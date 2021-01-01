Нова керівниця ОБСЄ Лінде свій перший візит здійснить в Україну, - українська делегація в ТКГ
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка від сьогодні очолює ОБСЄ, свій перший закордонний візит на новій посаді планує здійснити в Україну.
Про це повідомила в Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Символічно, що свій перший закордонний візит у новому статусі Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливим випадком чинного голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Швеція традиційно підтримувала Україну і є одним із найбільших друзів.
Як повідомлялося, з 1 січня дня Швеція очолила ОБСЄ і впродовж року зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні затяжних конфліктів і зміцненні демократії та гендерної рівності.
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Грубо говоря -- в Пороха я бы вложился... -- не ахти -- но была надежда.
А щас в Зелю вкладываюсь -- в мутную безнадёгу.
Причём, когда вся эта украинская шняга рухнет -- всё станет ещё дороже.
...а мне до пенсии ещё 4 года пахать...
-- украинскую я уже заработал -- шо-то там 23 еврика -- с 1974 года...*)
Так что оставь надежду на заграницу, там нечего ловить. Дружи с Турцией и строй беспилотники.
имперским синдромом не страдают, в дела чужих стран не лезут, в мировые войны отсиживаются в сторонке