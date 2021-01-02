Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці Трампа у твітері, передає Цензор.НЕТ.
У цей день Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити підсумки президентських виборів.
"Великий протестний мітинг відбудеться у Вашингтоні об 11:00 (18:00 за Києвом) 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше", - написав Трамп.
За його словами, цього дня "буде представлено величезну кількість доказів", що результати президентських виборів були сфабриковані.
Топ коментарі
+38 Александр Петров #480260
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+26 esperansa002014
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+23 Серж Пир
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Хоч і дрібного - зате багато...
Здорова Америка бореться з Трампом, хвора Україна - з Тимошенко.
В кожної нації - своя критична маса імбецилів.
І кожна нація великою кров'ю відхаркувати буде екзотику зайвої хромосоми.
Згадаєте мої слова...
точніше про..обані ЗВР(за різними оцінками лише на газі від 32 до 90 млрд доларів)
россии выгоден байден. старый, коррумпированный (хантер), популистский, камила, блм-антифа, толпы мигрантов.
рф нужна слабая коррумпированная байденовская Америка.
знов ти надіслав байдено-кацаські малюнки.
Арнольд Шварцнеггер (республіканець) про Трампа (*************** клоуна):
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1018990073700708355 "Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи."
Америка уже спустила память о его президентстве в унитаз.
"розкручену",просто відому серед Загалу Альтернативу СОБІ Петро Барига на "демократично-патріотичному фланзі" просто "закатав бульдозером в асфальт"...
РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ.
підняттям рук..
одноголосно...
визнати Трампа і далі Президентом США ))))))
Но у истории нету сослагательного наклонения, и мы теперь можем только догадываться как бы происходили события в мире , если бы президентом был Джо Маккейн . Эта ошибка американцев стоит и еще долго будет стоить дорого всему миру.
просто тому що заї..ала гей-лесбо -політкоректна політика демократів на чолі з Обамою...
АНАЛОГІЇ ..
В Україні Клоуна обрали просто тому,що Барига Петро ЗАЇ,,АВ.
БУли Кращі варіанти? Звичайно.
котра ЧОМУСЬ вважає Порошенко націоналістом,
а Садового у Львові "Патріотом України"...
Військовий парад вже Трампу заборонив )