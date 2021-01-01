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Новини Агресія Росії проти України
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У перший день року найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, - ООС

У перший день року найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, - ООС

На Донбасі 1 січня найманці Росії сім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Українські військові стріляли у відповідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил.

"У більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Попри відносне затишшя, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню ... На численні обстріли противника українські військові адекватно відповіли ворогові. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає" , - повідомляє ООС.

Під час обстрілів біля м. Авдіївка Донецької області противник використовував міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також в обід поблизу Авдіївки було візуально виявлено квадракоптер бойовиків, що перетнув лінію розмежування. Українські військові його збили.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, неподалік від населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського - стрілецьку зброю.

Читайте також: Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ООС

Автор: 

обстріл (28948) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Знаєте, один зебіл сьогодні мені доводив, що то Петя підвищив плату за комунальні послуги.
Прям з першого січня 2021 !
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01.01.2021 18:26
+3
Тому Бєніна макака може втирати про "пєрєміріє" тепер тільки дітям.
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01.01.2021 18:14
+2
Зелене перемир"я триває! Головне що стріляють непріцільно і не рікошетними кулями !!!)))
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01.01.2021 18:14
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Тому Бєніна макака може втирати про "пєрєміріє" тепер тільки дітям.
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01.01.2021 18:14 Відповісти
Зелене перемир"я триває! Головне що стріляють непріцільно і не рікошетними кулями !!!)))
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01.01.2021 18:14 Відповісти
украинские позиции на Донбассе
-- а Донбас -- это Украина! ...какие там могут быть украинские позиции?
...вот так и присходят отчуждения в убеждениях...
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01.01.2021 18:16 Відповісти
Але ж Зеля вчора розповідав дітлахам, що вже три місяці не стріляють, не вбивають і немає поранених.
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01.01.2021 18:16 Відповісти
Добре те що діти не розуміють яку хрєнь верзе цей дядя-клоун !!)))
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01.01.2021 18:19 Відповісти
Та він сподівається обдурити всіх українців, як отих діток.
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01.01.2021 18:20 Відповісти
Він має рацію ,73%-вий лохторат,це недоумки,з рівнем мишлення 4-рирічних дітей !!!!))))
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01.01.2021 18:22 Відповісти
Знаєте, один зебіл сьогодні мені доводив, що то Петя підвищив плату за комунальні послуги.
Прям з першого січня 2021 !
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01.01.2021 18:26 Відповісти
Зебіл ,це патологія і медицина тут безсила !!))
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01.01.2021 18:31 Відповісти
Мир только крепнет, да нелох ?..
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01.01.2021 18:17 Відповісти
Думал, с 1 января поступит новая методичка... Оказалось, что нет - пока "работают" по старой.
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01.01.2021 18:50 Відповісти
 
 