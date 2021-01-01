З нетерпінням чекаю на зустріч для обговорення спільних зусиль щодо захисту безпеки, - Кулеба привітав Лінде з головуванням Швеції в ОБСЄ
Голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба привітав шведську колегу Анн Лінде зі вступом на посаду голови ОБСЄ.
Про це Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю Анн Лінде з нагоди початку головування Швеції в ОБСЄ. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Києві для обговорення спільних зусиль щодо подальшого захисту порядку європейської безпеки", - написав Кулеба.
Як повідомлялося, від сьогодні Швеція очолила ОБСЄ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cronos. UA
показати весь коментар01.01.2021 14:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Афиноген Четвертый
показати весь коментар01.01.2021 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Eugene Boyko
показати весь коментар01.01.2021 15:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль