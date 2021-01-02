Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші"

Колишній глава Харківської ОДА та ексмер Харкова Михайло Добкін хоче балотуватися на позачергових виборах мера Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Всупереч всім спекуляціям Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР щодо призначення нових виборів мера у зв'язку зі смертю Кернеса. Тож відтягнути вибори на максимальний термін не вдасться, доведеться проводити їх вже в березні. І так, Добкін йде в мери", - зауважив він.

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