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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Києві померло 16 осіб, видужали - 508, виявили 885 нових випадків, - Кличко

За добу від COVID-19 в Києві померло 16 осіб, видужали - 508, виявили 885 нових випадків, - Кличко

За минулу добу, 31 грудня, у 885 киян діагностували коронавірусну хворобу Covid-19, 16 раніше хворих померли, одужали - 508 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 229, у Дніпровському - 195 і 69 випадків в Оболонському районі, - написав Кличко.

За його словами, із загальної кількості хворих - 506 жінок віком від 18 до 88 років і 334 чоловіки віком від 18 до 93 років, а також 24 дівчинки і 21 хлопчик від одного до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медичних працівників.

У лікарні столиці госпіталізували 73 пацієнти. Решту поміщено на самоізоляцію, під контролем лікарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померло 147 осіб, виявлено 9 432 нові випадки, одужали - 10 016

Автор: 

карантин (18172) Київ (19618) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
1. Вона ще ніде не зареєстрована.
2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало)
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів. Це найслабша вакцина.
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01.01.2021 14:04
+2
Не заздрю я тому вірусу. Відмудохає аж бігом.
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01.01.2021 14:06
+1
Цю інфу давно сприймаю як білий шум.
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01.01.2021 13:40
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Цю інфу давно сприймаю як білий шум.
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01.01.2021 13:40 Відповісти
Біле пальто - білий шум.
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01.01.2021 13:59 Відповісти
Куди мені до тебе з твоїм дідом морозом
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01.01.2021 14:02 Відповісти
А нам власти за наши же деньги пытается втюхать китайское не сертифицированное дерьмо.
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01.01.2021 13:52 Відповісти
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 508, выявили 885 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 4561
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01.01.2021 13:54 Відповісти
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 508, выявили 885 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 4080
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01.01.2021 13:56 Відповісти
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 508, выявили 885 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3488
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01.01.2021 13:57 Відповісти
І шо це означає по агліцкі?
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01.01.2021 14:01 Відповісти
1. Вона ще ніде не зареєстрована.
2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало)
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів. Це найслабша вакцина.
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01.01.2021 14:04 Відповісти
Китайські фуфлогони.
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01.01.2021 14:08 Відповісти
Фуфломіцин
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01.01.2021 14:11 Відповісти
Скажу за Новогодний ночной Нюрнберг: -- стреляли! -- аж вертолёт летал -- погасили быстро...
...и хто-то с завтрева попал на судебные разборки... -- я не завидую -- это жопа, когда Немецкое Государство ставит своих Граждан на место... -- серые ковертики начинают в почтовый ящик насыпаться... -- хто знает -- поймёт..
Щас на на улице тихо -- в Центре -- за всю ночь, токо утром одна санитарка под мигалками пролетела... ...были ещё пожарные, вроде? -- я уже засыпал...
Тоска, короче...

...в Минске хорошо! -- пообщались с моей Кыцуней -- ...хорошая Девочка... -- даже виртуально... *)
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01.01.2021 13:58 Відповісти
Хтось перебухав, ось і санітарка промчалась. Решта спить після вчорашнього без задніх ніг.
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01.01.2021 14:04 Відповісти
-- у меня под домом -- все парковки пустые... ...не как всегда... -- поехала Братва за пивом! -- я ж не против...*)
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01.01.2021 14:21 Відповісти
- Слышал, Кличко подхватил коронавирус?

- А не надо было пользоваться не отмытыми бабками.
))
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01.01.2021 14:03 Відповісти
Не заздрю я тому вірусу. Відмудохає аж бігом.
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01.01.2021 14:06 Відповісти
Ляшко уже вовсю рассказывает, что Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет клинические испытания. Мы так понимаем - испытывать ее будут на врачах и ВСУ ? (с)
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01.01.2021 14:25 Відповісти
 
 