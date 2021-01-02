Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці Трампа у твітері, передає Цензор.НЕТ.

У цей день Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.

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"Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні об 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.

За його словами, цього дня "буде представлено ​​величезну кількість доказів", що результати президентських виборів були сфабриковані.



