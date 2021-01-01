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Набрав сили закон про безкоштовне харчування в установах освіти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі

Набрав сили закон про безкоштовне харчування в установах освіти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі

Сьогодні, 1 січня, набрав сили закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності і суверенітету України"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, пропали безвісти або померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Закон закріплює загальнообов'язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають державні та комунальні установи дошкільної, загальної середньої, професійної або професійної передвищої освіти, мають забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей загиблих героїв.

Автор: 

діти (5123) школа (2223) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+6
Таке практикувалося у школах-інтернатах України... Дітям, що не мали батьків, давали додаткову "пайку"... Так учителі обурювалися, коли черговий по їдальні кричав на весь коридор: "Сироти, ідіть їсти!!!" Казали - "Краще-б, цим дітям ці гроші ішли на якийсь рахунок, а після випуску їх було в що одягтися і себе "обійти", поки на роботу чи навчання влаштуються...".
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01.01.2021 17:36
+5
Дикий і абсолютно дебільний закон...Адже у дитячому середовищі свої закони і правила і оця безкоштовна котлета навряд чи додасть поваги від інших дітей...Дали б краще більшу допомогу на сім"ю,і не пільгами,а коштами...
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01.01.2021 17:31
+4
бред какой-то. Тойсть добавить к пенсии деньги на питание нельзя!? Еще одна схема отмывать кучу денег.
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01.01.2021 17:34
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Стоит в школе две очереди... -- из чистых и нечистых... -- с детства дерибан прививают.
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01.01.2021 17:02 Відповісти
Как там в Ростове ?
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01.01.2021 17:10 Відповісти
-- я там всегда мимо пролетал... -- спроси по Целиноград -- там была, кадысь, промежуточная посадка перед Читой. ...*)
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01.01.2021 17:13 Відповісти
Служив там солдатом, в Целинограді. Ніколи не робив вигляд "НИ О ЧЕМ", казав казахам- окупант, вибачте, не по своїй волі тут, мав певні приємності на новий рік- віддячили, дякую!
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01.01.2021 17:26 Відповісти
Я в ЗабВо мимо пролетал 77-79.
Сейчас без посадки Москва -- Иркутск... ...но впечтления остались...*)
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01.01.2021 17:41 Відповісти
ох ты и шизоид совковый какие две очереди? зачем? чтобы бесплатно питаться надо в отдельную очередь выстраиваться?
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01.01.2021 17:22 Відповісти
Генераторы бывают двух типов: с компенсацией и дегенераторы. *)
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01.01.2021 17:24 Відповісти
В Україні переважає другий тип !!!)))
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01.01.2021 17:44 Відповісти
Не знаю... -- мы в Бундесе с нуля поднимались -- без всяких пособий -- с Малой 5-тилеткой...
Потом вторая -- Ноннка -- появилась...
Они тут все школы проучились, гимназии, универы... -- никогда небыло такого, шоб я и дети мои себя бедными или на особом положении почувствовали -- все были равны!
Хотя -- по жизни -- тут все разные -- богатые, бедные, голубые, красные... *)
Германия... -- хорошая страна.
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01.01.2021 17:56 Відповісти
Ти з цим на практиці не стикався... А моя мати була в подібному положенні, коли вчила дітей в інтернаті...
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01.01.2021 17:38 Відповісти
Таке практикувалося у школах-інтернатах України... Дітям, що не мали батьків, давали додаткову "пайку"... Так учителі обурювалися, коли черговий по їдальні кричав на весь коридор: "Сироти, ідіть їсти!!!" Казали - "Краще-б, цим дітям ці гроші ішли на якийсь рахунок, а після випуску їх було в що одягтися і себе "обійти", поки на роботу чи навчання влаштуються...".
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01.01.2021 17:36 Відповісти
А ці ветеранські магазини !! Один хлопчисько має діда ветерана і кросівки ,які дід йому придбав в ветеранському магазині,а у другого хлопчиська дід загинув на війні,то він немає не діда ,не кросівок !!))
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01.01.2021 17:41 Відповісти
Это правда.
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01.01.2021 17:43 Відповісти
Дякуємо. З задоволенням долучився б. органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, Источник: https://censor.net/ru/n3240154 Повинні надавти реквізити для небайдужих, що мають можливість в наданні помочі дітям загиблих патріотів. Діти ростуть, Вдови мужніють, Україні перемог і здобутків!
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01.01.2021 17:18 Відповісти
Набрав сили закон про безкоштовне харчування в установах освіти для дітей, чиї батьки загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 8197
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01.01.2021 17:30 Відповісти
Дикий і абсолютно дебільний закон...Адже у дитячому середовищі свої закони і правила і оця безкоштовна котлета навряд чи додасть поваги від інших дітей...Дали б краще більшу допомогу на сім"ю,і не пільгами,а коштами...
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01.01.2021 17:31 Відповісти
розмовляла з учнем-----кашу,яку дають в школі він не їсть.А котлету б поїв---але її їсти не можливо-гидка.
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01.01.2021 20:27 Відповісти
бред какой-то. Тойсть добавить к пенсии деньги на питание нельзя!? Еще одна схема отмывать кучу денег.
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01.01.2021 17:34 Відповісти
Совковий дебілізм триває !!)))
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01.01.2021 17:37 Відповісти
З полегшенням ,зебік недолугий !!)))
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01.01.2021 18:13 Відповісти
Ця норма спрямована на стигматизацію дітей загиблих захисників Вітчизни. Тільки ворог України, дурень і ідіот міг такий закон подати, розглянути і прийняти. Дітям в цивілізованому світі призначають державні стипендії і діти поступово вчаться оперувати самостійно власними коштами обираючи та приймаючи наслідки власного вибору. А ткут "жери що дають і будь вдячним!". Це стигматизація в чистому вигляді! Діти які не мають вибору завжди (в будь якому суспілстві) є обєктом глузування своїх однолітків. В нашому випадку тварі які прийняли такий "!закон" прагнуть змусити дітей соромитись батьків які загинули захищаючи Батьківщину. Найбільше глузуватимуть з них діти ватних ушльопків і ніхто їх за це карати не буде...
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01.01.2021 20:41 Відповісти
Разделяют сразу с детства. Боже спаси Украину от дебилов
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02.01.2021 01:44 Відповісти
Хорошо, правильно. Ну и анти-кондитерская зрада, конечно-же.
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02.01.2021 04:19 Відповісти
 
 