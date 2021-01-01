Норвегія відновлює авіасполучення з Британією, припинене раніше через виявлення нового штаму коронавірусу

Норвегія знімає заборону на авіасполучення з Великою Британією і відновлює авіаперельоти з 2 січня.

Як повідомляє The Guardian, влада країни, проте, постановила, що будь-хто, хто прибуває до Норвегії з тих країн, де спостерігається складна обстановка з COVID-19, має пред'явити на в'їзді негативний тест на коронавірус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, ті люди, у яких немає власного місця проживання у Норвегії, повинні будуть провести 10 днів на карантині в готелі після прибуття до країни.

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Слідом за багатьма європейськими країнами Норвегія 21 грудня минулого року ввела заборону на авіасполучення з Великою Британією після того, як Міністерство охорони здоров'я країни заявило про значне поширення нового штаму коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

На цей момент уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників з Британії. Водночас Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією.