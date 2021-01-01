Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС. ФОТО

1 січня о 00:18 в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного управління ДСНС.

У службу порятунку повідомили випадкові перехожі, які побачили дим і полум'я на балконі. На місце були направлені чергові караули 2 і 3 державних пожежно-рятувальних частин, автодрабина та чергова зміна оперативно-координаційного центру.

О 00:51 пожежу було ліквідовано на площі 5 кв. м, її спричинила необережність під час використання піротехнічних засобів (салютів). До гасіння залучалось 3 одиниці техніки і 12 рятувальників.

При цьому підкреслюється, що пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню всередину приміщення і на інші квартири. Додатково на місці події працювали співробітники поліції.



