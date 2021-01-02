Кількість хворих на COVID-19 українців зменшилася майже удвічі за останню добу, - Степанов

За перший день нового року, 1 січня, в Україні зафіксовано 5038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 51 хворий помер і 2606 осіб одужали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.

"5038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано станом на 2 січня 2021 року. Серед захворілих - 182 дитини і 131 медпрацівник. За минулу добу видужало 2606 осіб, померла 51 людина", - пише Степанов.

Порівняно з даними МОЗ за минулу добу кількість хворих зменшилася майже удвічі.

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