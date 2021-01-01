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Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну, - українська делегація в ТКГ

Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну, - українська делегація в ТКГ

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка від сьогодні очолює ОБСЄ, свій перший закордонний візит на новій посаді планує здійснити в Україну.

Про це повідомила в Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Символічно, що свій перший закордонний візит у новому статусі Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливим випадком чинного голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших друзів.

Як повідомлялося, з 1 січня дня Швеція очолила ОБСЄ і впродовж року зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні затяжних конфліктів і зміцненні демократії та гендерної рівності.

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Автор: 

ОБСЄ (3509) Швеція (964) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+4
Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 363
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01.01.2021 17:27
+3
очередной визит ,которы для Украины и ее народа не значит ровным счетом ничего,из за того,что ОБСЕ,есть кантора, спонсором которой есть рашист
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01.01.2021 17:19
+3
Анька типичный представитель левых либерастов, (типа воспитанницы компартии Италии комсомолки Могерини и Столтенберга из Норвежской рабочей партии). Из Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
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01.01.2021 17:33
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Это как надевать презерватив импотенту.
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01.01.2021 17:16 Відповісти
Хотелось бы, чтобы глубокая стурбованисть наконец то переросла в полную блокаду кацапии, отключение ее от SWIFT.
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01.01.2021 17:22 Відповісти
очередной визит ,которы для Украины и ее народа не значит ровным счетом ничего,из за того,что ОБСЕ,есть кантора, спонсором которой есть рашист
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01.01.2021 17:19 Відповісти
Новая руководительница ОБСЕ Линде свой первый визит совершит в Украину, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 363
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01.01.2021 17:27 Відповісти
-- жалко, шо меня не спрашивают, куда мои бабки тратятся?

Грубо говоря -- в Пороха я бы вложился... -- не ахти -- но была надежда.
А щас в Зелю вкладываюсь -- в мутную безнадёгу.

Причём, когда вся эта украинская шняга рухнет -- всё станет ещё дороже.

...а мне до пенсии ещё 4 года пахать...
-- украинскую я уже заработал -- шо-то там 23 еврика -- с 1974 года...*)
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01.01.2021 17:32 Відповісти
Анька типичный представитель левых либерастов, (типа воспитанницы компартии Италии комсомолки Могерини и Столтенберга из Норвежской рабочей партии). Из Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
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01.01.2021 17:33 Відповісти
так в Швеции вроде хорошо живут?

имперским синдромом не страдают, в дела чужих стран не лезут, в мировые войны отсиживаются в сторонке
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01.01.2021 18:44 Відповісти
товарищ Столтенберг руководит НАТО?
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01.01.2021 18:46 Відповісти
А то ты не знаешь. В юности Йенс состоял на связи с полковником КГБ Борисом Кирилловым и проходил в картотеке как "агент Стеклов". Но в 1991 года раскаялся, ну с кем по-молодости не бывает.
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01.01.2021 19:02 Відповісти
Цікаво, а куди зациндрили, ту європейську (красотку) діячку ,яка на Майдані бублики роздавала ,бо думала що вона в зоопарку на екскурсії ?😈
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01.01.2021 17:40 Відповісти
Так шо теперь, шею помыть? А если таки не приедет, ходить как дураку с помытой шеей?
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01.01.2021 17:47 Відповісти
руководительница это сексизм, правильно руководителька
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01.01.2021 18:43 Відповісти
И шо с того пэрэсичным громадянам?
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01.01.2021 20:06 Відповісти
 
 