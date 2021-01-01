Через новорічні салюти в Миколаєві горів балкон багатоповерхівки, - ДСНС. ФОТО
1 січня о 00:18 в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Миколаєві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного управління ДСНС.
У службу порятунку повідомили випадкові перехожі, які побачили дим і полум'я на балконі. На місце були направлені чергові караули 2 і 3 державних пожежно-рятувальних частин, автодрабина та чергова зміна оперативно-координаційного центру.
О 00:51 пожежу було ліквідовано на площі 5 кв. м, її спричинила необережність під час використання піротехнічних засобів (салютів). До гасіння залучалось 3 одиниці техніки і 12 рятувальників.
При цьому підкреслюється, що пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню всередину приміщення і на інші квартири. Додатково на місці події працювали співробітники поліції.
В Николаевских вестях пишут, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.
Это один и тот же дом - обратите внимание на узор на ограждении балкона
А на этом фото вообще 3 этажа горят
А через кілька днів господаря квартири вже й повезли на цвинтар. Наковтався отруйного диму, і... Коротше кажучи, сталося приблизно те саме, що з москалями у клубі "Хромая лошадь".