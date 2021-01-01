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У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулась хода зі смолоскипами націоналістичних організацій на честь 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Учасники ходи зібралися в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника поету в Києві і пройшли колоною з факелами центром столиці.

Дивіться також: У Львові відзначили день народження Бандери. ФОТОрепортаж

"У важкі часи радянської і німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний внесок у розвиток націоналістичного руху і зародив у головах молодих українців ідею вільного народу! Не підкоряючись нікому жити вільно на своїй землі. Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника і боремося за Україну. "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!" - заявили організатори акції.

У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 01
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 02
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 03
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 04
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 05

У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 06
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 07
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Бандера Степан (197) Київ (19632) марш (334) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+91
Очередь на расстрел в фашистскую Украину.... на распятие просили не занимать вообще!В Киеве проходит факельное шествие к 112-летию Бандеры - Цензор.НЕТ 7199
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01.01.2021 18:35
+71
Слава,Україні!!! Героям,Слава!!!!
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01.01.2021 18:33
+58
С. Бандера сидів у польській тюрмі, бо він боровся проти польського гніту.
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом Кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Cлава Герою !!!
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01.01.2021 18:58
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Сторінка 2 з 2
Ирония из Ютьюба...
Это Степан Бандера был в Кремле и подписал 3 Братских договора с братской нацистской Германией в 1939 года,а Молотов и Сралин в это время отдыхали на Канарских островах....
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01.01.2021 18:51 Відповісти
Степан Бандера -- почти мифический персонаж -- как Ленин в Швейцарии...
...а потом -- ругня, раскол и поражение...
Или я чего-то не знаю и соврал?
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01.01.2021 18:57 Відповісти
Не согласен!

Степан Бандера сформулировал Украинскую Идею. -- этого не отнять. Шо она не прижилась и не победила в Украине -- то уже, почти не его вина. Он был прав! -- без учёта реальности... -- и убили его не в Украине. ...кстати...
Я его уважаю! -- не уважаю последышей...
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01.01.2021 19:05 Відповісти
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1950.bandera.php

Бандера С.
Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс
Висування на перше місце в програмі визвольних змагань гасла "За демократичний лад в Україні", замість гасла "За самостійну національну державу" має ще інший мотив і вкрай шкідливий аспект. Концепцію тільки протирежимної боротьби висувається у формі проекту, щоб ******* визвольні змагання ставити як боротьбу за устрій української держави, а не за здобуття самостійної держави. Ця концепція скристалізувалася на еміграції і настійливо підносилась у той час, коли УССР прийнято до ОН. Той факт викликав чимале захоплення в деяких людей і скріпив їхні погляди, що відповідно до того треба змінити постановку нашої визвольної політики.
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01.01.2021 19:44 Відповісти
Уже сбылась Самостийна Дэржава -- давным давно! ...где результаты и последствия? *)
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01.01.2021 19:48 Відповісти
Сбьілась?
Без Криму і 1/3 Донбассу ?
І з п'ятою колонною, що мріє про Малороссію?
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01.01.2021 19:56 Відповісти
Когда был референдум за СССР и Кравчук впридачу... -- как гриться: очы повылазылы -- хто вам виноват? *)
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01.01.2021 20:06 Відповісти
Чувак, ти бухий.
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01.01.2021 20:47 Відповісти
Може бухий але він цапотроль.
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01.01.2021 23:45 Відповісти
акурок не пабедит Украинский народ!
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02.01.2021 11:19 Відповісти
не знаєш. Бо ледащий, не хочеш вчити історію по документам, а не по підручникам кпсс
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01.01.2021 19:03 Відповісти
Його образ створила лаптєпропаганда і самі ж його і бояться.
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01.01.2021 19:03 Відповісти
С Германией - был помешан --ЧЛЕНИН !..
.
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01.01.2021 19:39 Відповісти
**********.
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01.01.2021 19:45 Відповісти
Касапов - - - УМНЫЕ ПОЛИТИКИ -- ВЕРТЯТ ВСЕГДА
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01.01.2021 19:48 Відповісти
у членососов кремля от факелов пердаки подгорают и долго дымят ---ПОКРОВА НАШЭ СВЯТО БАНДЭРА НАШ ГЭРОЙ
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02.01.2021 07:32 Відповісти
Праздник, объединяющий граждан страны.
Именно граждан, а не население.
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01.01.2021 18:52 Відповісти
респект!
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01.01.2021 18:53 Відповісти
Во второй столице Украины всё было чуть-чуть скромнее.
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 5098
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01.01.2021 18:53 Відповісти
Всі до Києва виїхали.
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01.01.2021 19:01 Відповісти
"второй столице Украины" - треба писати в лапках, бо цю "столицю" створили в той час краснопузі, на зразок т.зв. "днр"
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01.01.2021 23:48 Відповісти
На Тещин мост в Одессе похоже!!!
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02.01.2021 11:20 Відповісти
Я ж непротив! -- поддерживаю и одобряю!!!

...хочется видеть результатов на местах...
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01.01.2021 18:53 Відповісти
главный патриот присутствует?? или можно немножко по мардасику кучерявому, этж не свои военные....
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01.01.2021 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот этот главный патриот?
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01.01.2021 18:57 Відповісти
так одно г...., только этот о патриотизме на каждом столбе не кричит
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01.01.2021 19:05 Відповісти
Как же не кричит? На видео вполне понятно, шо оно патриот. Патриот страны-помойки.
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01.01.2021 19:07 Відповісти
ннда?? я не смотрел.... ну, значит и в этом сравнялись....
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01.01.2021 20:23 Відповісти
Так посмотри. Может, позвонишь Баканову насчет этого русского черта.
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01.01.2021 20:25 Відповісти
это который парашенку по финансированию терроризма посадил, тот баканов?? так вас зелёные прессуют, аппазисыю договорняковую....
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01.01.2021 20:31 Відповісти
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 7723
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01.01.2021 18:54 Відповісти
Это праздник не для Мавзолейных Мудаков Чекистана плешивого КГБшного барана...отвяньте у них другой праздник..Беслан... Норд Ост...дома в Москве и Волгодонскее...
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01.01.2021 18:56 Відповісти
С. Бандера сидів у польській тюрмі, бо він боровся проти польського гніту.
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом Кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Cлава Герою !!!
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01.01.2021 18:58 Відповісти
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01.01.2021 19:05 Відповісти
В родном селе Бандеры 80% проголосовало за подкацапника зеленского.
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01.01.2021 19:00 Відповісти
https://www.unian.ua/elections/10526853-bilshist-zhiteliv-sela-de-narodivsya-bandera-progolosuvali-za-zelenskogo.html 60,77%
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01.01.2021 19:11 Відповісти
А тобі цього мало?
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01.01.2021 19:44 Відповісти
А для тебе все одно, 60 чи 80
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01.01.2021 19:59 Відповісти
Убивця Бандери був з його села. На замовлення.
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01.01.2021 21:00 Відповісти
То не має значення. НКВСники, напевно, таким чином отримували особливе задоволення, як то одним полоненим дають убивати інших.
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01.01.2021 21:24 Відповісти
А ты думал,что проголосуют за гниду из СДПУ(о),вместе с медведчуком уничтожавшим Украину,а потом назвавшим себя патриотом?
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02.01.2021 07:23 Відповісти
Британия решила проверить убийства 14 человек к которым может быть причастен Путлер и его банда...,это помимо Александа Литвиненко и Бориса Березовского...,крысы вы попали под Колпак Мюллера...
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01.01.2021 19:01 Відповісти
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
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01.01.2021 19:44 Відповісти
І це ІСТИНА......а росіянці ще й пишаються своєю кремлівською мафією....і забули вирок своїм громадянам-10 років без права листувань (розстріл)-тому й умертвляють інші народи-бо в самих тече паскудна кров-вбивць (хто ж вбив ті 10 млн чи більше) а червоний терор,а "пєрєгіби",а розкулачення,а голод і розруха а біженців по світу....тепер цє імігранти (хто іх считав)....хай Бог милує і охороняє світ від цієї навали.
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01.01.2021 19:58 Відповісти
нинішні "бандерівці" гірляндами висіли би на смереках, якщо був би живий Бандера.
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01.01.2021 19:04 Відповісти
НІ, Я НЕ ПІДУ. ЧЕРГУ НА ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗАЙМАТИ У 80=Х..... а ЗАРАЗ.... "псевдопатріоти" на зразок жирного ТЯГНИБРКА просто мовчать, бо вАни просто статисти у чужій грі.. Їх не видно у медіа. вони не воюють за Україну. = їм досить....тЬХУ
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01.01.2021 19:11 Відповісти
Дві брехні одразу - щодо "Свободи" - і в медіах воним є і Майдан з фронтом більшість пройшла.
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01.01.2021 19:44 Відповісти
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1401
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01.01.2021 19:14 Відповісти
Слава Украине! Смерть русне
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01.01.2021 19:16 Відповісти
Шествие надо было провести возле резиденции, где бухает преЗедент.....
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01.01.2021 19:19 Відповісти
А че патриот Пэтя на шествие не пришел?
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02.01.2021 07:24 Відповісти
Все толерантно, без какого либо фанатизма. Молодцы.
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01.01.2021 19:24 Відповісти
Дивизион ватных пуканов залпом огонь
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01.01.2021 19:26 Відповісти
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1674
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01.01.2021 19:33 Відповісти
Було б адекватно якби День Народження Бандери відзначали в Українському Домі як державне свято ( а також і День Народження Шухевича). Факельні ходи мають врешті завершитись побудовою вільної України. Зараз вона "умовно вільна, з певними обмеженнями".
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01.01.2021 19:36 Відповісти
Вільна Україна сама побудується для вас? Ідіть і будуйте.
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01.01.2021 20:23 Відповісти
Факельні ходи мають дуже погану асоціацію у Європі . І двояко грають .... на жаль не на користь Україні....
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02.01.2021 15:58 Відповісти
Касапы- - - лишь бы НЕ ПЕРОШЕНКОВЦЫ ??? ..
.
А почему вы не отмечаете взятие ГРОЗНОГО ??.
.
Площади Минутка ??.
. Не реставрируете ВЗЯТИЕ ""палаца"" ДУДАЕВА ??
Почему на своих жигулях не пишите-- НА ГРОЗНЫЙ ...
едем за ЧЕЧЕНКАМИ ??.
.


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01.01.2021 19:43 Відповісти
Бандера наш Герой!
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01.01.2021 19:44 Відповісти
пукан ватников оторвался наверно вздымелся как синие костры в пионер лагерях)))))
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01.01.2021 19:52 Відповісти
Смерть окупантам!
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01.01.2021 19:58 Відповісти
І це ІСТИНА......а росіянці ще й пишаються своєю кремлівською мафією....і забули вирок своїм громадянам-10 років без права листувань (розстріл)-тому й умертвляють інші народи-бо в самих тече паскудна кров-вбивць (хто ж вбив ті 10 млн чи більше) а червоний терор,а "пєрєгіби",а розкулачення,а голод і розруха а біженців по світу....тепер цє імігранти (хто іх считав)....хай Бог милує і охороняє світ від цієї навали.
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01.01.2021 20:00 Відповісти
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6981
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01.01.2021 20:01 Відповісти
поэтому и всякие Зюзи и Портянкины убегают из Киева 1 января или прячутся по награбленным маеткам.
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02.01.2021 14:52 Відповісти
Коли дивися на цей марш, радіеш яка сила силена, а як дивищся результати виборів, стае сумно, всі патриотичні сили разом мають менше відсотків, а ніж антиукраїнець шарій, в чому справа?
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01.01.2021 20:12 Відповісти
Де, ви,*бучі, націоналісти-уроди (рядових бійців це не стосується) були коли проти Татарова Люди виступали? Де ваше єство засвітилось коли потрібно було виступити за Федину із Марусею Зверобій? Даю відповідь; команди з кремлю не поступило.
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01.01.2021 20:14 Відповісти
ви вважаєте що рьігів треба підтримувати
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02.01.2021 15:48 Відповісти
Сергійко - ти дуже добре все розумієш..... Ці ходи мають дуплетний ефект.... I на жаль не на користь Україні ....
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02.01.2021 16:00 Відповісти
якщо ви їх не бачите та не чуєте,це не означає,що їх ніде немає.Поцікавтеся. Знайдіть в телеграфі,фейсбуці,ютубі-----але це вас не цікавить. Вам цікавіше рабінович,гордон,бойко---їх шукати в інтернеті не потрібно.Вмикаєте телевізор і вони вже махають вам загрібущими ручками.
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01.01.2021 20:21 Відповісти
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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01.01.2021 20:46 Відповісти
ВОТ ЭТО ПО НОВОГОДНЕМУ !!! НАДЕЕМСЯ ЧТО ТАКОЕ ШЕСТВИЕ ПРОВЕДЕМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ !)
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01.01.2021 21:23 Відповісти
Респект!
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01.01.2021 22:51 Відповісти
поганий росіянин, побачивши березу кричить, що це його земля, а хороший росіянин тихенько висить на березі.
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01.01.2021 22:58 Відповісти
Красиво йшли! Нехай кацапи дивляться та бояться бандерівців та нашого символа - Степана Бандеру.
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01.01.2021 23:50 Відповісти
нехай і Авакашкин подивіться -
думал уже купил с потрохами Белецкого и Ильенко.
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02.01.2021 15:01 Відповісти
Молодцы ! Пусть кацапы удавяться))
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02.01.2021 02:45 Відповісти
Порядок придется наводить самим.
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02.01.2021 07:40 Відповісти
БАНДЕРЕ СЛАВА ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
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02.01.2021 10:45 Відповісти
Степан Бандера- патріотична постать нашої і світової історії. Таких людей у світі було неабияк ....мало. Борився не за диван чи межу на огороді,не за посади чи банківські рахунки,не за тепло лиш під своєю задницею та набитий грошми карман,а БОРОВСЯ за Державність України. Ось за що його ненавидять Вороги,особливо у Мокві-падлюшній. Це був наш італійський Гарібальді,угорський капітан Тенкеш, турецький Ататюрк, американський Лінкольн. І треба Визначити те,як його прізвище Спаганили Упирі українського народу. Він жодної кулі не випустив з револьвера у бік Мокви,але вони більше усіх його НЕНАВИДЯТЬ. Його, в'язня одного з найлютіших концтвборів "Заксенхаузу". Не будемо забувати цю історичну національну постать,яка поважвла всіх людей різних національностей,якщо вони не стріляли в українця і не розоряли землю їх. До речі,в переводі з французської прізвище визначає тип і форму військового гарнізону. Бийте по обличчу усіх,хто паганить його ім'я. Це буде справедливо!
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02.01.2021 12:57 Відповісти
Саме слово БАНДЕРА у скрєпоносних викликає дикий жах і струйноє нєдєржаніє
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02.01.2021 13:58 Відповісти
Слава Герою Украины Степану Андреевичу Бандере!
Героям Слава!!!
А мацкалам смерть!
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02.01.2021 16:11 Відповісти
Столиця наша КИЇВ ! Слава Україні, Героям слава !
Україна вічна !!!


У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6054
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02.01.2021 19:09 Відповісти
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 4789
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02.01.2021 19:14 Відповісти
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1210
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02.01.2021 19:16 Відповісти
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 782
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02.01.2021 19:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA Молитва Українського Націоналіста

Слава Героям України ! Україна вічна !
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02.01.2021 19:29 Відповісти
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