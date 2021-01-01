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Через проблеми з логістикою кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка, - The New York Times
Кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використали менше чверті доступних доз.
Як повідомляє The New York Times, в Пуерто-Ріко поставки зірвалися через від'їзд співробітників на Різдво. А в Каліфорнії лікарі стурбовані загальною нестачею препарату.
Спочатку влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб.
Водночас менш ніж за два тижні від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.
Топ коментарі
+4 Антип61
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+3 Антип61
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+2 Игорь Монахов
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Тому все-таки не фуфло..
на відміну від рашенгівна Спутнік 5..
Інше питання,що зелені придурки домовились за ціну 18 доларів(ціна від Модерни)
С Севера и с Востока... -- Бавария пока гуляет... -- в глухом карантине.
... а мне завтра в рейс... -- опять на 12 часов, как минимум -- 2 раза в году такое -- матюкаюсь последними и предпоследними словами... -- это незаконно! -- начальство слухает, да ест...*)
"План полягає в тому, щоб забезпечувати препаратом доволі швидко. До середини січня заплановано вийти на два мільйони на тиждень", - йдеться в повідомленні газети, яка посилається на джерела зі складу розробників.
Британський регулятор у середу схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19, сподіваючись, що швидкі дії допоможуть зупинити рекордний сплеск інфекцій, викликаних, зокрема, новою формою вірусу, виявленою в країні.
Загалом із початку пандемії у Великій Британії виявлено 2,55 млн інфікованих коронавірусом і 74,2 тис. померлих від пов'язаних із ним захворювань
\\\4 млн на місяць вакцинованих планується..
тобто навіть Британії(68 млн) треба для вакцинації половини населення мінімум 8 місяців...
звичайно,на підході і інші вакцини,але і Астра Зенека відправляти буде не лише в Британію...
тобто МАСОВА ВАКЦИНАЦІЯ В УКРАЇНІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ УМОВ..
мільйон вакциновани(що там ще Україна надомовлялась) погоди не зроблять...
тому
ПРОДОВЖУЄМО НОСИТИ МАСКИ ЩЕ РІК.(
на початках "процесів" завжди проблеми з "налагодженням"...