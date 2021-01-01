Набрав сили закон про безкоштовне харчування в установах освіти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі
Сьогодні, 1 січня, набрав сили закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності і суверенітету України"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, пропали безвісти або померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Закон закріплює загальнообов'язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають державні та комунальні установи дошкільної, загальної середньої, професійної або професійної передвищої освіти, мають забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей загиблих героїв.
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Сейчас без посадки Москва -- Иркутск... ...но впечтления остались...*)
Потом вторая -- Ноннка -- появилась...
Они тут все школы проучились, гимназии, универы... -- никогда небыло такого, шоб я и дети мои себя бедными или на особом положении почувствовали -- все были равны!
Хотя -- по жизни -- тут все разные -- богатые, бедные, голубые, красные... *)
Германия... -- хорошая страна.