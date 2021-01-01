Російські хакери, яких підозрюють в атаках на сайти влади США, зламали дані Microsoft
Хакери, яких підозрюють у роботі на уряд Росії, змогли отримати доступ до вихідного коду Microsoft, ключового будівельного блоку для програмного забезпечення або операційних систем.
Про це заявили представники компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що хакери отримали доступ до низки внутрішніх облікових записів, проте не мали дозволу на зміну будь-якого коду чи інженерних систем.
У компанії стверджують, що кібератака не поставила під загрозу безпеку послуг Microsoft чи будь-яких даних клієнтів.
Топ коментарі
+38 Артм Воронцов
показати весь коментар01.01.2021 14:37 Посилання
+31 алексей свиридов #476578
показати весь коментар01.01.2021 14:45 Посилання
+16 ALEX SUROVV
показати весь коментар01.01.2021 14:39 Посилання
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Це таке новорічне поздоровленння від москалів.
Может самое время swift рубануть, гадят же повсеместно...
Об этом https://rg.ru/2020/12/22/reg-ufo/pod-kerchiu-arheologi-nashli-*****-vinodelni-bosporskogo-carstva.html сообщает издание "Российская газета"
Що придумала людина замки, запори, паролі ітд-
вона й зламає..
😎
Microsoft - «Нам удалось обнаружить необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки выяснили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях».
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-7863-71ec-95dc-66e8afd672f3
Нет у этого чертова образования(РФ) будущего, потому-что нет его созидания, а есть только разрушение во славу кровавого прошлого.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240147/0192148d-785f-723d-8ae4-256d5cf02d87
Последней нормальной была семёрка. После этого - как будто они все на иглу сели.
Отметились так, что уже есть пострадавшие:
американская ИБ-компания FireEye;
Министерство финансов США;
Национальная администрация по информатике и телекоммуникациям при Министерстве торговли США (NTIA);
Национальные институты здоровья при Министерстве здравоохранения США (NIH);
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, организованное при Министерстве внутренней безопасности США (DHS CISA);
Министерство внутренней безопасности (DHS);
Государственный департамент США;
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA);
Министерство энергетики США;
три штата США;
город Остин в штате Техас);
компания Microsoft.
Линуксовые ОС вообще по дефолту имеют открытый код.
Они просто пользуются данными перебежчика Сноудена.
Він, просто юзер.
Тепер хай хлебчуть кацапське гімно.
Да ещё и хабадник Трамп приложился.
Так, як він був інтегрований у ядро цієї ОС, видалити його було неможливо.
І лише, тільки після наполегливої роз'яснювальної роботи українських юзерів, гамнобраузер яндекс видалили з вихідної версії ОС для України.
Ну, а русская версія, зуміла насрать.
"Браузер інтегрований https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1 з сервісами «Яндекса» : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 поштою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 перекладачем , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA Яндекс.Диском та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA пошуком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80#cite_note-23 [23] . Є можливість синхронізаціі закладок, розширень, паролів, налаштувань браузера між різними пристроями, а також резервного копіювання цих даних на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85 «хмарному» сервері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 Яндекса ."
Звичайно мався на увазі: «яндекс пошуковик».
Міг би просто поправити.
А то тепер зостається лише: «умний поймєт...»
Чисто механічна очєпятка
Мікрософт хоче сказати що перебудовувати свої операційні системи вони не будуть бо це дорого (?) і тому ВИТІКИ інформації з держслужб США це буде автоматично означати вину Московії