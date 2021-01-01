У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів.

Упродовж новорічної доби на в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 31,6 тис. громадян. Зокрема в нашу державу прослідувало 20,4 тис. осіб, а з України – 11,2 тис. осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 9,4 тис. транспортних засобів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

При цьому підкреслюється, що особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів. Проводяться заходи щодо недопущення переміщення зброї та вибухівки, а також перетинання кордону протиправними елементами та потенційними нелегальними мігрантами. Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску 32 особам, із них - більше 10 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 2 недійсних документи, 5 осіб було затримано за незаконний перетин кордону.

Також прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску, посилено кінологами зі службовими собаками.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки будуть тривати й надалі в період новорічних і різдвяних свят, підкреслюється в повідомленні.

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