовсе гибридные существа паразитирующие на общественных благах. Когда они накопят свой первоначальный капитал и будут готовы к подлинным рыночным отношениям - пока не видно. К сожалению.
показати весь коментар
01.01.2021 16:25 Відповісти
Как говорится: по просьбам трудящихся.😀
показати весь коментар
01.01.2021 16:27 Відповісти
Здорожчання для покращення! Електрика, Голос, Зеленський та інше
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo
показати весь коментар
01.01.2021 16:33 Відповісти
Й оплату за комуналку будуть приймати навчені справі касира МИЛІ ПРЕКРАСНІ діточки з відосика янелоха.
показати весь коментар
01.01.2021 16:38 Відповісти
І газ вірізати будуть тоже вони,і в беркут підуть служить.
Раз вони рядом живуть з такою мерзотою,то нормальними вже не виростуть!
показати весь коментар
01.01.2021 16:45 Відповісти
28 грудня суки прийняли!
А як же бабушки і дєдушки які все життя пропахали і тепер на мізерну пенсію виживають?
зелена мразь ти скотина! і твої депутати - корабельні сосни та зеки!
велосіпед тобі в сраку запхати! згинь нечисть!
показати весь коментар
01.01.2021 16:42 Відповісти
Мне интересно чем думали изибиратели голосовавшие за человека бени и ахметова. Боролись против олигархов на евромайдане, но вышло все наоборот. Майдан зря делали.
показати весь коментар
01.01.2021 16:59 Відповісти
Ти не збагнеш,бо звилина задубіла .😆
показати весь коментар
01.01.2021 17:18 Відповісти
Маланський фашизм ,у всій красі. А 3,14дарастична бугалтерія ,всім доказує ,що все правильно , бо якби не підняли то було б усім гірше !😈
показати весь коментар
01.01.2021 17:12 Відповісти
Для владельцев обленерго наступил замечательный Новый год. Ахметов наконец то сможет построить еще 1 дворец для себя за ваш счет. Для того и разрабатывались RAB тарифы что бы со временем поднять тарифы, а вы больше RAB-отали словно RAB-ы что бы оплатить эти тарифы.
показати весь коментар
01.01.2021 17:32 Відповісти
УРА! В супер Україні мають бути супер тарифи на електрику! ПІДТРИМУЮ!
показати весь коментар
01.01.2021 17:50 Відповісти
Поздравления власти народу с Новым годом!.
показати весь коментар
01.01.2021 17:50 Відповісти
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 3749
показати весь коментар
01.01.2021 17:53 Відповісти
ПРи Порошенко поднимали тарифы так экономика росла на 5% в год и безработица была на минимально уровне, и зарплаты росли по Украине. ПРи ЗЕкловуне поднимают тарифы и полный развал, коронавирус, рекордная безработица как и рекордный дефицит бюджета...Ну и кто реальный мародёр??
показати весь коментар
01.01.2021 18:07 Відповісти
Підтримую .Іще він хотів руки поодрубувать всім когупціонерам, особливо тім , хто краде в армії!
Але ж не дали , невдячні виборці !😆
показати весь коментар
01.01.2021 18:19 Відповісти
Зато ЗЕбилы выборци 73% дали воровать новым лицам Портновым Татаровым, Бабломойским и всей рыго шобле что вернулась вместе с кремлёвским шутом гороховым..Здобулы ЗЕбильные..
показати весь коментар
01.01.2021 18:53 Відповісти
На манежі одні і тіж , але розбавлені агентами фсб з офісу ОП, недоторкані ,під прикриттям .
показати весь коментар
01.01.2021 18:59 Відповісти
Да и на газ - 9,90 + доставка! С удачным выбором вас ,зебилоиды! Пороху такое и не снилось, наприкалывались суки?
показати весь коментар
01.01.2021 18:17 Відповісти
Теперь, что скажет Беня, Ахметов и тп.. , так и будет.
показати весь коментар
01.01.2021 18:21 Відповісти
драть вас будут как Сидорову козу.
показати весь коментар
01.01.2021 18:23 Відповісти
пан Ахмєтов в Новому році придбає ще одну віллу...за 400млн...доллярів...
показати весь коментар
01.01.2021 21:21 Відповісти
"Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС). Это им 34,4% повышение, а тем кто до 100 квт, повышение составит 86,66666...%.
Об этом они скромно умалчивают.
показати весь коментар
01.01.2021 18:17 Відповісти
Это новогодний подарок наркомана своим эрудированным избирателям.
показати весь коментар
01.01.2021 18:40 Відповісти
даже НЕБОЛЬШИЕ локальные войны позволяют УБРАТЬ с политического небосклона САМЫХ залу.....х , и в следствии чего остается БОЛОТИСТАЯ ПОЧВА на которой нихренна не проростает еще лет 70 , здравого самосознательного общества . (из наблюдений )
показати весь коментар
01.01.2021 18:40 Відповісти
На бумаге ДА,,болотистая,, черноземная земля выведенная из кадастра как непригодная для сельхоз работ.Как и заповедники которые оказались частными охотническими угодиями над которыми был обстрелян неизвестными вертолет из министром экологии вывезеным на охоту,то есть для уничтожения того что он по должности обязан защищать.
показати весь коментар
01.01.2021 19:22 Відповісти
100 киловат в 21-веке єто просто один ПУК.Тем более при том что в Украине избыток генерирующих возможностей и более чем 70% работают в холостую.
Премьер еще Яценюк как-то оговорился что Украине насрать на кацапский газ так как Украина в состоянии работать на электричестве.Но потом его устепенили ,,некоторые лица,, и он уже обосрался и начал плясать под их дудку как и пляшет наше правительство сейчас.Сейчас при почти остановке генерации дешевого електричества АЭС и втюхивая населению електричества солнца и ветра по космическим ценам.
показати весь коментар
01.01.2021 19:12 Відповісти
АЭС не вечны, скоро им конец. И так срок службы продлевают, бесконечно продлевать не возможно.
Вмешаются заокеанские партнеры в виде МАГАТЭ.
кстати могут предложить построить новые АЭС, правда стоимость в США в 5 раз выше чем в Китае. За одно и тоже.
показати весь коментар
02.01.2021 10:34 Відповісти
Зелемойским надо памятник постьавить даже дважды не судимый Индюкович с Азировым Крызаминет такого себе не позволили бы...
показати весь коментар
01.01.2021 19:44 Відповісти
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 3989
показати весь коментар
01.01.2021 20:21 Відповісти
це гірка правда...цій дитині від Хлавкома навіть не було ні подарунка ані доброго слова...
гірко...гірко та сумно...
показати весь коментар
01.01.2021 21:20 Відповісти
Подарунок для зелебоб від найвеличнішого.
Ну а що, епоха бідності скінчилась! Які пільгові тарифи?😂😂😂
показати весь коментар
01.01.2021 21:17 Відповісти
довбаним зелеботам може трішки ця новина допоможе "протверезіти"...а особливо упороті можуть і надалі цілувати образ Зе...(в усі місця)...
показати весь коментар
01.01.2021 21:18 Відповісти
ЗЕбилы не плохо бы по этому поводу запилить свой видосик с благодарностями маме Риме за найвеличнишого лидера..как думаете?? Повод то хороший, достойный.
показати весь коментар
01.01.2021 21:34 Відповісти
Продолжается грабеж энергоатома в угоду олигархам.Энепгия покупается за четверть себестоимости!Мирный атом может когда-нибудь очень больно напомнить о себе.Найдут козла. И т.д.
показати весь коментар
01.01.2021 21:44 Відповісти
Но... Но ведь он обещал...
показати весь коментар
01.01.2021 22:34 Відповісти
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
показати весь коментар
01.01.2021 22:57 Відповісти
При якому президету, уряду , ВР чи прем"єру будуть багатіти прості жителі України- трудяги, а не олігархічна сволота?
показати весь коментар
01.01.2021 23:24 Відповісти
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
показати весь коментар
02.01.2021 02:41 Відповісти
Бєняфіціар.
показати весь коментар
02.01.2021 05:21 Відповісти
ну що 73=х відсокові довбо...би, наголосувіали собі херанта і покращення*
показати весь коментар
02.01.2021 06:50 Відповісти
Від нинішнього дня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год електроенергії для населення - Цензор.НЕТ 4603
показати весь коментар
02.01.2021 10:59 Відповісти
Ну в принцыпе 168 грн за 100 киловат...Это еще немного...Мне больше непонята цена на ГАЗ...И за ее транспортировку - она КОСМИЧЕСКАЯ....Абонплата за ГАЗ....нада ж такое придумать....Даже Янукович до такого не додумался...Каждый месяц будем платить за ВОЗДУХ...Значит так нам ТЕРПИЛАМ и нада...
показати весь коментар
02.01.2021 11:38 Відповісти
У своїх виступах чи відосиках Зеленський продовжувати брехати громадянам України з приводу того, що було, що є, що планується, це все є суцільна брехня.
показати весь коментар
04.01.2021 22:29 Відповісти
Ну з такими темпеми, вартість електроенергії може досягнути і 2, а потім і 3 грн. А ше присумувати сюди ціну на газ і його доставку, це виходить за рамки адекватності... Скоро комуналка забиратиме більше 50% доходу звичайних українців. І це ще не враховується те, що незабаром почнеться перехід на зелену енергетику. Тому доречно бути готовим, і вже ознайомитися з альтренативними технологіями, як тут sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf
показати весь коментар
05.01.2021 12:55 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 