Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші"
Колишній глава Харківської ОДА та ексмер Харкова Михайло Добкін хоче балотуватися на позачергових виборах мера Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Всупереч всім спекуляціям Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР щодо призначення нових виборів мера у зв'язку зі смертю Кернеса. Тож відтягнути вибори на максимальний термін не вдасться, доведеться проводити їх вже в березні. І так, Добкін йде в мери", - зауважив він.
Топ коментарі
+68 Ksenia VB
показати весь коментар02.01.2021 08:47 Посилання
+59 Инна Bittersweet
показати весь коментар02.01.2021 08:51 Посилання
+49 Майкл Дорси
показати весь коментар02.01.2021 08:55 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без цього - ніяк не пробитися.
Обращается к харьковскому быдлу на их езыге, быдло хавает...
Закінчуй брехати,провокатор ти сраний.
Граждане Харькова! Хотите город превратить в вонючую, разрушенную клоаку? Хотите на подвальчик к террористам-рашистам, кадыровцам и казачкам? Хотите стать беженцами и оставить свое имущество оккупантам? Тогда, Добкин - ваш безумный выбор!!!
Хотите ХНР? Хотите беспредел, грабеж и реки крови? Выбирайте себе рыгобандитов... Но тогда не жалуйтесь...
Допа хоче бути градоначальником? Чудово. А я хочу мотоцикла "Харлі Девідсон" .
PS: допа дебилный текст и ты!
Терехова - те, кто был за Кернеса, а таких больше 50%. Еще 10% за Фельдмана, да и все, Ярославский в мэры не пойдет, для него это понижение.
Но вообще я думаю, что Добкина до выборов не допустят. На него такое количество дел в СБУ, что мало не покажется. Они приостановлены, но не закрыты. Пойдет Допа в дупу, а не в мэры Харькова.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE/3368176159902740/