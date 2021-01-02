У Кременчуці клієнт обстріляв автомобіль таксі, водій якого відмовився везти велику компанію

На Полтавщині поліція затримала жителя Кременчука за підозрою у збройному хуліганстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, чоловіка, 1991 року народження, обґрунтовано підозрюють у насильстві над водієм таксі і в пошкодженні його автомобіля. Про інцидент в поліцію 31 грудня, близько 5:00, повідомив водій легковика Daewoo Lanos, 1989 року народження, який постраждав від хуліганських дій одного з клієнтів.

За попередніми даними, таксист відмовився від виконання замовлення через надмірну кількість пасажирів. Між ним і групою людей виник конфлікт. Коли автомобіль рушив із місця без клієнтів, один із чоловіків кілька разів вистрілив у його бік, пошкодивши транспортний засіб. Потім ця ж людина застосувала насильство щодо водія.

За словами начальника Кременчуцького відділу поліції Івана Жука, поліція встановила особу підозрюваного і затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Кременчуцькою місцевою прокуратурою фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). У кримінальному провадженні призначено експертизи вилучених речових доказів. Тривають слідчі дії.

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