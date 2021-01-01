З нетерпінням чекаю на зустріч для обговорення спільних зусиль щодо захисту безпеки, - Кулеба привітав Лінде з головуванням Швеції в ОБСЄ

Голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба привітав шведську колегу Анн Лінде зі вступом на посаду голови ОБСЄ.

Про це Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Анн Лінде з нагоди початку головування Швеції в ОБСЄ. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Києві для обговорення спільних зусиль щодо подальшого захисту порядку європейської безпеки", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, від сьогодні Швеція очолила ОБСЄ.

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