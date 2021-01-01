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Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС

Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС

Українцям, які повернулися з таборів для біженців на північному сході Сирії, допоможуть з адаптацією до звичайного життя.

Про це говориться в коментарі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, передає Цензор.НЕТ.

"Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптацією до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу", - сказала вона.

Зазначається, що в таборах для біженців на території Сирії і далі залишаються українські громадяни, зокрема кримські татари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських жінок звільнили з сирійського табору для сімей терористів ІДІЛ, - Цаплієнко. ФОТО

"МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладе всіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину", - додала заступниця міністра.

Як повідомлялося, в новорічну ніч в Україну евакуювали 9 українських громадян, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії. Це дві жінки і семеро дітей.

Читайте також: Звільнені з сирійського табору жінки нарешті вдома. Україна завжди повертатиме всіх своїх громадян, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

МЗС (4157) Сирія (1868) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+29
А українським пенсам з адаптацією до нових тарифів не бажають допомогти ,чи на пенсі нема коштів !!! !!)))
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01.01.2021 12:46
+18
чтоб сесть в тюрьму, нужно пойти добровольцем, защищать родину. а чтоб получить спецборт, оркестр, эскорт из министра и кучу превилегий, нжно предать Украину, веру и маму.
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01.01.2021 13:16
+17
Жінкам терористів ІДІЛ куплять по квартирі у Києві ?!
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01.01.2021 12:54
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А пропіаритись?...
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01.01.2021 15:25 Відповісти
А чем политзаключенный ШУМКОВ, отсидевший 4 года в рашистской неволе, хуже этих дам с младенцами? Или ему на раSSии было МЁД сидеть, типа все включено?
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01.01.2021 16:13 Відповісти
Хотіли заміж за іноземця,престижу хотіли. А апинилися в москальских сателітів, яким народили цілий виводок майбутніх терористів. В Україні вони родити дітей не хочуть.
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01.01.2021 16:44 Відповісти
Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС - Цензор.НЕТ 3135
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01.01.2021 17:00 Відповісти
Ну и зачем нам нужны эти игиловские мляди со своим звериным выводком??? При этом наличие украинского гражданства у зверенышей вызывает очень большие сомнения, да и мляди добровольно отказались от Украины, веры и своей нации, а значит они нам тут нахрен не вперлись, тем более за наш счет. Хотя то, что инородец зельцман так охотно помогает всем кроме украинцев, это лишний раз доказывает, тот простой факт. что страна оккупирована пархатым каганатом, задача которого уничтожить Украину и украинцев как нацию.
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01.01.2021 17:07 Відповісти
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