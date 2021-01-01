За добу від COVID-19 в Києві померло 16 осіб, видужали - 508, виявили 885 нових випадків, - Кличко

За минулу добу, 31 грудня, у 885 киян діагностували коронавірусну хворобу Covid-19, 16 раніше хворих померли, одужали - 508 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 229, у Дніпровському - 195 і 69 випадків в Оболонському районі, - написав Кличко.

За його словами, із загальної кількості хворих - 506 жінок віком від 18 до 88 років і 334 чоловіки віком від 18 до 93 років, а також 24 дівчинки і 21 хлопчик від одного до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медичних працівників.

У лікарні столиці госпіталізували 73 пацієнти. Решту поміщено на самоізоляцію, під контролем лікарів.

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