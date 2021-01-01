Через проблеми з логістикою кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка, - The New York Times

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використали менше чверті доступних доз.

Як повідомляє The New York Times, в Пуерто-Ріко поставки зірвалися через від'їзд співробітників на Різдво. А в Каліфорнії лікарі стурбовані загальною нестачею препарату.

Спочатку влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб.

Водночас менш ніж за два тижні від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

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