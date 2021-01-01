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З нетерпінням чекаю на зустріч для обговорення спільних зусиль щодо захисту безпеки, - Кулеба привітав Лінде з головуванням Швеції в ОБСЄ

З нетерпінням чекаю на зустріч для обговорення спільних зусиль щодо захисту безпеки, - Кулеба привітав Лінде з головуванням Швеції в ОБСЄ

Голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба привітав шведську колегу Анн Лінде зі вступом на посаду голови ОБСЄ.

Про це Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Анн Лінде з нагоди початку головування Швеції в ОБСЄ. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Києві для обговорення спільних зусиль щодо подальшого захисту порядку європейської безпеки", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, від сьогодні Швеція очолила ОБСЄ.

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Автор: 

ОБСЄ (3509) Швеція (964) Кулеба Дмитро (3604) Лінде Анн (56)


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Нєвтєрвпьожд...
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01.01.2021 14:54 Відповісти
Кулеба просто министр, т.е. чиновник исполнительного органа власти, во многих странах этот пост называется секретарь. Но последние дни он лезет в прессу так, как будто он Президент и именно он определяет политику государства (не имея на это ни права, ни полномочий). Такое ощущение что эпидемия не ковида, а мании величия.
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01.01.2021 14:57 Відповісти
С нетерпением жду встречи для обсуждения совместных усилий по защите безопасности, - Кулеба поздравил Линде с председательством Швеции в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4732
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01.01.2021 15:08 Відповісти
 
 