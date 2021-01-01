Українцям, які повернулися з сирійських таборів, допоможуть з адаптацією до звичайного життя, - МЗС
Українцям, які повернулися з таборів для біженців на північному сході Сирії, допоможуть з адаптацією до звичайного життя.
Про це говориться в коментарі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, передає Цензор.НЕТ.
"Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптацією до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу", - сказала вона.
Зазначається, що в таборах для біженців на території Сирії і далі залишаються українські громадяни, зокрема кримські татари.
"МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладе всіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину", - додала заступниця міністра.
Як повідомлялося, в новорічну ніч в Україну евакуювали 9 українських громадян, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії. Це дві жінки і семеро дітей.
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