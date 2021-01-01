У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулась хода зі смолоскипами націоналістичних організацій на честь 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Учасники ходи зібралися в парку Тараса Шевченка біля пам'ятника поету в Києві і пройшли колоною з факелами центром столиці.

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"У важкі часи радянської і німецької окупації він боровся за визволення України, та зумів зробити величезний внесок у розвиток націоналістичного руху і зародив у головах молодих українців ідею вільного народу! Не підкоряючись нікому жити вільно на своїй землі. Сьогодні, ми продовжуємо справу нашого славного Провідника і боремося за Україну. "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!" - заявили організатори акції.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ