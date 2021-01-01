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Новини Коронавірус і карантин
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На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп

На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп

Влада США на початку 2021 року забезпечить все своє населення вакциною проти коронавірусу COVID-19, після чого почнуться поставки вакцини в інші країни.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку наступного року ми забезпечимо вакциною всіх громадян США. Невдовзі після цього ми почнемо поставляти її всьому світу", - сказав він у новорічному зверненні.

Трамп зазначив, що зазвичай на розробку вакцини йде до 10 років, проте американські вчені цього разу впоралися всього за дев'ять місяців. Також він констатував, що експерти спочатку запевняли його, що такі темпи абсолютно нереальні.

В даний час у США застосовують дві вакцини - від Pfizer і BioNTech, а також від компанії Moderna.

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Трамп заявив і про досягнуті за 2020 рік успіхи щодо стабілізації Близького Сходу. "Там укладають мирні угоди ... Проблеми там закінчуються. Цього легко домогтися, якщо ви знаєте, що робите", - заявив він.

Також президент заявив, що до пандемії коронавірусу вибудував найсильнішу економіку в історії США, а зараз успішно відновлює її після завданого COVID-19 удару.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Трамп Дональд (6014) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В начале 2021 года мы обеспечим вакциной граждан США, затем начнем поставлять ее всему миру, - Трамп - Цензор.НЕТ 9106
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01.01.2021 13:07
+4
Скажіть хто-небуть додіку, шо він програв вибори та більше не буде грати в президента.
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01.01.2021 13:35
+3
Та заспокой се вже!
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01.01.2021 13:01
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Та заспокой се вже!
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01.01.2021 13:01 Відповісти
Трампу больше не наливать !
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01.01.2021 13:05 Відповісти
В начале 2021 года мы обеспечим вакциной граждан США, затем начнем поставлять ее всему миру, - Трамп - Цензор.НЕТ 9106
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01.01.2021 13:07 Відповісти
Вот почему лаборатории биохакинга должны быть подчинены непосредственно ВООЗ, а не правительствам, и у них должен быть свой, независимый канал связи.
Мдааа...и это говорилось года два назад.
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01.01.2021 13:12 Відповісти
Китай - степашкино все!) даешь китайский несертифицированный фуфломицин по 100% предоплате через прокладку!
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01.01.2021 13:19 Відповісти
Україна планує закупити вакцину проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac Biotech. Ціна однієї дози відповідає найдорожчій у світі вакцині Moderna - 18 доларів.
https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html https://vgolos.com.ua/news/odna-z-najdorozhchyh-u-sviti-vidomo-skilky-koshtuye-kytajska-vaktsyna-vid-covid-19-dlya-****************.html
Про це повідомляють "Наші гроші".
Як відомо, Бельгія випадково злила в мережу документ із цінами на вакцину.
Так, вартість однієї дози вакцини Сіновак для України склала близько 18 доларів. Всього замовили 1,9 млн доз.На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 9180
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/sivo.png На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 7212
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01.01.2021 22:09 Відповісти
Він впевнений, що до 20.01.2021 встигне забезпечити?
У Байдена по цьому питанню може бути інша думка
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01.01.2021 13:30 Відповісти
Скажіть хто-небуть додіку, шо він програв вибори та більше не буде грати в президента.
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01.01.2021 13:35 Відповісти
В Україні та ж історія
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01.01.2021 13:51 Відповісти
Так, украінський додік теж продовжує грати роль президента Голоборотька. Чи ви на когось іншого натякаєте?
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01.01.2021 13:56 Відповісти
Він реально не в курсі - що через 20 днів його вже не буде? Живе в теплій ванні - як і вова неЛох?
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01.01.2021 13:54 Відповісти
Еще один клоун. Сообщите ему кто-нибудь, что ЕС уже начали вакцинацию, а Файзер отказала Трампу в увеличении поставок вакцины из-за обязательств перед зарубежными партнерами. Так что Япония, Канада, ЕС, ВБ, а там, глядишь, и до США дело дойдет.
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01.01.2021 22:09 Відповісти
Хорошо, всё верно делает.
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02.01.2021 04:00 Відповісти
 
 