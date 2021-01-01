На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп

Влада США на початку 2021 року забезпечить все своє населення вакциною проти коронавірусу COVID-19, після чого почнуться поставки вакцини в інші країни.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку наступного року ми забезпечимо вакциною всіх громадян США. Невдовзі після цього ми почнемо поставляти її всьому світу", - сказав він у новорічному зверненні.

Трамп зазначив, що зазвичай на розробку вакцини йде до 10 років, проте американські вчені цього разу впоралися всього за дев'ять місяців. Також він констатував, що експерти спочатку запевняли його, що такі темпи абсолютно нереальні.

В даний час у США застосовують дві вакцини - від Pfizer і BioNTech, а також від компанії Moderna.

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Трамп заявив і про досягнуті за 2020 рік успіхи щодо стабілізації Близького Сходу. "Там укладають мирні угоди ... Проблеми там закінчуються. Цього легко домогтися, якщо ви знаєте, що робите", - заявив він.

Також президент заявив, що до пандемії коронавірусу вибудував найсильнішу економіку в історії США, а зараз успішно відновлює її після завданого COVID-19 удару.