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Новини Коронавірус і карантин
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Через проблеми з логістикою кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка, - The New York Times

Через проблеми з логістикою кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка, - The New York Times

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використали менше чверті доступних доз.

Як повідомляє The New York Times, в Пуерто-Ріко поставки зірвалися через від'їзд співробітників на Різдво. А в Каліфорнії лікарі стурбовані загальною нестачею препарату.

Спочатку влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб.

Водночас менш ніж за два тижні від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На початку 2021 року ми забезпечимо вакциною громадян США, потім почнемо поставляти її всьому світу, - Трамп

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23280) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Поэтому народ Америки попросил высказать все возмущение по этому поводу русскоязычного австралийца на украинском сайте...
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01.01.2021 15:22
+3
Спутник - ветеринарный препарат, там пациентов спрашивать не будут.
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01.01.2021 15:24
+2
У зеленських закупили не сиртифікованого і не зареєстрованого в Україні китайського біологічного препарату Sinovac Biotech (начебто вакцина) на сумму 700млн. грн. бюджетних коштів. Це диверсія в особливо великих розмірах і має розслідуватись прокуратурою, як кримінальний злочин.(с)
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01.01.2021 14:30
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У зеленських закупили не сиртифікованого і не зареєстрованого в Україні китайського біологічного препарату Sinovac Biotech (начебто вакцина) на сумму 700млн. грн. бюджетних коштів. Це диверсія в особливо великих розмірах і має розслідуватись прокуратурою, як кримінальний злочин.(с)
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01.01.2021 14:30 Відповісти
Сіновак все-таки пройшов третю фазу клінічних випробувань... і навіть у Бразилії...
Тому все-таки не фуфло..
на відміну від рашенгівна Спутнік 5..

Інше питання,що зелені придурки домовились за ціну 18 доларів(ціна від Модерни)
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02.01.2021 11:39 Відповісти
Позавчера немцы начали вакцинацию -- только, как сразу сертифицировали.
С Севера и с Востока... -- Бавария пока гуляет... -- в глухом карантине.
... а мне завтра в рейс... -- опять на 12 часов, как минимум -- 2 раза в году такое -- матюкаюсь последними и предпоследними словами... -- это незаконно! -- начальство слухает, да ест...*)
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01.01.2021 14:32 Відповісти
У Великій Британії щотижня, починаючи з середини січня, у продаж надходитиме до 2 млн доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, повідомило https://www.thetimes.co.uk/edition/news/two-million-oxford-jabs-will-be-made-every-week-s70gm3rm2 видання The Times.

"План полягає в тому, щоб забезпечувати препаратом доволі швидко. До середини січня заплановано вийти на два мільйони на тиждень", - йдеться в повідомленні газети, яка посилається на джерела зі складу розробників.
Британський регулятор у середу схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19, сподіваючись, що швидкі дії допоможуть зупинити рекордний сплеск інфекцій, викликаних, зокрема, новою формою вірусу, виявленою в країні.
Загалом із початку пандемії у Великій Британії виявлено 2,55 млн інфікованих коронавірусом і 74,2 тис. померлих від пов'язаних із ним захворювань
\\\4 млн на місяць вакцинованих планується..
тобто навіть Британії(68 млн) треба для вакцинації половини населення мінімум 8 місяців...
звичайно,на підході і інші вакцини,але і Астра Зенека відправляти буде не лише в Британію...

тобто МАСОВА ВАКЦИНАЦІЯ В УКРАЇНІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ УМОВ..
мільйон вакциновани(що там ще Україна надомовлялась) погоди не зроблять...
тому
ПРОДОВЖУЄМО НОСИТИ МАСКИ ЩЕ РІК.(
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02.01.2021 11:32 Відповісти
Ну вас в баню. Краще пограю з компом в підкидного дурня, або в доміно в "козла".
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01.01.2021 14:32 Відповісти
Не буду..
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01.01.2021 14:37 Відповісти
Спутник - ветеринарный препарат, там пациентов спрашивать не будут.
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01.01.2021 15:24 Відповісти
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01.01.2021 23:29 Відповісти
Как интересно: народ не желает вливать в себя этот яд. Наверное, люди что-то заподозрили неладное.
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01.01.2021 14:50 Відповісти
Поэтому народ Америки попросил высказать все возмущение по этому поводу русскоязычного австралийца на украинском сайте...
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01.01.2021 15:22 Відповісти
Что, валится ваш план ? Погоди. Впереди Нюренберг. Будут вешать авторов.
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01.01.2021 22:46 Відповісти
Ты адрес попутал. Немедленно свяжись с планетой Нубиру, передай рептилоидам, что их план рушится.
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01.01.2021 22:50 Відповісти
Рептилоиды уже в курсе. Правда, они все - старые пердуны, выжившие из ума марксисты, типа Шваба. Ему недолго осталось, он знает.
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01.01.2021 22:52 Відповісти
Китай "переміг ковід" без вакцини. Риторичне питання: чому ВООЗ та її посіпаки типу Ляшка і Степанова розповідають, що тільки вакцина може зупинити "пандемію"?
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01.01.2021 23:05 Відповісти
У них сценарий от авторов ковидного плана. Сами по себе они просто куклы, набитые соломой и дерьмом.
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01.01.2021 23:19 Відповісти
ага,австралієць,що працює дистанційно в "конторі Пригожина" у Лахті... )
Через проблеми з логістикою кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8513
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02.01.2021 11:35 Відповісти
Гейтс уже втыкнул в розетку 5G антенну и высматривает в бинокль привитых 😅
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01.01.2021 17:11 Відповісти
Да жив ли курилка ? Его давно не видать нигде. Даже голограммы в телевизоре нет.
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01.01.2021 22:52 Відповісти
ага,і руку поклав на джойстик... Управляти привитими через наноботів,що є у вакцині...
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02.01.2021 11:36 Відповісти
влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб
на початках "процесів" завжди проблеми з "налагодженням"...
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02.01.2021 11:41 Відповісти
 
 