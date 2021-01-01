Набрав сили закон про безкоштовне харчування в установах освіти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі

Сьогодні, 1 січня, набрав сили закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності і суверенітету України"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, пропали безвісти або померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Закон закріплює загальнообов'язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають державні та комунальні установи дошкільної, загальної середньої, професійної або професійної передвищої освіти, мають забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей загиблих героїв.