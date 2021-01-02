Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
Упродовж минулої доби, 1 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомили у штабі ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Також у напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БПЛА противника типу "квадрокоптер", який вмілими діями наших воїнів був збитий після перетину лінії розмежування.
Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4, противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використовував стрілецьку зброю.
На численні обстріли противника українські воїни дали ворогові адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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І то, ми ж знаємо, що вони практично не слухають.
А где-то в киевской студии скулят ахметовские журнашлюхи, ведь там, "в их радном дамбасе" "сражаются за свабоду раднога края АПАЛЧЕНЦВ", именно так начинались все их реплртажи в 2014 году, интернет все помнит. И те, кто не растерял мозги и совесть в Украине.
На початку 90-х я бачив це прізвище на донецьких заборах, зокрема на огорожі майбутнього ахметовмького ПУМба. Мабуть саме тоді зустрілися ці гидотні істоти.
кадыровцы уже выгребли - и ссутся как и вы...
У 2021 році буде відновлено 16 ударних гелікоптерів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
Це стане можливим за успішних результатів проведення випробувань вітчизняних лопатей виготовлених підприємством АТ «Мотор-Січ».
Так, 24 грудня 2020 року, у Запоріжжі ударний гелікоптер Мі-24 вперше піднявся у небо з українськими лопатями. "Ми отримали нові можливості для армійської авіації, що дозволять відновити до кінця року (2021, - Ред.) 16, а можливо й більше бойових вертольотів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Це складе чотири повноцінні ланки ударних гелікоптерів Мі-24, про що сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Запоріжжя.
Успішно проведені на «Мотор Січ» льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання повинно бути виконане", - зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
Раніше постачання вітчизняних лопатей у 2021 році для потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ анонсував Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку й виробництво лопатей, наразі підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів нашого війська", - розказав Руслан Хомчакhttps://uprom.info/news/vpk/zapusk-vyrobnycztva-lopatej-v-********-dozvolyt-postavyty-u-strij-16-gelikopteriv-mi-24/
https://mobile.twitter.com/tuka_george Георгий Тука https://mobile.twitter.com/tuka_george @tuka_george https://mobile.twitter.com/tuka_george/status/1344969390119387138 22 ч
Повернувся з чергової ротації друг, який воює з 2014-го року:
- Борисыч! Такого дерьма и в 2014-м не было...