Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft

Хакери, яких підозрюють у роботі на уряд Росії, змогли отримати доступ до вихідного коду Microsoft, ключового будівельного блоку для програмного забезпечення або операційних систем.

Про це заявили представники компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що хакери отримали доступ до низки внутрішніх облікових записів, проте не мали дозволу на зміну будь-якого коду чи інженерних систем.

У компанії стверджують, що кібератака не поставила під загрозу безпеку послуг Microsoft чи будь-яких даних клієнтів.

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