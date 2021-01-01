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У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів

У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів

У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів.

Упродовж новорічної доби на в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 31,6 тис. громадян. Зокрема в нашу державу прослідувало 20,4 тис. осіб, а з України – 11,2 тис. осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 9,4 тис. транспортних засобів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

При цьому підкреслюється, що особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів. Проводяться заходи щодо недопущення переміщення зброї та вибухівки, а також перетинання кордону протиправними елементами та потенційними нелегальними мігрантами. Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску 32 особам, із них - більше 10 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 2 недійсних документи, 5 осіб було затримано за незаконний перетин кордону.

Також прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску, посилено кінологами зі службовими собаками.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки будуть тривати й надалі в період новорічних і різдвяних свят, підкреслюється в повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) кордон (4807) Новий рік (551) прикордонники (1105)


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Топ коментарі
+3
Охраняют от Байдена и прокуратуры США которая ведет дело против Зелемойских...и Зеарестовичей
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01.01.2021 14:03
+3
У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів - Цензор.НЕТ 265
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01.01.2021 15:07
+2
Від діда мороза?
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01.01.2021 13:57
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Це нормально.
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01.01.2021 13:55 Відповісти
Конечно,за выход на работу в праздничные дни,производилась двойная оплата,щас не знаю.
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01.01.2021 17:03 Відповісти
Від діда мороза?
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01.01.2021 13:57 Відповісти
Від дурнів, що в нього вірять.
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01.01.2021 14:00 Відповісти
Охраняют от Байдена и прокуратуры США которая ведет дело против Зелемойских...и Зеарестовичей
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01.01.2021 14:03 Відповісти
Да европейцы дикие пошли,нужно усиленно с ними границу охранять.
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01.01.2021 14:12 Відповісти
В смысле охраняли? Спрятались и не поддавались на правакации и не стреляли? Или от сигаретных *верблюдов* охраняли?
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01.01.2021 14:18 Відповісти
Якщо система "ніппель"- туди нах, звідти - фуй..))
😎
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01.01.2021 14:46 Відповісти
это ж сколько сигаре переправили в ес.
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01.01.2021 14:56 Відповісти
У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів - Цензор.НЕТ 265
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01.01.2021 15:07 Відповісти
 
 