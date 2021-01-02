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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж минулої доби, 1 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомили у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Також у напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БПЛА противника типу "квадрокоптер", який вмілими діями наших воїнів був збитий після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4, противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використовував стрілецьку зброю.

На численні обстріли противника українські воїни дали ворогові адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Читайте також: Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

Автор: 

росія (65829) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+8
А чо? Дітей запросили в цирк з кловуном на табуретці.
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02.01.2021 08:39
+7
Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021 девять раз обстреляли позиции ВСУ - Цензор.НЕТ 115
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02.01.2021 08:31
+7
Я був здивований 31 числа скільки в нашому місті порохоботів. В РОШЕНІ ніде було яблуку впасти. Хвіст черги за тортами та іншими смаколиками був аж за дверима, а згідно з тутешніми коментарями продуцію Рошена купують лише порохоботи. Ось таке диво бачив.
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02.01.2021 09:23
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у паскуд стекломой новогодний выходит ....
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02.01.2021 08:14 Відповісти
Авдіївка це пастка для ЗСУ, потрібно евакуйовувати всіх мешканців Авдіївки і закривати цей населений пункт для цивільних! Якщо почнуться масовані артилерійські обстріли терористами Авдіївки, це буде масова загибель цивільних і допомогти їх не буде можливості бо всі дороги до Авдіївки під вогневим контролем терористів! Генштаб ЗСУ та влада мають зробити все можливе щоб в Авдіївці не було мирних меншкаців!
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02.01.2021 16:08 Відповісти
это потому что янелох в этом году еще не заглянул в глаза уйлу! а вот заглянет-так сразу наступит мир, дружба, жвачка!
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02.01.2021 08:17 Відповісти
Салютували на честь дня народження С.Бандери.
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02.01.2021 08:30 Відповісти
Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021 девять раз обстреляли позиции ВСУ - Цензор.НЕТ 115
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02.01.2021 08:31 Відповісти
А чо? Дітей запросили в цирк з кловуном на табуретці.
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02.01.2021 08:39 Відповісти
порохоботи вони всюди. Не все ще втрачено!

Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 2586
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02.01.2021 09:10 Відповісти
Я був здивований 31 числа скільки в нашому місті порохоботів. В РОШЕНІ ніде було яблуку впасти. Хвіст черги за тортами та іншими смаколиками був аж за дверима, а згідно з тутешніми коментарями продуцію Рошена купують лише порохоботи. Ось таке диво бачив.
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02.01.2021 09:23 Відповісти
Мавзолейное быдло хочет Мира.Анекдот...
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02.01.2021 08:32 Відповісти
Три братских секретных договора с нацистской Германией и Гитлером, СССР скрывал до 1988 года,когда Эстония и Финляндия нашли эти позорные бумаги,то деваться некуда...,Крысы позорные...
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02.01.2021 08:37 Відповісти
ОБСЄ як завжди почуло кількасот вибухів.
І то, ми ж знаємо, що вони практично не слухають.
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02.01.2021 08:50 Відповісти
Перемир'я, Вова, малорос ти наш недороблений, га?
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02.01.2021 08:53 Відповісти
наконец-то стали называть своими именами - "российские оккупанты".
А где-то в киевской студии скулят ахметовские журнашлюхи, ведь там, "в их радном дамбасе" "сражаются за свабоду раднога края АПАЛЧЕНЦВ", именно так начинались все их реплртажи в 2014 году, интернет все помнит. И те, кто не растерял мозги и совесть в Украине.
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02.01.2021 09:06 Відповісти
Головна ахметівська журнашлюшка Корнілов сидить на Москві.
На початку 90-х я бачив це прізвище на донецьких заборах, зокрема на огорожі майбутнього ахметовмького ПУМба. Мабуть саме тоді зустрілися ці гидотні істоти.
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02.01.2021 09:24 Відповісти
Разбудите кто-нибудь скаЗЕчника в с.Гута, пусть расскажет очередную сказку о соблюдении перемирия
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02.01.2021 09:09 Відповісти
В Челябинске уже жарят пирожки поминать жертву "гражданской" войны в Украине
Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 6098
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02.01.2021 09:28 Відповісти
Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 5594
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02.01.2021 09:29 Відповісти
Зато родственникам ублюдка радость: смогут на погребальные хотя бы дров купить на зиму, а если совсем повезет, то банк и кредит "защитника наваросии" спишет.
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02.01.2021 09:39 Відповісти
Ответ Зепрезиденту ( он же верховный главком) за его рассказы детям в предновогоднюю ночь о его главном " достижении" так называемом " всеобщем и полном перемирии". Сразу после этого 6 обстрелов ( а это не все нарушения) , теперь вот 9. Бедные дети, дядя " не лох" вас опять обманул, как впрочем и те 72 %. Он не дед Мороз, и даже не снегурочка он герой из сценки "с лицо с обложки" 95 квартала.
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02.01.2021 10:18 Відповісти
Це все Порох винуватий, не хоче припинити стріляти.
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02.01.2021 10:40 Відповісти
когда вам кацапам чеченцы вновь будут бошки отсекать...?
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02.01.2021 12:15 Відповісти
ты ещё свинорус вспомни про Дикую дивизию...
кадыровцы уже выгребли - и ссутся как и вы...
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02.01.2021 12:18 Відповісти
Запуск виробництва лопатей в України дозволить поставити у стрій 16 гелікоптерів Мі-24

У 2021 році буде відновлено 16 ударних гелікоптерів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
Це стане можливим за успішних результатів проведення випробувань вітчизняних лопатей виготовлених підприємством АТ «Мотор-Січ».

Так, 24 грудня 2020 року, у Запоріжжі ударний гелікоптер Мі-24 вперше піднявся у небо з українськими лопатями. "Ми отримали нові можливості для армійської авіації, що дозволять відновити до кінця року (2021, - Ред.) 16, а можливо й більше бойових вертольотів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Це складе чотири повноцінні ланки ударних гелікоптерів Мі-24, про що сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Запоріжжя.
Успішно проведені на «Мотор Січ» льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання повинно бути виконане", - зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
Раніше постачання вітчизняних лопатей у 2021 році для потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ анонсував Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку й виробництво лопатей, наразі підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів нашого війська", - розказав Руслан Хомчакhttps://uprom.info/news/vpk/zapusk-vyrobnycztva-lopatej-v-********-dozvolyt-postavyty-u-strij-16-gelikopteriv-mi-24/
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02.01.2021 12:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/tuka_george

https://mobile.twitter.com/tuka_george Георгий Тука https://mobile.twitter.com/tuka_george @tuka_george https://mobile.twitter.com/tuka_george/status/1344969390119387138 22 ч

Повернувся з чергової ротації друг, який воює з 2014-го року:
- Борисыч! Такого дерьма и в 2014-м не было...

Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 7581
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02.01.2021 12:31 Відповісти
 
 