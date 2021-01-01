Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну, - українська делегація в ТКГ

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка від сьогодні очолює ОБСЄ, свій перший закордонний візит на новій посаді планує здійснити в Україну.

Про це повідомила в Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Символічно, що свій перший закордонний візит у новому статусі Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливим випадком чинного голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших друзів.

Як повідомлялося, з 1 січня дня Швеція очолила ОБСЄ і впродовж року зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні затяжних конфліктів і зміцненні демократії та гендерної рівності.

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