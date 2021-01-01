У перший день року найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, - ООС

На Донбасі 1 січня найманці Росії сім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Українські військові стріляли у відповідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил.

"У більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Попри відносне затишшя, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню ... На численні обстріли противника українські військові адекватно відповіли ворогові. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає" , - повідомляє ООС.

Під час обстрілів біля м. Авдіївка Донецької області противник використовував міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також в обід поблизу Авдіївки було візуально виявлено квадракоптер бойовиків, що перетнув лінію розмежування. Українські військові його збили.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, неподалік від населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського - стрілецьку зброю.

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