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У Кременчуці клієнт обстріляв автомобіль таксі, водій якого відмовився везти велику компанію

У Кременчуці клієнт обстріляв автомобіль таксі, водій якого відмовився везти велику компанію

На Полтавщині поліція затримала жителя Кременчука за підозрою у збройному хуліганстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, чоловіка, 1991 року народження, обґрунтовано підозрюють у насильстві над водієм таксі і в пошкодженні його автомобіля. Про інцидент в поліцію 31 грудня, близько 5:00, повідомив водій легковика Daewoo Lanos, 1989 року народження, який постраждав від хуліганських дій одного з клієнтів.

За попередніми даними, таксист відмовився від виконання замовлення через надмірну кількість пасажирів. Між ним і групою людей виник конфлікт. Коли автомобіль рушив із місця без клієнтів, один із чоловіків кілька разів вистрілив у його бік, пошкодивши транспортний засіб. Потім ця ж людина застосувала насильство щодо водія.

За словами начальника Кременчуцького відділу поліції Івана Жука, поліція встановила особу підозрюваного і затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Кременчуцькою місцевою прокуратурою фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). У кримінальному провадженні призначено експертизи вилучених речових доказів. Тривають слідчі дії.

Читайте також: Нічна гонитва в Києві: водій-утікач вистрілив собі в голову, щоб не здаватися патрульним

Автор: 

Кременчук (297) стрілянина (1793) таксі (360)


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Топ коментарі
+6
значит, водитель правильно отказался. Что-то почувствовал. У таксистов вообще хорошая чуйка.
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02.01.2021 09:49
+4
Ну тут уже можно и попытку убийства припаять а не хулиганку.
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02.01.2021 09:54
+2
Согласен! Всем обрезание через заднее число...
У нас город вроде и тихий, но иногда вылазят разного рода шлимазлы
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02.01.2021 10:30
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значит, водитель правильно отказался. Что-то почувствовал. У таксистов вообще хорошая чуйка.
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02.01.2021 09:49 Відповісти
ну еще и толпйо пытались залезть
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02.01.2021 09:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240172/v_kremenchuge_mujchina_strelyal_v_avtomobil_i_podralsya_s_taksistom_natspolitsiya
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02.01.2021 09:52 Відповісти
Ну тут уже можно и попытку убийства припаять а не хулиганку.
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02.01.2021 09:54 Відповісти
Бидло хотіло покататись на тахі. Погуляли.
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02.01.2021 09:59 Відповісти
жаль миня тама небыло!
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02.01.2021 10:24 Відповісти
Согласен! Всем обрезание через заднее число...
У нас город вроде и тихий, но иногда вылазят разного рода шлимазлы
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02.01.2021 10:30 Відповісти
Ну начнем с того что Кременчуг город тесный. Тут быковать может себе дороже выйти.
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02.01.2021 16:00 Відповісти
Город - антагонист Полтавской области! Хотя даже упоротым гопникам гусский мир не зашел (в своем большинстве) маршрутчики на блатоте но обязательно с флагом Украины
Когда то еврейский городишко...Одесса в миниатюре. Хотя кому как.
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02.01.2021 17:13 Відповісти
Таки да. Я с родителями переехал в него в 1973 году. Тогда процент еврейского населения довольно высокий был. Можно смело сказать, что больше половины. В начале 90-х много уехало на землю обетованную. Сейчас евреев в разы меньше проживает. А на счет маршруток, то блатоту сейчас меньше замечаю. Раньше больше было. Сейчас чаще ЛюксФМ, ХитФМ или музыку 80-х ставят. А вот года три-четыре назад (может чуток больше) действительно блатоту чуть ли не в каждой маршрутке крутили. ХЗ, может мода на блатняк у них прошла. А украинская символика действительно почти у каждого на торпеде или на лобовухе.
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05.01.2021 20:00 Відповісти
Мазаль тов! Я просто по киберпанковскому маршруту передвигаюсь. Евреев и сейчас много, они просто не читают талмуд и едят свинину
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06.01.2021 19:38 Відповісти
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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02.01.2021 13:20 Відповісти
https://cbn.com.ua/2019/09/05/politsiya-majzhe-try-roky-rozsliduye-spravu-pro-pobyttya-ta-grabizh-taksysta-z-kropyvnytskogo/
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02.01.2021 13:29 Відповісти
 
 