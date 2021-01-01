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Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft

Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft

Хакери, яких підозрюють у роботі на уряд Росії, змогли отримати доступ до вихідного коду Microsoft, ключового будівельного блоку для програмного забезпечення або операційних систем.

Про це заявили представники компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що хакери отримали доступ до низки внутрішніх облікових записів, проте не мали дозволу на зміну будь-якого коду чи інженерних систем.

У компанії стверджують, що кібератака не поставила під загрозу безпеку послуг Microsoft чи будь-яких даних клієнтів.

Читайте також: Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії

Автор: 

росія (65800) хакер (1360) Microsoft (280)


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Топ коментарі
+38
Доколе?
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
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01.01.2021 14:37
+31
Сломать, взломать, взорвать, разрушить, "ядерный пепел" - это страна не созидания, а разрушения; страна темной стороны прибежище земного зла, ненависти, страданий и смертей.
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
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01.01.2021 14:45
+16
Что Трамп скажет? Опять китайцы финоваты фо фсем?
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01.01.2021 14:39
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Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программногоИсточник: https://censor.net/ru/n3240147
Це таке новорічне поздоровленння від москалів.
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01.01.2021 14:36 Відповісти
Доколе?
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
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01.01.2021 14:37 Відповісти
Какой смысл? Хакеры включат.
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01.01.2021 14:55 Відповісти
Бутылки они себе включат в одно место
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01.01.2021 15:26 Відповісти
томагавки понадёжнее будут... , ну а потом свифт
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02.01.2021 00:24 Відповісти
Что Трамп скажет? Опять китайцы финоваты фо фсем?
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01.01.2021 14:39 Відповісти
Это типа Трамп наш,а Сноудэн удрал на РАБссию не случайно...,его Билл Гейтс отправил...
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01.01.2021 14:39 Відповісти
У меня тоже возникала мысль о том, что Сноудэн на раSSии не только блины с икрой поедает, но и профессионально сдает все известные ему секреты.
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01.01.2021 15:19 Відповісти
Тим часом окупанти продовжують розграбовувати археологічні пам'ятки у Криму.
Об этом https://rg.ru/2020/12/22/reg-ufo/pod-kerchiu-arheologi-nashli-*****-vinodelni-bosporskogo-carstva.html сообщает издание "Российская газета"
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01.01.2021 14:41 Відповісти
Було і буде...
Що придумала людина замки, запори, паролі ітд-
вона й зламає..
😎
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01.01.2021 14:42 Відповісти
"По информации издания The Wall Street Journal, хакеры, которые имеют связь с россией, завладели доступом к внутренним системам Microsoft Corp., а также просмотру внутреннего кода. Отмечается, что в компания Microsoft подтвердили факт загрузки программного обеспечения от своего поставщика SolarWinds и оно было заражено вредоносным кодом. Таким образом, киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Microsoft."
Microsoft - «Нам удалось обнаружить необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях».
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01.01.2021 14:42 Відповісти
Хотели тупую "десятку" улучшит. Или поддержку "семёрки" продлить. Это их междусобойчик.
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01.01.2021 14:59 Відповісти
"Microsoft подтвердили факт загрузки программного обеспечения от своего поставщика SolarWinds и оно было заражено вредоносным кодом."

https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-7863-71ec-95dc-66e8afd672f3
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01.01.2021 15:10 Відповісти
XP подовжити))
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01.01.2021 15:46 Відповісти
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01.01.2021 22:47 Відповісти
Оновити Windows 10 до Windows 98
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02.01.2021 07:49 Відповісти
Тут я согласен с Айдером Муждабаевым,85 % информации в Инете ФЕЙК...
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01.01.2021 14:42 Відповісти
С Беларусью тернет глючит! ...Лука своё Дело знает...*)
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01.01.2021 14:42 Відповісти
Надеюсь Байдену не нравится когда "срут под дверью" в отличие от дурака Трампа.
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01.01.2021 14:44 Відповісти
Сломать, взломать, взорвать, разрушить, "ядерный пепел" - это страна не созидания, а разрушения; страна темной стороны прибежище земного зла, ненависти, страданий и смертей.
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
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01.01.2021 14:45 Відповісти
Ну шо, сайти вже не відкриваються? Чудово розпочався 2021. Якщо ординців не відключать від інтернету, тоді вони відключать всіх Нас . Шкода, шо цього не розуміють спецслужби США . (с)
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01.01.2021 14:47 Відповісти
Бюджет пропагандонам Мавзолея увеличен на 2021 год на 6 миллиардов ржублей,а это значит Салавьев со Скабеевой...,было 4 ярда,стало 10...,РАБссия на дерьмо денег не жалеет...
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01.01.2021 14:48 Відповісти
Зачем ? Десятые окна - дерьмище из дерьма. Студент-второкурсник сделает лучше чем нанятые туда индусы.
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01.01.2021 14:49 Відповісти
субд, всякие офисы, облака. Много данных, исходных кодов и всего прочего. Ну и просто отметиться, вроде скотинки, которая метит территорию. А десятка - что-то вроде корабельной сосны, это верно.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-785f-723d-8ae4-256d5cf02d87
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01.01.2021 14:53 Відповісти
Насчёт отметиться - возможно. А в остальном там красть нечего. Именно так: корабельные сосны.
Последней нормальной была семёрка. После этого - как будто они все на иглу сели.
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01.01.2021 14:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477926 - "Ну и просто отметиться"

Отметились так, что уже есть пострадавшие:
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 9246
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01.01.2021 15:06 Відповісти
почему ты до сих пор не сделал лучше? уже столько лет пасешь кенгуру - где твой новый лучший виндовс?
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01.01.2021 14:56 Відповісти
У меня специализация не в ОС. Конечноэлементный анализ, генерация сеток, СЛАУ с разреженными матрицами.
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01.01.2021 14:57 Відповісти
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 7758 А вот на личности переходить не надо.
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01.01.2021 15:02 Відповісти
Он сам напросился. Я его за язык не тянул.
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01.01.2021 15:03 Відповісти
у тебя тянулка еще не отрасла (а то и отпала уже, судя по возрасту )
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01.01.2021 15:29 Відповісти
Если ты еще и в профессии - то писать муйню про индусов и студентов второкурсников выдает в тебе заскорузлого совка
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01.01.2021 15:28 Відповісти
Обтекай, лапоть.
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01.01.2021 22:47 Відповісти
*********** могут только гадить, ломать и разрушать. Отрубить НАКУЙ все, бетонный забор с колючей проволокой и пускай плюхаются там, в своем чебурнете
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01.01.2021 14:53 Відповісти
Список пострадавших.

американская ИБ-компания FireEye;
Министерство финансов США;
Национальная администрация по информатике и телекоммуникациям при Министерстве торговли США (NTIA);
Национальные институты здоровья при Министерстве здравоохранения США (NIH);
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, организованное при Министерстве внутренней безопасности США (DHS CISA);
Министерство внутренней безопасности (DHS);
Государственный департамент США;
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA);
Министерство энергетики США;
три штата США;
город Остин в штате Техас);
компания Microsoft.
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01.01.2021 15:14 Відповісти
Ни фига себе боярышник действует, может и себе попробовать?
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01.01.2021 15:23 Відповісти
Гордишься подвихами своих бабуинов???
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01.01.2021 16:08 Відповісти
у российских и украинских хакеров такие возможности - тысячи счетов олигархов в России, Украине а они какой-то муйней занимаются...
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01.01.2021 15:30 Відповісти
Мені, здається, що, все-таки, це китайці воду мутять, а лапті добровільно беруть вину на себе, бо китайці не хочуть псувати собі репутацію на міжнародній арені, а в капапів вже нема що псувати. Лапті ж криворукі, слабо віриться, що вони здатні на такі масштабні речі, вони вже навіть балалайок виготвляти не вміють.
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01.01.2021 15:30 Відповісти
Може і так, Мікрософт щось не волає, а тихо константує .
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01.01.2021 17:59 Відповісти
Нормальные страны развивают технологии и услуги по улучшению жизни своих граждан и туризм, а Россия улучшает качество говна, которым она гадит
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01.01.2021 15:30 Відповісти
Коли Дональд їх відмазує тих хто причепний до тасування, чому б і не побаватись і не хакнуть США?
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01.01.2021 15:31 Відповісти
Ну сляпают они "свою" ОС, - "Окошко", ни разу не ворованную, ну а толку, - рынка нет, поддержки нет, электроника импортная. Ну школы, ПТУ перевести можно волевым решением... Только сколько оно работать будет..? АЭС на такие подделки не переведешь.

Линуксовые ОС вообще по дефолту имеют открытый код.
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01.01.2021 15:36 Відповісти
Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft - Цензор.НЕТ 4196
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01.01.2021 15:41 Відповісти
Ждём выхода рыжего с заявлением что Путин не при делах и во всем виноваты китайцы😁😁😁
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01.01.2021 15:42 Відповісти
Давайте не прувеличивать полёт фантазии российских хакеров.
Они просто пользуются данными перебежчика Сноудена.
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01.01.2021 15:42 Відповісти
Той потс, не є розробником ОС.
Він, просто юзер.
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01.01.2021 16:07 Відповісти
не преувеличивать
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01.01.2021 15:43 Відповісти
Варвари IMHO
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01.01.2021 15:52 Відповісти
Ну, так місцеві ********* з Купертіно, дали ж можливість мокші інтегрувати свій «Яндекс» у ядро ОС «Windows 10».
Тепер хай хлебчуть кацапське гімно.
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01.01.2021 16:06 Відповісти
Билл Гейтс хабадник, и в кремле сидят хабадники - вот вам и весь Windows 10.
Да ещё и хабадник Трамп приложился.
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01.01.2021 16:21 Відповісти
Чувак, в ядро ОС «Windows 10», ставився за замовчуванням кацапський гамнобраузер-бекдор, «яндекс». І, чомусь, і в українську версію ОС.
Так, як він був інтегрований у ядро цієї ОС, видалити його було неможливо.
І лише, тільки після наполегливої роз'яснювальної роботи українських юзерів, гамнобраузер яндекс видалили з вихідної версії ОС для України.
Ну, а русская версія, зуміла насрать.
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01.01.2021 17:14 Відповісти
а что у яндекса есть свой браузер?
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01.01.2021 17:46 Відповісти
Тільки прокинувся? )
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01.01.2021 17:57 Відповісти
ні, перший раз почув, тому і спитав. А нащо цей браузер потрібен? І він на базі chromium чи щось своє написали?
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01.01.2021 18:05 Відповісти
«Умньій поймет...»
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01.01.2021 18:31 Відповісти
Ну по суті Хроміум це Яндекс браузер бо там всі служби яндексу ) -

"Браузер інтегрований https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 з сервісами «Яндекса» : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 поштою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 перекладачем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA Яндекс.Диском та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA пошуком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80#cite_note-23 [23] . Є можливість синхронізаціі закладок, розширень, паролів, налаштувань браузера між різними пристроями, а також резервного копіювання цих даних на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85 «хмарному» сервері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Яндекса ."
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02.01.2021 17:56 Відповісти
то очепятка.
Звичайно мався на увазі: «яндекс пошуковик».
Міг би просто поправити.
А то тепер зостається лише: «умний поймєт...»
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01.01.2021 18:30 Відповісти
Я действительно подумал может свой браузер наваяли почему и спросил, с них станется, а ставить на виртуалке русскоязычную винду только чтобы проверить было просто лень. Про яндекс поисковик я конечно слышал. Ладно, будем считать что у меня нет юмора (ну или по желанию что не умный
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01.01.2021 19:55 Відповісти
Леопольд Мордехаевич Браузер.
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01.01.2021 18:32 Відповісти
поправка: «Яндекс», це бекдор гамноПОШУКОВИК, а не гамнобраузер.
Чисто механічна очєпятка
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01.01.2021 18:34 Відповісти
Браузер в ядре??? Стремительный домкрат мне на голову...
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01.01.2021 19:18 Відповісти
Зачем подключать носители такой информации к нету и создавать возможность для всякого рода мошенников и хаков.
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01.01.2021 16:38 Відповісти
Потому что надо обеспечить работу индусов из дома, не перевозя их в компанию.
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01.01.2021 19:19 Відповісти
Кацапи мають бути ізольовані і це невідворотно станеться. Принаймні вони самі все що від них залежить для цього роблять. З одного боку, ізоляція продовжить на деякий час панування *****, але, з іншого боку це гарна новина - остаточно викреслить кацапів з ********* світу.
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01.01.2021 16:45 Відповісти
И за что вяликую весь мир не любит. Дебилы плять
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01.01.2021 17:43 Відповісти
Microsoft каже що все гаразд і так і треба .....
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01.01.2021 17:56 Відповісти
Хакеры, которых подозревают в работе на правительство России, смогли получить доступ к исходному коду Microsoft, ключевому строительному блоку для программного обеспечения или операционных систем. Источник: https://censor.net/ru/n3240147

Мікрософт хоче сказати що перебудовувати свої операційні системи вони не будуть бо це дорого (?) і тому ВИТІКИ інформації з держслужб США це буде автоматично означати вину Московії
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01.01.2021 18:04 Відповісти
Это очень хорошо!Окончательно развеются иллюзии о рашепараше.Эти великие хакеры воровали у Лондона вакцину(Соvid-19),а все равно получился новичок(спутник-5),который они мечтают нам уколоть и воевать не надо.
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01.01.2021 19:45 Відповісти
Рашка знахабніла,чим відповість США?
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02.01.2021 15:00 Відповісти
Яндекс брузер на базі Хрому (по суті це Яндекс браузер бо там всі служби Яндексу) це по суті інструмент спецслужб Московії за допомогою якого вони шпигують, збирають інформацію і багато чого роблять для фсб і інш. структур Московії.
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02.01.2021 17:53 Відповісти
 
 