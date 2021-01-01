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За добу від COVID-19 в Києві померло 16 осіб, видужали - 508, виявили 885 нових випадків, - Кличко
За минулу добу, 31 грудня, у 885 киян діагностували коронавірусну хворобу Covid-19, 16 раніше хворих померли, одужали - 508 осіб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 229, у Дніпровському - 195 і 69 випадків в Оболонському районі, - написав Кличко.
За його словами, із загальної кількості хворих - 506 жінок віком від 18 до 88 років і 334 чоловіки віком від 18 до 93 років, а також 24 дівчинки і 21 хлопчик від одного до 17 років.
Захворіли, зокрема, 25 медичних працівників.
У лікарні столиці госпіталізували 73 пацієнти. Решту поміщено на самоізоляцію, під контролем лікарів.
Топ коментарі
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2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало)
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів. Це найслабша вакцина.
...и хто-то с завтрева попал на судебные разборки... -- я не завидую -- это жопа, когда Немецкое Государство ставит своих Граждан на место... -- серые ковертики начинают в почтовый ящик насыпаться... -- хто знает -- поймёт..
Щас на на улице тихо -- в Центре -- за всю ночь, токо утром одна санитарка под мигалками пролетела... ...были ещё пожарные, вроде? -- я уже засыпал...
Тоска, короче...
...в Минске хорошо! -- пообщались с моей Кыцуней -- ...хорошая Девочка... -- даже виртуально... *)
- А не надо было пользоваться не отмытыми бабками.
))