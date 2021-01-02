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Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші"

Колишній глава Харківської ОДА та ексмер Харкова Михайло Добкін хоче балотуватися на позачергових виборах мера Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Добкін збирається в мери Харкова: Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші 01

"Всупереч всім спекуляціям Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР щодо призначення нових виборів мера у зв'язку зі смертю Кернеса. Тож відтягнути вибори на максимальний термін не вдасться, доведеться проводити їх вже в березні. І так, Добкін йде в мери", - зауважив він.

Читайте також: Добкін: В Україні ми - політики, а в Росії ми - г#вно, колаборанти

Автор: 

вибори (6717) Добкін Михайло (359) Харків (5664)


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Топ коментарі
+68
І що ви думаєте, харькувчани не обирать оце пропите матюкло ?
Ще і як !
Бо це приклад якими вони самі є.
Бидло обирає у владу бидло, тобто собі подібного більш успішного представника стада.
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02.01.2021 08:47
+59
Харьковчане мне в чем-то напоминают донбасят , тоже считают , что они особенные. А , к чему это приводит , можно увидеть на примере ОРДЛО. Уверен , что , если , например , в бюллетене изменить имя кандидата с Михаила на Дмитрий (кто не знает , это брат-наркоман) , харьковчане , в силу скудости своего ума, один хер будут голосовать за знакомую фамилию. Как же тяжело жить среди этого тупого охлоса.
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02.01.2021 08:51
+49
Всякий рыговский ублюдок любит покрасоваться под камеры в храме со свечечкой в руках, типа, мы православные, мы - за "святую русь", "мы за веру и отечество", но стоит этому отребью открыть рот - и все видят: перед нами уголовная шпана, с криминальным мышлением, с сознанием слуг сатаны, где что ни слово, то мат и пошлость. Слова выражают суть этих подонков, только у них не хватает мозгов, чтобы это понять.
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02.01.2021 08:55
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Не вкуси собі язьіка, змійко)))
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02.01.2021 09:42 Відповісти
Где про скорые помощи, млять?
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02.01.2021 09:33 Відповісти
Я так розумію, що в Україні політики насамперед повинні вміти багатоповерхово загинати матюки і широко (та публічно) вживати усілякі обсценні слова.
Без цього - ніяк не пробитися.
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02.01.2021 09:36 Відповісти
Так, і як ізюминка все це лайно мовою окупанта
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02.01.2021 09:38 Відповісти
Совешенно верно. Свой пацан, нормальный. А не какой то лох -учитель, врач, инженер...
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02.01.2021 09:40 Відповісти
Тільки зараз згадую свого дідуся який з лайливих слів вживав лише слово - курва, все прийшло до нас з північної Нігерії
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02.01.2021 09:41 Відповісти
Помимо этого, кто ж ещё из "новых лиц" будет "идти в мэры"? Наиболее вероятно, что среди них будет предостаточно "патриотов другой страны".
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02.01.2021 09:36 Відповісти
Мавзолей гепе будут ставить?С подселением допы!
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02.01.2021 09:44 Відповісти
Я навіть знаю передвиборчий ролик:
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 8032
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02.01.2021 09:46 Відповісти
Миша, у тебя скучное лицо, - тебе денег никто не даст. (с)
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02.01.2021 09:47 Відповісти
"...хитровы#банные вы наши"

Обращается к харьковскому быдлу на их езыге, быдло хавает...
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02.01.2021 09:47 Відповісти
А може нехай допа краще іде на##й?
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02.01.2021 09:47 Відповісти
Правильно, пусть лучше туда идёт.
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02.01.2021 16:51 Відповісти
Миша, все *****, давай сначала!
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02.01.2021 09:49 Відповісти
Мда... Маланцы здесь правят бал.
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02.01.2021 10:02 Відповісти
Кернес ( как к нему не относиться) был конечно умным, властным и по сути самостоятельным ( как минимум в Украине), плюс к этому безапелляционным хозяином Харькова. Добкин это даже не пародия на Кернеса, это помноженная на "0" плохая " китайская подделка". Это как сравнивать " крестного отца сицилийской мафии" с швейцаром в одном из его казино. Поэтому видимо для харьковчан ( при их "пристрастиях" и настальжи к временам Кернеса) лучшим мэром будет помощник Кернеса нынешний секретарь городского совета Терехов ( нынешний и.о. мэра) Вопрос в одном на сколько он устроит основных игроков и на сколько крепки его завязки в этом эшелоне. Тут и Аваков, и Ярославский и Фукс и противостоящий им Фельдман и ОПЗЖ Медведчука. Скорее всего в Харькове вместо одного " хозяина" будет какой то консорциум крупного бизнеса, силовиков, команды Гепы, и преступного мира - при постановочной фигуре мэра ( скорее всего это будет Терехов)
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02.01.2021 10:09 Відповісти
"и противостоящий им Фельдман" - це Ахметов з його опоблоком. І Добкін - також з цієї банди.
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02.01.2021 10:21 Відповісти
Ну значит сойдутся в борьбе ахметовские - медведчуковские - и команда кернеса( с возможной поддержкой Ярославского и Авакова)
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02.01.2021 10:31 Відповісти
Миша не вы#бывайся у тебя скучное лицо Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 35
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02.01.2021 10:13 Відповісти
На фото под ёлкой еврейский Дед Мороз.
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02.01.2021 11:20 Відповісти
Дед Могоз
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02.01.2021 15:00 Відповісти
Простите, на фото под елкой генетические отбросы общества, во всех смыслах.
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02.01.2021 16:45 Відповісти
Не - а, правильней будет - жидовский Дед Мороз, борода из ваты...
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02.01.2021 16:57 Відповісти
да уж! видимо в Харькове что то есть, раз туда прутся, отталкивая друг друга локтями Кернесы, Фельдманы, Родзинские, Добкины, Рабиновичи.....- сплошные хохлы.
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02.01.2021 18:04 Відповісти
Это не хохлы, это потомственные запорожские козаки!
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03.01.2021 08:34 Відповісти
Вы, что, ни когда таки не видели Ханукального Гарри?
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03.01.2021 08:34 Відповісти
Сравнивать это недоразумение с Кернесом не стоит. Последний был умный а этот шариков без мозгов. Скорее всего у него нет шансов. А вот избрать мером кого то из вжопу блока это вполне реаьно. .
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02.01.2021 10:22 Відповісти
с рейтингом выше 10 процентов 4 кандидата. Ярославский (может пойти), Терехов, Фельдман, Добкин. Будет второй тур обязательно. Заруба ещё та. У всех есть много плюсов и наоборот. Для Харькова лучше Ярик, ему дадут денег на развитие города
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02.01.2021 10:29 Відповісти
Допа, твой дом тюрьма!!!
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02.01.2021 10:32 Відповісти
На жаль, це тільки наші з Вами побажання, а в реалі, його місце буде кріслом мера Харкова!
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02.01.2021 10:50 Відповісти
Наш "мудрый нарид" всегда выбирает имбицилов, а потом жалуется что им живётся хреново
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02.01.2021 12:02 Відповісти
В мери Харкова кастинг за принципом, хто найдебільніший.
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02.01.2021 10:50 Відповісти
Мой голос миша не получит,за чёрта лысого,но не за него
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02.01.2021 10:54 Відповісти
даёшь братишку нарколыгу в мэры !!!
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02.01.2021 10:58 Відповісти
Отпетый любитель ,,русскага мира,, хочет руководить Харьковом. Думаю что в большинстве своем ватный Харьков проголосует за друга Кернеса.
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02.01.2021 11:01 Відповісти
харьковская вата голосует за воинствующее еврейское казачество. можете сразу выставлять бигморды с допой и колорадскими ленточками на фоне рашистских флагов .....или есть еще в инете фото гепы допы на встрече с чеченским царьком кадыркой или допа и оплот. вообщем материала много, моя бы воля я бы его уже за эти фото посадил.........
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02.01.2021 11:11 Відповісти
а ты бы на Киев кого выбрал? или так просто повозмущаться из за угла влез? а ты знаешь шо допа одно время хотел место Кличко занять?
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02.01.2021 11:17 Відповісти
Что-то ты опять ***********. Не в первый раз нахваливаешь ворюг.
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02.01.2021 12:38 Відповісти
"Віталя не робить абсолютно нічого у порівнянні з усіма попередниками..."

Закінчуй брехати,провокатор ти сраний.
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02.01.2021 16:41 Відповісти
"...Стрелков заявил, что в начале 2014 года после бегства Януковича Добкин и Кернес летали в Москву и согласовали с российскими властями план создания "Харьковской народной республики"..."
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02.01.2021 11:16 Відповісти
да такое гиркин говорил. они былиив москве и даже получили от рашкиных спецслужб деньги на создание хнр.... когда затея с созданием хнр провалилась и для допыигепы и лидера оплота жилина запахло жареным то допа сорентировался быстрее всех и вернул полученные от рашки бабки в мацкву, гепа решил рашкуикинуть и бабки оставить себе и был подстрелен и обезножил и только после этого бабло вернул мацкве. лидер оплота жилин бабки закрысил и был застрелен. суровая правда жизни! гепа по уши в рашистском дерьме. до сих пор удивляюсь как он держится на плаву? ну да еврейская солидарность!
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02.01.2021 11:24 Відповісти
Не можливо уявити такі слова від кандидата в мери в розвинутому суспільстві. Між Кличко і Добкіним цивілізаційна прірва
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02.01.2021 11:18 Відповісти
Ооо, это тот еще мракобес, русскомировец... Типичный рашист, оправдывающий избиение граждан беркутней, аннексию Крыма, конфликт на Донбассе...
Граждане Харькова! Хотите город превратить в вонючую, разрушенную клоаку? Хотите на подвальчик к террористам-рашистам, кадыровцам и казачкам? Хотите стать беженцами и оставить свое имущество оккупантам? Тогда, Добкин - ваш безумный выбор!!!
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02.01.2021 11:21 Відповісти
Посмотрите его интервью Гордону... - это ж ВРАГ УКРАИНЫ! Враг гражданского общества! Типичный представитель криминально-кремлевской пятой колонны!
Хотите ХНР? Хотите беспредел, грабеж и реки крови? Выбирайте себе рыгобандитов... Но тогда не жалуйтесь...
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02.01.2021 11:28 Відповісти
Вата хоче пенсію від України тай від ХеРніНезромілої (ХНР)
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02.01.2021 12:23 Відповісти
допа конченый
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02.01.2021 11:35 Відповісти
Їхали-везлися, на порозі знеслися...
Допа хоче бути градоначальником? Чудово. А я хочу мотоцикла "Харлі Девідсон" .
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02.01.2021 11:35 Відповісти
Всю харьклвскую воровскую шайку крышевал шоколад, и теперь это комуняцкое кубло пытается сохранить за собой главное - общак.
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02.01.2021 11:41 Відповісти
Допа готов подхватить ватное знамя, выпавшее из рук Гепы!
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02.01.2021 11:51 Відповісти
Допа намного ватней Гепы.
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02.01.2021 11:52 Відповісти
и к тому же и тупее... как раз то, что надо кацапам, чтобы начать шатать ситуацию в Харькове
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03.01.2021 13:29 Відповісти
тебя ***** давно не посылали
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02.01.2021 12:15 Відповісти
Допа, а Харків'яни пробачать тобі зраду за участь у виборах мера Києва?
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02.01.2021 11:58 Відповісти
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 7297
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02.01.2021 12:06 Відповісти
Допу в дупу!
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02.01.2021 12:26 Відповісти
Прямо таки праздник для горожан: у них опять спрашивают их мнение! Уровень собственной важности начнет зашкаливать.
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02.01.2021 12:38 Відповісти
допа идет в дупу!!!
PS: допа дебилный текст и ты!
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02.01.2021 12:40 Відповісти
Кернес и Добкин - гримаса демократии.
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02.01.2021 12:47 Відповісти
Смерть Кернеса еще доказать нужно!
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02.01.2021 12:52 Відповісти
Уверен, харьковчане как всегда всем стадом проголосуют за еще одного подонка.
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02.01.2021 12:59 Відповісти
лохи это диагноз
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02.01.2021 13:03 Відповісти
Надеюсь, что на этот раз наймут киллера более подготовленного!
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02.01.2021 13:08 Відповісти
то есть - должность мэра допа уже купил?
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02.01.2021 13:15 Відповісти
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 5612
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02.01.2021 13:21 Відповісти
мАлоденький какой (с) непомню от куда ))
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02.01.2021 19:09 Відповісти
Да кто бы сомневался? Допа слишком мразь,чтобы не поступить именно так.)
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02.01.2021 13:25 Відповісти
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 3815
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02.01.2021 13:37 Відповісти
ну и рожи...
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02.01.2021 16:43 Відповісти
В отличие от хитрожопого гепы ,допа совсем мудак ! Так что шансов победить в схватке пауков у него не много....сожрут!
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02.01.2021 14:00 Відповісти
Я харьковчанка. За Добкина будут те, кто голосовал за ОПЗЖ и Оппоблок, а таких 20-30 %. За
Терехова - те, кто был за Кернеса, а таких больше 50%. Еще 10% за Фельдмана, да и все, Ярославский в мэры не пойдет, для него это понижение.
Но вообще я думаю, что Добкина до выборов не допустят. На него такое количество дел в СБУ, что мало не покажется. Они приостановлены, но не закрыты. Пойдет Допа в дупу, а не в мэры Харькова.
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02.01.2021 14:05 Відповісти
сколько вам лет? мне 54
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02.01.2021 18:25 Відповісти
Такой вам мэр нужен, да, харьковчане? Докажите что вы не мазохисты. Или это культурный уровень Харькова ?
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02.01.2021 14:35 Відповісти
Більшої ганьби для Харкова ніж Допа мер не придумати.
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02.01.2021 14:47 Відповісти
ну, Харьков, не подкачай. допа должен нюхать кокс, сидя в мерском кресле.
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02.01.2021 14:53 Відповісти
Працюють вертухаї з Харкова вахтовим методом на птахофабриці* Епікур *віджатої овощем у київських підприємців та подаровані Жопкіну за вірну службу.Так там такий вой собак Баскервілів на болоті був за скоропостіжном зажмуріванії дорогово Адольфовича, словами не передати.Це друга планета, це не українці..... та сама шобла ***** шо і на Бамбасі, тільки трохи вчасно отпизжена.
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02.01.2021 16:24 Відповісти
ПОДСТРЕЛИТЕ ГНИДУ !!!
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02.01.2021 17:26 Відповісти
Надеюсь харьковчане не дойдут до этого ,Добкин сильно самонадеян .
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02.01.2021 17:54 Відповісти
гепа отошел... даЙОшь следующего - пристреляное место, бо мимо пробегал зайчик с циррозом печени и тоже завещал долго жить.
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02.01.2021 18:49 Відповісти
Жидок Добкін феєричний дурень. Харків на нього заслуговує бо все розумне звідти давно переїхало до Києва. Буду навіть здивований якщо його не "оберуть" мером цього містечкового кагалу - всі корумповані хитрозаді байстрюки Гєпи інвестують в Допу а пркацаплений плебс жбурлятиме в повітря чєпчики...
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02.01.2021 18:51 Відповісти
Победит тот у кого больше бабла. Это уже показали выборы полуживого Гепы. Если кто желает Донбасский сценарий голосуйте за ОПАзаЖопу, они просрали свой Донбасс просерут и Харьков. Если в Харькове Гепа Допа Фукс и Демент взяли предоплату и пролетели, то Донбасс рашка купила удачно и теперь там правит Ху-ло.
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02.01.2021 18:54 Відповісти
Пора Садовому записати"відосік" у подяку КОРЄШУ З ХАРКОВА...
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE/3368176159902740/
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02.01.2021 19:08 Відповісти
Выберете уже наконец украинца. Неужели вы не видите, что у этих беглецов с игипета хорошо получается только разрушать
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02.01.2021 19:08 Відповісти
В Харькове достаточно дебилов, которые могут проголосовать за этого наглейшего колорада. А он, в отличие от Гепы, пробежки не бегает. Он стреляет львов в Африке, катается на байке по Кипру и Мальте..., одним словом, выходит из дома.
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02.01.2021 21:23 Відповісти
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 65
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03.01.2021 02:59 Відповісти
Допа - це гєпазамінник. Його обуруть харків'яни, навіть не сумніваюсь.
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03.01.2021 08:20 Відповісти
пришел зеленский и сказал - будет весна - будут посадки... уже и весна, и пол зимы прошло, а посадок нет... все оттягивают... хотя сейчас понятно - не оттягивают, натянуть нечего, обрезали шкурку для натяжения...
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03.01.2021 08:32 Відповісти
Опять этот высер Добкин -***...бкин бедет руководить городом-милиоником?? Это очень опасно для Украины!! Добкин -пупкин уже один раз, с предателем Кернесом, собирались сдать город харьков Харьковскую область, пуйлу -***** , за 500 млн. долларов!! Сам Добкин признался, давая интервью,! Интересно, а за сколько сейчас согласится Добкин лечь под Путина и сдать Харьков ! Зеленский!! Ты , что действительно лох и не понимаешь этого??? Или сам в паре с этим предателем -Добкиным ? Ведь он открыто об этом везде на эфирах твердит!!!! Этого никак нельзя допустить!! Под любым предлогом, но Харьковом должен руководить проукраинский МЭР. А Добкина на нары!! Предлогов Море!! От созыва незаконного Създа В Харькове , в 2014 году , до сдачи города Харькова!! 10 лет тюрьмы, этому Добкину, как минимум обеспеченно!! Но для этого надо работать Всем органам, МВД, СБУ, ДБР., НАБУ и т. д.
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03.01.2021 11:53 Відповісти
ГНАТЬ СЕПАРОВ АЖ ДО ТИХОГО ОКЕАНА !!!!!!!!!!!!!!
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03.01.2021 15:21 Відповісти
Теракт во время «Марша достоинства» в Харькове - взрыв, совершённый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 22 февраля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года во время шествия в честь годовщины событий https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Евромайдана . Взрывное устройство сработало у https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 Харьковского Дворца спорта . В результате взрыва два человека погибли на месте и ещё одиннадцать человек получили ранения. Из них двое позднее скончались в больнице от полученных повреждений.
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03.01.2021 15:23 Відповісти
ВЛАСТЬ ХАРЬКОВА ОТВЕТИЛА ЗА ТЕРАКТ !!!???
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03.01.2021 15:24 Відповісти
Вот 100пудова будет Допа вместо Гепы, даже к гадалке ходить не надо.
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03.01.2021 18:34 Відповісти
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